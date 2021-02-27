Сводка эпидситуации в Казахстане на 26 февраля

За прошедшие сутки зарегистрировано 855 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
Всего в стране подтверждено 211 212 случаев, из них:
в городе Нур-Султане - 24 824 (+135);
в городе Алматы - 24 773 (+110);
в ВКО - 21 897 (+64);
в Атырауской области - 17 082 (+28);
в Павлодарской области - 17 376 (+78);
в Карагандинской области - 15 308 (+54);
в Акмолинской области - 13 440 (+74);
в ЗКО - 12 844 (+75);
в СКО - 12 245 (+38);
в Костанайской области - 12 185 (+65);
в Алматинской области - 10 663 (+72);
в городе Шымкенте - 6111 (+12);
в Жамбылской области - 5915 (+21);
в Туркестанской области - 4267 (+3);
в Мангистауской области - 4214 (+2);
в Актюбинской области - 4239 (+16);
в Кызылординской области - 3829 (+8).
В Казахстане за сутки 746 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране от COVID-19 выздоровел 195 121 человек, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.
На 26 февраля лечение от КВИ продолжают получать 20 277 человек (13 358 КВИ+ и 6 919 КВИ-), из них в стационарах находятся 4452 пациента, на амбулаторном уровне - 15 825 пациентов.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
• в тяжелом состоянии - 254 пациента;
• в состоянии крайней степени тяжести - 53 пациента;
• на аппарате ИВЛ - 41 пациент.
На 24 февраля 2021 года зарегистрирован 51 случай заболевания пневмонией с признаками COVID-19, 1 случай с летальным исходом. Выздоровели 212 человек.
С 1 августа 2020 года зарегистрировано: заболевших - 49 172, случаев с летальным исходом - 620, всего выздоровели - 41 633 человека.
По данным Министерства здравоохранения, всего в Казахстане с 13 марта по 25 февраля зарегистрировано 2733 летальных случая от коронавируса с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию.
Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 26 февраля 2021 года, в "желтой" зоне: Нур-Султан, Акмолинская, Западно-Казахстанская, Костанайская, Павлодарская области.
В "зеленой" зоне - все остальные регионы.
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