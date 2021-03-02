Сводка эпидситуации в Казахстане на 1 марта

За прошедшие сутки зарегистрировано 622 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией.
Всего в стране подтвержден 213 431 случай, из них:
в городе Нур-Султане - 25 095 (+42);
в городе Алматы - 25 073 (+96);
в ВКО - 22 039 (+41);
в Атырауской области - 17 181 (+14);
в Павлодарской области - 17 617 (+82);
в Карагандинской области - 15 433 (+32);
в Акмолинской области - 13 655 (+75);
в ЗКО - 13 008 (+35);
в СКО - 12 348 (+38);
в Костанайской области - 12 374 (+62);
в Алматинской области - 10 866 (+70);
в городе Шымкенте - 6154 (+7);
в Жамбылской области - 5956 (+9);
в Туркестанской области - 4285 (+1);
в Мангистауской области - 4230 (+4);
в Актюбинской области - 4268 (+6);
в Кызылординской области - 3849 (+8).
В Казахстане за сутки 547 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране от COVID-19 выздоровели 196 889 человек, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.
На 1 марта лечение от КВИ продолжают получать 20 140 человек (13 778 КВИ+ и 6362 КВИ-), из них в стационарах находится - 4472 пациента, на амбулаторном уровне - 15 668 пациентов.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
• в тяжелом состоянии - 248 пациентов;
• в состоянии крайней степени тяжести - 50 пациентов;
• на аппарате ИВЛ - 44 пациента.
На 27 февраля 2021 года зарегистрировано 10 случаев заболевания пневмонией с признаками COVID-19, 3 случая с летальным исходом. Выздоровели 214 человека.
С 1 августа 2020 года зарегистрировано: заболевших - 49 294, случаев с летальным исходом - 625, всего выздоровели - 42 307 человек.
По данным Министерства здравоохранения, всего в Казахстане с 13 марта по 28 февраля зарегистрировано 2764 летальных случая от коронавируса с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию.
Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 1 марта 2021 года, в "желтой" зоне находятся: Нур-Султан, Акмолинская, Западно-Казахстанская, Костанайская, Павлодарская области.
В "зеленой" зоне - все остальные регионы.
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