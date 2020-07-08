Минздрав рассказал о тратах на борьбу с COVID-19

Нур-Султан. 7 июля. Kazakhstan Today - Министр здравоохранения Алексей Цой рассказал о затратах на борьбу с эпидемией коронавируса в Казахстане, передает Kazakhstan Today.

По словам Цоя, Министерству здравоохранения на предупреждение возникновения и распространения коронавирусной инфекции выделили 114 млрд 826 млн тенге, из них 40 млрд 58 млн - из резерва правительства.

21 млрд 184 млн - приобретение средств индивидуальной защиты. 2 млрд 30 млн - закуп лекарственных средств, медицинских изделий. 2,5 млрд выделено на закуп лабораторного оборудования, тест-систем для определения коронавируса. 100 млн тенге на закуп услуги по разработке и выпуску наборов реагентов для выявления коронавируса", - объяснил министр на брифинге в СЦК.

Глава Минздрава добавил, что 13,7 млрд тенге было выделено на услуги по оказанию лабораторных исследований методом ПЦР, 310 млн тенге - на закуп аппаратов ИВЛ отечественного производства для оснащения автомобилей скорой медпомощи.

131 млн тенге потрачен на эвакуацию граждан. Из средств республиканского бюджета выделено 74 млрд. 19,5 млрд тенге на медицинские услуги, оказанные медицинскими организациями в инфекционных, провизорных и карантинных стационарах. 40,4 млрд на стимулирование работников, задействованных в проведении карантинных мероприятий. 14,8 млрд тенге на создание трех быстровозводимых комплексов для размещения инфекционных больных", - сообщил глава Минздрава.

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