Как дозвониться до скорой помощи, рассказали в управлении здравоохранения Алматы

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Как заявили в ведомстве, многие звонки автоматически переадресовываются на номер ДЧС - 112.
В УОЗ заявили, что в последнее время на пульт 103 участились жалобы о том, что очень тяжело дозвониться до диспетчеров скорой помощи, а порой вообще невозможно.
В связи с этим мы провели расследование и выявили ряд ошибок, которые препятствуют процессу дозвона. Одной из них оказалась, что многие звонки автоматически переадресовываются на телефонный номер единой дежурно-диспетчерской службы департамента по чрезвычайным ситуациям - 112", - пояснили в ведомстве.
По официальной информации от Beeline причина одна - смартфоны китайского производства. Отмечается, что с мобильных устройств некоторых популярных китайских марок невозможно дозвониться не только в службу скорой медицинской помощи (103), но и в полицию (102), службу пожаротушения (101), а также в аварийную службу газа (104).
При обнаружении такой проблемы УОЗ рекомендует добавить префикс 9 перед набираемым номером:
- 9103 - скорая помощь;
- 9102 - полиция;
- 9101 - пожарная.
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