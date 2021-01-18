Атырауская и Павлодарская области вошли в "красную" зону по КВИ

В "желтой" зоне: Алматы, Алматинская, Западно-Казахстанская, Северо-Казахстанская области.
В "зеленой" зоне - все остальные регионы.
По состоянию на 23.59 16 января в Казахстане выявлено 168 096 случаев коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста. За прошедшие сутки зарегистрировано 978 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Всего в стране подтверждено 168 096 случаев.
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