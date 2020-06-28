В Синьцзяне прокуратура разработала меры по оказанию правовой помощи бедным

Синьцзян. 26 июня. Kazakhstan Today - В Синьцзяне все органы прокуратуры проводят всестороннюю работу по оказанию правовой помощи лицам, оказавшимся в бедности, передает Kazakhstan Today.

В прошлом году сторона обвинения в Синьцзяне приняла 412 дел о судебной помощи и выдала на ее оказание 6,59 млн юаней, среди них 82 дела о судебной помощи бедным людям, на нее было выделено 2,71 млн юаней", - заявил заместитель прокурора Синьцзянской народной прокуратуры Го Лисинь.

По информации ведомства, "народная прокуратура и управление по борьбе с бедностью Синьцзяна совместно разработали меры по оказанию государственной судебной помощи органов прокуратуры в борьбе с бедностью и регулярно проводят совместные встречи. Управление по борьбе с бедностью предоставляет соответствующую информацию. А органы прокуратуры изучают дела и дают "добро" для бедных семей, которые отвечают условиям оказания судебной помощи и оказывают ее тем, кому она срочно необходима. Таким образом, реализуется принцип: спасти как можно больше людей от нищеты".

Народная прокуратура Синьцзяна провела пресс-конференцию, посвященную неделе прокурорской пропаганды на тему "Отклик на зов помощи народа - рассмотрение всех писем и обращений народа". Прокуратура Синьцзяна опубликовала три типичных случая. Один из них - случай гражданки Ну Моумоу, обратившейся за судебной помощью в качестве жертвы преступления. Гражданка Ну Моумоу числится в списке малоимущих семей. Ее муж погиб во время дорожно-транспортного происшествия. Ответчик не имел возможности произвести компенсацию, и экономические потери женщины не были реализованы до сих пор. После проверки Народная прокуратура Синьцзяна установила, что данная гражданка подходит под все условия оказания юридической помощи, и ей была предоставлена судебная помощь в размере 10 тысяч юаней. Также ей помогли трудоустроиться на местном заводе, в результате чего благосостояние семьи улучшилось", - отметил зампрокурора.

С марта 2019 года по май 2020 года прокуратура Синьцзяна получила 7360 писем и обращений, по которым была проведена работа", - рассказал Го Лисинь.

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