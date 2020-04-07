Комментарий: Возможность стать обладателем позорного титула "наихудшего за всю историю госсекретаря США" должна помочь Майку Помпео сдержать свои неадекватные амбици

"Был ли когда-то подобный госсекретарь, который вел бы себя столь омерзительно в чрезвычайных ситуациях? Не могли бы люди вспомнить столь же неэффективного госсекретаря, подобного этому, хотя бы со времён 2-й мировой войны… его поступки в период пандемии COVID-19 сделали Помпео наихудшим госсекретарем за всю историю", сообщает CRI Online .

Так заявил автор передовицы, опубликованной на днях на страницах американской газеты "Вашингтон пост". С учетом всех действий Майка Помпео с начала вспышки коронавирусной эпидемии, он такой оценки заслуживает как никто другой.

В истории США было немало гораздо более позитивных и продуктивных госсекретарей, таких как, например, один из основателей страны Томас Джефферсон и Генри Киссинджер, внесший огромный вклад в установление дипотношений между КНР и США. Однако Помпео подорвал имидж и саму позицию глав внешнеполитического ведомства США.

Под руководством Майка Помпео, известного своей "ложью, обманами и хищениями", внешняя политика США скатилась с шоссе в кювет, страна стала непрерывно ухудшать отношения с такими державами мира, как Китай и Россия, а также со своими традиционными союзниками на Западе, уходя все дальше в направлении к односторонним действиям, не имеющим поддержки международного сообщества.

Помимо общей негативной и контрпродуктивной внешней политики Майк Помпео склонен к подхалимажу и политическим спекуляциям. Как справедливо отмечают аналитики, проявляя чрезмерную преданность, не имеющую ничего общего с искренностью, к руководителю страны, нагло и решительно идя на конфронтацию с Китаем, Помпео, по факту, лишь накапливает собственный политический капитал в целях осуществления далеко идущей амбиции когда-нибудь стать президентом страны.

Его действия не только потрясают международное сообщество, но и вызывают тревогу и критику со стороны американской элиты.

Бывший советник президента США по делам государственной безопасности Сьюзан Райс в эфире одной из американских радиостанций раскритиковала Майка Помпео за то, что он опозорил США, надуманно назвав коронавирус "Уханьским".

На самом деле ото лжи Помпео пострадали не только Китай, но и такие страны мира, как Россия и Иран, которые по версии высокопоставленного чиновника США якобы распространяют ложную информацию о противостоянии эпидемии в США. Газета "Вашингтон пост" в своей передовице отметила, что, когда многомиллионный иранский народ столкнулся с гуманитарными трудностями из-за пандемии коронавируса, многие члены международного сообщества призвали к смягчению или отмене санкций против исламской республики, в том числе Великобритания и другие западные страны. Помпео и ряд других американских политиканов рассматривают и применяют эпидемию, как подходящий для оказания "максимального давления" инструмент, который привел бы к гибели максимально большого числа ни в чем невиновных иранцев. Это ставит сам факт наличия понятия "гуманизма по-американски" под огромный вопрос.

В настоящее время, когда США оказались эпицентром эпидемии с наибольшим числом заражения COVID-19, самой актуальной для американской администрации задачей, безусловно, является сдерживание распространения эпидемии, привлечение международной помощи и продвижение международного взаимодействия. К этому стали призывать многие бывшие высокопоставленные чиновники и эксперты США.

Однако Майк Помпео даже и не думает заниматься этим важным делом, продолжая стремиться к достижению своих корыстных политических целей, жертвуя интересами и жизнями американских граждан, очерняя другие страны, в том числе и Китай, что серьезно препятствует глобальному противоэпидемическому сотрудничеству.

Как было точно отмечено в передовице газеты "Вашингтон пост", Майк Помпео непрерывно стремится лишь к достижению своих корыстных целей, в то время когда другие ответственные руководители и лица взялись за борьбу с эпидемией. В чём же эта цель, в чём стремление Помпео? Очернять и клеветать на Китай? Или же инициировать глобальную конфронтацию в целях осуществления своей эгоцентричной политической претензии? Очевидно, что оценка "наихудший госсекретарь за всю историю" должна хоть в какой-то мере сдержать Помпео. Но остановит ли его даже это? Посмотрим. Пока ясно одно – действия этого политикана несут США лишь бедствия и порицание международного сообщества.

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