Сводка эпидситуации в Казахстане на 16 ноября

Нур-Султан. 16 ноября. Kazakhstan Today - По состоянию на 23.59 15 ноября 2020 года в Казахстане выявлен 121 051 заболевший коронавирусом, передает Kazakhstan Today.

За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 588 заболевших с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию.

В разрезе регионов:

Нур-Султан - 15 202 (+44);

Алматы - 15 253 (+42);

Шымкент - 5292;

Акмолинская область - 4284 (+35);

Актюбинская область - 3412 (+7);

Алматинская область - 5374 (+25);

Атырауская область - 11 435 (+14);

Восточно-Казахстанская область - 13 705 (+197);

Жамбылская область - 4258 (+5);

Западно-Казахстанская область - 7499 (+42);

Карагандинская область - 10 821 (+17);

Костанайская область - 4314 (+51);

Кызылординская область - 3268;

Мангистауская область - 3416;

Павлодарская область - 5033 (+49);

Северо-Казахстанская область - 5046 (+57);

Туркестанская область - 3439 (+3).

Кроме того, за прошедшие сутки в Казахстане 301 человек выздоровел от коронавирусной инфекции. В разрезе регионов: город Нур-Султан - 56, Акмолинская область - 10, Восточно-Казахстанская область - 163, Западно-Казахстанская область - 3, Карагандинская область - 13, Костанайская область - 13, Кызылординская область - 10, Павлодарская область - 33. Итого выздоровевших в Казахстане - 109 944.

На данный момент лечение от коронавирусной инфекции продолжают получать 9162 человека, среди которых 458 детей. В стационарах находится 3041 пациент, на амбулаторном уровне - 6121 человек. 217 человек находятся в тяжелом состоянии, 22 - в состоянии крайней степени тяжести, 23 - на аппаратах ИВЛ.

Кроме того, за прошедшие сутки зафиксировано 48 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 2 летальных исхода и 24 человека выздоровели. Всего с 1 августа зарегистрировано: заболевших - 40 197, летальных случаев - 420, выздоровевших - 29 580 человек.

За прошедшие сутки скончались 7 пациентов с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию и 2 пациента с пневмонией с признаками коронавирусной инфекции (отрицательный ПЦР-тест).

По данным Министерства здравоохранения, всего в Казахстане с 13 марта по 16 ноября зарегистрировано 1945 летальных случаев от коронавируса.

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