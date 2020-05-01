Модернизация Шымкентского НПЗ является ярким примером казахстанско-китайского сотрудничества

Урумчи. 30 апреля. Kazakhstan Today - Проект модернизации Шымкентского НПЗ по мнению зампредседателя правления АО "НК "КазМунайГаз" является образцом казахстанско-китайского сотрудничества в энергетической сфере, сообщили в Информационной компании города Урумчи, передает Kazakhstan Today.

В Шымкенте расположен один из трёх крупных нефтеперерабатывающих заводов Казахстана, который претерпел большие изменения. Данный проект был реализован АО "НК "КазМунайГаз" и "PetroChina" с целью модернизации существующего завода и перехода к полному самообеспечению топливом, показав яркий пример китайско-казахстанского сотрудничества", - рассказали в Информационной компании города Урумчи.





Проект модернизации Шымкентского НПЗ - образец казахстанско-китайского сотрудничества в энергетической сфере", - отметил заместитель председателя правления АО "НК "КазМунайГаз" Данияр Тиесов.





Модернизация старого НПЗ

Шымкентский НПЗ был построен в 70-х годах прошлого века, запуск завода состоялся в 1985 году, это один из трёх крупных нефтеперерабатывающих заводов Казахстана. После развала Советского Союза Казахстан провёл широкомасштабную приватизацию, завод был выкуплен канадской компанией. По причине устаревшей технологии производства, оборудования, недостаточности переработки сырой нефти, низкого качества нефтепродуктов, завод не мог удовлетворить рыночный спрос.

В феврале 2014 года, являясь одним из ключевых проектов в рамках совместной реализации инициативы "Один пояс, один путь", была официально начата работа по модернизации Шымкентского НПЗ. В 2017 году, после окончания строительства и ввода в эксплуатацию первой очереди, к концу года стандарт бензина и дизельного топлива от ЕВРО-2 повысился до ЕВРО-4 и ЕВРО-5. В сентябре 2018 года завершились работы по второй очереди, общий объем переработки нефти увеличился до 80%.

Президент ТОО "ПетроКазахстан Ойл Продактс" (оператор Шымкентского НПЗ) Цзян Ши сообщил, что коэффициент переработки сырой нефти увеличился с 57% до 80%, это означает, что переработка 10 тысяч тонн нефти даёт выход 2300 тонн очищенной нефти. В прошлом Казахстан ежегодно импортировал от 800 тысяч до 1 миллиона тонн бензина, после модернизации завода, полностью покрывается внутренний спрос на нефтепродукты.

Цзян Ши добавил, что до модернизации, НПЗ находился в упадочном состоянии, устаревшая технология, низкое качество продукции, загрязнение окружающей среды и другие проблемы. Модернизация завода позволила увеличить производство, гарантировать техническое обслуживание, устранить угрозы для окружающей среды, обеспечить условиями безопасной и бесперебойной длительной эксплуатации завода. Из трёх НПЗ работающих в Казахстане, завод в Шымкенте обладает самой передовой технологией в области экологической безопасности.

Конкурентоспособное казахстанское топливо

Ежегодная проектная мощность Шымкентского НПЗ составляет 6 млн тонн. К основным видам выпускаемой продукции относятся: разного стандарта бензин, керосин, авиационный керосин, дизельное топливо, сжиженный газ, газойль, мазут и другое. Полностью покрывая спрос внутри страны, Казахстан экспортирует нефтепродукты в Узбекистан, Таджикистан, Кыргызстан и другие приграничные страны, ежемесячно страна может поставлять за рубеж более 8000 тонн.

По словам Цзян Ши, по мере модернизации НПЗ также были созданы установка изомеризации, реконструирована гидроочистка дизельного топлива, установка производства серной кислоты, установка каталитического крекинга, гидрирование масла и т.д. Последние несколько лет сложилась хорошая ситуация с безопасностью производства по нескольким направлениям: выпуска продукции, реконструкции, ввода новых линеек производств, не было происшествий, связанных с безопасностью и загрязнением окружающей среды, сложился хороший корпоративный имидж.

Экологическая безопасность - залог процветания НПЗ

Когда находишься в приёмной центрального управления, складывается ощущение, что ты находишься не на объекте тяжёлой промышленности. Просторный, яркий зал, со всех сторон установлены компьютеры, за которыми более 10 специалистов контролируют бесперебойную работу всей этой огромной цепи технологического процесса.

Из 1,8 млрд долларов, инвестированных в модернизацию НПЗ, 20% пошли на мероприятия по охране окружающей среды. Посредством передовых технологий, ежегодный выброс диоксида серы снизился до 15,1 тыс. тонн.

Раньше из дымовой трубы Шымкентского НПЗ поднимался чёрный столб дыма, сейчас выпускается водяной пар", - рассказал работающий с 2012 года сотрудник завода Кахарман, который застал весь процесс модернизации НПЗ; не скрывая эмоций, он сообщил, что "спустя каких-то несколько лет завод преобразился, словно цветущий сад".

В пик работы по модернизации НПЗ трудились в общей сложности 5000 человек, после модернизации и ввода в эксплуатацию китайская сторона оставила не более 100 технических специалистов, а для местных работников были проведены курсы повышения квалификации с последующим трудоустройством на постоянные рабочие места. Заработная плата сотрудников предприятия сравнительно высокая, поэтому для молодёжи работа на НПЗ стала мечтой.

Достижения обновленного НПЗ

В 2012 и 2016 годах Шымкентский НПЗ вошёл в число победителей республиканского конкурса по социальной ответственности бизнеса "Парыз" в номинации "За вклад в экологию". Это высокое признание и доверие со стороны общества за непрерывную охрану труда и экологии.

28 апреля 2018 года, в преддверии Международного дня труда, Шымкентский НПЗ получил награду "Лучшая охрана труда" в Южно-Казахстанской области, на тот период такую награду, кроме нефтеперерабатывающего завода, получил завод "Шымкентцемент".

29 мая 2018 года на IV Ежегодном форуме генеральных директоров АО "НК "КазМунайГаз" Шымкентскому НПЗ была вручена награда за отсутствие производственных летальных случаев в течение 20 лет, это единственное в Казахстане предприятие в нефтяной отрасли, имеющее такую высокую награду.

1 июля 2019 года на V Ежегодном форуме генеральных директоров АО "НК "КазМунайГаз" Шымкентскому НПЗ была вручена награда "Лучшая охрана труда", это единственное в Казахстане предприятие в нефтяной отрасли, имеющее такую высокую награду.

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