Приехавшие из-за рубежа непривитые казахстанцы будут изолированы - Киясов

НУР-СУЛТАН. 15 ИЮЛЯ - Прибывающие из-за рубежа казахстанцы без паспорта вакцинации будут изолироваться на 3 дня, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

Соответствующее постановление главного санитарного врача республики Ерлана Киясова опубликовано сегодня в СМИ, сообщает пресс-служба Минздрава.

Прибывшие граждане РК и лица, имеющие вид на жительство (за исключением лиц, имеющих противопоказания), при отсутствии справки и документа о получении вакцинации против COVID-19 подлежат изоляции в карантинный стационар до 3 суток для лабораторного обследования на COVID-19 методом ПЦР. Забор материала для лабораторного обследования на COVID-19 осуществляет специалист первичной медико-санитарной помощи. После получения результатов лабораторного обследования на COVID-19, прибывшим лицам с отрицательным результатом проводится разъяснение о возможных симптомах COVID-19 с получением соответствующей расписки согласно приложению 4 к настоящему постановлению. Прибывшие лица с положительным результатом лабораторного обследования на COVID-19, госпитализируются в инфекционный стационар", - говорится в документе.









С полным текстом постановления можно ознакомиться здесь.

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