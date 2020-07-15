Венгрия и Южная Корея отнесли Казахстан к странам, опасным по коронавирусу

Нур-Султан. 14 июля. Kazakhstan Today - Южная Корея и Венгрия отнесли Казахстан к странам с высоким риском заражения коронавирусом, передает Kazakhstan Today.

Южная Корея отнесла Казахстан к странам с высоким риском заражения коронавирусом. Теперь наши граждане при въезде должны иметь справку об отсутствии опасной инфекции, сообщает телеканал КТК

Справку об отсутствии COVID-19 необходимо получить за 48 часов до вылета. Но даже при ее наличии туристам придется провести две недели на карантине.

Кроме казахстанцев, в черный список попали граждане Кыргызстана, Пакистана и Бангладеш.

К разряду "красных" отнесли Казахстан и власти Венгрии.

Отмечается, что у самих европейцев ситуация с путешествиями гораздо лучше. Например, Финляндия сняла ограничения по въезду для большей части европейских стран. В Австрии и вовсе отменили справки об отсутствии коронавируса для граждан Евросоюза. А вот в Испании из-за новых вспышек вновь ввели масочный режим. Отдельные ограничения продолжают действовать во Франции и Болгарии.

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