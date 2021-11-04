Германия переживает "пандемию непривитых"

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АЛМАТЫ. 3 НОЯБРЯ - В Алматы состоялось выездное заседание МВК по недопущению распространения коронавирусной инфекции под председательством заместителя премьер-министра РК Ералы Тугжанова, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Основные вопросы касались борьбы с COVID-19 и развития системы здравоохранения, сообщает пресс-служба главы правительства.

Главным направлением работы в настоящее время остаются мероприятия по сдерживанию распространения коронавирусной инфекции. На сегодня эпидемиологическая ситуация по КВИ в городе стабильная, город в "желтой" зоне. Снижение заболеваемости обусловлено ростом охвата вакцинацией населения с формированием коллективного иммунитета на уровне 55% (первым компонентом привиты 996 486 человек, 2 компонентом - более 930 тыс.). Сейчас акимат города работает над дальнейшим увеличением темпов вакцинации. На сегодня функционируют 137 прививочных пунктов в медицинских организациях, школах, в объектах культуры, спорта, на рынках и в ТРЦ города. Вместе с тем в пунктах вакцинации строго контролируется соблюдение режима холодовой цепи, которая влияет на эффективность вакцины. Одновременно проводится подготовка к приему вакцины Pfizer: подготовлены места для установки морозильных камер, отработаны алгоритмы логистики, хранения вакцины, определены на каждом из этапов ответственные лица, проводится обучение медицинского персонала. В городе продолжается усиленный контроль соблюдения ограничительных мер по недопущению распространения инфекции", - сообщил замакима Алматы Ержан Бабакумаров.

Сейчас в городе функционируют 40 мониторинговых групп, с начала года проверено свыше 44 тыс. объектов, выявлено 4297 объектов с нарушениями карантинных мер, в суд переданы материалы в отношении 78 злостных нарушителей карантина.

На особом контроле - безопасность и недопущение заражения в школах города. Привиты 100% учителей. Реализуется программа "Здоровые школы" с активным внедрением современных технологий Ashyq, благодаря чему отмечается снижение заболеваемости среди учащихся школ.

Вместе с тем, учитывая прогноз заболеваемости до конца года, а также на фоне роста заражения в ряде других стран, проведены подготовительные работы по готовности койко-мест, обеспечению необходимого запаса лекарственных препаратов и медицинских изделий из 68 наименований продукции до мая 2022 года.

Проводится мониторинг ежедневного объема реализации и остатков в 375 аптеках по каждому из наиболее востребованных видов препаратов, а также на складах города.

Заслушав доклады, Ералы Тугжанов отметил, что эпидемиологическая ситуация в городе стабильная: с 24 октября мегаполис находится в "желтой" зоне, за последние 2 недели заболеваемость снизилась в 1,5 раза, смертность - в 1,6 раза. Он также поручил руководству акимата города увеличить охват вакцинацией от COVID-19 и сезонного гриппа.

Тугжанов также обратил внимание ректоров вузов на необходимость усиления работы по вакцинации студентов. На сегодняшний день в городе привиты 57% студентов.