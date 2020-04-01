В Казахстане зарегистрировано 17 новых случаев COVID-19

Нур-Султан. 31 марта. Kazakhstan Today - По состоянию на 09.40 31 марта в Казахстане зарегистрировано 325 случаев заражения коронавирусом, передает Kazakhstan Today.

Зарегистрированы еще 17 случаев заражения коронавирусной инфекцией, в городе Нур-Султане - 2 случая, городе Алматы - 9 случаев, в Кызылординской области - 3 случая, в Атырауской области - 1 случай, в Актюбинской области - 1 случай, в Северо-Казахстанской области - 1 случай", - сообщили в Министерстве здравоохранения РК.

Таким образом, на сегодняшний день в стране подтверждены 325 случаев регистрации коронавируса, из них в Нур-Султане - 175 случаев, Алматы - 82 случая, в Карагандинской области - 13 случаев, в Атырауской области - 13 случаев, в Акмолинской области - 10 случаев, в Жамбылской области - 3 случая, в Шымкенте - 2 случая, в Восточно-Казахстанской области - 2 случая, в Алматинской области - 8 случаев, в Актюбинской области - 3 случая, в Северо-Казахстанской области - 2 случая, в Павлодарской области - 1 случай, в Мангистауской области - 1 случай, в Кызылординской области - 8 случаев, в Западно-Казахстанской области - 2 случая.

Всего в мире на утро 31 марта зарегистрировано 786 806 (+63 851 за сутки) инфицированных. Погибло 37 824 (+3847) человек, выздоровело 165 607 (+14 295) человек.

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