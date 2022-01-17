Сводка эпидситуации в РК: обновился антирекорд по числу заражений КВИ

НУР-СУЛТАН. 16 ЯНВАРЯ - По состоянию на 23.59 15 января в Казахстане подтверждено 1 049 908 положительных результатов ПЦР-теста на коронавирус, передает KAZAKHSTAN TODAY.
За прошедшие сутки зарегистрировано 13 523 случая заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
- в Нур-Султане - 5 826,
- в Алматы - 1 798,
- в Шымкенте - 435,
- в Акмолинской области -347,
- в Актюбинской области - 229,
- в Алматинской области - 418,
- в Атырауской области - 598,
- в ВКО - 217,
- в Жамбылской области - 234,
- в ЗКО - 345,
- в Карагандинской области - 1 793,
- в Костанайской области - 179,
- в Кызылординской области - 343,
- в Мангистауской области - 232,
- в Павлодарской области - 320,
- в СКО - 78,
- в Туркестанской области - 131.
В Казахстане 1 627 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего от COVID-19 в стране вылечилось 970 783 человека.
На 16 января в Казахстане первый компонент против коронавирусной инфекции получили 9 059 198 человек, второй - 8 616 985.
На 16 января продолжают получать лечение от КВИ 67 700 человек (66 048 КВИ+ и 1 652 КВИ-), из них:
в стационарах - 6 186 пациентов,
на амбулаторном лечении - 61 514 пациентов.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
в тяжелом состоянии - 253 пациента,
в состоянии крайней степени тяжести - 78 пациентов,
на аппарате ИВЛ - 44 пациентов.
В соответствии с матрицей оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 16 января в "красной" зоне находятся: Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Атырауская, Алматинская, Акмолинская, Актюбинская, Западно-Казахстанская, Жамбылская, Мангистауская, Карагандинская, Кызылординская, Костанайская, Павлодарская области
В "желтой" зоне: Восточно-Казахстанская, Туркестанская и Северо-Казахстанская области.
В "зеленой" зоне ни одного региона.