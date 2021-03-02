Сводка эпидситуации в Казахстане на 1 марта

Нур-Султан. 1 марта. Kazakhstan Today - По состоянию на 23.59 28 февраля 2021 года в Казахстане зарегистрирован 213 431 случай коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста, передает Kazakhstan Today.

За прошедшие сутки зарегистрировано 622 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией.

Всего в стране подтвержден 213 431 случай, из них:

в городе Нур-Султане - 25 095 (+42);

в городе Алматы - 25 073 (+96);

в ВКО - 22 039 (+41);

в Атырауской области - 17 181 (+14);

в Павлодарской области - 17 617 (+82);

в Карагандинской области - 15 433 (+32);

в Акмолинской области - 13 655 (+75);

в ЗКО - 13 008 (+35);

в СКО - 12 348 (+38);

в Костанайской области - 12 374 (+62);

в Алматинской области - 10 866 (+70);

в городе Шымкенте - 6154 (+7);

в Жамбылской области - 5956 (+9);

в Туркестанской области - 4285 (+1);

в Мангистауской области - 4230 (+4);

в Актюбинской области - 4268 (+6);

в Кызылординской области - 3849 (+8).

В Казахстане за сутки 547 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране от COVID-19 выздоровели 196 889 человек, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.

На 1 марта лечение от КВИ продолжают получать 20 140 человек (13 778 КВИ+ и 6362 КВИ-), из них в стационарах находится - 4472 пациента, на амбулаторном уровне - 15 668 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

• в тяжелом состоянии - 248 пациентов;

• в состоянии крайней степени тяжести - 50 пациентов;

• на аппарате ИВЛ - 44 пациента.

На 27 февраля 2021 года зарегистрировано 10 случаев заболевания пневмонией с признаками COVID-19, 3 случая с летальным исходом. Выздоровели 214 человека.

С 1 августа 2020 года зарегистрировано: заболевших - 49 294, случаев с летальным исходом - 625, всего выздоровели - 42 307 человек.

По данным Министерства здравоохранения, всего в Казахстане с 13 марта по 28 февраля зарегистрировано 2764 летальных случая от коронавируса с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию.





в "желтой" зоне находятся: Нур-Султан, Акмолинская, Западно-Казахстанская, Костанайская, Павлодарская области. Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 1 марта 2021 года,находятся: Нур-Султан, Акмолинская, Западно-Казахстанская, Костанайская, Павлодарская области.

В "зеленой" зоне - все остальные регионы.

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