Система Orphus

Сводка эпидситуации в Казахстане на 16 ноября

16.11.2020 87562
Сводка эпидситуации в Казахстане на 16 ноября
Нур-Султан. 16 ноября. Kazakhstan Today - По состоянию на 23.59 15 ноября 2020 года в Казахстане выявлен 121 051 заболевший коронавирусом, передает Kazakhstan Today.
 
За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 588 заболевших с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию. 
 
В разрезе регионов: 
 
Нур-Султан - 15 202 (+44);
 
Алматы - 15 253 (+42);
 
Шымкент - 5292;
 
Акмолинская область - 4284 (+35);
 
Актюбинская область - 3412 (+7);
 
Алматинская область - 5374 (+25);
 
Атырауская область - 11 435 (+14);
 
Восточно-Казахстанская область - 13 705 (+197);
 
Жамбылская область - 4258 (+5);
 
Западно-Казахстанская область - 7499 (+42);
 
Карагандинская область - 10 821 (+17);
 
Костанайская область - 4314 (+51);
 
Кызылординская область - 3268;
 
Мангистауская область - 3416;
 
Павлодарская область - 5033 (+49);
 
Северо-Казахстанская область - 5046 (+57);
 
Туркестанская область - 3439 (+3).
 
Кроме того, за прошедшие сутки в Казахстане 301 человек выздоровел от коронавирусной инфекции. В разрезе регионов: город Нур-Султан - 56, Акмолинская область - 10, Восточно-Казахстанская область - 163, Западно-Казахстанская область - 3, Карагандинская область - 13, Костанайская область - 13, Кызылординская область - 10, Павлодарская область - 33. Итого выздоровевших в Казахстане - 109 944.
 
На данный момент лечение от коронавирусной инфекции продолжают получать 9162 человека, среди которых 458 детей. В стационарах находится 3041 пациент, на амбулаторном уровне - 6121 человек. 217 человек находятся в тяжелом состоянии, 22 - в состоянии крайней степени тяжести, 23 - на аппаратах ИВЛ.
 
Кроме того, за прошедшие сутки зафиксировано 48 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 2 летальных исхода и 24 человека выздоровели. Всего с 1 августа зарегистрировано: заболевших - 40 197, летальных случаев - 420, выздоровевших - 29 580 человек.
 
За прошедшие сутки скончались 7 пациентов с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию и 2 пациента с пневмонией с признаками коронавирусной инфекции (отрицательный ПЦР-тест). 
 
По данным Министерства здравоохранения, всего в Казахстане с 13 марта по 16 ноября зарегистрировано 1945 летальных случаев от коронавируса. 
 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая