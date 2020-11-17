Сводка эпидситуации в Казахстане на 16 ноября

За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 588 заболевших с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов:
Нур-Султан - 15 202 (+44);
Алматы - 15 253 (+42);
Шымкент - 5292;
Акмолинская область - 4284 (+35);
Актюбинская область - 3412 (+7);
Алматинская область - 5374 (+25);
Атырауская область - 11 435 (+14);
Восточно-Казахстанская область - 13 705 (+197);
Жамбылская область - 4258 (+5);
Западно-Казахстанская область - 7499 (+42);
Карагандинская область - 10 821 (+17);
Костанайская область - 4314 (+51);
Кызылординская область - 3268;
Мангистауская область - 3416;
Павлодарская область - 5033 (+49);
Северо-Казахстанская область - 5046 (+57);
Туркестанская область - 3439 (+3).
Кроме того, за прошедшие сутки в Казахстане 301 человек выздоровел от коронавирусной инфекции. В разрезе регионов: город Нур-Султан - 56, Акмолинская область - 10, Восточно-Казахстанская область - 163, Западно-Казахстанская область - 3, Карагандинская область - 13, Костанайская область - 13, Кызылординская область - 10, Павлодарская область - 33. Итого выздоровевших в Казахстане - 109 944.
На данный момент лечение от коронавирусной инфекции продолжают получать 9162 человека, среди которых 458 детей. В стационарах находится 3041 пациент, на амбулаторном уровне - 6121 человек. 217 человек находятся в тяжелом состоянии, 22 - в состоянии крайней степени тяжести, 23 - на аппаратах ИВЛ.
Кроме того, за прошедшие сутки зафиксировано 48 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 2 летальных исхода и 24 человека выздоровели. Всего с 1 августа зарегистрировано: заболевших - 40 197, летальных случаев - 420, выздоровевших - 29 580 человек.
За прошедшие сутки скончались 7 пациентов с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию и 2 пациента с пневмонией с признаками коронавирусной инфекции (отрицательный ПЦР-тест).
По данным Министерства здравоохранения, всего в Казахстане с 13 марта по 16 ноября зарегистрировано 1945 летальных случаев от коронавируса.
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