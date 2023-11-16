13.11.2023, 07:39 3391
Медведев: Афганистан снизил производство наркотиков после вывода войск США на 95%
Фото: Depositphotos
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В Афганистане продажа наркотиков снизилась на 95% после того, как США вывели свои войска из региона. Об этом сообщил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
С конца 2022 года по настоящее время производство наркотиков в Афганистане снизилось на 95%. Причем это касается как сокращения посевных площадей мака (с 233 до 11 тысяч га), так и самого производства опиума (с 6,2 тысячи до 333 тонны) (…) Вот что бывает, когда из региона уходит тот, кто и был реально заинтересован в экспорте героина в Россию и другие страны", - заявил Медведев в своем telegram-канале.
Он отметил, что в Афганистане уменьшились посевы мака. По словам Медведева, "Талибан" (организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) меньше чем за год очистил страну от запрещенных веществ.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что талибские власти Афганистана делают большую работу в борьбе с наркотрафиком. Он отметил, что построение рабочего диалога безальтернативно и полностью соответствует интересам региона, передает телеканал "360", сообщает ИА URA.RU.
Ситуация в Афганистане обострилась в 2021 году после того, как США вывели оттуда свои войска. В результате движение "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) развернуло активное наступление и 15 августа захватило Кабул.
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10.11.2023, 08:22 23626
Итоги встречи Путина и Токаева
Фото: Акорда
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9 ноября президент Владимир Путин прилетел в Астану с официальным визитом и принял участие в XIX Форуме межрегионального сотрудничества Казахстана и России. Также лидеры двух стран провели переговоры в узком и расширенном составах, а затем приняли участие в брифинге для представителей СМИ, сообщает пресс-служба Акорды.
Глава государства Касым-Жомарт Токаев и президент России Владимир Путин, прибывший в Астану с официальным визитом, в режиме видео-конференц-связи приняли участие в пленарном заседании ХIХ Форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России.
В своем выступлении Касым-Жомарт Токаев отметил, что все 20 лет существования Форум межрегионального сотрудничества показывает свою востребованность и эффективность, внося большой вклад в укрепление взаимовыгодного стратегического партнерства двух стран. По его словам, взаимодействие Казахстана и России в торгово-экономической и инвестиционной сфере, промышленной кооперации год от года демонстрирует устойчивый рост:
- двусторонний товарооборот сегодня достиг 27 миллиардов долларов, что является рекордным показателем;
- объем прямых инвестиций из России превысил 20 миллиардов долларов;
- из 42 тысяч предприятий с иностранным участием, действующих в Казахстане, почти половину, то есть 19 тысяч, составляют российские компании.
Важным направлением сотрудничества в выступлении указано развитие современной аграрной науки и активное внедрение инноваций в АПК. Президент сообщил, что Казахстан начал реформу в сфере науки в рамках триединой системы "образование - наука - производство" с усилением роли исследовательских университетов. Он предложил поработать над созданием совместных центров агроинноваций, которые занимались бы коммерциализацией и промышленным внедрением новых технологий, в том числе искусственного интеллекта.
Мы взаимодействуем практически во всех отраслях экономики: промышленности, сельском хозяйстве, транспорте, инфраструктуре. Отдельно хочу отметить растущий уровень сотрудничества в области энергетики. Знаменательным событием стал недавний запуск транзита российского газа в Узбекистан по территории Казахстана. Данный проект играет ключевую роль в укреплении региональной стабильности и энергетической безопасности Центральной Азии. Начато строительство казахстанско-российского завода по производству бутадиена мощностью до 340 тысяч тонн в год с компанией "Татнефть". Завершены переговоры по строительству предприятия, которое будет производить полиэтилен. С 2019 года успешно работает Программа совместных действий в области производственной кооперации. На данный момент по этой программе уже реализовано 30 проектов на сумму 3,2 миллиарда долларов. Еще около 60 проектов общей стоимостью свыше 27 миллиардов долларов находятся на стадии реализации или проработки. Все это убедительно подчеркивает, что Казахстан и Россия являются стратегическими партнерами и союзниками", - заявил глава нашего государства.
На пленарном заседании ХIХ Форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России также выступили президент Российской Федерации Владимир Путин, заместитель премьер-министра Республики Казахстан Серик Жумангарин, заместитель председателя правительства Российской Федерации Алексей Оверчук.
После участия в пленарном заседании XIX Форума межрегионального сотрудничества лидеры Казахстана и России провели переговоры в узком формате.
Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что визит Владимира Путина является знаковым событием в летописи двусторонних отношений.
Вы прибыли в Казахстан в канун 10-летия Договора о добрососедстве и союзничестве в XXI веке. Он, я напомню, был подписан 11 ноября 2013 года в Екатеринбурге. Это всеобъемлющий документ, который является важной правовой основой сотрудничества Казахстана и России и определяет горизонты укрепления наших многоплановых связей. Я поздравляю Вас с этой датой. Очень хорошо, что Ваш визит совпал именно с этой датой. В целом, как я уже сегодня сказал, Ваш визит имеет очень большое политическое, можно сказать, историческое значение", - отметил президент.
В свою очередь президент России Владимир Путин заявил, что сегодняшняя встреча в столице Казахстана предоставляет хорошую возможность обменяться мнениями по текущей ситуации в двусторонних отношениях и посмотреть в будущее.
Стратегическое партнерство и союзнические отношения между нашими странами уверенно и успешно развиваются. Цифры об этом, конечно, ярко говорят. Мы только что приняли участие в пленарном заседании уже ХIХ Межрегионального форума. Это очень хороший формат. Люди напрямую между собой сотрудничают, работают, общаются, и это всегда приносит такой видимый, значимый результат. Уверен, что то же самое будет и на этот раз. Тем более, что выбрана очень важная тема. Продовольствие - это основа жизнедеятельности любого общества, любого государства. У нас очень хороший потенциал. У нас есть хорошие возможности обеспечить свои интересы и помочь очень многим нашим партнерам на глобальных рынках. Вопрос в том, чтобы, используя все преимущества нашего сотрудничества, нарастить эти возможности в будущем. Послезавтра исполняется 10 лет со дня заключения базового Договора между Россией и Казахстаном о добрососедстве и союзничестве в XXI веке. Он стал прочной основой для развития наших многоплановых дружеских отношений", - подчеркнул Владимир Путин.
Российский лидер высоко оценил конструктивное взаимодействие двух государств на международной арене, тесную координацию в рамках ЕАЭС, ОДКБ, СНГ, ООН и ШОС, в которой с июля этого года Казахстан принял председательство. Он также подтвердил готовность к оказанию взаимной поддержки в рамках предстоящего в 2024 году председательства России в БРИКС и СНГ, а Казахстана - в ОДКБ.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и президент России Владимир Путин провели переговоры с участием официальных делегаций двух стран.
Как отметил глава нашего государства, нынешний визит президента России в Казахстан имеет особое значение в плане дальнейшего определения перспектив развития межгосударственных отношений. По его словам, сегодня двустороннее сотрудничество успешно развивается по всем направлениям в духе стратегического партнерства и союзничества.
В Казахстане и России одинаково хорошо понимают, что самостоятельный и суверенный выбор путей развития не препятствует, а, напротив, многократно увеличивает отдачу от равноправного и взаимовыгодного партнерства", - сказал лидер Казахстана.
Касым-Жомарт Токаев отметил, что благодаря совместным усилиям граница между Казахстаном и Россией активно работает на благо экономик обеих стран, а конкретную пользу ощущают на себе около 25 млн человек, проживающих в приграничных регионах.
В свою очередь Владимир Путин поблагодарил Касым-Жомарта Токаева за традиционно теплый прием и отметил продуктивность переговоров в узком формате.
Россия и Казахстан - не просто союзники, а наиболее близкие союзники. Такие отношения сложились на протяжении предыдущих многих лет, и я хочу поблагодарить Касым-Жомарта Кемелевича за то, что он сохранил эту традицию укрепления наших отношений, которые, безусловно, идут на пользу нашим народам", - сказал президент России.
В ходе переговоров стороны обстоятельно обсудили ключевые аспекты двусторонней экономической повестки, определили магистральные направления сотрудничества на перспективу и достигли ряда договоренностей, направленных на углубление взаимодействия по широкому спектру направлений, включая здравоохранение, энергетику, транспорт, сельское хозяйство, спорт и др.
По завершении двусторонних переговоров глава государства Касым-Жомарт Токаев и президент Российской Федерации Владимир Путин выступили с совместным заявлением для представителей средств массовой информации.
Россия - это стратегический партнер и союзник Казахстана. Опираясь на незыблемые ценности общей истории, прочной дружбы, взаимного уважения и доверия, мы выстроили межгосударственные отношения, которые являются ярким примером воплощения в жизнь взаимных интересов во многих областях. Пользуясь предоставленной возможностью, хочу подтвердить приверженность Казахстана стратегическому курсу на дальнейшее углубление многогранного сотрудничества с Россией", - сказал глава государства.
В ходе переговоров были предметно рассмотрены перспективы взаимовыгодной производственной кооперации. По словам лидера Казахстана, на сегодня пул совместных проектов расширен до 143 с общим объемом инвестиций свыше 33 миллиардов долларов. Правительствам поручено выстроить системную работу для их качественной реализации.
По итогам переговоров Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин подписали:
- Совместное заявление президента Республики Казахстан и президента Российской Федерации к десятилетию подписания Договора между Республикой Казахстан и Российской Федерацией о добрососедстве и союзничестве в ХХІ веке;
- План совместных действий Республики Казахстан и Российской Федерации на 2024-2026 годы.
Также в рамках официального визита президента России в Казахстан были подписаны следующие документы:
- Меморандум о взаимопонимании между Министерством энергетики Республики Казахстан и Министерством энергетики Российской Федерации о сотрудничестве по проектам строительства ТЭЦ "Кокшетау", ТЭЦ "Семей" и ТЭЦ "Усть-Каменогорск" в Республике Казахстан;
- План мероприятий по развитию сотрудничества в области физической культуры и спорта между Республикой Казахстан и Российской Федерацией на 2024-2026 годы;
- Совместный план мероприятий по взаимодействию Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан и Федеральной таможенной службы Российской Федерации с участием представительств таможенных служб Республики Казахстан и Российской Федерации на 2024-2025 годы;
- Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве по вопросам инспекции труда между Комитетом труда и социальной защиты Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан и Федеральной службой по труду и занятости Российской Федерации;
- Соглашение об информационном партнерстве между "Телерадиокомплексом президента Республики Казахстан" управления делами президента Республики Казахстан и Федеральным государственным унитарным предприятием "Информационное телеграфное агентство России (ИТАР-ТАСС)".
Главное из совместного заявления президента Республики Казахстан и президента Российской Федерации к десятилетию подписания Договора между Республикой Казахстан и Российской Федерацией о добрососедстве и союзничестве в XXI веке:
- договор сохраняет свою актуальность в быстро меняющихся геополитических условиях;
- страны наращивают технологическую, энергетическую и продовольственную безопасность;
- планомерно укрепляется сотрудничество в сфере образования, социальной сфере и в вопросе охраны труда;
- взаимодействие в сфере обороны отражает стабильность союзнических отношений и определяет на десятилетия вперед их стратегический характер;
- Казахстан намерен наращивать потенциал ОДКБ в качестве председателя Организации в 2024 году.
01.11.2023, 08:41 120776
Что ожидается в Казахстане в ноябре
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,Астана. 1 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Что ожидает казахстанцев в ноябре текущего года, читайте в материале агентства KAZAKHSTAN TODAY.
В Астане состоятся крупные общественно-политические мероприятия с участием глав зарубежных государств
1 ноября 2023 года по приглашению главы Казахстана Касым-Жомарта Токаева состоится официальный визит в республику президента Франции Эмманюэля Макрона.
2 ноября Астану с официальным визитом посетит премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
3 ноября в столице Казахстана состоится юбилейный, X саммит Организации тюркских государств (ОТГ). В мероприятии примут участие лидеры государств - членов ОТГ - Азербайджана, Кыргызстана, Турции, Узбекистана. Также в работе саммита будут участвовать главы государств - наблюдателей ОТГ - Венгрии и Туркменистана.
В связи с предстоящими мероприятиями полиция переведена на усиленный вариант несения службы, по периметру столицы выставили блокпосты.
Прогноз погоды на ноябрь 2023 года
Начало заключительного месяца осени порадует еще теплыми деньками. При этом с чередованием циклонов и антициклонов на большей части страны будет сохранятся неустойчивый характер погоды с осадками в виде дождя и снега, гололедом, туманом, порывистым ветром. Лишь на западе и юге республики - в начале ноября, а с середины первой декады на большей территории РК прогнозируется прекращение осадков.
Температурный фон будет меняться в следующих пределах:
- в западных регионах страны пока еще довольно тепло, основной фон температуры воздуха ночью +2, +10°С, днем +12, +18°С;
- на северо-западе РК (Актюбинская область) ожидается колебание температуры воздуха ночью от 0, +8°С до -5, +5°С, днем от +7, +12°С, на юге области +15°С, до +5, +10°С;
- в северной половине, в центре, на востоке Казахстана - ночью от -5+2°С, до +3+8°С, днем от +3+12°С до -2+3°С;
- в южных регионах - ночью от -5, +5°С до +3, +8°С, днем воздух прогреется от +8, +13°С до +12, +17°С, в отдельные дни до +20°С.
В конце первой декады в начале второй декады ноября с ослаблением антициклона потеплеет.
Во второй и третьей декадах ноября погода также ожидается изменчивой, частая смена теплых и морозных дней, осадки (дождь, снег), порывистый ветер прогнозируются в течение периода. В северных регионах в отдельные дни возможны низовые метели, по территории РК не исключены гололедные явления и туманы.
В северной половине, на востоке и в центре республики по-зимнему морозная погода прогнозируется во второй половине месяца, столбики термометров в самые холодные дни понизятся:
- в северной половине РК - в ночные часы до -15, -22°С, днем до -5, -13°С;
- в южной половине и на юго-западе страны - ночью до -3, -12°С, днем до -1, +5°С.
А в самые теплые дни во второй и в третьей декадах при поступлении более теплых воздушных масс из районов Ирана и Средиземного моря потеплеет:
- в северной половине днем до +3, +10°С;
- в южной половине республики днем до +8, +17°С;
По предварительному прогнозу, в ноябре средняя за месяц температура воздуха ожидается выше нормы на 1-2° на большей части республики, около нормы - на юге области Жетысу и в юго-восточной половине Алматинской области. Количество осадков в ноябре прогнозируется около нормы на большей территории республики, меньше нормы - в Кызылординской, на большей территории Туркестанской, на северо-западе Жамбылской, в юго-восточной половине Мангистауской, Актюбинской областях, на юго-западе области Улытау.
Соглашение о безвизовом режиме между Казахстаном и Китаем вступает в силу 10 ноября 2023 года
Соглашение о взаимном освобождении от визовых требований между правительством Республики Казахстан и правительством Китайской Народной Республики, подписанное 17 мая 2023 года в Сиане (КНР), вступает в силу с 10 ноября 2023 года.
Согласно статье 1 данного соглашения, граждане двух стран освобождаются от визовых требований в целях осуществления частных дел, туризма, лечения, международных перевозок, транзита, а также деловых целей. При этом срок пребывания граждан на территории двух государств не должен превышать 30 (тридцать) календарных дней с момента пересечения государственной границы, а суммарно 90 (девяносто) календарных дней в течение 180 (сто восемьдесят) календарных дней.
В случае необходимости пребывания граждан более 30 дней, то нужно будет заранее оформить въездную визу соответствующей категории. Безвизовый режим не даёт права на трудоустройство, учёбу и миссионерскую деятельность", - сообщили в МИД РК.
Школьников из социально уязвимых семей будут бесплатно кормить по цифровым ваучерам
Пилотный проект Министерства просвещения будет действовать с 1 ноября 2023 года по 1 ноября 2024 года. Услугополучатель может скачать приложение "Социальный кошелек" через ссылку, указанную в SMS-сообщении, либо найти его в ранее скачанном приложении eGov Mobile. Цифровые ваучеры формируются автоматически в "Социальном кошельке" на основании полученных данных услугополучателей. Родитель школьника или его представитель активизирует в кошельке цифровой ваучер. После чего кошелек направляет ИИН учащегося в информационную систему объекта информатизации в области образования, установленную в школьной столовой, для дальнейшего ведения учета и фиксации питания.
Для использования ваучера услугополучатель генерирует QR-код в соцкошельке и передает его учащемуся в электронном виде, а в столовой его считывает работник. После использования цифрового ваучера в разделе "История" в кошельке отображается статус его использования. Право на получение ваучеров имеют: дети из семей, имеющих право на получение государственной адресной социальной помощи; дети из семей, не получающих государственную адресную социальную помощь, в которых среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума; дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, проживающие в семьях.
Помимо получения ваучеров, услугополучатель может оценить в кошельке качество предоставляемой услуги в школьной столовой, направить жалобу в уполномоченный орган посредством информационной системы e-Otinish.
По данным Минпросвещения, пилот уже апробирован в 13 школах Астаны. Родителям и законным представителям детей разосланы SMS-сообщения и активирован 331 ваучер.
Казахстан продлил запрет на вывоз лома и отходов черных и цветных металлов
Запрет вводится сроком на шесть месяцев. Приказ вводится в действие с 7 ноября 2023 года.
Власти Казахстана продлят запрет на вывоз угля для недопущения дефицита
Запрет продлевается в целях исключения дефицита угля для населения в период прохождения отопительного сезона. Запрет продлевается с 26 ноября на шесть месяцев на: уголь каменный, пылевидный или непылевидный, но не агломерированный (код ТН ВЭД 2701); лигнит, или бурый уголь, агломерированный или неагломерированный, кроме гагата (код ТН ВЭД 2702).
На казахстанско-российской границе внедрят электронную очередь для автомобилей
С 1 ноября 2023 года на казахстанско-российской границе планируется запуск пилотного проекта по внедрению системы электронной очереди на автомобильном пункте пропуска "Бидаик" (Северо-Казахстанская область). Об этом сообщили в Комитете государственных доходов.
Сервис реализован на базе цифровой платформы Qoldau.kz и является бесплатным. Задача системы электронной очереди CarGoRuqsat состоит в предоставлении перевозчикам возможности предварительного бронирования очереди и автоматизации проверки необходимых документов в информационных системах. Это обеспечивает оперативность и прозрачность прохождения границы, способствует недопущению скоплений грузовых автомашин, позволяет органам госдоходов в автоматическом режиме применять систему управления рисками.
В рамках пилотного проекта перевозчикам, планирующим выезд с территории Казахстана через автомобильный пункт пропуска "Бидаик", с 1 ноября 2023 года необходимо забронировать место в электронной очереди посредством приложения CarGoRuqsat. Для этого необходимо пройти по ссылке, зарегистрироваться и войти в приложение CarGoRuqsat, выбрать пункт пропуска "Бидаик", указать дату и время пересечения границы и заполнить данные о водителе и автотранспортном средстве. После одобрения заявки необходимо своевременно прибыть на пункт пропуска для прохождения границы.
Во избежание непредвиденных ситуаций Комитет госдоходов призывает перевозчиков заблаговременно производить бронирование электронной очереди для пересечения казахстанско-российской границы через пункт пропуска "Бидаик".
Бесплатное чипирование домашних животных в Алматы
С 1 ноября в Алматы запустят программу бесплатного чипирования и регистрации домашних животных. Она продлится до 20 декабря 2023 года. В рамках программы по Алматы предусмотрено чипирование и регистрация 15 тысяч домашних животных (собак и кошек).
Атырауский НПЗ после ремонта выйдет на полную мощность в начале ноября
Выход Атырауского нефтеперерабатывающего завода на полную проектную мощность запланирован на первую декаду ноября, сообщает пресс-служба завода.
В рамках промежуточных итогов планово-предупредительных работ на дымовых трубах технологических печей произведены все необходимые работы для монтажа оборудования АСМ", - проинформировали пресс-службе.
Сообщается, что на заводе в рамках промежуточных итогов планово-предупредительных работ произведен запуск первой очереди технологических установок. Суточная переработка нефти составляет 9500 тонн, также начато производство товарной продукции: автобензинов - 1200 тонн в сутки, дизельного топлива - 1500 тонн в сутки", - добавили в пресс-службе.
26.10.2023, 11:28 51146
На 6,8% выросли затраты на оборону Казахстана
Фото: gov.kz
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В Казахстане капвложения в сфере государственного управления и обороны, а также обязательного социального обеспечения за январь-сентябрь 2023 года достигли 98,8 млрд тенге - сразу на 21,9% больше в денежном выражении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В реальном выражении рост составил 15%, сообщает finprom.kz.
Отмечается, что военное бремя (доля расходов на оборону в ВВП) у Израиля в 2022 году составило 4,5%, а у Украины оно взлетело с 3,2% в 2021 году до 33,5% в 2022-м.
За январь-август текущего года затраты государственного бюджета РК на оборону достигли 715,7 млрд тенге, а уровень исполнения составил 57,6% от скорректированного бюджета сектора на 2023-й. По сравнению с январем-августом 2022 года затраты бюджета на оборону выросли на 6,8%.
В целом на 2023 год военный бюджет запланирован на сумму более 1,2 трлн тенге - на 11,6% больше по сравнению с затратами на оборону в 2022-м.
По данным Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI), за 2022 год затраты военного бюджета РК составили лишь 0,5% от ВВП, что значительно меньше, чем у других стран ЦА. В частности, расходы на оборону от ВВП у Кыргызстана составили 1,5%, а у Таджикистана - 1%. По Узбекистану и Туркменистану данные отсутствуют.
Доля трех стран с наибольшими военными расходами составила 56% от всех военных затрат в мире. В частности, военный бюджет США, являющийся самым большим в мире, достигает 3,5% от ВВП. У Китая показатель составил лишь 1,6%, а у России - 4,1%.
24.10.2023, 11:10 57861
Услуги железнодорожного транспорта подорожали на 11% за год
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По итогам сентября текущего года цены на услуги пассажирского железнодорожного транспорта в РК выросли на 10,5% за год, информирует finprom.kz.
Проезд в пригородном поезде подорожал на 10,7%, в плацкартном вагоне поезда внутриреспубликанского сообщения - на 11,3%, в купейном вагоне поезда внутриреспубликанского сообщения - на 9,4%.
В региональном разрезе рост цен сильнее всего ощутили жители Мангистауской (сразу на 30,3%), Жетысуской (на 21,1%) и Северо-Казахстанской (на 20,2%) областей.
Наименьшее удорожание было зафиксировано в Восточно-Казахстанской области: на 2,4%. Еще в двух регионах - Кызылординской и Атырауской областях услуги пассажирского железнодорожного транспорта подешевели: на 1% и 6,2% соответственно.
За январь-сентябрь 2023 года железнодорожным транспортом перевезли 308,1 млн тонн груза и багажа - на 0,7% больше, чем годом ранее,
Грузооборот железнодорожного транспорта по итогам трех кварталов составил 243 млрд ткм - на 5% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Наибольшие объемы грузоперевозок пришлись на Карагандинскую, Павлодарскую и Актюбинскую области, наименьшие - на Алматинскую, Западно-Казахстанскую и Туркестанскую области.
Пассажироперевозки в секторе по итогам девяти месяцев 2023 года составили 15,1 млн пассажиров - на 2,9% больше, чем годом ранее.
Пассажирооборот составил 12,4 млрд пкм - на 0,9% меньше, чем годом ранее.
Больше всего пассажиров перевезли в Астане: 4,2 млн человек, плюс 18,9% за год. Следом идут Актюбинская и Кызылординская области. Наименьший показатель был зафиксирован в Алматинской области: всего 145,5 тысячи пассажиров с начала года.
12.10.2023, 11:01 86351
Казахстан входит в 30 самых грязных стран
Фото: Depositphotos
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Инвестиции, направленные на охрану окружающей среды, выросли в Казахстане в четыре раза, сообщает finprom.kz.
За январь-август текущего года капитальные инвестиции, направленные на охрану окружающей среды, достигли 164,4 млрд тенге - в 3,9 раза больше, чем годом ранее.
Для сравнения: в аналогичном периоде прошлого года показатель составлял 42,2 млрд тенге, сократившись на 60,8%.
В региональном разрезе наибольший объем инвестиций пришелся на Акмолинскую область: 112,7 млрд тенге, против 2,4 млрд тенге за январь-август 2022-го. Годовой рост в стоимостном выражении - сразу в 47,2 раза.
На второй и третьей строчках расположились Атырауская (25,8 млрд тенге, против 1,4 млрд тенге годом ранее) и Туркестанская (9,9 млрд тенге, против 3,2 млрд тенге год назад) области. Наименьший показатель был зафиксирован в Западно-Казахстанской области: 443,8 млн тенге - на 2,8% меньше, чем годом ранее.
Капвложения в секторе наблюдались лишь в 8 из 20 регионов РК. Для сравнения: в аналогичном периоде прошлого года таких регионов было 17.
75,1% всех капвложений составили собственные средства предприятий: 123,4 млрд тенге, против 20,5 млрд тенге годом ранее. Годовой рост - в 6 раз.
На не банковские заемные средства пришлось 35,6 млрд тенге (вдвое больше, чем годом ранее), на банковские кредиты - 5,1 млрд тенге (в 7,4 раза больше, чем год назад), на средства местных бюджетов - 195,2 млн тенге (против 2,8 млрд тенге годом ранее).
Тем временем, скажем, 5 октября 2023 года Казгидромет прогнозировал высокое содержание вредных веществ в шести городах РК, на следующий день - уже в десяти городах страны. На дату выхода материала, то есть на 11 октября, прогнозируются неблагоприятные метеорологические условия в Алматы и Атырау.
В рейтинге самых загрязненных стран Казахстан оказался на 30-м месте из 111. Индекс загрязнения страны - 73. Чем выше индекс, тем загрязненнее считается страна. В разрезе крупных городов мира Алматы оказался на 48-м месте среди 251. Индекс города - 78,5.
Индекс дает оценку общего уровня загрязнения в городах по всему миру. Он учитывает такие факторы, как загрязнение воздуха и воды, вывоз мусора, чистота, шумовое и световое загрязнение, зеленые насаждения и комфортность жизни в зависимости от загрязнения.
Среди стран СНГ Казахстан по серьезности загрязнения уступает только Азербайджану. Самая чистая страна СНГ - Беларусь. Лучше, чем в РК, оказалась также ситуация в России, Армении, Украине* и Молдове.
Антилидерство в рейтинге самых загрязненных досталось таким странам, как Монголия, Мьянма и Ливан. Самыми чистыми можно считать Финляндию, Исландию и Эстонию.
* У Украины в СНГ по целому ряду причин спорный статус.
04.10.2023, 20:46 117576
В Минпросвещения утвердили сроки школьных каникул
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Астана. 4 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Министерством просвещения РК утверждены даты начала, продолжительности и каникулярных периодов 2023-2024 учебного года в организациях среднего образования.
В организациях среднего образования 2023-2024 учебный год начался 1 сентября и завершится 25 мая.
Осенние каникулы с продолжительностью 7 дней пройдут с 30 октября по 5 ноября включительно.
Зимние каникулы составят 10 дней, начнутся 29 декабря 2023 года и продлятся до 7 января 2024 года включительно.
Весенние каникулы в количестве 11 дней начнутся 21 марта и продлятся до 31 марта включительно.
В министерстве напомнили, что для учеников первых классов в третьей четверти ежегодно предоставляются дополнительные каникулы продолжительностью 7 дней - с 5 по 11 февраля включительно.
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27.09.2023, 19:00 119696
Казахстан слишком много "берет" от своих рек
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На четырех из восьми речных бассейнов Казахстана водохозяйственная ситуация оценивается экологами как напряженная. Антропогенная нагрузка на реки Нура Сарысуского, Арало-Сырдарьинского, Шу Таласского и Урало-Каспийского бассейнов признана высокой или критически высокой. Воздействие человека на водные артерии центрального, западного и южного Казахстана привели к их экологическому загрязнению, а рост водозабора и потерь воды поставил под вопрос новые проекты в АПК и промышленности Туркестанской, Кызылординской и Жамбылской областей, сообщает energyprom.kz.
Сложившийся уровень антропогенного загрязнения является одной из основных причин, вызывающих деградацию рек, водохранилищ, озерных систем, накопление в донных отложениях, водных организмах загрязняющих веществ, в том числе токсичных. Наблюдается ухудшение качества поверхностных вод объектов, используемых в качестве источников питьевой воды", - делают выводы аналитики Министерства экологии и природных ресурсов (МЭПР) РК. Специалисты ведомства провели оценку современного состояния рек в рамках Концепции развития системы управления водными ресурсами РК на 2023-2029 годы.
В документе приведены расчеты антропогенной нагрузки. Ее определили как долю забора воды от общего оценочного объема ресурсов каждого водохозяйственного бассейна. Оказалось, что самая высокая нагрузка - у Нура Сарысуского бассейна. 87,5% воды рек центральной части страны полностью вовлечены в хозяйственный оборот и используются для производственных нужд. С учетом того что реки этой территории еще и считаются экологически грязными, бассейну присуждена самая высокая, пятая категория антропогенной нагрузки.
Забор воды в Арало-Сырдарьинском водохозяйственном бассейне значительно меньше, чем в Нура Сарысуском: 57,2%. Бассейн отнесен к четвертой категории нагрузки - очень высокой. Проблема водообеспечения Кызылординской и Туркестанской областей давно известна и во многом зависит от других стран. 90% ресурсов стока Арало-Сырдарьинского речного бассейна поступает из Узбекистана и Кыргызстана. За последние 60 лет водная экосистема Приаралья всего Центрально-Азиатского региона потеряла 27,3% объема. Потери составили 7 куб. км из 25,7 куб. км воды. Безусловно, этот минус отразился на Казахстане.
Шу-Таласский водохозяйственный бассейн также очень сильно зависит от соседей: 75% стока формируется на территории Кыргызстана. Мы берем воду из рек этого бассейна в основном для орошения земель. Судя по данным МЭПР РК, главная проблема водопользования на этой территории - большие потери воды при транспортировке.
Ишимский водохозяйственный бассейн отнесен ко второй, умеренной категории нагрузки только потому, что у него относительно невысокий процент водозабора: всего 14,8%. Однако проблемы водообеспечения территории бассейна, которая включает и Астану, очень серьезны. Интенсивная урбанизация привела к тому, что главному городу страны не хватает воды. Единственный источник водоснабжения мегаполиса - Астанинское водохранилище - рассчитан на снабжение 500 тысяч человек, а в столице только официальная численность населения уже превысила 1,3 млн человек. Пять лет назад расход воды астанчанами составлял 269 тысяч куб. м в сутки, а к 2026 году он вырастет на 26,4% и достигнет 340 тысяч куб. м в сутки.
Впрочем, рост объемов воды для бытовых нужд наблюдается во всем Казахстане, а не только в столице. Если в 2020 году все водозаборы страны использовали около 1 куб. км воды, то по итогам 2022-го этот показатель вырос до 1,3 куб. км. Доля воды именно для коммунальных нужд невысока: в среднем за 2020-2022 годы - всего 4,3%. Основная же часть всего антропогенного "изъятия" из речных бассейнов приходится на сельское хозяйство (57%). В абсолютных значениях это 14,2 куб. км из 24,9 куб. км. Главная "головная боль" сельскохозяйственного водоснабжения страны - слишком большие потери.
В среднем с 2020 по 2022 годы потери при транспортировке воды по магистральным каналам составили 19,8% от забранного объема. С учетом потерь в межхозяйственных и внутрихозяйственных каналах на полях, а также устаревших способов полива - 40%", - сообщается на сайте МЭПР.
К сожалению, пока Казахстан не может похвастаться какими-либо серьезными успехами в деле внедрения водосберегающих технологий. Например, на юге, где без поливной воды фермерам крайне сложно получить хороший урожай, такие технологии внедрены всего на 3% площади орошаемых земель. Ключевая проблема - дефицит инвестиций.
Другой антропогенный фактор, сильно влияющий на состояние речных систем - техногенный. По данным гидромониторинга РГП "Казгидромет", в первом полугодии этого года чистыми в Казахстане считались только три из 33 рек. Это Илек, Иртыш и его приток Черный Иртыш. Однако можно подвергнуть сомнению экологическую "идеальность" Иртыша. Протекая по территории промышленного Усть-Каменогорска, Иртыш и его приток Ульба получают свою "дозу" тяжелых металлов и токсичных веществ от крупных металлургических предприятий города. Это подтверждают результаты научного исследования, проведенного в текущем году учеными Семея. Причиной таких хороших результатов для такой грязной реки может быть особенность забора воды. Дело в том, что в отчетах РГП "Казгидромет" используются данные с гидропостов на Иртыше выше по течению, на границе с Китаем (село Боран), и уже после прохождения рекой территории РК - на границе с Россией. Данных с постов в Усть-Каменогорске или Семее нет.
Остальные 30 водных объектов, на которых расположены гидропосты, относятся ко 2-5-му классам качества воды. Без специальной обработки пить воду из этих рек нельзя. Больше половины (19) из этих рек отнесены экологами к 4-му классу. Использовать их воду в промышленности и сельском хозяйствовании можно, а вот в питьевых целях - лишь после глубокой очистки. К таким грязным рекам относятся, в числе прочих, Урал и Сырдарья. Последняя течет из Узбекистана уже загрязненная нефтепродуктами, фенолами и азотистыми соединениями. В Казахстане в этот "коктейль" добавляются пестициды. К самым грязным рекам, вода которых непригодна для любых видов водопользования, отнесены Тобол, Талас, Обаган и Кигаш. Их воды мутные, с высоким содержанием взвешенных частиц.
Концепция развития системы управления водными ресурсами предполагает не только констатацию фактов и проблем, но и предложения возможных путей решения. Так вот, для улучшения экологической ситуации казахстанских речных бассейнов эксперты МЭПР РК предлагают несколько довольно капиталоемких проектов. Профильное ведомство считает необходимым провести очистку озер Боровое и Щучье, русла рек Иртыш, Кигаш, Нура, Тобол и других, восстановление дельты Сырдарьи. Из эфемерных пунктов - создание методического пособия по реабилитации малых рек, разработка рациональных схем очистки и использования сточных вод.
Целевые индикаторы программы - улучшение качества воды в грязных реках уже с 2026 года. Правда, пока не ясно, насколько реально улучшится ситуация, если даже на уровне министерства изменения видят только в изменении класса качества воды на одну ступень. Прилагаемый к концепции план действий также оставляет без ответов массу вопросов о намерениях правительства по увеличению бассейна Северного Аральского моря. В документе указано, что за шесть лет объем этого водоема увеличится с 20 куб. км до 27 куб. км. При этом расти показатели должны с 2025 года. Известно лишь, что технико-экономическое обоснование по проекту появится в декабре текущего года. Мы еще вернемся к этой теме.
Если Казахстан не поменяет свое отношение к водным ресурсам, к 2029 году авторы концепции прогнозируют замедление темпов социально-экономического развития из-за дефицита воды.
По предварительным оценкам, в ближайшие шесть лет речной сток казахстанских водных бассейнов будет уменьшаться. Например, в настоящее время его суммарный фактический объем составляет 102,3 куб. км. К 2029 году показатель уменьшится на 2,9%, до 99,3 куб. км. Это будет происходить за счет сокращения притока воды с территорий соседних стран. Сильнее всего ситуация может поменяться на территории Арало-Сырдарьинского бассейна, который может недосчитаться 1,6 куб. км, или 8,6% объема. Напомним: это произойдет, если ничего не предпринимать. Серьезных потерь можно ожидать также в Иртышском и Балхаш-Алакольском бассейнах: 1,2 куб. км и 0,9 куб. км соответственно. В "плюсе" будут Нура-Сарысуский, Тобол-Тургайский и Шу-Таласский бассейны. Прирост эксперты МЭПР РК объясняют возросшими темпами таяния ледников.
25.09.2023, 12:00 124596
Численность сайгаков в Казахстане достигла почти 2 млн особей
Фото: Depositphotos
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Казахстан вошел в число 10 флагманских природоохранных инициатив, отмеченных ООН. За проект по сохранению степных и пустынных экосистем "Алтын Дала" и восстановление популяции сайгаков наша страна была признана государством, на которое нужно равняться в вопросах бережного отношения к редким и исчезающим видам, сообщает energyprom.kz.
Природоохранная инициатива "Алтын Дала" (ПИАД) стартовала больше 16 лет назад, когда из-за браконьерства степная антилопа в Казахстане была практически на грани вымирания, на тот момент сохранилось менее 50 тысяч этих животных. А ведь степи Казахстана - это наибольшая часть ареала сайгаков, здесь сосредоточено 90% мировой популяции этого парнокопытного. Все сайгаки в РК условно разделены на три популяции - по месту обитания. Самая крупная уральская популяция обитает в западном Казахстане, а во время миграции - в России. Бетпакдалинская популяция базируется исключительно в центральном Казахстане, устюртская - на территории одноименного плато и в Узбекистане. Совсем небольшая часть сайгаков обитает в Монголии.
Основная работа велась в двух направлениях: экологи неправительственных организаций, ПРООН, ПИАД со своей стороны активно работали над тем, чтобы признать около 5 млн гектаров земель, где живут сайгаки, особо охраняемыми природными территориями. Вторая линия работы, более опасная - непосредственно защита этих редких исчезающих животных от браконьеров. Ее ведут инспектора территориальных инспекций и РГП "ПО "Охотзоопром". Результаты этой работы видны не только по сообщениям о поимке очередных охотников за сайгачьими рогами, но и в целом по росту популяции.
Благодаря колоссальным усилиям сотрудников Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии и природных ресурсов (МЭПР), экспертов „ПО "Охотзоопром", территориальных инспекций и всем принятым ими мерам по охране сайгаков, активной общей работе по пропаганде их сохранения, популяция этих парнокопытных не только увеличилось в разы, но и к 2022 году достигла своего исторического максимума - 1,3 млн особей", - отмечают специалисты Казахстанской Ассоциации сохранения биоразнообразия (АСБК).
О сложности и опасности работы инспекторов "Охотзоопрома" активно заговорили после трагедий в Карагандинской и Акмолинской областях три года назад. В январе 2019-го при попытке задержания браконьеры, охотившиеся на сайгаков, убили госинспектора Ерлана Нургалиева и ранили его коллегу Петра Ницыка. В июле того же года похожий случай произошел в Акмолинской области. Преступники, которых преследовали сотрудники РГП, открыли по инспекторам огонь. Двух егерей - Каныша Нуртазинова и Самата Оспанова - ранили, один из них погиб. За проявленную самоотверженность инспекторов, защищавших сайгаков ценой своих жизней и здоровья, представили к государственным наградам.
Эти трагические случаи послужили поводом для ужесточения наказания за незаконную охоту на сайгаков. К слову, в обоих случаях преступники были пойманы. За убийство егеря Нургалиева и ранение Ницыка трое браконьеров получили пожизненные сроки, еще четверо фигурантов дела были осуждены на шесть лет за незаконную охоту. Во втором случае осужденный приговорен к лишению свободы на 18 лет.
Как правило, преступников, которые охотятся на сайгаков, судят по одной из двух статей УК РК: "Незаконная охота" (статья 337) и "Незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к пользованию видами растений или животных, их частями или дериватами" (статья 339). Эти нарушения считаются экологическими преступлениями. По данным Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генпрокуратуры РК, общее количество таких уголовных дел за последние несколько лет сократилось на 42,6%. Если в 2017 году насчитывалось 434 зарегистрированных правонарушения, то по итогам прошлого года - 249. Число уголовных дел в отношении браконьеров уменьшилось на четверть - со 135 до 101. Количество уголовных дел в отношении тех, кто продает части редких животных или растений, сократилось на 50,5%, с 299 до 148 случаев.
Активную работу казахстанских инспекторов по выявлению браконьеров, охотящихся на степную антилопу, в этом году отметили и эксперты международного Альянса по сохранению сайгака. В конкурсе за выдающиеся достижения в сохранении этого животного одну из номинаций получил казахстанец, руководитель Западного регионального филиала РГП "ПО "Охотзоопром" Арман Кужахметов. За последние три с половиной года команда филиала выявила 85 экологических уголовных правонарушений. Международная организация признала: именно благодаря пресечению незаконной охоты уральская популяция сайги в Казахстане показывает хороший рост.
Вернемся к вопросу о численности сайгаков в нашей стране. 1,3 млн особей - показатель, за который ООН отметила Казахстан, - уже давно не актуальная цифра. Судя по результатам весеннего авиаучета этого года, в конце апреля поголовье сайгаков в Казахстане достигло 1,9 млн. По данным РГП "ПО "Охотзоопром", наибольшую численность по-прежнему демонстрирует уральская популяция: 1,1 млн особей. Вполовину меньше численность бетпакдалинской популяции: 745,3 тысячи особей. Устюртских сайгаков значительно меньше: 39,7 тысячи животных. По прогнозным данным МЭПР, в конце этого года с учетом весеннего окота общее поголовье увеличится до 2,6 млн животных.
Рост популяции этих редких парнокопытных за последние несколько лет был внушительным. За период с 2017 по 2023 год численность сайгаков выросла в 12,6 раза. Ежегодный прирост держался в пределах 41-56%.
Сохранив и приумножив популяцию сайги, Казахстан внес значительный вклад в достижение целей устойчивого развития ООН по сохранению биоразнообразия (цель № 15 - "Защита и восстановление экосистем суши").
Сейчас в РК решают вопрос эффективной регуляции разросшейся популяции. Рассматриваются разные варианты: частичное изъятие, частичное одомашнивание и т. д. Финальное решение по вопросу максимально экологичной регуляции численности сайгаков пока не принято. Вопрос должен решаться с учетом лучших мировых практик и рекомендаций ООН.
Было бы очень хорошо, если бы удалось экстраполировать успешный опыт сохранения сайги на другие редкие и краснокнижные виды животных - например, архаров, джейранов и прочих.
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Казахстан столкнулся с систематическим дефицитом электроэнергии. При этом уже сейчас наблюдается сокращение имеющихся резервов мощности. Кроме того, в стране сложилась недопустимо высокая степень износа энергооборудования. Аварии оставляют без электричества целые города. По мнению экспертов, спасением от энергодефицита на долгие годы может стать строительство АЭС. Как Вы относитесь к данной инициативе?