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Профессор: у переболевших коронавирусом антитела гораздо слабее, чем у получивших вакцину

14.04.2021 12637
Профессор: у переболевших коронавирусом антитела гораздо слабее, чем у получивших вакцину
Фото из открытых источников
АЛМАТЫ. 14 АПРЕЛЯ - Сегодня на онлайн-брифинге региональной службы коммуникаций города Алматы академик клинической и фундаментальной медицины Республики Казахстан, профессор кафедры эпидемиологии КазНМУ имени Асфендиярова и Казахского медицинского университета непрерывного образования Сакен Амиреев призвал жителей, переболевших коронавирусом и обладающих низкими показателями антител, сделать прививку от коронавируса, так как их "иммунный ответ" слабее, нежели после прохождения вакцинации, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Сакен Амиреев рассказал о том, что в целом после прививки иммунитет формируется у 95% людей, они становятся невосприимчивы к коронавирусу.
 

Все вакцины, вне зависимости от того, где они были произведены - в России или Казахстане, имеют хороший иммунный ответ, поэтому наша задача - разъяснить населению то, что не стоит бояться вакцинации. Потому что во всем мире пришли к мнению, что необходимо сформировать коллективный иммунитет только при помощи вакцинации", - сказал профессор.

 
Профессор обратился к скептикам, которые не верят в действенность вакцины. 
 

Недоверие к вакцинации искусственно создано. Мы должны подходить к этому вопросу цивилизованно и помнить, что человечество массово гибло от инфекций, нежели во время войн. К примеру, мы применяем вакцину БЦЖ от туберкулезного менингита, которая защищает организм от тяжелых проявлений заболевания, а не от самой инфекции. Пока у нас нет эффективного способа защиты от коронавируса, кроме вакцинации, - говорит Амиреев.

 
Специалист напомнил, что несмотря на проводимую прививочную кампанию стоит продолжать соблюдать масочный режим и другие методы защиты, пока не будет создан коллективный иммунитет. Переболевшим коронавирусом не стоит откладывать вакцинацию, так как их антитела не являются настолько мощными, как после прививки.
 

Действительно, при других заболеваниях у людей вырабатывается иммунитет, но не в случае с коронавирусом. После заболевания КВИ хороший иммунитет не формируется. Многие казахстанцы переболели в тяжелой форме, что доказано клинически. После такие люди могут повторно заразиться, постинфекционные защитные антитела у них слабые. У них формируются клетки памяти, но в то же время антитела снижаются. Пока все мировое сообщество остановилось на двукратном введении вакцины", поделился ученный.

 
В завершение профессор напомнил жителям Алматы о начале сезона активности клещей. По его мнению, важно помнить, что клещи могут обитать не только в лесах, но и в горах, парковых зонах в пределах города. Поэтому важно соблюдать основные правила защиты от клещей. 
 

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