Как дозвониться до скорой помощи, рассказали в управлении здравоохранения Алматы

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АЛМАТЫ. 15 АВГУСТА - В управлении общественного здоровья Алматы объяснили, почему иногда невозможно дозвониться до скорой, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как заявили в ведомстве , многие звонки автоматически переадресовываются на номер ДЧС - 112.

В УОЗ заявили, что в последнее время на пульт 103 участились жалобы о том, что очень тяжело дозвониться до диспетчеров скорой помощи, а порой вообще невозможно.

В связи с этим мы провели расследование и выявили ряд ошибок, которые препятствуют процессу дозвона. Одной из них оказалась, что многие звонки автоматически переадресовываются на телефонный номер единой дежурно-диспетчерской службы департамента по чрезвычайным ситуациям - 112", - пояснили в ведомстве.

По официальной информации от Beeline причина одна - смартфоны китайского производства. Отмечается, что с мобильных устройств некоторых популярных китайских марок невозможно дозвониться не только в службу скорой медицинской помощи (103), но и в полицию (102), службу пожаротушения (101), а также в аварийную службу газа (104).

При обнаружении такой проблемы УОЗ рекомендует добавить префикс 9 перед набираемым номером:

- 9103 - скорая помощь;

- 9102 - полиция;

- 9101 - пожарная.

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