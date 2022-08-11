США должны нести ответственность за напряженность в Тайваньском проливе

Фото: Чрезвычайный и Полномочный Посол КНР в РК Чжан Сяо

Недавно спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси совершила поездку на Тайвань, что серьезно нарушило принцип одного Китая и три китайско-американских совместных коммюнике, серьезно нарушило суверенитет и территориальную целостность Китая, серьезно подорвало мир и стабильность в Тайваньском проливе и регионе. Китай решительно выступает против этого поступка, строго осуждает и принимает эффективные контрмеры. США распространяют фейковые новости, пытаясь "обелить" Пелоси и "облить грязью" Китай. Эти действия серьезно загрязнили информационное пространство общественного мнения, что негативно влияет на суждения глобальных наблюдателей и сбивает с толку широкую общественность. Как посол Китая в Казахстане, я обязан разъяснить правду о напряженности в Тайваньском проливе и разоблачить позорное лицо американской стороны, которая сама вор, но при этом кричит: держи вора!

Во-первых, кто несет прямую ответственность за напряженность в Тайваньском проливе и кто меняет статус-кво здесь?

Американская сторона заявила, что напряженность в Тайваньском проливе вызвана "чрезмерной" реакцией Китая, особенно военными учениями, которые могут "изменить статус-кво в Тайваньском проливе".

На самом деле этот кризис был полностью вызван тем, что США в одностороннем порядке изменили статус-кво в Тайваньском проливе. Каков же статус-кво Тайваньского пролива? Тайвань является частью территории Китая с древних времен. Этот статус подрывает не Китай, а США и сепаратистские силы на Тайване. Соединенные Штаты в одностороннем порядке придумали так называемый Закон об отношениях с Тайванем и "Шесть гарантий Тайваню", не меняет ли это статус-кво? Соединенные Штаты продолжают поставлять оружие и технику на Тайвань для поддержки тайваньских сепаратистов, не меняет ли это статус-кво? Тайваньские сепаратисты все активнее продвигают преступный план "независимости Тайваня", пытаясь похитить 24 миллиона жителей Тайваня в своих корыстных интересах, не меняет ли это статус-кво? Не говоря уже о том, что Пелоси, фигура № 3 в политических кругах США, ездила на Тайвань на военном самолете, серьезно и грубо нарушила суверенитет Китая, преднамеренно подорвала мир в Тайваньском проливе и напрямую спровоцировала эскалацию напряженности в Тайваньском проливе. Если бы не поездка Пелоси, ситуация в Тайваньском проливе была бы не такой, как сейчас.

В ответ на провокацию США китайские военные провели военные учения в акватории Тайваня, что является необходимой и законной мерой для защиты национального суверенитета и территориальной целостности. Соответствующие китайские власти заранее выпустили напоминания о безопасности и предупреждения о навигации. Военные учения проводятся открыто, прозрачно и профессионально, в соответствии с национальным законодательством, международным правом и международной практикой. Их цель - защитить суверенитет и территориальную целостность Китая, сдержать антикитайские силы США и тайваньских сепаратистов и действительно поддерживать мир и стабильность в Тайваньском проливе.

Во-вторых, США заявляют, что они очень "сдержанны", ложно утверждая, что Китай может "вторгнуться" на Тайвань, как это произошло в Украине. Это полностью переворачивает факты и попирает правовые принципы.

На самом деле на протяжении десятилетий США неоднократно вмешивались в дела Тайваньского пролива и неоднократно угрожали воссоединению Китая. Является ли это "сдержанностью" по-американски? В последнее время американская сторона настаивает на попустительстве поездки Пелоси на Тайвань, несмотря на неоднократные заявления и жесткое противодействие со стороны Китая. Является ли это "сдержанностью" по-американски? Сообщается, что США наращивают свое военное присутствие в Азии, что соответствует последовательному поведению США, заключающемуся в том, чтобы "сначала создавать проблемы, а затем перекладывать вину на других для достижения своих целей". Это "сдержанность" по-американски?

Не говоря уже о том, что США вели войны и военные операции по всему миру и совершали бесчисленные преступления. Вот лишь некоторые из них: проект Брауновского университета "Цена войны" показал, что более 47 тысяч мирных жителей погибли в результате войны в Афганистане. По данным агентства ООН по делам беженцев, из-за почти 20-летней войны в Афганистане 2,6 миллиона афганцев бежали за границу и 3,5 миллиона людей скитаются по белу свету. По другим данным, с 2003 по 2021 год около 209 тысяч иракских мирных жителей погибли в военных конфликтах, а около 9,2 миллиона иракцев стали беженцами или были вынуждены покинуть родину. В отчете ООН отмечается, что во многих авиаударах США по таким местам, как Сирия, "не были приняты необходимые меры предосторожности, чтобы отличить военные цели от гражданских". The New York Times сообщила, что, основываясь на расследовании секретных документов Пентагона, частые авиаудары США в Сирии привели к большому количеству жертв среди гражданского населения из-за "серьезных недостатков разведки" и "неправильного прицеливания". И это американская "сдержанность"!

Де-юре Тайвань является неотъемлемой частью территории Китая, и у Китая нет возможности идти на уступки в плане суверенитета и территориальной целостности. Тайваньский вопрос - это внутреннее дело Китая, а украинский вопрос - это вопрос межгосударственных отношений, что совершенно несопоставимо. Понятия "вторгнуться" или "наступить" могут произойти только между двумя странами. Называть действия Китая по защите воссоединения Родины "вторгнуться на Тайвань" - это чистое "загрязнение дискурса". Мы надеемся, что все стороны будут проявлять повышенную бдительность в отношении этого. Мы должны серьезно предупредить Соединенные Штаты, чтобы они не действовали опрометчиво и не усугубляли кризис.

В-третьих, большинство стран мира поддерживают Китай или США?

В последнее время под манипуляциями американской стороны некоторые страны выступили с заявлениями в поддержку американской стороны. Соединенные Штаты использовали это, чтобы заявить, что международное сообщество поддерживает их и осуждает Китай. Это типичный нонсенс. На самом деле международные голоса, поддерживающие Китай, гораздо громче тех, кто поддерживает США.

Принцип одного Китая принят большинством стран мира и является базовой нормой в международных отношениях. Его смысл очень ясен: в мире есть только один Китай, Тайвань является частью Китая, и правительство Китайской Народной Республики является единственным законным правительством, представляющим весь Китай. В настоящее время 181 страна установили дипломатические отношения с Китаем на основе признания принципа одного Китая, в том числе США. Как США объясняют собственные "двойные стандарты"? Сколько стран в мире повторяют бред правительства США и противоречат сами себе?

Дело в том, что более 160 стран уже публично подтверждают свою твердую приверженность политике одного Китая, понимание и поддержку законной позиции Китая. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш четко подчеркнул, что ООН будет и впредь придерживаться резолюции 2758 ГА ООН. Президент Казахстана г-н К.-Ж.Токаев и Министерство иностранных дел Казахстана неоднократно выражали свою твердую позицию поддержки принципа одного Китая и противодействия "независимости Тайваня", что является важным проявлением высокого уровня вечного всестороннего стратегического партнерства между Китаем и Казахстаном. Это голос справедливости, разделяемый международным сообществом.

Предпринятые Китаем контрмеры в отношении США направлены на защиту не только национального единства, но и принципа невмешательства во внутренние дела, предусмотренного международным правом. Если отказаться от этого принципа, мир вернется в состояние джунглей, где большие запугивают малых, а сильные притесняют слабых, а Соединенные Штаты будут более безрассудно обижать другие страны, особенно малые и средние страны, с их так называемой позиции силы. Мы не можем позволить этого. Сегодня, когда происходит разгул односторонней травли, международное сообщество должно прийти к более четкому консенсусу по этому вопросу, произнести более сильный голос и совместно защищать международную справедливость, а также законные права и интересы всех развивающихся стран.

В-четвертых, как следует решать Тайваньский вопрос?

Кое-кто в США утверждает, что Тайваньский вопрос является долгосрочным, "нерешенным". На самом деле решение тайваньской проблемы легкодоступно: придерживаться принципа одного Китая. До тех пор, пока США не перестанут вмешиваться во внутренние дела Китая, поддерживать тайваньских сепаратистов и препятствовать мирному воссоединению Китая, тайваньский вопрос, естественно, не будет решен. Мы готовы стремиться к мирному воссоединению с величайшей искренностью и максимальными усилиями, но оставляем за собой возможность принятия всех необходимых мер, что касается исключительно вмешательства внешних сил и кучки сепаратистов "независимости Тайваня" и их сепаратистской деятельности.

Если Соединенные Штаты все еще в бреду хотят оставаться "мировым лидером", используя проблему Тайваня для воспрепятствования великому возрождению китайской нации и создания нестабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе в обмен на политический капитал, намерены пойти все дальше и дальше по ложному и опасному пути, то я хотел бы подчеркнуть, что осознание воссоединения обеих сторон Тайваньского пролива является общим стремлением китайской нации. Ни одна страна, никакая сила или кто-либо не должны недооценивать четкую решимость, твердую волю и сильную способность китайского правительства и народа защитить национальный суверенитет и территориальную целостность, добиться национального воссоединения и национального возрождения.