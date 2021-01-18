Атырауская и Павлодарская области вошли в "красную" зону по КВИ

Нур-Султан. 17 января. Kazakhstan Today - Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 17 января, в "красной" зоне находятся Нур-Султан, Акмолинская, Атырауская, Костанайская, Павлодарская области, передает Kazakhstan Today.

В "желтой" зоне: Алматы, Алматинская, Западно-Казахстанская, Северо-Казахстанская области.

В "зеленой" зоне - все остальные регионы.

По состоянию на 23.59 16 января в Казахстане выявлено 168 096 случаев коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста. За прошедшие сутки зарегистрировано 978 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Всего в стране подтверждено 168 096 случаев.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства