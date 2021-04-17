Всех школьников Алматинской области переводят на дистанционку

ТАЛДЫКОРГАН. 16 АПРЕЛЯ - Главный государственный санитарный врач Алматинской области подписал постановление, которым внес изменения в постановление от 9 апреля "О режиме карантина и усилении некоторых ограничительных мер на территории Алматинской области", передает KAZAKHSTAN TODAY.

В соответствии с документом, приостанавливается обучение в традиционном формате учащихся объектов среднего образования всех форм собственности, обучение переводится в режим онлайн.

В отдаленных населенных пунктах, разрешается обучение в традиционном формате, но не более 25 человек в классе, с соблюдением масочного режима и социальной дистанции.

В то же время разрешается проведением республиканских олимпиад по проверке знаний в школах с заполняемостью не более 15 человек в помещении, с рассадкой в шахматном порядке, соблюдением масочного режима и дистанцией не менее 2 метров.

При этом рекомендуется оборудовать помещения приборами для обеззараживания воздуха.

Постановление вступает в силу с 19 апреля.

С полным текстом постановления можно ознакомиться по ссылке

По состоянию на 23.59 15 апреля в Казахстане зарегистрирован 281 351 случай коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста. За прошедшие сутки зарегистрировано 2656 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Всего в стране подтвержден 281 351 случай, из них в Алматинской области - 17 813 (+232).

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