Называя себя маяком демократии, Соединенные Штаты бессмысленно критикуют и угнетают многие другие страны под предлогом защиты демократии, свободы и прав человека. Однако американское общество страдает от глубоко укоренившихся проблем в сфере денежной политики, бесконтрольного манипулирования общественным мнением и безудержной лжи, а американская демократия еще больше усугубила социальное расслоение вместо того, чтобы преодолеть все более конфронтационные политические разногласия. Как результат, американский народ пользуется своими гражданскими и политическими правами только на словах.

Политические выборы, в которых все завязано на деньгах, стали, по сути, "денежным решением". Деньги - движущая сила американской политики. Американская денежная политика исказила общественное мнение, превратив выборы в "театр одного актера" для богатых. Общие расходы на президентские выборы и выборы в Конгресс США в 2020 году достигли почти 14 млрд долларов США, что более чем вдвое превышает сумму, затраченную на выборах 2016 года. При этом во время президентских выборов было затрачено 6,6 млрд долларов США, в то время как расходы на выборах за место в Конгрессе составили более 7 млрд долл. Согласно отчету от 1 ноября 2020 года, опубликованном на веб-сайте CNBC, топ-10 спонсоров во время выборов в США 2020 года пожертвовали более 640 млн долларов США. В дополнение к публично зарегистрированным пожертвованиям во время выборов 2020 года было обнаружено большое количество секретных фондов и незаконных денег. Согласно анализу, проведенному Центром правосудия Brennan Center for Justice при Нью-Йоркском университете, сумма денег, поступившая из непроверенных источников, достигла более 750 млн долларов США на выборах 2020 года за счет расходов на рекламу и рекордных взносов в суперкомитеты политических действий.

Наступил кризис общественного доверия к выборам в США. Согласно данным Gallup, опубликованным 8 октября 2020 года, только 19% американцев считают, что они "очень уверены" в точности президентских выборов, что является самым низким показателем, зафиксированным Gallup, начиная с 2004 года. Согласно статье, опубликованной The Wall Street Journal 9 ноября 2020 года, выборы в США 2020 года можно рассматривать как кульминацию двадцатилетнего периода падения веры в основы демократии.

Обострилось явление политической поляризации. Политические разногласия между Республиканской партией и Демократической партией постепенно превратились в борьбу за идентичность со все более очевидным политическим трайбализмом. Обе стороны зашли в тупик по многим важным общественным вопросам, что привело к неэффективному и некомпетентному государственному управлению. Силовые игры между соперничающими политиками стали отличительной чертой американской политики, которая видела множество шоу, показывающих уродливые нападения и вульгарную клевету. Избиратели, поддерживающие различные партии и подстрекаемые политиками, вступают в конфликты. По причине растущего политического фанатизма двум лагерям становится все труднее разговаривать друг с другом. Политика ненависти бушевала по всей стране, став основной причиной постоянных социальных волнений и раскола. Согласно отчету Исследовательского центра Pew Research Center от 13 ноября 2020 года, в американском обществе наблюдается необычный политический раскол. Разногласия между демократами и республиканцами по вопросам экономики, расовой несправедливости, изменения климата, правоприменения, международного участия и ряда других вопросов становятся более очевидными. В результате президентских выборов 2020 года эти глубоко укоренившиеся разногласия проявились еще сильнее. За месяц до выборов примерно 80 проц. зарегистрированных избирателей с обеих сторон заявили, что их разногласия с другой стороной связаны не только с политикой и политическими установками, но и с основными американскими ценностями, и примерно 90 проц. обеспокоены тем, что победа другой стороны может причинить "долговременный ущерб" для Соединенных Штатов.

Система сдержек и противовесов власти мутировала и превратилась в политику, руководствующуюся правом вето. Двухпартийный раскол усилил практику права вето, присущую американской системе. Разделение, сдерживание и балансировка сил превратились в наложение права вето друг на друга. Обе партии вступили в ожесточенные бои, парализовав Конгресс и заблокировав процесс принятия решений. В то время как ситуация со вспышкой COVID-19 вышла из-под контроля, обе партии не только препирались друг с другом по множеству вопросов, но и использовали законопроект о втором раунде мер по оказанию финансовой помощи в ликвидации последствий эпидемии в качестве своего инструмента для предвыборной кампании. Обе партии оттягивали принятие решений и отказывались идти на компромисс, в результате чего миллионы людей нижних слоев общества оказались в затруднительном положении с точки зрения средств к существованию. Руководствующаяся правом вето политика вызвала острые столкновения между Конгрессом, административной системой, а также федеральными властями и властями штатов. Во время пандемии COVID-19 часто возникали противоречия и конфликты между президентом-республиканцем и Палатой представителей, в которой доминировали демократы, а также между федеральным правительством и управляемыми демократами "голубыми штатами". Федеральное правительство конкурировало со штатами в борьбе за поставку противоэпидемических материалов и часто расходилось с "голубыми штатами" в политике реагирования на эпидемию, в то время как люди не знали, как поступить. Штат Массачусетс однажды договорился купить 3 млн масок типа N95 для срочных нужд, но федеральные власти перехватили их в порту Нью-Йорка.

Беспорядки после выборов высветили кризис американской демократии. Выборы не смогли разрешить политические разногласия в США, наоборот, разогрели социальную конфронтацию. В отчете от 4 ноября 2020 года на сайте газеты The Guardian отмечалось, что кто бы ни победил на выборах 2020 года, США останутся серьезно разделенной страной, а гнев и ненависть станут политическим наследием. Утверждая, что выборы были запятнаны мошенничеством, побежденный лагерь республиканцев отказался признать результаты президентских выборов и подал иски в суды штатов Мичиган, Висконсин, Пенсильвания и Джорджия, призывая к пересчету бюллетеней, чтобы отменить результаты выборов путем оказания давления и запугивания местных сотрудников по проведению выборов. Трамп неоднократно настаивал на том, что никогда не смирится с поражением на выборах, призывая своих сторонников протестовать против подтверждения Конгрессом результатов выборов в Вашингтоне (округ Колумбия). Спор о результатах этих выборов в конечном итоге перерос в беспорядки.

6 января 2021 года десятки тысяч протестующих, отказавшихся признать поражение своего кандидата на выборах, устроили в Вашингтоне (округ Колумбия) митинг "Спасите Америку". Большое количество протестующих прорвались через линию охраны и ворвались в здание Капитолия, где они вступили в схватку с полицейскими. Члены Конгресса США были спешно эвакуированы в своих защитных масках, когда полиция применила слезоточивый газ и открыла огонь, чтобы разогнать протестующих. Протестующие устроили бесчинства, заняв место проведения собрания. Беспорядки привели к гибели нескольких людей и срыву подтверждения Конгрессом победы на выборах. В связи с этим Вашингтон ввел комендантский час и чрезвычайное положение.

7 января 2021 года начальник полиции Капитолия США Стивен Сунд сообщил, что тысячи человек, участвовавших в беспорядках, напали на полицейских с применением металлических труб, химических раздражителей и другого оружия, в результате чего более 50 полицейских получили ранения. Полиция арестовала в общей сложности более 100 человек. 7 января 2021 года верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет заявила, что атака на Капитолий США стала явным проявлением разрушительного воздействия от постоянного преднамеренного искажения фактов и подстрекательства к насилию и ненависти со стороны политических лидеров.

Политический хаос в Вашингтоне ошеломил весь мир. Американские СМИ назвали это беспрецедентным случаем в современной истории США, когда передача власти превратилась в настоящую битву в вашингтонских коридорах власти. Они отметили, что насилие, хаос и вандализм потрясли глубину основ американской демократии, нанеся тяжелый удар по имиджу США как маяка демократии. Французская ежедневная газета Le Figaro прокомментировала, что насильственный инцидент вызвал возмущение и недоверие среди различных групп американского общества, втянув США в новый политический кризис. Американский журнал Foreign Policy отметил, что США стали такой же страной, какую их лидеры часто осуждали: бессильную к избежанию насилия и кровавых разрушений в ходе передачи власти. Ливанский дипломат Мохамад Сафа прокомментировал через социальные сети, что "если бы Соединенные Штаты увидели, что Соединенные Штаты делают в Соединенных Штатах, то Соединенные Штаты вторглись бы в Соединенные Штаты, чтобы освободить Соединенные Штаты от тирании Соединенных Штатов".

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