Все столичные школы перейдут на дистанционный формат работы

НУР-СУЛТАН. 31 МАРТА - В ходе брифинга на площадке акимата столицы в Facebook заместитель руководителя управления образования Нур-Султана Баглан Сматаева сообщили, что в четвертой четверти 20202021 учебного года все школы столицы будут работать в дистанционном режиме, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как вы знаете, завтра, 1 апреля, начинается четвертая четверть, которая продлится до 25 мая. В связи с усилением карантинных мер, все школы города, независимо от формы собственности, в четвертой четверти текущего года будут обучаться в дистанционном режиме, за исключением учащихся выпускных классов, для которых, по заявлению родителей, с заполняемостью класса не более 15 человек. Обучение разрешается в комбинированном формате - 70% предметов в штатном режиме и 30% в дистанционном", - сказала Сматаева.

Она добавила, что с 10 марта на базе Дворца Независимости проходит ЕНТ. Из 7567 тестирование прошли 490 выпускников. ЕНТ продлится до конца июня.

Итоговая аттестация учеников 9 классов пройдет с 28 мая по 7 июня по трем предметам в письменной форме, согласно рекомендациям МОН РК. Для учащихся 11 классов с 1 по 10 июня в форме тестирования. Повторная аттестация учащихся 9-11 классов пройдет с 11 по 20 июня.

По состоянию на 23.59 30 марта в Казахстане зарегистрирован 244 981 случай коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста. За прошедшие сутки зарегистрировано 1663 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. Всего в стране подтвержден 244 981 случай, из них в Нур-Султане - 30 594 (+356).

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства