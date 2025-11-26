25.11.2025, 15:34 10201
Попытка срыва выборов в Кыргызстане. Деньги, наркотики и оружие
Фото: kabar.kg
Организация массовых беспорядков и срыв выборов - таков был план очередной группы мятежников. В принципе, среди заговорщиков знакомые все лица, впрочем, и способы достижения цели они избрали, что ни на есть самые примитивные. Хотя, казалось бы, это молодая плеяда политиков, подававших в свое время определенные надежды, но опыт старших товарищей их видимо так ничему и не научил, сообщает информационное агентство "Кабар".
Птенцы СДПК и их сторонники так торопились посеять смуту, что у себя на кухне спокойно обсуждали, кого они двинут в президенты. Однако никого порядочнее бывшего премьера атамбаевской эпохи, в биографии которого наиболее яркий момент это списание по 600$ на плоскогубцы, среди них видимо не нашлось. Мы ведь ничего не путаем - это та самая молодежь, которая отстаивает права человека и принципы демократии, позиционирует себя как непримиримых борцов с коррупцией.
Эксперт в сфере безопасности Эдил Марлис уулу отмечает, что отдельные политические силы и деятели вырастили подрастающее поколение, исходя из личного не самого хорошего опыта. Это объясняет и агрессивную риторику, и антигосударственные подходы. "Весь народ знает, что было при их правлении. Все помнят, как шли дела во время премьерства Сапара Исакова. Если он такой чистый, почему не приедет в Кыргызстан и не отстаивает свою правоту в суде? Пускай наглядно продемонстрирует доказательства своей невиновности.
Он ведь не ведет политическую деятельность в открытую. Так почему этот политический труп вдруг должен занять руководящий пост? Они ведь даже не обсуждают, что он может победить на выборах. Они говорят: "Мы поставим его".
Извините, ребята, кто вы такие, чтобы решать судьбу семи миллионов кыргызстанцев?! Кто вас наделил таким правом? Вот главный вопрос. Эти деятели над этим не задумываются. Они полагают, что пять-десять человек могут решать судьбу всей страны. Однако такие времена прошли. Если птенцы СДПК мыслят будущим, желают своей стране развития, им стоило бы двигаться в русле мирной политики", - говорит Эдил Марлис уулу.
Сценарий заговора банален и будто списан с методичек "цветных революций". Спусковым механизмом должно было стать недовольство итогами парламентских выборов, под этим предлогом и прозвучал бы призыв выходить на улицы. Туда же для разогрева подкинули бы уже отработанные нарративы о проблемах в энергетике, подорожании социально-значимых продуктов и так далее. Среди вещественных доказательств, указывающих на приготовление к дестабилизации, это изъятое оружие, наркотики и деньги, стандартный набор атрибутов майдана для использования в полевых условиях.
Радикализация общества в виртуальном пространстве через демонизацию власти началась двумя-тремя неделями раньше. Эмоциональный "прогрев" аудитории должен был достичь нужной температуры к парламентским выборам и подведению их итогов. Развернувшаяся в социальных сетях агрессивная информационная кампания, как отмечали эксперты, имела четкие признаки информационной войны с участием большого количества троллей и фейков. Все свалили в кучу - перебои со светом и подорожание мяса, мнимую китайскую экспансию и майнинг. В попытке дезориентировать общество и "раскачке" были задействованы значительные силы и ресурсы. А когда с политическими заявлениями выступили главные действующие лица, многое стало не просто понятно, а уже очевидно.
Дальнейшую реализацию плана дестабилизации Кыргызстана нарушили сотрудники МВД, раскрывшие замысел заговорщиков. Силовики распространили по этому поводу официальное сообщение: "Задержанные планировали серию митингов по стране после подведения итогов выборов, начиная с юга и далее в Бишкеке и областях, создавая видимость массового недовольства. В их планах были антиконституционные призывы, а также возможные захваты административных зданий, телеканалов, объектов силовых структур, оружия и учреждений пенитенциарной системы.
Группа имела четкую иерархию и распределение ролей. Координационные группы должны были выдвигать политические требования, а криминальные структуры - обеспечивать силовое сопровождение. Отдельные участники заранее распределили между собой будущие должности".
Жажда реванша со стороны команды "бывшего" - это тот мотив, который лежит на поверхности. После ареста 10 вдохновителей мятежа МВД проводит ряд следственно-оперативных мероприятий по установлению других участников и лиц, финансировавших деятельность деструктивной группы.
По мнению политологов, события развиваются так, что планы по хаотизации и переделу власти в Кыргызстане вынашивали не только обиженные на власть деятели. Акторами этой ситуации в случае дестабилизации обстановки могли стать внешние игроки, заинтересованные в сдерживании высоких темпов развития страны и торможении инфраструктурных проектов регионального развития.
Эксперт в сфере экономики и бизнеса Сергей Пономарев говорит, что любые потрясения влекут за собой последствия, которые сказываются на активности инвесторов и социальной устойчивости.
Инвесторы, как внутренние, так и внешние, всегда с опаской смотрят на митинги не только в Кыргызстане, но и в любом другом государстве. Развитие бизнеса и вообще успех любого дела зависят от стабильности, предсказуемости и управляемости. Не дай бог, массовые беспорядки или погромы, это всегда чревато, страдают все. И не только предприниматели, самые тяжелые трудности выпадают на долю простых людей. Невозможно спрогнозировать, насколько после таких событий просядет экономика, какими будут выпадения из бюджета. Сейчас мы двигаемся по пути четких и последовательных реформ, они должны быть продолжены для дальнейшего развития и укрепления, роста доходов населения", - подчеркнул Сергей Пономарев.
Каждый переворот отбрасывал Кыргызстан на десятилетия назад. Мы на собственном опыте несколько раз убеждались в том, что любая дестабилизация сильно бьет по экономике, практически моментально ухудшая положение миллионов людей. Поэтому, как говорят эксперты, нам нужно не просто сохранить стабильность, а обязательно прийти на выборы, проголосовать за своего кандидата и тем самым продемонстрировать, что граждане Кыргызстана далеки от политических интриг и заинтересованы в стабильном мирном будущем.
Автор: Кирилл Степанюк, информационное агентство "Кабар".
21.11.2025, 12:41
Жители микрорайона Нур Алатау требуют остановить строительство ЖК и прокладку канализации в экологической зоне
Фото: depositphotos.com
Агентство Kazakhstan Today публикует открытое обращение к акиму города Алматы Дархану Сатыбалды от жителей микрорайона Нур Алатау:
Уважаемый Дархан Сатыбалды! Мы, жители улицы Грушовой СТ "Дзержинского" Бостандыкского района города Алматы обращаемся к Вам с открытым письмом с просьбой запретить прокладку напорной канализации на объекте "Строительство многоквартирного жилого комплекса, микрорайон Ерменсай, улица Торангы, № 55" по улице Дзержинского, которая является единственным выездом в город и под асфальтовым покрытием которой проходят две нитки водопровода и кабельная линия 110 кВ, вынуждены обратиться к Вам за помощью.
Учитывая высокую сейсмическую активность района (9-10 баллов), узость улицы Дзержинского, плотное расположение инженерных коммуникаций, тип грунта и рельеф местности (выше по улице находится кладбище), жители выражают серьезную обеспокоенность возможным нарушением технических регламентов и санитарных норм. Эти нарушения могут привести к ухудшению экологической обстановки, созданию неблагоприятных условий проживания и угрозе здоровью жителей и их семей.
Для нормальной жизнедеятельности необходимы бесперебойные вода и электроснабжение. Прокладка в каменистом грунте линии напорной канализации в непосредственной близости от водопровода и кабельной линии может привести к их повреждению, при том что альтернативных источников водо- и электроснабжения у жителей нет. О необходимости соблюдения охранной зоны АО "АЖК" сообщало директору ТОО "Tenacity" письмом исх. №18 от 13.10.2025.
Дополнительно особую обеспокоенность вызывает то, что работы по прокладке напорной канализации начались в ноябре, накануне зимнего периода. В случае повреждения существующих инженерных коммуникаций в зимнее время устранение последствий будет затруднено, что может привести к полному отключению воды и электроэнергии. При этом на месте работ отсутствует обязательный паспорт объекта. Согласно строительным нормам Республики Казахстан, в соответствии с пунктом 4.31, на площадке строительства должен быть размещен паспорт объекта с полным объемом обязательной информации. Его отсутствие нарушает установленные требования и лишает жителей возможности получить сведения о заказчике, подрядчике, сроках и характеристиках работ.
Кроме того, в случае раскопки траншеи по улице Дзержинского жители фактически окажутся отрезанными от экстренных служб (скорой помощи, пожарной службы), так как эта дорога является единственным маршрутом выезда.
Отдельную обеспокоенность вызывает рельеф местности: траншея будет проходить в непосредственной близости от мест захоронений. В период дождей и таяния снега по образующимся полостям вдоль траншеи возможно движение продуктов разложения, что приводит к загрязнению почвы рядом с жилыми домами и участками, где жители выращивают овощи и ягоды для личного потребления.
Также запланированная к прокладке ТОО "Tenacity" напорная канализация нарушает санитарные нормы по расстоянию до линий холодного водоснабжения.
Согласно подпункту 1) пункта 98 раздела 3 Санитарных правила "Санитарно-эпидемиологические требования к водоисточникам, местам водозабора для хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно-питьевому водоснабжению и местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов", утвержденным приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 20 февраля 2023 года № 26, санитарно-защитная полоса должна составлять не менее 6 м по обе стороны водопровода диаметром до 200 мм. Сокращение расстояния допускается только при наличии санитарно-эпидемиологического заключения территориального подразделения государственного органа в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Такое заключение предоставлено не было.
Жители улицы Грушовой СТ "Дзержинского" считают строительство напорной канализации ТОО "Tenacity" потенциально опасным объектом и выражают серьезное беспокойство из-за вероятного разрушения привычной среды обитания, угрозы здоровью и благополучию людей.
Кроме того, проект прокладки канализации предполагает проведение трубы вверх по склону, что противоречит здравому смыслу.
Строительство самого ЖК ведется на территории бывших яблоневых садов, на восстановление которых ранее выделялись значительные бюджетные средства.
Также в этой местности на склонах росли дикие тюльпаны и подснежники - краснокнижные растения. Их уничтожение недопустимо, а за сбор или повреждение таких растений предусмотрена административная и уголовная ответственность.
Руководствуясь пунктом 1 статьи 7, пунктом 1 статьи 8, пунктом 1 статьи 9 Закон Республики Казахстан от 16 июля 2001 года № 242 "Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан" просим Вас:
- Приостановить работы по прокладке канализации жилого комплекса Noble House вдоль улицы Дзержинского, начатые накануне зимнего сезона, до полного уточнения всех обстоятельств, поскольку мы опасаемся повреждения водопровода и кабельной линии 110 кВ, что может привести к отключению воды и электроэнергии;
- Обязать ТОО "Tenacity" предоставить санитарно-эпидемиологическое заключение территориального подразделения государственного органа в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения о сокращении ширины санитарно-защитной полосы по обе стороны от водовода, проходящего вдоль улицы Дзержинского;
- В соответствии со статьей 13 Закон Республики Казахстан от 16 июля 2001 года № 242 "Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан", организовать комиссию и провести экспертизу объекта строительства напорной канализации вдоль улицы Дзержинского с выдачей экспертного заключения".
10.11.2025, 18:35
Социальная деградация: похищение и убийство девушки, изнасилования подростков и предотвращенный теракт
Фото: depositphotos.com
Традиционно самыми резонансными и жестокими остаются преступления против женщин и детей. Эти криминальные происшествия вызывают широкий общественный отклик, заставляют вновь говорить о проблемах домашнего насилия, социальной изоляции и безнаказанности преступников. Каждый такой случай - не просто строка в полицейской сводке, а трагедия, которая вскрывает недостатки работы государственных институтов и деградацию социума в целом.
В частности, 21 октября стало известно, что в одном из сел Туркестанской области 15-летняя девушка родила ребенка от 71-летнего соседа. Родные заметили изменения только на седьмом месяце беременности. Было возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания.
Через два дня появилась информация об изнасиловании 15-летней девушки в Щучинске. Информация о том, что в Акмолинской области девочку-подростка неоднократно насиловали два 56-летних местных жителя, была опубликована на странице фонда "НеМолчи" в соцсетях.
В департаменте полиции Акмолинской области на запрос редакции сообщили, что заявление об изнасиловании 15-летней девочки поступило от отца пострадавшей. Полицией Бурабайского района был проведен комплекс необходимых следственных действий.
Стоит отметить, что в государствах Африки, Ираке, Иране, Саудовской Аравии, Китае и многих других странах за половые преступления в отношении детей предусмотрена смертная казнь. А в Йемене таких преступников казнят публично, пишет sputnik.kg.
Тем временем в Атырау были задержаны подозреваемые в похищении и убийстве 23-летней девушки. Жительница Атырау пропала 18 октября. Около 22.00 она вышла из дома № 11 микрорайона Авангард и не вернулась. 23 октября стало известно, что девушка погибла. Задержаны два подозреваемых в возрасте 24 и 25 лет. Они водворены в изолятор временного содержания и подозреваются сразу по двум статьям Уголовного кодекса - "Похищение человека" и "Убийство".
Позже обвиняемым по делу переквалифицировали обвинение. Теперь подсудимые обвиняются по пунктам 7, 8 части 2 статьи 99 УК РК (Убийство, совершенное группой лиц, группой лиц по предварительному сговору и из корыстных побуждений, а равно по найму либо сопряженное с разбоем или вымогательством) и части 2 статьи 202 УК РК (Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества). Им грозит пожизненное лишение свободы.
Между тем полиция Жамбылской области завела уголовное дело по факту похищения девушки в Таразе. Об этом стало известно в конце октября.
Кадры похищения опубликовали в соцсетях очевидцы. На них видно, как несколько человек силой заталкивают девушку в машину на автобусной остановке. Прохожие пытались ее освободить, но девушку все равно увезли.
Было возбуждено уголовное дело по статье 125 УК РК "Принуждение к вступлению в брак". Трое подозреваемых задержаны и водворены в изолятор временного содержания.
30 октября сообщалось, что жителя Алматы задержали по подозрению в убийстве своей матери. Подозреваемый - 41-летний сын убитой, состоящий на учете в Центре психического здоровья, задержан.
На следующий день появилась информация о задержании подростка по подозрению в изнасиловании 12-летней девочки в Алматинской области. Возбуждено уголовное дело.
В начале ноября стало известно, что в Костанайской области к 19 года лишения свободы приговорили местного жителя за убийство жены и тещи. По информации суда, он в ходе ссоры нанес своей супруге и теще множественные удары ножом в область жизненно важных органов.
Через несколько дней появилась информация о приговоре в отношении жителя Акмолинской области, которого осудили на 10 лет за покушение на убийство бывшей супруги. Он ударил экс-супругу ножом девять раз.
Позже в Казнете появилась информация, что в одном из сел Актюбинской области 53-летний свекр изнасиловал свою 22-летнюю невестку. Как сообщили в полиции региона, подозреваемый был задержан и водворен в ИВС.
Конфликты среди школьников становятся одной из самых тревожных социальных тенденций последних лет. Все чаще обычные споры перерастают в открытые драки, случаи буллинга и психологического давления.
К примеру, в конце октября видео жестокого избиения школьниц в Мангистауской области попало в Сеть. Двух школьниц повалили на землю, наносили удары по лицу, голове, одну из них пытались душить. Происходящее снимали на камеру.
В департаменте полиции Мангистауской области сообщили, что участники конфликта установлены и доставлены в полицию вместе с родителями. Родители несовершеннолетних привлечены к ответственности, а подростки поставлены на профилактический.
Тем временем в одной из школ ЗКО между школьниками произошел конфликт, который закончился применением холодного оружия. Возбуждено уголовное дело по статье 293, часть 3, УК РК (Хулиганство), сообщили в пресс-службе департамента полиции региона. Подозреваемый несовершеннолетний задержан и доставлен в отдел полиции. Проводится досудебное расследование, направленное на всестороннее установление всех обстоятельств случившегося. Материалы также переданы в комиссию по делам несовершеннолетних.
Конфликты между казахстанцами становятся неотъемлемой частью современной непотребной реальности - будь то на дороге, в подъезде, на работе или в очереди. Все чаще мелкие недоразумения перерастают в агрессию, взаимные оскорбления и даже физические столкновения.
К примеру, в конце октября пьяная пассажирка самолета Qazaq Air, летевшего из Астаны в Новосибирск, напала на бортпроводников из-за отказа в продаже ей дополнительной порции алкогольных напитков. Женщину передали правоохранительным органам.
22 октября сообщалось, что в Актюбинской области медицинского брата осудили на 20 лет лишения свободы за убийство 69-летнего врача-нефролога. После совершения преступления подсудимый обналичил с карты убитого более пяти млн тенге, а также похитил его личные вещи.
Через несколько дней общественница Наталья Сульжик заявила о нападении на приют для бездомных животных в Алматинской области. По ее словам, в приют вломились двое неизвестных в масках. Они были вооружены арматурой и жестоко избили единственного сотрудника. Сотрудниками полиции начато досудебное расследование.
Тем временем участника реалити-проекта и любительских боев арестовали на 15 суток после скандального видео. Об этом стало известно 2 ноября. Полиция выявила видео, в котором он "демонстрировал агрессию, физическое давление и нецензурную брань".
На следующий день сообщалось, что Рудном задержали жителя города Костаная, подозреваемого в нападении на полицейского. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания. Проводятся следственные мероприятия.
5 ноября появилась информация о том, что конфликт в очереди на автомойке обернулся кровавой дракой в Туркестанской области. В результате одного мужчину зарезали, второго с многочисленными ножевыми ранениями врачи успели спасти. В отношении задержанных избрана мера пресечения - арест. По данному факту возбуждены уголовные дела по статьям "Убийство" и "Покушение на убийство"
Также в начале ноября сообщалось о стрельбе в Тюлькубасском районе Туркестанской области. В результате чего один человек скончался, трое доставлены в медицинское учреждение, где им оказывается необходимая медицинская помощь. Установлены личности подозреваемых. Один из них задержан. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".
Кроме того, 7 ноября сообщалось, что блогера арестовали в Шымкенте по подозрению в шантаже и вымогательстве. По предварительным данным, подозреваемый требовал у сотрудника акимата денежное вознаграждение в размере 10 миллионов тенге за обещание не распространять в социальных сетях материалы, дискредитирующие деятельность государственных органов.
Тема наркоторговли по-прежнему остается одной из самых острых в криминальной хронике. Ежегодно правоохранительные органы фиксируют сотни случаев распространения и хранения запрещенных веществ, в том числе с использованием мессенджеров и интернет-площадок.
В частности, 28 октября стало известно, в Алматы сотрудников госорганов задержали по делу о контрабанде наркотиков из США. По данным прокуратуры мегаполиса, задержано 20 подозреваемых, в том числе 2 сотрудника органов национальной безопасности и 3 сотрудника КУИС МВД РК, которые оказывали покровительство деятельности преступной группы. Фигурантам дела предъявлены обвинения по статьям, предусматривающим ответственность за контрабанду и сбыт наркотических средств, а также за должностные преступления.
Также в конце октября казахстанца, который находился в межгосударственном розыске 17 лет за совершение тяжкого преступления, связанного с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ в особо крупном размере, задержали в Талдыкоргане.
В начале ноября транспортные полицейские Казахстана ликвидировали канал поставки наркотиков на 3 млрд 150 млн тенге.
Также выявлены и пресечены многочисленные правонарушения, в том числе: 159 наркопреступлений в целом; 2 факта создания транснациональной организованной преступной группы; 22 факта сбыта наркотических средств; 8 фактов хранения в особо крупном размере; 4 факта контрабанды; 2 факта пропаганды наркотиков; 7 фактов незаконной культивации наркосодержащих растений.
Также 28 октября стало известно о предотвращении теракта в Алматы. Арестованы пять иностранных граждан.
Тем временем в Семее осужденному добавили 9 лет к сроку за пропаганду терроризма. Об этом стало известно 4 ноября. Он пропагандировал радикальную идеологию и насилие.
Также стоит отметить, что незаконный оборот оружия остается одной из наиболее опасных угроз общественной безопасности.
В октябре 2025 года КНБ совместно с органами полиции и при координации прокуратуры в Астане, Алматы и девяти областях проведен ряд оперативно-розыскных мероприятий по пресечению незаконного оборота. Изъято 40 единиц оружия: пехотный огнемет, 4 автомата Калашникова, 12 пистолетов, 23 ружья, 5 гранат и более 800 боеприпасов.
Коррупция и хищения по-прежнему остаются одной из самых острых социальных проблем. Несмотря на усилия государства по укреплению прозрачности и цифровизации процессов, случаи злоупотребления полномочиями, растраты бюджетных средств и махинаций при распределении государственных ресурсов продолжают вскрываться.
К примеру, 22 октября сообщалось, что в Актобе вынесли приговор фигурантам дела о хищении свыше 6 млрд тенге. Фигуранты по делу обвинялись в том, что в течение 14 лет похитили 6 116 310 603 тенге. Суд посчитал, что вина подсудимых доказана полностью, поэтому вынес обвинительный приговор и трое подсудимых осуждены к различным срокам лишения свободы - от 7 до 8 лет, при этом одна из подсудимых взята под стражу в зале суда.
В конце месяца в Шымкенте арестован бывший председатель Фонда финансовой поддержки сельского хозяйства по подозрению в хищении бюджетных средств, выделенных на яблоневые сады.
В начале ноября военный суд Алматинского гарнизона вынес приговор трем заместителям начальника департамента по чрезвычайным ситуациям Алматы по делу о халатности и хищениях. Их обвиняли в хищении средств, выделенных на покупку системы раннего оповещения.
К уголовной ответственности привлечены 3 заместителя начальника департамента по чрезвычайным ситуациям города Алматы, проявившие халатность при приемке оборудования, а также представители авторского и технического надзора, не обеспечившие должный контроль.
Суд признал всех подсудимых виновными и назначил наказание в виде лишения свободы с запретом занимать определенные должности в государственных и квазигосударственных органах.
10 ноября сообщалось, что прокуратура Шымкента начала досудебное расследование по факту незаконного получения социальных выплат.
В ходе анализа законности назначения социальных выплат установлены факты незаконных действий со стороны женщины, которая с помощью ключей ЭЦП индивидуальных предпринимателей фиктивно трудоустраивала беременных женщин на предприятиях. Далее она незаконно оформляла социальные выплаты на беременных женщин и тратила установленные средства на собственные нужды.
Между тем председатель Комитета национальной безопасности Ермек Сагимбаев в ходе доклада президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву об основных итогах работы ведомства с начала года сообщил, что в стране фактам коррупции возбуждено 91 уголовное дело. Об этом стало известно 25 октября.
Позже, 28 октября, сообщалось, что главы двух управлений акимата Туркестанской области задержаны по подозрению в коррупции.
В КНБ сообщили, что уголовное расследование ведется в отношении главы управления общественного развития, который в сговоре с подчиненным похитил бюджетные средства в сумме 191 млн тенге, выделенные на оплату труда работникам.
Также расследуется факт дачи взятки в размере 16 млн тенге руководителем управления ветеринарной службы представителям комиссии за вынесение положительного заключения по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности.
31 октября стало известно, что бывший прокурор Рудного приговорен к 4,5 года лишения свободы за покушение на получение взятки. Кроме того, он получил пожизненный запрет занимать государственные должности, в том числе в органах прокуратуры и финансового регулирования, и лишился классного чина - старшего советника юстиции.
Между тем стоит отметить, что в Китае за 46 преступлений, в том числе взяточничество, расхищение государственных фондов и имущества, государственная измена, применяется смертная казнь, пишет ksi.lenobl.ru.
Мошенничество и финансовые пирамиды остаются одним из самых распространенных видов преступлений в стране. Ежегодно сотни граждан теряют свои сбережения, доверившись обещаниям легкой прибыли.
В частности, в городе Астане начато расследование в отношении семнадцатилетнего подростка, предоставившего мошеннику реквизиты своего банковского счета для перевода денежных средств, похищенных у гражданина Казахстана. За обещанное злоумышленниками вознаграждение ему теперь грозит лишение свободы сроком до семи лет.
5 ноября стало известно, что пенсионерка стала жертвой телефонных мошенников в Актобе. Сначала женщине позвонил якобы курьер АО "Казпочта", который сообщил, что на ее имя поступила посылка, и попросил сообщить СМС-код. После этого с потерпевшей связались лица, представившиеся сотрудниками Министерства юстиции и Национального банка Казахстана. Они сообщили, что якобы с ее банковскими счетами пытаются совершить мошеннические действия, и убедили женщину следовать их инструкциям для "защиты" денежных средств. Поверив злоумышленникам, пенсионерка продала квартиру, сняла имеющиеся сбережения, сдала в ломбард золотые украшения и перевела полученные деньги - более 11 миллионов тенге - на указанные мошенниками счета.
Между тем в Шымкенте вынесен приговор организаторам финансовой пирамиды Nazira Gold. Об этом сообщалось 30 октября. Позиционируя себя компанией по продаже ювелирных изделий, организаторы обещали вкладчикам ежемесячный доход в размере 20-40% от вложенной суммы. Однако фактически выплаты производились не из прибыли от продаж, а за счет вкладов новых участников. В результате в финансовую пирамиду привлечено свыше четырех тысяч вкладчиков.
Приговором суда девять лиц признаны виновными и им назначено наказание в виде лишения свободы на сроки от 5 до 10 лет.
4 ноября сообщалось, что обманувшую вкладчиков на 100 млн тенге финпирамиду разоблачили в Карагандинской области.
Компания осуществляла деятельность под видом благотворительного проекта, якобы оказывающего помощь одиноким матерям, многодетным семьям и малообеспеченным гражданам. Гражданам предлагались различные виды "вкладов" с обещанной доходностью от 300 до 800% от вложенной суммы.
В результате в пирамиду вовлечено свыше 400 граждан, а общий объем привлеченных средств превысил 100 млн тенге.
Незаконный игорный бизнес по-прежнему остается одной из самых трудно искоренимых сфер теневой экономики.
К примеру, 28 октября сообщалось, что в Актобе вынесен приговор в отношении организаторов и участников преступной группы, занимавшейся незаконным игорным бизнесом посредством мобильного приложения bingo37.pro и легализацией преступных доходов.
Приговором суда девяти виновным назначено наказание в виде лишения свободы от 2 до 9 лет. Кроме того, судом конфискованы приобретенные на преступные доходы три автомашины.
6 ноября стало известно, что в Алматы троих приговорили к лишению свободы по делу об организации онлайн-казино PokStars и LuckyShark.
Виновные осуждены к лишению свободы на сроки от 2 лет 6 месяцев до 4 лет 6 месяцев. Кроме того, в пользу государства конфискованы преступные доходы в сумме 116 млн тенге и авто.
Незаконный экспорт рыбы остается одной из экономических проблем Казахстана.
В частности, руководителей ТОО осудили в Кызылординской области. По данным АФМ, в 2022 году должностные лица предприятия, предоставив в таможенные органы недостоверные сведения, организовали экспорт филе судака общим весом более 75 тонн на сумму 254 млн тенге в страны Европейского союза. Для придания законного вида происхождению рыбной продукции предприятие оформляло фиктивные документы о приобретении рыбы у аффилированных лиц и хозяйств, не имевших фактических условий для разведения или выращивания рыбы. Приговором суда учредитель предприятия и директор признаны виновными и осуждены к ограничению свободы сроком на 2 года. В пользу государства взыскан преступный доход в размере 254 млн тенге.
Между тем в Жамбылской области задержали более 40 браконьеров. Об этом сообщалось 7 ноября. В ходе рейдов на территории области выявлено 233 правонарушения, зарегистрировано одно уголовное дело. Наибольшее количество нарушений зафиксировано в Шуском районе - 41 факт браконьерства. Большинство из них связано с нарушением правил охоты (171 факт) и правил оборота оружия (44 факта). Кроме того, выявлено 18 фактов незаконного вылова рыбы.
31 октября стало известно, что Генеральной прокуратурой Казахстана из России экстрадирован подозреваемый в участии в преступной группе, организовавшей незаконную легализацию грузовых транспортных средств в области Жетысу, ввезенных в страну из-за рубежа. Подозреваемый, будучи специалистом НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан", в 2022-2023 годах в составе ОПГ подыскивал автовладельцев, чьи автотранспортные средства незаконно регистрировал путем внесения в информационную систему заведомо ложных сведений о платежах за первичный регистрационный сбор. В результате преступных действий на учет было незаконно поставлено 481 транспортное средство, что повлекло нанесение ущерба государству в особо крупном размере в виде непоступления обязательных платежей в бюджет на сумму 3,7 млрд тенге.
Напомним, в ночь на 27 апреля 2023 года возле верхней "Меги" в Бостандыкском районе Алматы на глазах у многочисленных свидетелей и камер видеонаблюдения произошел конфликт, переросший в драку. Пятеро молодчиков набросились на троих парней, заступившихся за девушку. В результате двое пострадавших из группы меньшинства - Александр Ким и Максим Романов - получили легкий вред здоровью в виде ушибов и ссадин, а 21-летнему на тот момент оператору информационного агентства Kazakhstan Today Эрику Куватову нанесли тяжкие телесные повреждения. Несмотря на две тяжелейшие офтальмологические операции, спасти зрение на поврежденном глазу парню не удалось. Уголовное дело было зарегистрировано в тот же день, как и установление троих подозреваемых из пяти, все жители Актау. Оставшихся двоих полиция также установила, в их отношении уголовное дело выделено в отдельное производство.
Следствие по троим подсудимым - Мирасу Аманкосу, Сабыру Адилу и Бекжану Бакыту, приехавшим из Актау, шло 1,5 года, по делу были проведены 4 судмедэкспертизы. Первое судебное заседание состоялось 21 октября 2024 года.
В конце года суд вынес приговор по резонансному делу. Аманкосу дали 3 года 6 месяцев лишения свободы, а Адилу и Бакыту - по 2 года ограничения свободы. Приговор уже вступил в силу.
20.10.2025, 20:48
Социальная деградация: развращение школьницы, инциденты с участием полицейских и жестокие убийства
Фото: depositphotos.com
Вопрос защиты детей от преступных посягательств остается одной из наиболее острых и чувствительных тем в Казахстане. Несмотря на принимаемые государственные меры и ужесточение законодательства, случаи преступлений против несовершеннолетних продолжают фиксироваться в различных регионах страны. Эти преступления варьируются от бытового насилия и жестокого обращения до преступлений против половой неприкосновенности.
К примеру, в начале октября в Уральске задержали подозреваемого в нападении на 10-летнюю девочку. По предварительной информации, нападавший душил школьницу, а затем изнасиловал. Все случилось буквально в сотне метров от школы. Подозреваемый затащил девочку в лесополосу. Накануне полицейские искали там вещественные доказательства. Произошедшее напугало горожан, многие стали опасаться отпускать детей на улицу без сопровождения.
Между тем в Актюбинской области 13 октября 14-летняя школьница родила ребенка.
В полиции сообщили, что возбуждено уголовное дело. Подозреваемое лицо установлено и арестовано (подозреваемое в преступлении в отношении несовершеннолетней. - Прим. ред.).
Еще один шокирующий случай произошел в Алматинской области. В середине октября в соцсетях появилась информация о том, что группа лиц совершила противоправные действия в отношении девочки-сироты в селе Каргалы Жамбылского района Алматинской области. Сообщается, что произошедшее засняли на видео и разместили его в интернете. В департаменте полиции прокомментировали ситуацию. По данному факту возбуждено уголовное дело. Позже уполномоченная по правам ребенка Динара Закиева прокомментировала факт развращения семиклассницы в селе Каргалы Жамбылского района. По ее словам, было установлено семь несовершеннолетних.
16 октября появилась информация о приговоре насильнику 15-летней девушки, который намеревался на ней жениться, в Карагандинской области. Подсудимому назначено наказание в виде 17 лет лишения свободы с пожизненным запретом занимать педагогические должности и должности, связанные с работой с несовершеннолетними.
На следующий день стало известно, что суд Атырауской области приговорил убийцу и насильника семилетней школьницы к пожизненному заключению. 7-летняя девочка возвращаясь домой после прогулки вдоль берега реки Курcай, заблудилась и встретила на дороге подсудимого, который, находясь в состоянии алкогольного опьянения, обманом предложил показать ей дорогу домой и пойти вместе с ним. Введя девочку в заблуждение, он отвел ее к берегу реки, где, воспользовавшись ее беспомощным состоянием, изнасиловал.
Еще одной обсуждаемой темой в обществе стала жестокость в детской и подростковой среде. Явление, которое все чаще вызывает обеспокоенность у казахстанцев. Конфликты между сверстниками нередко перерастают в случаи физического насилия, унижений и систематического буллинга. В целом, по данным Первого кредитного бюро, в Казахстане резко выросло число попавшихся на правонарушениях подростков. С января по сентябрь 2025 года к уголовной ответственности привлечено 1703 несовершеннолетних.
В частности, в начале октября в соцсетях появилось сообщение, что в Кызылординской области подростки пытали и прижигали ноги ребенку с инвалидностью. В департаменте полиции региона сообщили, что по факту хулиганства возбуждено уголовное дело. Подозреваемый - несовершеннолетний задержан и водворен в ИВС. В настоящее время ведется расследование по установлению всех обстоятельств произошедшего.
Позже в специализированном межрайонном суде по делам несовершеннолетних Актюбинской области вынесли приговор подросткам по делу о гибели девятиклассника. Еще в прошлом году в Темирском районе 11- и 10-классники, посчитав, что девятиклассники проявляют неуважение, избили их, в результате чего один из учеников 9-го класса скончался на месте от полученных травм. Они осуждены на различные сроки лишения свободы.
Между тем в Астане на школьников, подравшихся из-за девочки, завели административное дело. Об этом стало известно 11 октября. Один из подростков заступился за девочку, после чего между участниками возник словесный конфликт, переросший в драку на улице. В отношении несовершеннолетних возбуждено административное производство по факту хулиганства в общественном месте.
17 октября сообщалось, что в Кызылорде заведено уголовное дело по факту жестокого избиения школьника. Все подозреваемые - несовершеннолетние задержаны и доставлены в полицию.
Через несколько дней стало известно, что в Павлодаре школьник схватил учительницу за шею. Информация о поведении подростка распространилась в Сети. Сообщалось, что инцидент произошел на осеннем балу. По факту инцидента полицией проведена проверка.
В Казахстане убийства продолжают оставаться тревожной частью криминальной статистики. Многие из них совершаются в состоянии аффекта или в результате бытовых ссор, нередко - на фоне длительных межличностных конфликтов.
К примеру, в конце сентября подозреваемого в двойном убийстве задержала полиция в Аулиекольском районе Костанайской области. 12 октября сообщалось что городе Атырау местную жительницу подозревают в убийстве сожителя. Информация об инциденте появилась в Сети. В частности, сообщалось, что мужчина получил ранение в результате бытового конфликта.
Также в городе произошел еще один инцидент. Приехавший на вызов из-за семейного скандала в одном из домов микрорайона Привокзальный участковый получил удар ножом в спину. Подозреваемая задержана и помещена в изолятор временного содержания.
Тем временем информация об убийстве девушки в Каскелене появилась в соцсетях 15 октября. В четверг, 16 октября, в полиции Алматинской области сообщили, что по факту убийства возбуждено уголовное дело.
В ведомстве добавили, что по горячим следам был установлен, задержан и доставлен в подразделение полиции 20-летний подозреваемый.
На следующий день стало известно, что подозреваемого в организации заказного убийства директора по корпоративным продажам технологической компании задержали в Дубае. По данным полиции, мотивом преступления послужило неисполнение долговых обязательств, полученных подозреваемым за поставку техники.
Кроме того, за последние несколько недель произошло несколько инцидентов с участие полицейских. В частности, в начале октября в Караганде в одном из опорных пунктов полиции обнаружили тело женщины. Также на месте происшествия был обнаружен сотрудник полиции без сознания. В кулуарах мажилиса заместитель министра внутренних дел Санжар Адилов сообщил, что по данному факту возбуждено уголовное дело. Создана специальная следственно-оперативная группа, подключен департамент собственной безопасности, параллельно ведется служебное расследование.
В середине месяца произошел еще один шокирующий инцидент с участием полицейского. Казахстанцев возмутил случай грубого обращения полицейского с пожилой женщиной. В Алматинской области 77-летнюю пенсионерку выселяли из квартиры, процедуру проводили представители надзорных органов и судебные исполнители. На кадрах видно, как полицейский грубо, с силой вытолкнул женщину из квартиры, из-за чего она ударилась о лестничные перила и сломала ребра. Позже ситуацию прокомментировал министр внутренних дел Ержан Саденов. По его словам, инциденту будет дана оценка в рамках Уголовного кодекса.
Еще одной актуальное проблемой является жестокой обращение с животными. В начале октября стало известно, что житель Семея в общественном месте оставил в пакете щенков и уехал. Его действия вызвали возмущение среди пользователей Сети. Полицейские установили личность нарушителя. В отношении него составлен административный протокол за жестокое обращение с животными.
Также стоит отметить, что проблема незаконного оборота наркотиков и связанных с этим преступлений остается одной из наиболее острых в Казахстане. К распространению наркотиков привлекают даже несовершеннолетних.
В частности, в начале октября в городе Рудном Костанайской области 16-летнего подростка задержали с крупной партией мефедрона. Также в арендуемой квартире подростка обнаружено более 200 аналогичных свертков, готовых к сбыту.
Позже молодого жителя Астаны задержали с крупной партией синтетических наркотиков. По данному факту начато досудебное расследование, подозреваемый водворен в ИВС.
В середине месяца сообщалось, что подозреваемого в организации интернет-магазина по сбыту психотропных веществ задержали полицейские в Северо-Казахстанской области. Подозреваемый - 27-летний житель области, ранее судимый за имущественное преступление. В ходе обыска в арендованной квартире полицейскими изъяты 85 свертков с порошкообразным веществом. Согласно заключению экспертизы, изъятое является α-PVP общим весом 130 граммов. Также обнаружены упаковочный материал, весы и мерные ложки.
В целом, по данным правительства, в Казахстане за 9 месяцев 2025 года выявлено 6210 наркоправонарушений, изъято 26,1 тонны наркотиков.
Также за последние несколько недель произошло несколько громких задержаний. В частности, в начале октября несколько членов ОПГ задержали в Астане. Организатором преступной схемы оказалась 49-летняя жительница села Талапкер Целиноградского района. Она разыскивала иностранных граждан, прибывших на территорию Республики Казахстан, и предлагала оформить разрешение на временное пребывание, временную прописку или вид на жительство.
В середине октября сообщалось, что бывшего адвоката из Казахстана задержал Интерпол.
Хищения остаются одной из наиболее распространенных форм преступности в Казахстане. Речь идет как о мелких кражах и карманных хищениях, так и о масштабных случаях присвоения, мошенничества и растраты в сфере бизнеса и госуправления.
К примеру, 12 сентября в ночное время трое мужчин в масках проникли в дом в Медеуском районе города Алматы и, угрожая пистолетом, завладели ювелирными изделиями, часами дорогих брендов и деньгами. Общий ущерб составил 500 миллионов тенге. Были задержаны трое подозреваемых, двое из них жители города Алматы и один житель Алматинской области, ранее не судимы. А в начале октября стало известно, что Казахстанца задержали за кражу в Южной Корее.
6 октября сообщалось, что в Астане на семь лет осудили главу строительной компании по делу о присвоении и растрате бюджетных средств, выделенных на строительство многоквартирного жилого комплекса.
На следующий день появилась информация о хищении выделенных по программе "Нұрлы жер" 152 млн тенге в Акмолинской области.
Также на заседании правительства министр финансов Мади Такиев рассказал о фактах хищения госсредств по программе "Ауыл аманаты". По его словам, почти 2 тысячи заемщиков получили кредиты на общую сумму 13 млрд тенге на цели, не связанные с развитием сельского хозяйства.
13 октября стало известно, что в Аксу бывшего руководителя отдела строительства города и подрядчика осудили по делу о хищении 291 млн тенге. Они приговорены к 7 годам лишения свободы.
Через три дня на брифинге в сенате заместитель председателя Агентства РК по финансовому мониторингу Женис Елемесов заявил, что уголовное дело по факту хищения бюджетных средств завели на "СК-Фармацию". Также он сообщил что, задержан один из трех подозреваемых в организации преступных схем по незаконному выводу денег из Единого накопительного пенсионного фонд.
Позже появилась информация о том, что департаментом АФМ по Восточно-Казахстанской области проводится досудебное расследование в отношении руководства ТОО "QazConstructions" по факту хищения бюджетных средств, выделенных на строительство 11 социальных объектов в семи районах Восточно-Казахстанской и Абайской областей.
Мошенничество, включая деятельность финансовых пирамид, остается одной из самых динамично развивающихся форм преступности в Казахстане. Используя доверие граждан, недостаток финансовой грамотности, злоумышленники создают схемы, которые наносят серьезный ущерб как частным лицам, так и экономике в целом.
В частности, в конце сентября сообщалось, что в столице вынесен приговор нескольким членам преступной группировки по делу о мошенничестве и отмывании преступных доходов. Следствие установило, что в 2023 году подозреваемая, действуя по доверенности от имени своего сына, оформила в АО "Банк ЦентрКредит" два кредита на общую сумму 115 млн тенге, воспользовавшись государственной программой льготного кредитования, субсидируемой АО "Фонд развития предпринимательства "ДАМУ". Подсудимые признаны виновными, им назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы.
В начале октября стало известно, что деятельность финансовой пирамиды Boxy Wealth пресекли в Алматы. В настоящее время потерпевшими признаны более 180 граждан, которым причинен ущерб на сумму 230 млн тенге. Организатор финансовой пирамиды помещена под стражу сроком на 2 месяца. Тем временем в Кокшетау 136 млн тенге вложили казахстанцы в финпирамиду в Кокшетау.
16 октября сообщалось, что в ЗКО пресечена деятельность финансовой пирамиды под названием Imrat Group. В пирамиду вовлечено 30 граждан, которые вложили свыше 89 млн тенге. Уголовное дело направлено в суд.
Тем временем в Костанайской области сотрудники подразделения по противодействию киберпреступности пресекли схему незаконной активации и аренды SIM-карт, использовавшихся в мессенджерах WhatsApp и Telegram. Подозреваемый несколько месяцев активировал SIM-карты мобильных операторов, регистрировал их в WhatsApp, а затем сдавал в аренду через Telegram.С помощью активированных им SIM-карт мошенники обманули жителей Костаная и Тобыла по схеме "Вам поступила посылка" - ущерб превысил 2 млн тенге.
7 октября сообщалось, что в Астане застройщика жилого комплекса "Жана Арка" задержали по подозрению в мошенничестве. По данным прокуратуры, вкладчикам причинен особо крупный ущерб в размере 4 млрд тенге и затронуты интересы более 300 семей. А в Мангистауской области 550 дольщиков вложили 5,5 млрд тенге в долевое строительство, но жилье так и не получили. 17 октября стало известно, что виновные руководители ТОО "Интерьер Строй Ақтау" были осуждены за мошенничество.
Также в Казахстане продолжают происходить случаи незаконной добычи полезных ископаемых.
В частности, в начале октября в Карагандинской области ущерб от незаконных карьеров составил сотни миллиардов тенге. По одному из фактов возбуждено дело, арестовано имущество на сумму 500 млн тенге.
Позже более десяти случаев незаконной добычи полезных ископаемых выявили в Павлодарской области. Незаконным недропользованием занимались еще 11 предприятий. В восьми случаях на карьерах добычу полезных ископаемых вели за пределами контрактных территорий. Также выявлены факты незаконного продления сроков действия контрактов на добычу.
8 октября сообщалось, что в ВКО выявили незаконную добычу драгоценных металлов. Добыча велась в течение двух лет без лицензии, с применением тяжелой спецтехники и вмешательством в природное русло реки. В результате экологический ущерб, причиненный незаконной деятельностью ТОО, превысил 300 млн тенге.
Напомним, в ночь на 27 апреля 2023 года возле верхней "Меги" в Бостандыкском районе Алматы на глазах у многочисленных свидетелей и камер видеонаблюдения произошел конфликт, переросший в драку. Пятеро молодчиков набросились на троих парней, заступившихся за девушку. В результате двое пострадавших из группы меньшинства - Александр Ким и Максим Романов - получили легкий вред здоровью в виде ушибов и ссадин, а 21-летнему на тот момент оператору информационного агентства Kazakhstan Today Эрику Куватову нанесли тяжкие телесные повреждения. Несмотря на две тяжелейшие офтальмологические операции, спасти зрение на поврежденном глазу парню не удалось. Уголовное дело было зарегистрировано в тот же день, как и установление троих подозреваемых из пяти, все жители Актау. Оставшихся двоих полиция также установила, в их отношении уголовное дело выделено в отдельное производство.
Следствие по троим подсудимым - Мирасу Аманкосу, Сабыру Адилу и Бекжану Бакыту, приехавшим из Актау, шло 1,5 года, по делу были проведены 4 судмедэкспертизы. Первое судебное заседание состоялось 21 октября 2024 года.
В конце года суд вынес приговор по резонансному делу. Аманкосу дали 3 года 6 месяцев лишения свободы, а Адилу и Бакыту - по 2 года ограничения свободы. Приговор уже вступил в силу.
17.10.2025, 19:30
Эксперт рассказал, как строительство АЭС скажется на лечении онкобольных в Казахстане
Фото: Pixabay
Доктор PhD по специальности "ядерная физика" Махамбет Алин рассказал Sputnik Казахстан, как строительство атомной электростанции скажется на лечении онкобольных в стране.
При лечении онкозаболеваний доза облучения подбирается с предельной точностью. Она должна быть ровно такой, какую назначил врач-онколог - ни больше ни меньше. Меньшая доза может попросту не сработать: процесс разрушения опухолевых клеток не запустится. А избыточная - наоборот, способна нанести вред уже здоровым тканям. Разброс в расчетах здесь допускается не более чем на 5%", - говорится в сообщении.
Как отметил физик Махамбет Алин, такой точности без четкого контроля невозможно. Здесь же и проявляется один из нюансов казахстанской системы - в стране нет государственного эталона по 17-му виду, именно он отвечает за ионизирующие излучения.
По словам специалиста, в медучреждениях четвертого уровня, таких как онкоцентры, национальные научные клиники или больницы по типу управделами президента, система контроля ионизирующего оборудования выстроена четко. Там работают инженерно-дозиметрические службы, специалисты которых ежедневно проводят калибровку аппаратов и следят за их техническим состоянием.
Поскольку сами аппараты не считаются средствами измерения, для проверки их точности применяются медицинские дозиметры и фантомы - специальные устройства, имитирующие параметры человеческого тела. После дозиметры собирают и отправляют на независимую проверку в стороннюю организацию. Заключение договора с которой - обязательное условие", - пишет sputnik.kz.
Отмечается, что данные организации по большей части частные лаборатории, а их всего около 10 по всей стране.
На сегодняшний день реалии таковы, что частные лаборатории вынуждены обеспечивать себя сами. Так как у нас государственных эталонов нет, они своими силами сейчас калибруют свои эталоны за рубежом. Чаще всего в ближнем зарубежье: в России, Беларуси", - добавил физик-ядерщик Махамбет Алин.
Сообщается, что строительство атомной электростанции в Казахстане - дело не только стратегическое, но и технологически тонкое. Еще до начала основных работ ведется серьезная подготовка, в том числе и метрологическая. Это значит, что государство заранее планирует, какими средствами измерений будет оснащаться объект и как будет обеспечена их точность.
По словам физика, на этапе проектирования уже разрабатывается совместный план действий: специалисты заранее определяют, какие приборы и эталоны понадобятся как при изысканиях и выборе площадки, так и на самой АЭС. Причем особое внимание уделяется созданию собственной калибровочной и поверочной лаборатории прямо на территории станции.
Заблаговременно мы должны подготовить техническую базу для того, чтобы в последующем у нас не возникало проблем по метрологическому обеспечению. Как правило, на таких больших объектах, как атомная электростанция, на территории должна быть своя лаборатория, которая обеспечивает те средства измерения, которые, допустим, могут быть не транспортабельными, которые требуют непосредственной поверки на местах", - отметил эксперт.
При этом и сама лаборатория должна быть оснащена по всем стандартам, в том числе с участием государственного метрологического центра, который и будет поставлять ей эталоны.
Будут ли пользоваться 17-м видом и вторичные лаборатории или же они предпочтут и дальше сотрудничать с иностранными компаниями - вопрос открытый. Однако эксперты не исключают ни один из исходов, отмечая, что возможно все.
08.10.2025, 13:31
Люди не знают, где они живут - депутат требует запретить строительство на тектонических разломах и в селеопасных зонах
Фото: Depositphotos
На заседании мажилиса, где депутаты рассмотрели проект нового Строительного кодекса, мажилисмен Бактыжан Базарбек потребовал запретить строительство многоквартирных домов на тектонических разломах, в предгорьях и селеопасных зонах.
Бакытжан Базарбек подчеркнул, что часть территории Казахстана находится в сейсмически опасной зоне, а прогнозирование землетрясений является наиболее сложным и непредсказуемым, особенно в Алматы. Он обратил внимание, что, когда нормы по обеспечению сейсмобезопасности в проекте Строительного кодекса были представлены в мажилис, они были слабые, "беззубые" в отношении застройщиков.
Чувствовалось, что они писались под застройщиков", - отметил он.
Мажилисмен подчеркнул, что через Алматы проходит 27 тектонических разломов, 13 из которых застроены многоквартирными жилыми домами.
Люди просто не знают, где они живут. В частности, 40-этажная башня компании RAMS строится на 6-м диагональном тектоническом разломе шириной 100 метров. Вы, как министр, озвучьте позицию. Будете запрещать строить на разломах или нет?" - обратился Базарбек к министру промышленности и строительства Ерсаину Нагаспаеву.
Вместе с тем депутат спросил о намерениях властей ввести запрет на строительство ЖК в предгорьях, а также селеопасных и оползнеопасных зонах.
На это Нагаспаев ответил, что в Строительном кодексе вопросам сейсмобезопасности будет отведена отдельная глава.
Различные механизмы сейчас по сейсмике вводятся. Там такой механизм, как оценка сейсмической опасности, сейсмического риска. Такой механизм, как паспортизация объектов, это все будет. МИО все-таки должны быть ответственны, проводить эту паспортизацию, что позволит им определять уровень сейсмического риска объектов", - сказал министр.
Он также сообщил, что теперь при разработке ПДП и генеральных планов будут использоваться карты сейсмического микрозонирования. Разработкой таких карт занимаются подведомственные организации МЧС.
В Алматы такие карты уже существуют. Соответственно, при разработке проектно-сметной документации и выдаче исходно-разрешительных документов будут учитываться эти карты", - пояснил министр.
Сегодня мажилис одобрил в первом чтении проект Строительного кодекса и сопутствующие ему поправки по вопросам архитектуры. Теперь прием жилья в эксплуатацию будет осуществляться с участием ГАСК и МЧС. Нормами кодекса предусмотрено внедрение общественного контроля при планировке населенных пунктов. Кроме того, при планировании застроек будут применять карты сейсмического зонирования.
Ранее Базарбек поднял вопросы о незаконной срезке горных массивов, засыпке природных логов и рек, самовольном строительстве, затягивании демонтажа объектов незаконного строительства в предгорьях и верхних районах Алматы. По его словам, в результате бездействия госорганов в верхней части Алматы практически не осталось природных логов, которые не были бы засыпаны для будущего элитного жилья. Обнаружены 12 фактов засыпки логов, которые являются естественным руслом для талых вод.
В случае таяния ледников и мореных озер Алматы ждет огромная катастрофа. Под водой могут оказаться тысячи людей, проживающих в домах, которые возведены в логах", - заявил депутат.
06.10.2025, 17:14
Эксперты Huawei рассказали, как ИИ меняет энергетику
Фото: Depositphotos
Компания Huawei представила инновационные подходы к развитию устойчивой энергетики на XVI Евразийском форуме KAZENERGY, крупнейшем энергетическом событии региона, объединившем представителей государства, бизнеса и технологической индустрии, сообщает пресс-служба компании.
В частности, на панельной дискуссии "ИИ в энергетике: новые решения для устойчивого будущего" технический директор Huawei Жу Кайн рассказал о практических сценариях применения искусственного интеллекта для цифровой трансформации энергетики. По его словам, именно ИИ становится ключевым инструментом, позволяющим отрасли справляться с растущим спросом на энергию, задачами декарбонизации и необходимостью эффективного управления ресурсами.
Искусственный интеллект перестал быть инструментом автоматизации рутинных процессов - сегодня он помогает энергетическим компаниям предсказывать нагрузки, управлять распределением ресурсов в реальном времени и снижать потери энергии. Это позволяет значительно экономить ресурсы, минимизировать выбросы и создавать умные энергетические экосистемы, готовые к вызовам низкоуглеродной экономики", - подчеркнул Жу Кайн.
На сессии участники также обсудили практические кейсы интеграции ИИ в ключевые сегменты: от интеллектуальных сетей и автоматизации подстанций до прогнозирования потребления и оптимизации распределения ресурсов. Кроме того, особое внимание уделили перспективам использования искусственного интеллекта в Казахстане для управления возобновляемыми источниками энергии и формирования более устойчивой инфраструктуры энергоснабжения.
Подчеркивается, что форум стал платформой для обмена опытом между представителями органов государственной власти, международных энергетических корпораций и технологических лидеров.
Участники отметили, что планомерное внедрение инновационных решений открывает возможности для ускоренной цифровой трансформации энергетики, позволяя странам региона добиваться баланса между ростом экономики, энергетической безопасностью и экологическими приоритетами.
Участие Huawei в форуме подтвердило стремление компании активно участвовать в цифровом развитии энергетики Казахстана и предлагать партнерам инновационные решения, которые создают реальную ценность и устойчивый эффект как на локальном, так и на глобальном уровне", - добавили в компании.
29.09.2025, 18:55
Социальная деградация: изнасилования несовершеннолетних, жестокие подростковые конфликты и наркопреступления
Фото: depositphotos.com
Криминальная обстановка в Казахстане остается серьезным вызовом для общества и правопорядка. Несмотря на усилия государства и силовых структур, определенные виды преступлений продолжают вызывать особую тревогу. В стране продолжают происходить преступления в отношении женщин и детей - самых уязвимых групп населения.
В частности, в середине сентября насиловавший малолетнюю племянницу житель Жамбылской области приговорен к 22 годам лишения свободы. По данным суда, он с 2011 по 2015 год неоднократно совершал в отношении малолетней насильственные действия сексуального характера.
Между тем в Сети распространилась информация о том, что в Таразе 41-летняя женщина подала заявление в полицию и обвинила сына в изнасиловании. В полиции сообщили о задержании 22-летнего подозреваемого.
Еще один шокирующий случай произошел в Атырау, где сантехник обманным путем завладел деньгами беременной женщины. Позже, чтобы не возвращать долг, убил ее, предварительно изнасиловав. Преступник получил пожизненный срок.
17 сентября появилась информация о задержании жителя Алматы за избиение бывшей жены. В отношении 36-летнего подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье Уголовного кодекса Республики Казахстан "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью". Он задержан и водворен в изолятор временного содержания.
А жительница Алматы рассказала в соцсетях, что на ее глазах пытались похитить девушку в микрорайоне Аксай-4. В полиции сообщили, что все участники произошедшего были установлены. Выяснилось, что молодой человек и девушка знакомы между собой. От претензий и подачи заявления девушка отказалась.
Тем временем в Атырауской области 20 сентября местный житель влез ночью во двор соседки, подсматривал за ней через окно и занимался самоудовлетворением. В пресс-службе регионального департамента полиции сообщили, что изначально в отношении подозреваемого был составлен протокол по статье 434 КоАП РК "Мелкое хулиганство". Суд даже назначил ему наказание в виде 60 часов общественных работ.
22 сентября стало известно, что двух насильников несовершеннолетних брата и сестры приговорили к 15 и 22 годам лишения свободы в Павлодарской области. Также они пожизненно лишены права занимать педагогические должности и должности, связанные с работой с несовершеннолетними.
Между тем в Кульсары был задержан подозреваемый, который приставал к детям и пытался увести их с собой. В отношении задержанного, который оказался инвалидом II группы, возбуждено уголовное дело.
Тем временем в соцсетях появилась шокирующая информация об убийстве трехлетней девочки в Павлодаре. Сообщалось, что в Теренкольском районе местный житель в состоянии сильного алкогольного опьянения жестоко расправился с собственной дочерью. Спасти девочку медикам не удалось. В департаменте полиции области сообщили, что подозреваемый задержан. Он находится под стражей.
В середине сентября в Актобе начался суд над 31-летним медицинским братом, подозреваемым в жутком убийстве врача-нефролога. Врач пропал в мае этого года. Поиском занимались полиция и волонтеры. А 31 мая в департаменте полиции сообщили, что врача нашли мертвым, по подозрению в убийстве задержали 31-летнего медбрата, который был хорошо знаком с убитым и знал, что у него имеется крупная сумма на банковском счете. На предварительном судебном заседании подсудимый заявил, что корыстного умысла у него не было, попросил переквалифицировать обвинение на менее тяжкое и чтобы его дело рассматривал суд присяжных.
Также стали известны подробности смертельного избиение пенсионера в Туркестанской области. По сообщениям казахстанских СМИ, новым фигурантом дела стала сноха убитого пенсионера. В полиции добавили, что ранее жалоб на насилие от погибшего не поступало.
В Казахстане продолжают происходить инциденты, связанные с уличной агрессией, драками и конфликтами в общественных местах. Эти случаи все чаще фиксируются как в крупных городах, так и в регионах, вызывая интерес со стороны общественности.
К примеру, в Алматы водитель электросамоката выбил глаз мужчине из-за замечания. Об этом стало известно 9 сентября. В департаменте полиции города уточнили, что конфликт произошел в Алмалинском районе. По данному факту возбуждено уголовное дело, а подозреваемый задержан.
Позже, 13 сентября, стало известно, что в Жамбылской области футбольный матч среди старшеклассников обернулся гибелью одного из участников. В селе Коккайнар в Шуском районе после футбольного матча между учениками 11-го и 10-го классов произошел конфликт. Недовольный исходом игры ученик 11-го класса избил 10-классника, в результате чего подросток скончался. Полиция возбудила уголовное дело.
Через два дня стало известно о новой трагедии в области. В Сети распространилась информация о смерти подростка после разборок в школьников в туалете. Сообщалось, что юноша получил удар в солнечное сплетение. Начато досудебное расследование.
Между тем в Актобе 16-летний подросток пострадал в результате массовой драки. Органами следствия проводится комплекс необходимых следственных и процессуальных мероприятий, направленных на всестороннее, полное и объективное установление всех обстоятельств произошедшего. Возбуждено уголовное дело.
Также нередко казахстанцы ведут себя неподобающим образом в общественных местах.
В частности, 9 сентября в Сети появилась информация о якобы задержании прокурора в аэропорту Алматы за "пьяный дебош". В прокуратуре Мангистауской области заявили, что проводится служебное расследование, по результатам которого в отношении сотрудника будут приняты соответствующие меры.
Между тем появилась информация задержании еще одного прокурора в Казахстане. 29 сентября стало известно, что по подозрению в совершении уголовно наказуемого деяния задержан прокурор города Рудного. В настоящее время проводятся необходимые следственные действия. А иная информация разглашению не подлежит.
В середине сентября двух пьяных казахстанцев сняли с рейса Астана - Актобе. Во время посадки на рейс он вели себя агрессивно, не выполняли требования экипажа и выражались нецензурной бранью в адрес работников авиакомпании. Одному из правонарушителей назначен штраф, второму - арест сроком на 15 суток.
Между тем в Атырау полиция задержала девушку за непристойное поведение в одном из кафе города Алматы. Об этом стало известно 19 сентября. Она вела себя вызывающе, использовала нецензурную брань и нарушала общественный порядок. По данному факту возбуждено административное производство по статье "Мелкое хулиганство".
Тем временем в Караганде подросток придумал себе опасное развлечение. В начале сентября жители нескольких жилых комплексов сообщили о странном и крайне опасном поведении молодого человека. По словам очевидцев, он носит с собой рюкзак, набитый кирпичами, и поднимается на крыши домов, взламывая замки на входах. Оказавшись наверху, подросток выставляет кирпичи на краю крыши так, чтобы они падали вниз на двор и тротуары. Подобные случаи зафиксированы уже в нескольких районах города. Теперь подростка разыскивает полиция.
Наркопреступность остается одной из устойчивых и сложных проблем в сфере общественной безопасности Казахстана. Несмотря на принимаемые меры по контролю за оборотом наркотических веществ, рынок запрещенных веществ продолжает адаптироваться и развиваться, в том числе с использованием цифровых технологий и анонимных каналов распространения.
9 сентября стало известно, что в Казахстане ликвидирован крупнейший в СНГ криптосервис, который работал с 20 площадками в Darknet и обслуживал свыше 200 наркошопов, заморожены виртуальные активы на 9,7 млн долларов. Также девять нарколабораторий ликвидировано в Казахстане с июня 2025 года. Кроме того, крупные партии наркотиков изъяли в Алматы и Астане. В частности, в одной из гостиниц Алматы изъяли крупную партию "синтетики".
На следующий день появились информация о том, что в области Ұлытау из незаконного оборота изъято свыше 160 кг наркотических средств, пресечены три канала поставки в область. По информации прокуратуры региона, в целях пресечения деятельности онлайн-наркошопов заблокировано 2870 банковских счетов, использовавшихся для оплаты за наркотики. Всего наложен арест на денежные средства в размере свыше 92 млн тенге.
Особую обеспокоенность вызывают случаи вовлечения молодежи в сбыт наркотиков, а также рост количества синтетических веществ, которые нередко представляют серьезную угрозу для здоровья и жизни.
К примеру, в Усть-Каменогорске у 27-летнего жителя Алматы изъяли мефедрон, стоимость которого на черном рынке превышает один миллион тенге. Об этом стало известно 18 сентября. По данному факту возбуждено досудебное расследование по статье "Незаконные приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов". Подозреваемый помещен в следственный изолятор.
Через несколько дней стало известно, что в Алматы сотрудники полиции пресекли попытку ввоза в город международной почтовой посылки из США с наркотическим средством растительного происхождения. По информации полиции, внутри посылки, прибывшей из США, находилось значительное количество запрещенного вещества. В отношении подозреваемого начато досудебное расследование. Он помещен под стражу.
Мошенничество и вымогательство остаются одними из наиболее распространенных форм имущественных преступлений в Казахстане.
К примеру, лжесотрудники банков обманули казахстанцев на 70 млн тенге в области Жетысу. Об этом сообщили в прокуратуре региона 10 сентября. Преступники по телефону представлялись сотрудниками служб безопасности банков, войдя в доверие, принуждали граждан установить в мобильном телефоне приложение AnyDesk, тем самым обеспечивая для себя удаленный доступ и управление им. Далее мошенники, используя банковские приложения, оформляли кредиты на граждан. От действий преступной группы пострадали более 40 жителей разных регионов страны, сумма ущерба составила свыше 70 млн тенге.
Через два дня стало известно о том, что Алматы сотрудники управления по противодействию наркопреступности ДП города совместно с бойцами СОБРа задержали группу лиц, выдававших себя за сотрудников полиции и вымогавших деньги у граждан. Все трое подозреваемых водворены в изолятор временного содержания, в отношении них судом санкционирована мера пресечения в виде ареста. Возбуждено уголовное дело по статье "Вымогательство". 22 сентября сообщалось о задержании подозреваемых в вымогательстве денег у военнослужащего в Павлодаре. По данным полиции, задержанные на протяжении нескольких месяцев, оказывая морально-психологическое давление на военнослужащего, завладели принадлежащими ему деньгами.
Между тем житель Павлодара заявил о мошенничестве со стороны сотрудника областной прокуратуры. Подразделением внутренней безопасности прокуратуры Павлодарской области совместно с ДКНБ по региону проведены оперативно-следственные мероприятия по заявлению жителя Павлодара о факте мошенничества, совершенного сотрудником прокуратуры области. В настоящее время ведутся следственные действия.
В середине сентября стало известно о том, что в Алматы шесть человек осудили по делу о налоговых махинациях. Как пояснили в прокуратуре города, группа лиц организовала преступную схему по выписке фиктивных счетов-фактур без фактической отгрузки товаров, работ и услуг. Осужденные получили от 6 до 8 лет лишения свободы. Также в Алматы за мошенничество осужден глава детского учебного центра. Он обещал родителям детей гарантированное поступление в зарубежные вузы. Суд признал подсудимого виновным и приговорил к 7 годам лишения свободы. В соответствии с законом об амнистии, приуроченным к 30-летию Конституции РК, срок сокращен на 1/5 - окончательно назначено 5 лет 7 месяцев и 6 дней лишения свободы.
Позже в Шымкенте была пресечена деятельность организованной группы, занимавшейся интернет-мошенничеством на территории Шымкента, Алматы и Алматинской области. Были задержаны четыре члена преступной группы: организатор, который получал банковские карты от дропов и дроповодов, а также контролировал обналичивание похищенных средств; двое дроповодов, занимавшихся поиском и вербовкой дропперов; перевозчик денег, доставлявший обналиченные средства организатору. В настоящее время продолжается досудебное расследование.
Тем временем Агентством по финмониторингу в Атырауской области проводятся масштабные следственно-оперативные мероприятия по делу об выведении более 200 млрд пенсионных накоплений. Изобличена деятельность 5 преступных групп, которые путем оформления фиктивных документов осуществляли содействие в изъятии пенсионных накоплений из АО "Единый накопительный пенсионный фонд".
По информации агентства, за оформление фиктивной медицинской документации подозреваемые удерживали незаконное вознаграждение в размере от 10% до 20% от снятых средств. Позже в Казахстане временно запретили лечить зубы на пенсионные излишки.
18 сентября сообщалось о том, что масштабную схему незаконного микрокредитования раскрыли в Казахстане. Заем предоставлялся на 15 дней с вознаграждением 16,2%, что более чем в 4 раза превышало установленный законом предел.
Стоит отметить, что финансовые пирамиды остаются одними из наиболее распространенных экономических преступлений в Казахстане. С каждым годом схемы обмана становятся все более разнообразными.
К примеру, 25 сентября стало известно о том, что в Алматы проводится расследование по факту создания финансовой пирамиды. Позиционируя себя как международный инвестиционный фонд, компания "Амир Капитал" в течение трех лет активно привлекала средства граждан Казахстана, Беларуси, России и Кыргызстана под предлогом получения дохода в размере 5-10% от торговли криптовалютой, майнинга и вложений в различные проекты. Одна из подозреваемых помещена под стражу сроком на 2 месяца. Расследование продолжается.
Кроме того, хищения как форма имущественных преступлений остаются одним из наиболее распространенных видов правонарушений в Казахстане. Эти преступления охватывают широкий спектр - от мелких краж личного имущества до масштабных хищений в коммерческом и государственном секторах.
В частности, 11 сентября сообщалось о том, что свыше 50 тонн пшеницы вывезли с территории агрофирмы в Костанайской области. По факту кражи в группе лиц по предварительному сговору возбуждено уголовное дело.
Позже стало известно, что на территории станции Ащису в Бухар-Жырауском районе Карагандинской области ликвидирована преступная деятельность группы лиц, систематически занимавшихся хищением дизельного топлива с подвижного состава железной дороги. Задержано 17 участников противоправной деятельности.
В середине сентября в прокуратура Мангистауской области сообщила, что после проверок в нефтяной компании занимавших ключевые руководящие должности сотрудников остудили по делу о хищении. Один из руководителей предприятия судом признан виновным по факту хищения бюджетных средств и лишен свободы на 3 года и 2 месяца. Также выделенные на ремонт систем отопления и водоснабжения 8 млн тенге украли в Петропавловске. Тюремные сроки получили директор и главный инженер ТОО "Жилищная служба Петропавловска"
В Костанайской области вынесен приговор по делу о многомиллионном хищении субсидий. Об этом стало известно 19 сентября. Троих подсудимых приговорили к тюремному заключению за многомиллионное хищение сельскохозяйственных субсидий. Кроме того, с подсудимых в пользу государства в солидарном порядке взыскано более 96 млн тенге в счет возмещения причиненного ущерба.
Позже из России в Казахстан экстрадирован подозреваемый в хищении бюджетных средств в особо крупном размере. В настоящее время подозреваемый водворен в следственный изолятор. За совершение инкриминируемого деяния уголовным законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.
Также незаконная деятельность, связанная с организацией секс-притонов и подпольных игорных заведений, продолжает представлять собой одну из актуальных проблем в сфере правопорядка в Казахстане. Несмотря на существующее законодательное регулирование и работу правоохранительных органов, подобные заведения нередко действуют в закрытом или полулегальном формате, зачастую маскируясь под легальный бизнес.
К примеру, 11 сообщалось задержании о находившегося в международном розыске подозреваемый в Грузии. Подозреваемому принадлежал салон, где под видом предоставления массажных услуг осуществлялась незаконная деятельность по оказанию интимных услуг. В настоящее время задержанный помещен под стражу на территории Грузии.
Через несколько дней стало известно, что экс-сотрудник правоохранительных органов был экстрадирован из Турции. Он подозревается в покровительстве незаконной деятельности в сфере игорного бизнеса.
В конце сентября сообщают о том, что в центре Алматы, на территории жилых комплексов "Манхэттен", "Ақбұлақ" и "Каусар", выявлены десятки притонов, оказывающих интимные услуги. Собственники квартир, предоставившие помещения для противоправной деятельности, привлечены к ответственности.
Также необходимо отметить, что вопрос противодействия религиозному радикализму и пропаганде терроризма, а также незаконной миграции остается важным направлением в сфере национальной безопасности Казахстана.
В середине сентября стало известно, что вооруженных приверженцев деструктивного течения задержали в Туркестанской области. В частности, во время задержания участников деструктивного религиозного течения в их автомобиле марки Toyota Land Cruiser 200 были обнаружены пистолеты ТТ и "Байкал МР-461". Также по адресу проживания основного фигуранта был задержан разыскиваемый за укрывательство преступник.
22 сентября сообщалось, что Сатпаевским городским судом рассмотрено уголовное дело в отношении местного жителя, обвиненного в пропаганде терроризма. Осужденный пытался склонить жителей Сатпаева к радикальной идеологии, используя устные высказывания и искаженные религиозные тексты.
Суд с учетом всех обстоятельств дела признал подсудимого виновным и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет.
Между тем подростков в Жетысуской области втягивали в подпольные религиозные занятия, где незаконно обучали идеологии незарегистрированной религиозной организации. В настоящее время проверочные мероприятия в отношении предполагаемых организаторов продолжаются.
Также в середине сентября стало известно, что крупный канал незаконной миграции перекрыт в Туркестанской области. Задержаны и водворены в ИВС четыре основных организатора и их пособники. Установлено, что задержанные подозреваются в содействии гражданам ближнего зарубежья в незаконном пересечении государственной границы. За свои услуги они получали до 500 тысяч тенге с каждого мигранта.
В конце месяца сообщалось, что прокуроры Северо-Казахстанской области выявили грубейшие нарушения закона "О национальных реестрах идентификационных номеров" при предоставлении услуг иностранным гражданам. Как рассказали в ведомстве, филиал НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" по Северо-Казахстанской области вопреки требованиям закона оформил 720 заявок на получение ИИН иностранцам без их фактического прибытия на территорию Казахстана. В итоге виновных привлекли к ответственности, также принимаются меры по аннулированию выданных ИИН.
Кроме того, в общественном пространстве активно обсуждалась информация о том, что после попыток суицида в психиатрическую больницу попали сразу семь солдат-срочников. В Министерстве обороны заявили, что эта информации не соответствует действительности.
По данным ведомства, в медицинское учреждение госпитализированы трое военнослужащих срочной службы, у которых были зафиксированы демонстративные проявления суицидальных наклонностей. Угрозы их жизни и здоровью нет, они обеспечены всем необходимым лечением и медицинским наблюдением. По результатам проведенных обследований будет принято решение об их дальнейшем прохождении военной службы.
Напомним, в ночь на 27 апреля 2023 года возле верхней "Меги" в Бостандыкском районе Алматы на глазах у многочисленных свидетелей и камер видеонаблюдения произошел конфликт, переросший в драку. Пятеро молодчиков набросились на троих парней, заступившихся за девушку. В результате двое пострадавших из группы меньшинства - Александр Ким и Максим Романов - получили легкий вред здоровью в виде ушибов и ссадин, а 21-летнему на тот момент оператору информационного агентства Kazakhstan Today Эрику Куватову нанесли тяжкие телесные повреждения. Несмотря на две тяжелейшие офтальмологические операции, спасти зрение на поврежденном глазу парню не удалось. Уголовное дело было зарегистрировано в тот же день, как и установление троих подозреваемых из пяти, все жители Актау. Оставшихся двоих полиция также установила, в их отношении уголовное дело выделено в отдельное производство.
Следствие по троим подсудимым - Мирасу Аманкосу, Сабыру Адилу и Бекжану Бакыту, приехавшим из Актау, шло 1,5 года, по делу были проведены 4 судмедэкспертизы. Первое судебное заседание состоялось 21 октября 2024 года.
В конце года суд вынес приговор по резонансному делу. Аманкосу дали 3 года 6 месяцев лишения свободы, а Адилу и Бакыту - по 2 года ограничения свободы. Приговор уже вступил в силу.
16.09.2025, 14:23
ИИ снижает шансы на выживание подводных лодок в военно-морских конфликтах до 5%
Фото: Depositphotos
Развитие искусственного интеллекта снижает шансы на выживание подводных лодок в военно-морских конфликтах до 5%, сообщает газета South China Morning Post со ссылкой на исследование китайских ученых, передает РИА Новости.
По данным издания, команда ученых под руководством старшего инженера Китайского института исследований и разработок вертолетов Мэн Хао ранее разработала новую систему противолодочной обороны на базе искусственного интеллекта, которая способна выследить даже самые тихие субмарины. Это сокращает шансы подводной лодки на спасение до 5%, что означает, что только одна из 20 подлодок избежит обнаружения и атаки, уточняет газета.
Отмечается, что разработанная китайскими учеными ИИ-система собирает данные с гидроакустических буев, подводных датчиков, радаров, а также информацию об температуре и уровне солености воды. После чего решает, как настроить оборудование и как реагировать, когда подводная лодка пытается уйти, двигаясь зигзагами, становясь бесшумной или посылая ложные сигналы.
Уточняется, что в компьютерном моделировании такая ИИ-система способна отслеживать субмарины противника примерно в 95% случаев.
Как подчеркивают ученые, эпоха "невидимых" подводных лодок, которые долгое время считались краеугольным камнем военно-морского сдерживания, может подойти к концу.
