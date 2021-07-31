Вышло новое постановление госсанврача Алматы

АЛМАТЫ. 30 ИЮЛЯ - Главный государственный санитарный врач города Алматы Жандарбек Бекшин подписал новое постановление об ограничительных мерах, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Согласно документу, приостанавливается деятельность всех предприятий и организаций, не участвующих в системе Ashyq, за исключением госорганов, СМИ, медорганизаций, продуктовых магазинов и аптек.

Под запрет также не попадают объекты, на которых идут строительные работы, промышленные организации, организации, где оказываются бесконтактные услуги (автомойки, ремонт автомобилей и ремонт техники, ателье, химчистки, прачечные и т.п.), турфирмы, фотосалоны, цветочные магазины. Также данное ограничение не коснется работы нотариусов, адвокатов, обменных пунктов, ломбардов, банков и отделений "Казпочты".

Приостановить деятельность всех предприятий и организаций участников Ashyq в субботние и воскресные дни в период работы со 2 по 16 августа 2021 года", - говорится в документе.

Сохраняется требование о переводе 80% сотрудников госорганов, офисов и нацкомпаний на дистанционную форму работы.

С полным текстом постановления можно ознакомиться здесь





Напомним, главный государственный санврач РК Ерлан Киясов поручил ввести ограничительные меры выходного дня в "темно-красной" зоне





С 9 августа в зоне критического уровня риска при показателе заполняемости инфекционных коек свыше 70% и показателе заполняемости коек на 100 тысяч населения свыше 200 ("тёмно-красная" зона), объектам, со статусом "лидеры Ashyq" разрешить режим работы до ноля часов, прочим объектам, работающим по проекту, - до 22.00.

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