Более 32,5 млн квадратных метров продезинфицировали в Нур-Султане

Нур-Султан. 2 августа. Kazakhstan Today - В Нур-Султане провели дезинфекцию в местах массового скопления людей - в парках, скверах, на набережной и бульварах, передает Kazakhstan Today.

Дезинфекционные работы проводятся и в пешем порядке, и с помощью спецмашин. Всего продезинфицировано 32 млн 720 тыс. квадратных метров.

В парках, скверах, бульварах и других общественных местах нанесены разметки для соблюдения горожанами социальной дистанции из-за коронавируса. Установлены информационные стенды о необходимости ношения масок.

Мы обработали места массового посещения людей. Это скамейки, уличные тренажеры, детские площадки, все места, куда могут прикасаться люди. Надо понимать, что вирус никуда не ушел. Необходимо строго соблюдать все санитарные нормы. Это позволит не допустить одномоментного массового заражения", - отметили дезинфекторы.

Согласно постановлению главного санитарного врача, руководители торгово-развлекательных центров, торговых домов, рынков должны проводить дезинфекцию на своей территории.

Горожанам необходимо строго соблюдать санитарные нормы: носить маски, пользоваться антисептиками, соблюдать социальную дистанцию.

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