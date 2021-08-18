В Алматы в неделю коронавирусом заражаются порядка 10,5 тыс. горожан - Бекшин

АЛМАТЫ. 17 АВГУСТА - Эпидемиологическая ситуация по коронавирусной инфекции в Алматы продолжает оставаться напряженной. Об этом в ходе пресс-конференции региональной службы коммуникаций сообщил главный санитарный врач города Жандарбек Бекшин, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

По словам главного санврача Алматы, ежедневно регистрируется около 1,5 тыс. случаев заражения коронавирусом.

Данная ситуация сохраняется с 28 июля, составив 22 800 случаев по состоянию на 15 августа. В августе зарегистрировано 24,3 тыс. случаев, с начала года - 105,6 тыс. случаев", - отметил Ж. Бекшин.

По его словам, нарастание удельного веса "симптомных" больных за последнюю неделю увеличилось с 93% до 94%.

Основными местами заражения продолжают оставаться объекты торговли и семейные торжества.

Отмечается рост заражений на семейных мероприятиях - на 2,1%, в торгово-развлекательных центрах и торговых домах - на 1,7%, в продуктовых и непродуктовых магазинах - на 1,2%, в супер- и гипермаркетах - на 0,2%, в общественном транспорте - на 1,4%, на объектах общепита - на 1,1%, при поездках в другие регионы - на 0,6%, в саунах, банях и фитнес-центрах - на 0,1%", - рассказал Бекшин.

Также продолжается рост заразившихся при посещении объектов - участников проекта Ashyq - с 200 до 407 человек. По мнению Бекшина, это свидетельствует о недостаточной работе системы контроля за посетителями на входных группах.

Бекшин настоятельно попросил жителей Алматы не проводить подпольные свадьбы и массовые торжества на закрытых площадках. Организация таких мероприятий весьма рискованна прежде всего для здоровья приглашенных.

К слову, подпольные тои и вечеринки строго пресекаются представителями мониторинговых групп. По данным Ж. Бекшина, с 9 по 14 августа проверено 954 объекта, выявлено 124 объекта с нарушениями карантинных мер. Главный санврач отметил, что горожане стали проводить тои в дневное время, в частных домовладениях.

Я призываю к соблюдению социальной дистанции, правильному ношению масок с их регулярной сменой и вакцинации", - сказал главный санврач мегаполиса.

Пока в европейских городах за дефицитными вакцинами люди стоят в очередях, в Алматы вакцинироваться можно даже в торговом центре и бесплатно. Но пока этим правом воспользовались не все жители города. Наибольшая заболеваемость, как и прежде, регистрируется среди контингента 20-39 лет - 35,6%, 40-59 лет - 24,2% и 60 лет и старше – 23%, составляющие 83% от всех заболевших", - рассказал Бекшин.

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