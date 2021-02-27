Сводка эпидситуации в Казахстане на 26 февраля

Нур-Султан. 26 февраля. Kazakhstan Today - По состоянию на 23.59 25 февраля 2021 года в Казахстане зарегистрировано 211 212 случаев коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста, передает Kazakhstan Today.

За прошедшие сутки зарегистрировано 855 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Всего в стране подтверждено 211 212 случаев, из них:

в городе Нур-Султане - 24 824 (+135);

в городе Алматы - 24 773 (+110);

в ВКО - 21 897 (+64);

в Атырауской области - 17 082 (+28);

в Павлодарской области - 17 376 (+78);

в Карагандинской области - 15 308 (+54);

в Акмолинской области - 13 440 (+74);

в ЗКО - 12 844 (+75);

в СКО - 12 245 (+38);

в Костанайской области - 12 185 (+65);

в Алматинской области - 10 663 (+72);

в городе Шымкенте - 6111 (+12);

в Жамбылской области - 5915 (+21);

в Туркестанской области - 4267 (+3);

в Мангистауской области - 4214 (+2);

в Актюбинской области - 4239 (+16);

в Кызылординской области - 3829 (+8).

В Казахстане за сутки 746 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране от COVID-19 выздоровел 195 121 человек, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.

На 26 февраля лечение от КВИ продолжают получать 20 277 человек (13 358 КВИ+ и 6 919 КВИ-), из них в стационарах находятся 4452 пациента, на амбулаторном уровне - 15 825 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

• в тяжелом состоянии - 254 пациента;

• в состоянии крайней степени тяжести - 53 пациента;

• на аппарате ИВЛ - 41 пациент.





На 24 февраля 2021 года зарегистрирован 51 случай заболевания пневмонией с признаками COVID-19, 1 случай с летальным исходом. Выздоровели 212 человек.

С 1 августа 2020 года зарегистрировано: заболевших - 49 172, случаев с летальным исходом - 620, всего выздоровели - 41 633 человека.





По данным Министерства здравоохранения, всего в Казахстане с 13 марта по 25 февраля зарегистрировано 2733 летальных случая от коронавируса с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию.





Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 26 февраля 2021 года, в "желтой" зоне: Нур-Султан, Акмолинская, Западно-Казахстанская, Костанайская, Павлодарская области.





В "зеленой" зоне - все остальные регионы.

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