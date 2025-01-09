Первый город в США ввел плату за поездки в центр

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Астана. 1 января. KAZAKHSTAN TODAY - Что ожидает казахстанцев в январе 2025 года, читайте в материале агентства KAZAKHSTAN TODAY.





Выходные дни









В январе 2025 года казахстанцев при пятидневной рабочей неделе ждет 11 дней отдыха , включая праздничные и выходные дни.





Благодаря переносу выходного дня на новогодние праздники казахстанцы с пятидневной рабочей неделей отдыхают 4 дня: с 1 по 4 января. Выходной день с воскресенья, 5 января 2025 года, переносится на пятницу, 3 января 2025 года.





7 января казахстанцы отдохнут в честь праздника Рождества. В 2025 году праздник выпадает на вторник.





Напомним, что до 8 января 2025 года включительно у школьников продлятся зимние каникулы.





Кого освободят от обязательного декларирования в 2025 году









Напомним, четвертый этап декларирования должен был охватить порядка 8 млн человек, в том числе пенсионеров, домохозяек, студентов и других. В конце прошлого года было предложено освободить данную категорию граждан от представления деклараций об активах и обязательствах, за исключением лиц, имеющих активы за пределами страны.





Обязанность по представлению декларации об активах и обязательствах (ФНО 250.00) сохраняется для лиц, имеющих активы за рубежом, кандидатов на выборную должность, на занятие государственной должности и приравненным к ним, а также для желающих стать крупными участниками банков, рынка ценных бумаг, страховых организаций.





Также гражданам будет предоставлено право добровольно представить декларацию об активах и обязательствах.





По данным КГД, обязанность по представлению ежегодной декларации о доходах и имуществе (ФНО 270.00) для госслужащих, руководителей, учредителей квазигосударственных и частных компаний (в том числе владельцев акций свыше 25% и более), их супругов, также лиц, имеющих активы за пределами Республики Казахстан и (или) получивших доход, облагаемый самостоятельно, сохраняется.





Дополнительно предложено установить аналогичную обязанность для лиц, совершивших крупные приобретения стоимостью свыше 20 000 МРП (74 млн тенге).





Ранее в рамках трех этапов в систему всеобщего декларирования уже вошли более 4 млн человек, в том числе госслужащие, руководители квазигосударственного сектора, представители бизнеса и их супруги.





Граждане могут сдавать декларации через электронные сервисы - "Кабинет налогоплательщика" (cabinet.salyk.kz), веб-портал электронного правительства (egov.kz), мобильные приложения e-Salyq Azamat (налоговый кошелек), eGov mobile, Halyk, "Банк ЦентрКредит" и Kaspi.





МРП и МЗП на 2025 год









С 1 января 2025 года установлены следующие ключевые социально-экономические показатели:





МЗП - 85 000 тенге; минимальный размер государственной базовой пенсионной выплаты - 32 360 тенге; минимальный размер пенсии - 62 771 тенге; МРП - 3 932 тенге; величина прожиточного минимума для исчисления размеров базовых социальных выплат - 46 228 тенге.





С 2025 года вводится лицензирование спецсоцуслуг в сфере социальной защиты населения





Depositphotos





Это создаст условия для улучшения качества их оказания и снижения числа нарушений в этой сфере. По результатам предлицензионного анализа, проведенного Комитетом регулирования и контроля в сфере социальной защиты, установлено, что из 1007 организаций, оказывающих ССУ, требованиям соответствуют 72,3%", - отметили в Минтруда и соцзащиты населения.





Введение лицензирования является одним из этапов модернизации системы оказания спецсоцуслуг и направлено на: повышение качества предоставляемых услуг; гарантию безопасности и защиты прав услугополучателей; установление единых стандартов для организаций, предоставляющих ССУ.





Одними из основных условий для получения лицензии определены: наличие здания, пригодного для предоставления ССУ и соответствующего Санитарным правилам, Правилам пожарной безопасности; наличие необходимой материально-технической базы, обеспечивающей надлежащее качество предоставляемых услуг; наличие штата сотрудников; обеспечение доступности зданий для маломобильных групп населения и др.





На сегодняшний день по республике насчитывается 12,7 тыс. соцработников в сфере социальной защиты населения. Из них всего 12% имеют профильное образование и 88% - медицинское, педагогическое, экономическое и др. Для повышения качества кадров разработан профстандарт, устанавливающий требования к социальным работникам. Более 8,3 тыс. соцработников уже в т.г. прошли профильное обучение и получили сертификаты.





С 2025 года внедряется реестр соцработников, где будут отражаться все данные, касающиеся их профессиональной компетенции. Также соцработники смогут пройти переподготовку и повышение квалификации на базе 14 вузов республики, имеющих специализированные кафедры, с которыми Министерством труда и соцзащиты заключены меморандумы.





В Казахстане повысили социальные выплаты по случаям утраты трудоспособности и потери кормильца









С 1 января 2025 года произойдет повышение размеров социальных выплат из Государственного фонда социального страхования по случаям утраты трудоспособности и потери кормильца, назначенных до 1 января 2025 года, на 6,5 процента от размера получаемых социальных выплат.





Санитарные книжки в Казахстане с 1 января будут выдаваться в электронном формате





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Личные медицинские книжки граждан перейдут полностью в онлайн-формат , что позволит гражданам сократить время прохождения медосмотра, исключит необходимость посещения терапевта повторно для получения штампа о допуске к работе, сообщили в Минздраве.





Для выдачи онлайн-кредитов в Казахстане с 1 января понадобится биометрия





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При оформлении онлайн микрозайма с 1 января 2025 года вводится обязательное одновременное применение как биометрической идентификации, так и электронной цифровой подписи (ЭЦП). Также для МФО до перевода денег клиенту требуется идентифицировать принадлежность ему банковского счета или платежной карты, сообщил председатель Национального банка РК Тимур Сулейменов.





Он также напомнил о других мерах, которые призваны ограничить использование мошеннических схем и выдачу кредитов третьим лицам. В их числе: запрет на выдачу кредитов без проведения биометрии, уведомление клиенту от банка о возможном риске мошенничества, добровольный отказ от получения займов, обязанность банков и МФО передавать сведения по заявлениям на оформление кредита в кредитное бюро и т.д.





С 2025 года в Казахстане перестанут функционировать передвижные цирки и зоопарки









Норма о запрете передвижных зоопарков, передвижных океанариумов и цирков вступает в силу с 1 января 2025 года.





Международный аэропорт Алматы с 1 января 2025 года вводит новые тарифы на парковку













С января 2025 года дошкольные организации Астаны перейдут на ваучерное финансирование





акимат Астаны





На данный момент проект ваучерного финансирования внедрен в Таразе, Шымкенте и Туркестане.





Если раньше ребенок стоял в очереди на место в детском саду, то теперь он становится в очередь за ваучером. Теперь выбор детского сада также осуществляется за родителем. Ранее государственный образовательный заказ был закреплен за детским садом, а сейчас ваучер следует за ребенком", - сообщил руководитель управления образования Астаны Касымхан Сенгазыев.





По данным акимата столицы, в системе ваучерного финансирования очередь делится на 18 категорий в зависимости от возраста ребенка и его социального статуса. У каждой категории будет своя очередь. Ваучер выдается по итерации (повторению), а очередь автоматически обновляется дважды в год.





Базовая ставка







