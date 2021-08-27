Глава ВОЗ призвал готовиться к новой пандемии осенью

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ЖЕНЕВА. 26 АВГУСТА - Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус призвал страны готовиться к новой пандемии осенью и обеспечить меры реагирования, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По его словам, ситуация в мире стабилизировалась, однако заболеваемость и смертность остаются на очень высоком уровне, пишет Lenta.ru

Следующие три месяца станут критическим периодом для обеспечения готовности к будущей пандемии и организации мер реагирования на нее", - сказал Гебрейесус во время брифинга в Женеве.

Глава ВОЗ отметил, что ситуация с количеством ежедневно выявляемых заболевших и умерших в мире стабилизировалась .

Но эта стабильность на очень высоком уровне - более 4,5 млн случаев заболеваний и 68 000 смертей", - заключил он.

14 августа в ВОЗ сообщили, что во всем мире растет доля заражений коронавирусом и смертей от COVID-19 среди детей, особенно этот тренд заметен в странах с высокими показателями вакцинации населения.

Отметим, что, по данным Минздрава, с начала года в Казахстане коронавирусом заболели почти 50 тыс. детей. Руководитель управления общественного здравоохранения Алматы Нариман Табынбаев, выступая на брифинге 17 августа, отметил, что Дельта-штамм коронавирусной инфекции представляет для детей высокую опасность. Число инфицированных несовершеннолетних с его появлением увеличилось в разы.

К сожалению, количество детей, заболевших коронавирусной инфекцией в Казахстане и, в частности в Алматы, увеличивается. У нас на сегодняшний день 195 больных детей лежат в стационарах. А на дому - 2540", - сообщил Табынбаев.

Между тем на сегодняшний день все регионы Казахстана, кроме Туркестанской области, находятся в красной зоне по темпам распространения КВИ.

Школьникам СКО в выборе формата обучения отказано . Как заявили в управлении образования области, все школьники региона, за исключением больных КВИ или контактных, начнут учебный год в традиционном формате. Это вызывает недоумение родителей, ведь в прошлом году, когда дети реже заражались, болели в бессимптомной или легкой форме, и при этом они обучались онлайн. А с появлением Дельта-штамма, опасного в том числе и для детей, их отправляют в школы.

На сайте Kazakhstan Today ведется опрос на тему: "Заболеваемость COVID-19 в стране растет. В связи с этим считаете ли вы, что дети должны вернуться к посещению школ?" В общей сложности 70% опрошенных поддерживают возможность онлайн-обучения: из них 35% считают, что необходимо продолжить дистанционное обучение; 35% - за предоставление родителям возможности выбора между онлайн- и офлайн-обучением. За возвращение в школы проголосовали 26% участников. 2% выбрали ответ "Мне все равно".

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