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Атырауская и Павлодарская области вошли в "красную" зону по КВИ

17.01.2021 20521
Атырауская и Павлодарская области вошли в "красную" зону по КВИ
Нур-Султан. 17 января. Kazakhstan Today - Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 17 января, в "красной" зоне находятся Нур-Султан, Акмолинская, Атырауская, Костанайская, Павлодарская области, передает Kazakhstan Today. 
 
В "желтой" зоне: Алматы, Алматинская, Западно-Казахстанская, Северо-Казахстанская области.
 
В "зеленой" зоне - все остальные регионы.
 
По состоянию на 23.59 16 января в Казахстане выявлено 168 096 случаев коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста. За прошедшие сутки зарегистрировано 978 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Всего в стране подтверждено 168 096 случаев.
 

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