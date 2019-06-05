Черный чай: пять горячих вопросов о листовом и пакетированном

О вкусе и аромате чаев можно спорить бесконечно. Но вот о безопасности и качестве напитка лучше рассуждать, когда имеешь веские доказательства. Поэтому эксперты Роскачества закупили, обезличили и отправили в крупную лабораторию 48 товаров: черный чай самых популярных торговых марок. Как листовой, так и в пакетиках. Что искали и почему? Читайте далее.

Спойлер: если вода практически мгновенно окрасилась в коричневый цвет после того, как вы залили пакетик кипятком, это вовсе не говорит о том, что в чае красители.

В рамках спецпроекта "Черный чай" мы проводили опросы в соцсетях, получали множество писем – и поняли, что вас, уважаемые потребители, волнует.

ТОП-5 вопросов потребителей:

Что внутри чайного пакетика? Многие уверены, что там пыль, труха, мусор; красители (иначе почему вода так быстро темнеет при заваривании чая?); ароматизаторы, маскирующие старый чай. О чем говорит масляная пленка на поверхности заваренного чая? Можно ли назвать чай известных торговых марок органическим? Ведь чайные плантации регулярно обрабатываются пестицидами. Сколько вредной химии остается на листьях? Правда ли, что производители экономят на дорогом сырье и расфасовывают в пачки меньше чая, чем заявлено на этикетке, а то и вовсе подмешивают другие растения? Какой чай лучше – листовой или в пакетиках?

Для того чтобы ответить на эти и другие вопросы, в рамках спецпроекта "Черный чай" мы отправили в лабораторию 48 чаев 35 популярных торговых марок (в 13 случаях листовой и пакетированный чай были одной и той же торговой марки, чтобы сравнить, есть ли на самом деле разница) как зарубежных производителей, так и российских. Образцы исследованы по 178 показателям. Почему среди них не оказалось органолептических, читайте здесь.

Мы не стали разделять исследование по сортам и странам происхождения чая. Ведь в массовом сегменте в магазине потребитель смотрит на полку и выбирает обычно по цене, красоте упаковки и тому, пакетированный чай или листовой. Поэтому в спецпроекте приняли участие самые разные типы черного чая.

"Человек за год использует для заваривания в среднем 1,16 кг чая!

Скажем сразу, серьезных нарушений нет. Нет фальсификации листа, посторонних примесей (в том числе металломагнитных), красителей. Исследование не выявило превышения содержания потенциально опасных веществ, токсичных и радиоактивных элементов. Процентное содержание кофеина и танинов, полифенолов соответствует нормам ГОСТ – чай на полках нашей страны является чаем.

Замечания экспертов связаны в основном со следами пестицидов и наличием в некоторых чаях плесени и бактерий группы кишечной палочки (БГКП). В двух случаях из 48 выявлены нарушения по массе нетто.

Что внутри чайного пакетика?

Самый популярный вопрос. Покупатели считают, что производители добавляют в пакетики для удешевления всякий мусор, остатки от сушки цельных листьев, листья других растений. Там же – пыль, грязь.

Чтобы развеять этот миф, как пакетированный, так и листовой чай был исследован на содержание золы (показывает, есть ли частички песка, пыли на листьях); массовую долю грубых волокон (есть ли прожилки, старые листья); содержание кофеина и танинов (если их слишком мало, это может говорить о примеси посторонних растений. В иван-чае, например, ни танина, ни кофеина не содержится).

Чай оказался четным чаем

Ни красителей, ни ароматизаторов, ни песка, ни примесей сорной травы нет ни в одном образце.

Миф о красителях порожден наличием в чайных пакетиках чая мелкой фракции. Кипяток быстро темнеет, когда в него опускаешь пакет с чаем, – все потому, что мелкая фракция обеспечивает очень высокую экстрактивность. Если помолоть крупнолистовой чай, он тоже будет завариваться намного быстрее. В добавлении красителей нет никакой необходимости.

О чайной пыли, в т.ч. о чайной пыли, а также о посторонних растениях подробнее рассказывает наш эксперт.

АНДРЕЙ КОЛБАСИНОВ





ЧАЙНЫЙ И КОФЕЙНЫЙ КОНСУЛЬТАНТ, РУКОВОДИТЕЛЬ НАПРАВЛЕНИЯ ЧАЯ И КОФЕ В СЕТИ "РЕСПУБЛИКА", ЧЕМПИОН РОССИИ ПО ЧАЙНОЙ МИКСОЛОГИИ 2018 ГОДА

– Чай ранжируется от крупнолистового до мелколистового. Как правило, для массового сегмента используют мелколистовой чай. На производстве чай просеивают через сита. Чем мельче сито, тем мельче частицы чая. Самая мелкая фракция может называться "чайной пылью", но никакой грязи в ней нет. Это такой же чай. Обычно самые мелкие частицы упаковывают в пакетики. Именно поэтому вода при заваривании пакетированного чая окрашивается намного быстрее, чем при заваривании листового.

Справочно

Во время просева через калибровочную сеть чай делится на цельнолистовой, ломаный, высевки и пыль. Обращается внимание на целостность листьев. Затем уже чай классифицируется по количеству почек, первых листьев. Среди цельнолистовых базовая (средняя) степень качества – это Orange Pekoe, или OP. Чай, в котором уже практически не встречается типсов (нераскрытых почек). Если на этикетке вы видите надпись "крупнолистовой чай", это как раз цельнолистовой. В "среднелистовой" идет ломаный чайный лист. А в "мелколистовой" – высевки и мелкие фракции.

– Что касается мифа о смеси дорогого чая с дешевыми растениями, всякой травой, учтите, что чай, используемый в масс-маркете, немного стоит изначально. Закупочная стоимость такого сырья низкая. Сам чай занимает меньшую часть себестоимости, больше производитель тратит на упаковку, рекламу. Подделывать такой чай просто никому не придет в голову, – отметил титестер.

Масляная пленка – откуда она?

Пленка смущает многих. Она появляется через некоторое время после заваривания чая. Откуда же берется пленка, нормально ли это? Титестер Андрей Колбасинов согласен, что пленка портит визуальную оценку чая, но бояться ее не стоит. Как правило, это результат использования воды с повышенной карбонатной жесткостью: пленка образуется в процессе химической реакции такой воды с эфирными маслами. Поэтому для заваривания чаев больше подходит "мягкая" вода.

Органический или нет?

Это сейчас один из самых важных вопросов. На плантациях чайные кусты обрабатываются пестицидами от вредителей, болезней. В этом случае токсичные вещества, пусть даже в следовых количествах, могут оставаться на готовом чае. Приверженцы ЗОЖ, последователи идей Greenpeace призывают отказаться от использования пестицидов, чтобы продукты были действительно органическими, выращенными без использования химии. Но вот дилемма: рынок отдает предпочтение продуктам без "химии", при этом высокого качества, без повреждений, нанесенных болезнями и вредителями (чего в реальных условиях и в больших объемах практически не добиться).

В России при завозе сырья чай ранее проверялся на два вида пестицидов. С 2018 года введены гигиенические нормативы еще на 16 пестицидов (это тоже касается сырья). Требования к содержанию пестицидов в готовой чайной продукции в российском законодательстве пока есть только на два вида пестицидов – это ДДТ и ГХЦГ.

"Инсектицид ДДТ в Индии запрещен для использования с 1989 года.

В Европе требования, как кажется, более жесткие – сырье проверяется на 280 видов пестицидов. То же в Японии, США. Однако в каждой стране свои определенные наборы пестицидов, и точек пересечения у них очень мало.

Связано это по большей части с тем, что разновидностей пестицидов в мире – более 1000, и проверить абсолютно на все просто невозможно. Да, с каждым годом количество разрешенных к использованию в ЕС действующих веществ уменьшается. Но при этом регулярно появляются все новые и новые химикаты.

Есть ли в чае, который стоит на полках российских магазинов, пестициды? Сколько в чае пестицидов?

Для нашего спецпроекта эксперты технического комитета Роскачества составили набор из наиболее распространенных современных пестицидов, которые используются на чайных плантациях.

В набор вошли 148 пестицидов. В РФ 18 из них нормируются "Едиными санитарно-эпидемиологическими требованиями" и перечнем "Об утверждении гигиенических нормативов ГН 1.2.3539-18 "Гигиенические нормативы содержания пестицидов в объектах окружающей среды"". Прочие в РФ не нормируются, поэтому проверка на них контрольно-надзорными органами являлась бы пока превышением полномочий.

ВНИМАНИЕ!





В 40 чаях из 48 выявлены следы пестицидов. Это крайне малые количества, которые вряд ли смогут навредить организму. Напомним, что ГОСТу, гигиеническим нормативам (по тем показателям, которые нормируются) данные чаи соответствуют. Превышения по содержанию пестицидов нет ни у одного чая.

В восьми чаях нет ни следа пестицидов. И их можно было бы назвать органическими, если бы не одно но. Сертификации производства Роскачеством не проводилось и нет гарантии, что в данных чаях не содержатся иные, более редкие и не исследованные в этом испытании пестициды.

Чаи, которые оказались "свободными от пестицидов":

Пакетированные Milford, Basilur, Lipton, Greenfield, Dilmah, Brooke Bond.

Листовые Akbar и "Традиция".

В прочих чаях выявлены следы от одного до восьми пестицидов. Максимум – следы восьми пестицидов – присутствует в пакетированных чаях Akbar, "Бодрость" и "Майский". Но даже суммарно количество обнаруженных следов пестицидов не превышает максимально допустимого уровня (МДУ), данные продукты – нетоксичны! Просто их нельзя назвать органическими.

КОНТРОЛЬ НА ПРОИЗВОДСТВЕ



Говорить о том, что все производители чаев для масс-маркета тщательно контролируют качество каждой партии сырья, тоже не приходится. Смотрите сами. Нет ни следа "химии" в листовом чае Akbar, а в пакетированном Akbar – следы восьми пестицидов. В пакетированных Lipton и Greenfield следов нет, а в листовых чаях тех же марок – следы одного пестицида.

С плесенью и кишечной палочкой

Важным моментом является качество сырья, соблюдение условий хранения чая, расфасованного в пакетики и коробки.

В рамках спецпроекта чаи были исследованы на дрожжи, плесени, афлатоксин B1 и БГКП, а также на содержание влаги, избыток которой позволяет развиваться плесеням.

По ТР ТС 021/2011 содержание плесени в чае допустимо в количестве не более 10^3 КОЕ на 1 г. В пакетированном чае Dilmah обнаружено плесеней в три раза больше максимально допустимого уровня, а в пакетированном чае "Краснодарский" – в четыре раза больше.

"Обнаруженное содержание плесени не соответствует российским нормативам, однако вполне укладывается в рамки европейских.

В 11 чаях – пакетированных Alokozay, "Азерчай", "Золотая чаша", "Императорский", Riston, Gordon, Brooke Bond, Twinings, Richard, "Тот самый чай" и в листовом "Традиция" – обнаружены бактерии группы кишечной палочки.

Обратите внимание, кишечная палочка уничтожается при заваривании чая кипятком и даже просто горячей водой (свыше 60 °С). Она может нанести вред, например, если вы берете щепоть чая из пачки пальцами, а не ложкой, чтобы насыпать в заварник. А потом, не помыв рук, трогаете другие продукты (например, хлеб). Или заливаете заварку прохладной водой. Теоретически кишечная палочка может вызвать расстройство желудка.

"Внимание! Заваривайте чай горячей водой или кипятком, чтобы предотвратить негативное влияние БГКП!

Наш эксперт, титестер Андрей Колбасинов, советует при заваривании листового чая сначала ополоснуть его горячей водой:

– Это надо сделать, чтобы смыть слишком мелкую фракцию и убить микрофлору, которая может содержаться на листе. И только после этого заваривать.

Дегустации не будет

Почему Роскачество не провело в рамках спецпроекта дегустацию чаев, не исследовало органолептику?

Дело в том, что вкус заваренного чая как напитка зависит не только от сорта, но и еще от множества факторов, включая и погоду в период вызревания чайных листьев, и минеральный состав земли, на которой растут чайные кусты, и от того, на каком склоне расположена плантация – на южном или северном… Кроме того, большинство производителей использует миксы и купажи разных сортов и типов чая. Если, например, виноделы указывают на этикетках вина такие тонкости, как год урожая, место сбора винограда, то с чаем все сложнее. В маркировке стоит просто "индийский", "цейлонский". В каком районе и на каком склоне он выращен – неизвестно. А еще учтите, ведь даже вода для заваривания в каждом доме – со своим минеральным составом: где-то жесткая, где-то мягкая. Она очень влияет на вкус конечного продукта. Кроме того, в чайных компаниях разные дегустационные стандарты на сорта. И органолептика в этом случае была бы малообъективной.

АНДРЕЙ КОЛБАСИНОВ



ЧЕМПИОН РОССИИ ПО ЧАЙНОЙ МИКСОЛОГИИ 2018 ГОДА

– Действительно, на вкус все чаи разные, и не стоит ждать какого-то определенного вкуса от всех чаев. На вкус влияет терруар и обработка. Обыватель самостоятельно может почувствовать в черных чаях самые разные нотки. В черном чае можно почувствовать древесные, землистые тона, разные орехи и специи, вкусы обжарки и даже кожу и табак. В каждом черном чае есть свои нотки. И давать более высокую оценку одному чаю за то, что в нем есть ореховый привкус, например, или за его отсутствие, неправильно.

Андрей Колбасинов также ответил на несколько сопутствующих вопросов об органолептике, которые задавали пользователи портала rskrf.ru:

Чем больше танинов и кофеина, тем лучше?

– Содержание кофеина и танинов зависит от момента сбора, конкретных почв и климатических условий. Танины – это целая группа соединений, которые дают вяжущий вкус. Кофеин отвечает за горький вкус. Но правило "чем больше, тем лучше" не работает точно. Ведь экстракция сильно зависит от времени заваривания, – заметил титестер. – В правильно заваренном чае танины шелковистые, мягкие, в хорошем балансе с остальными аспектами. Перезаваренный чай имеет едкий и резкий вкус именно из-за количества экстрагированных танинов.

Сколько времени надо заваривать черный чай?

– Для разных чаев в маркировке указывается разное время заваривания – в среднем от 3 до 10 минут. Время заваривания зависит от фракции, характера поверхности листа. Ориентироваться стоит только на желаемый вкус.

Как быстро надо выпить свежезаваренный чай?

Можно ли пить чай, который простоял 2–3 часа, сутки?

– Выпить чай нужно, пока его температура комфортна для употребления. Чай меняется со временем. Можно пить и спустя сутки, но лучше в таком случае изначально заваривать его холодной водой, - ответил Колбасинов.

Сколько черного чая можно пить в день, и чем же он полезен, мы спросили у врача-диетолога.

МАРИЯТ МУХИНА



ДОКТОР МЕДИЦИНСКИХ НАУК, ДИЕТОЛОГ

– Чай позитивно влияет на микрофлору кишечника. Так, черный чай улучшает метаболизм; обладает мочегонным свойством, выводя лишнюю воду из организма; снижает аппетит. В течение дня желательно выпивать не больше 3-4 чашек. Важно понимать, что большее количество выпитого черного чая может нанести вред здоровью организма. К примеру, это приводит к перевозбуждению нервной системы и нарушению сна, может спровоцировать обострение язвы или гастрита, неблагоприятно действует на слизистые оболочки.

Подробности читайте в материале "Пьем чай под присмотром диетолога".

Листовой или в пакетиках?

Чтобы ответить на вопрос "Держат ли производители марку, или чай в пакетиках всегда чуть хуже листового?", эксперты Роскачества провели эксперимент – сравнили между собой качество листового и пакетированного чаев одного и того же бренда. Они заострили внимание на наличии следов пестицидов, БГКП и плесеней, достоверности маркировки.

В десяти случаях из 13 превалирует качество листовых чаев. Это марки Akbar, Gordon, Dilmah, Riston, Brooke Bond, "Принцесса Нури", Alokozay, "Золотая чаша", "Майский", Tess. В этих чаях меньшее количество следов пестицидов, нежели в пакетированных той же марки, отсутствуют БГКП и плесени. Можно сделать вывод, что качество в среднем выше у листовых чаев.

Только в трех случаях из 13 листовой чай уступил пальму первенства пакетированному той же марки. Чай в пакетиках относительно выше листового по качеству у чаев торговых марок Lipton, Greenfield и Ahmad.

Что касается ситуации по качеству листового и пакетированного чая в целом, обратите внимание, что плесени и отклонения от массы нетто обнаружены только в пакетированных чаях. В них же – 10 из 11 случаев выявления БГКП. А вот следы пестицидов присутствуют в 14 из 15 листовых чаев, тогда как в пакетированных процент чаев со следами ниже (29 из 33).

В инфографике, размещенной ниже, вы сможете увидеть, в каких чаях обнаружены в процессе исследования плесени, БГКП, отклонения от массы нетто или следы пестицидов:

Подытожим результаты спецпроекта и коротко ответим на вопросы потребителей:

Что внутри чайного пакетика – мусор и красители? Только чай – и ничего кроме. Ни пыли, ни песка, ни красителей. В основном в пакеты идет чай мелкофракционный. Поэтому он так быстро отдает свой цвет воде при заваривании. О чем говорит масляная пленка на поверхности заваренного чая? О повышенной жесткости воды, которой вы завариваете чай. Можно ли назвать чай известных торговых марок органическим? Нельзя. Следы пестицидов есть почти во всех исследованных чаях (40 из 48). Содержание пестицидов не превышает МДУ, соответствует гигиеническим нормативам, действующим на территории РФ, но говорит о том, что на плантациях проводилась химобработка. Однако в набор исследования вошли только 148 пестицидов, в мире же их гораздо больше. А значит, утверждать однозначно, что восемь чаев из 40 являются органическими, нельзя, так как в них теоретически могут содержаться иные пестициды или их следы. Правда ли, что производители экономят и расфасовывают в пачки меньше чая, чем заявлено на этикетке, либо подмешивают в чай другие, дешевые растения? Эта история оказалась правдой в случае с массой нетто. В пакетированном чае "Краснодарский" 177 г вместо 180 заявленных. Недовес составил 3 г. А вот в пакетированном чае Dilmah, наоборот, перевес (51,5 г вместо 50), что, конечно, неплохо, но тоже считается нарушением достоверности маркировки. Что касается чая, "разбавленного" другими растениями, – это миф. Содержание танинов и кофеина показало, что содержимое пачек и пакетов – это чай. Какой чай лучше – листовой или в пакетиках? Качество в среднем выше у листовых чаев, в них не выявлено ни плесеней, ни отклонений по массе нетто. И бактерии группы кишечной палочки выявлены только в одном листовом чае, тогда как в пакетированном – 10 случаев. Следы пестицидов присутствуют в 14 из 15 листовых чаев и в 29 из 33 пакетированных. Если сравнивать чай пакетированный и листовой одной и той же торговой марки, то только в трех случаях из 13 листовой чай уступил пальму первенства пакетированному.





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