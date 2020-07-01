Казахстан не вошел в список стран, для которых ЕС открывает границы

Нур-Султан. 30 июня. Kazakhstan Today - Евросоюз опубликовал список стран, для которых открываются границы Шенгенской зоны с 1 июля, передает Kazakhstan Today.
Как сообщает сайт Совета ЕС, границы откроют для Алжира, Австралии, Канады, Грузии, Японии, Черногории, Марокко, Новой Зеландии, Руанды, Сербии, Южной Кореи, Таиланда, Туниса, Уругвая, а также для Китая при условии соблюдения взаимности для граждан Евросоюза с китайской стороны.
Отмечается, что список будет пересматриваться каждые две недели согласно критериям Евросоюза.
Чтобы войти в список, страна должна соответствовать следующим критериям:
число новых случаев COVID-19 за последние 14 дней на 100 000 жителей должно быть близким к среднему показателю ЕС или ниже его;
стабильный или убывающий тренд новых случаев КВИ по сравнению с предыдущими 14 днями;
общий ответ на COVID-19 с учетом имеющейся информации, в том числе по таким аспектам, как тестирование, наблюдение, отслеживание контактов, локализация, лечение и отчетность, а также достоверность информации. Информация, предоставленная делегациями ЕС по этим аспектам, также должна быть принята во внимание.
Государственная граница Казахстана с Россией остается закрытой.
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