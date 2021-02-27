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Сводка эпидситуации в Казахстане на 26 февраля

26.02.2021 162433
Сводка эпидситуации в Казахстане на 26 февраля
Нур-Султан. 26 февраля. Kazakhstan Today - По состоянию на 23.59 25 февраля 2021 года в Казахстане зарегистрировано 211 212 случаев коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста, передает Kazakhstan Today.
 
За прошедшие сутки зарегистрировано 855 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
 
Всего в стране подтверждено 211 212 случаев, из них:
 
в городе Нур-Султане - 24 824 (+135);
 
в городе Алматы - 24 773 (+110);
 
в ВКО - 21 897 (+64);
 
в Атырауской области - 17 082 (+28);
 
в Павлодарской области - 17 376 (+78);
 
в Карагандинской области - 15 308 (+54);
 
в Акмолинской области - 13 440 (+74);
 
в ЗКО - 12 844 (+75);
 
в СКО - 12 245 (+38);
 
в Костанайской области - 12 185 (+65);
 
в Алматинской области - 10 663 (+72);
 
в городе Шымкенте - 6111 (+12);
 
в Жамбылской области - 5915 (+21);
 
в Туркестанской области - 4267 (+3);
 
в Мангистауской области - 4214 (+2);
 
в Актюбинской области - 4239 (+16);
 
в Кызылординской области - 3829 (+8).
 
В Казахстане за сутки 746 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране от COVID-19 выздоровел 195 121 человек, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.
 
На 26 февраля лечение от КВИ продолжают получать 20 277 человек (13 358 КВИ+ и 6 919 КВИ-), из них в стационарах находятся 4452 пациента, на амбулаторном уровне - 15 825 пациентов.
 
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
 
• в тяжелом состоянии - 254 пациента; 
 
• в состоянии крайней степени тяжести - 53 пациента;
 
• на аппарате ИВЛ - 41 пациент.

На 24 февраля 2021 года зарегистрирован 51 случай заболевания пневмонией с признаками COVID-19, 1 случай с летальным исходом. Выздоровели 212 человек.
 
С 1 августа 2020 года зарегистрировано: заболевших - 49 172, случаев с летальным исходом - 620, всего выздоровели - 41 633 человека.

По данным Министерства здравоохранения, всего в Казахстане с 13 марта по 25 февраля зарегистрировано 2733 летальных случая от коронавируса с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию.  

Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 26 февраля 2021 года, в "желтой" зоне: Нур-Султан, Акмолинская, Западно-Казахстанская, Костанайская, Павлодарская области.

В "зеленой" зоне - все остальные регионы.
 

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