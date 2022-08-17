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Главный внештатный эпидемиолог Алматы рекомендует бустерную вакцину от ковида

16.08.2022, 18:53 1826
Главный внештатный эпидемиолог Алматы рекомендует бустерную вакцину от ковида
Фото: РСК Алматы
АЛМАТЫ. 16 АВГУСТА - Ревакцинация от коронавируса эффективна и в несколько раз снижает риски заболеть, а также уменьшает вероятность возникновения симптомов болезни. Об этом в ходе брифинга региональной службы коммуникаций сообщила главный внештатный эпидемиолог города Алматы, заместитель директора Центральной городской клинической больницы Эльвира Ибрагимова, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По ее словам, все имеющиеся вакцины в Алматы показывают высокую эффективность по защите от всех штаммов, образуя иммунитет к возбудителю. Также она призвала делать третью прививку.
 

Вакцинация началась еще в прошлом году, медработники и полицейские прививались в феврале. Массовая вакцинация началась в апреле. Со временем появилась необходимость бустерной дозы, так как штамм мутировал. Вы помните, был дельта-штамм. Третья прививка работает, спасает людей. Сейчас мы рекомендуем и четвертую, и пятую прививки для тех, кто вакцинировался больше года назад", - сказала главный внештатный эпидемиолог Алматы. 

 
Отвечая на вопросы журналистов, Ибрагимова сообщила, что штамм коронавируса кентавр на территории страны не зарегистрирован. Лаборатории продолжают заниматься секвенированием, в случае выявления новых штаммов об этом будет сообщено. В любом случае вакцинированный человек будет защищен от него. 
 
Также спикер сообщила, что эпидемия коронавируса имеет волнообразный характер, в мире до сих пор эпидситуация нестабильная. С марта этого года началось снижение заболеваемости. В апреле и мае регистрировались единичные случаи. А вот в начале июля вновь начался рост зараженных.
 

Мы в это время проводили мониторинг поступающих пациентов в стационар и установили, что 70% были невакцинированными. Среди них были пенсионеры, которые имели страх из-за наличия сопутствующих заболеваний и не вакцинировались. Но все поликлинические учреждения, наоборот, призывают людей, имеющих хронические заболевания, в первую очередь прививаться от коронавируса", - сообщила спикер РСК. 

 
Она отметила, что важно соблюдать меры предосторожности, в частности носить маски в общественных местах. Ношение масок является важной и эффективной мерой, способствующей снижению заболеваемости респираторными инфекциями и коронавирусом. 
 
По сообщению управления общественного здравоохранения Алматы, за вчерашний день в мегаполисе зарегистрировано 79 случаев коронавирусной инфекции, из них 71 случай с симптомами.
 
В настоящее время в инфекционных стационарах развернуто 500 коек, при этом физически находятся 68 человек. В это же время на дому под наблюдением мобильных бригад и телемедицинского центра находятся 656 пациентов. 
 
Также в ведомстве сообщили о количестве вакцинированных алматинцев по состоянию на 16 августа. За прошедшие сутки вакцинированы 134 человека, вторым компонентом - 238 человек. Ревакцинированы 738 человек. 
 
Всего за весь период прививочной кампании первым компонентом вакцинирован 1 242 821 человек, вторым - 1 209 454 человека. Количество ревакцинированных - 617 249 горожан. Привиты вакциной компании Pfizer (Comirnaty) 119 101 человек.
 
В Алматы по-прежнему функционируют 88 пунктов вакцинации, задействованы свыше 300 медиков. Эльвира Ибрагимова отметила, что вакцинация в нашей стране по-прежнему бесплатная. 
 

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В Казахстане за сутки зарегистрировано 789 случаев COVID-19

16.08.2022, 08:38 4086
В Казахстане за сутки зарегистрировано 789 случаев COVID-19
Фото: pexels.com
НУР-СУЛТАН. 16 АВГУСТА - В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 789 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией с положительным результатом ПЦР-теста, всего в стране с начала пандемии подтверждено 1 378 687 случаев заболевания, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По данным МВК по нераспространению коронавируса, новые случаи выявлены:
 
в городе Нур-Султане - 178, 
 
в городе Алматы - 79, 
 
в городе Шымкенте - 7, 
 
в Акмолинской области - 80, 
 
в Актюбинской области - 8, 
 
в Алматинской области - 18,
 
в Жетысуской области - 21,
 
в Атырауской области - 15, 
 
в ВКО - 23, 
 
в Абайской области - 6,
 
в Жамбылской области - 18, 
 
в ЗКО - 42, 
 
в Карагандинской области - 159, 
 
в Улытауской области - 17,
 
в Костанайской области - 29, 
 
в Кызылординской области - 7, 
 
в Мангистауской области - 27, 
 
в Павлодарской области - 52, 
 
в СКО - 2, 
 
в Туркестанской области - 1.
 
На 15 августа 2022 года в Казахстане 1-м компонентом против коронавирусной инфекции провакцинировано 9 572 613 человек, 2-м компонентом провакцинировано 9 351 702 человека.
 
В Казахстане за сутки 1453 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии выздоровел 1 343 031 человек.
 
На 16 августа лечение от КВИ продолжают получать 22 272 человек (21 983 КВИ+ и 289 КВИ-), из них в стационарах находится - 1191 пациент, на амбулаторном уровне - 21 764 пациента.
 
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 26 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести - 9 пациентов, на аппарате ИВЛ - 6 пациентов.
 

В Казахстане снизилось количество заболевших коронавирусом

15.08.2022, 08:57 9491
В Казахстане снизилось количество заболевших коронавирусом
Фото: pixabay.com
НУР-СУЛТАН. 15 АВГУСТА - В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 930 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией с положительным результатом ПЦР-теста (КВИ+), с начала пандемии в стране подтверждено 1 377 898 случаев заболевания, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По данным МВК по нераспространению коронавируса, новые случаи выявлены
 
в городе Нур-Султане - 203, 
 
в городе Алматы - 103, 
 
в городе Шымкенте - 9, 
 
в Акмолинской области - 75, 
 
в Актюбинской области - 25, 
 
в Алматинской области - 16,
 
в Жетысуской области - 9,
 
в Атырауской области - 39, 
 
в ВКО - 2, 
 
в Абайской области - 5,
 
в Жамбылской области - 20, 
 
в ЗКО - 58, 
 
в Карагандинской области - 173, 
 
в Улытауской области - 1,
 
в Костанайской области - 44, 
 
в Кызылординской области - 23, 
 
в Мангистауской области - 13, 
 
в Павлодарской области - 60, 
 
в СКО - 44, 
 
в Туркестанской области - 8.
 
В Казахстане за сутки 1252 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, с начала пандемии - 1 341 578 человек. 
 
На 14 августа 2022 года в Казахстане 1-м компонентом против коронавирусной инфекции провакцинировано 9 572 423 человека, 2-м компонентом провакцинировано 9 351 506 человек.
 
13 августа выявлен 1 случай заболевания пневмонией с признаками коронавируса (КВИ-).
 
На 15 августа лечение от КВИ продолжают получать 22 949 человек (22 647 КВИ+ и 302 КВИ-), из них в стационарах находится - 1185 пациентов, на амбулаторном уровне - 21 764 пациента.
 
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 26 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести - 9 пациентов, на аппарате ИВЛ - 6 пациентов.
 

В Казахстане зарегистрировано 1239 новых случаев заболевания COVID-19

14.08.2022, 11:33 15036
В Казахстане зарегистрировано 1239 новых случаев заболевания COVID-19
Фото: pixabay.com
НУР-СУЛТАН. 14 АВГУСТА - В Республике Казахстан за прошедшие сутки зарегистрировано 1239 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией с положительным результатом ПЦР-теста, всего с начала пандемии подтверждено 1 376 968 случаев, передает KAZAKHSTAN TODAY. 

Согласно данным межведомственной комиссии по нераспространению коронавируса, за прошедшие сутки в Казахстане подтверждено 1239 новых случаев заражения, из них:

в Нур-Султане - 233, 

в Алматы - 145, 

в Шымкенте - 17, 

в Акмолинской области - 83, 

в Актюбинской области - 50, 

в Алматинской области - 9,

в Жетысуской области - 19,

в Атырауской области - 33, 

в ВКО - 16, 

в Абайской области - 17,

в Жамбылской области - 24, 

в ЗКО - 84, 

в Карагандинской области - 186, 

в Улытауской области - 18,

в Костанайской области - 94, 

в Кызылординской области - 20, 

в Мангистауской области - 26, 

в Павлодарской области - 81, 

в СКО - 74, 

в Туркестанской области - 10. 

За сутки в Казахстане 1737 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране с начала пандемии 1 340 326 человек выздоровели от КВИ.

По данным на 13 августа, в Казахстане 1-м компонентом против коронавирусной инфекции провакцинировано 9 571 943 человека, 2-м компонентом - 9 351 094 человека.

Первым компонентом вакцины Pfizer провакцинировано 1 237 182 человека, вторым компонентом - 1 193 324 человека. 

В соответствии с эпидемиологической ситуацией в "зеленой зоне" находятся все регионы республики.
 

В РК за сутки зарегистрировали 1452 случая КВИ

13.08.2022, 09:44 20166
В РК за сутки зарегистрировали 1452 случая КВИ
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 13 АВГУСТА - По информации МВК по нераспространению COVID-19, всего в стране подтверждено 1 375 729 случаев КВИ, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
За прошедшие сутки зарегистрировано 1452 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, из них: 
 
  • в городе Нур-Султане - 302, 
  • в городе Алматы - 156, 
  • в городе Шымкенте - 16, 
  • в Акмолинской области - 99, 
  • в Актюбинской области - 34, 
  • в Алматинской области - 23,
  • в Жетысуской области - 38,
  • в Атырауской области - 36, 
  • в ВКО - 41, 
  • в Абайской области - 21,
  • в Жамбылской области - 27, 
  • в ЗКО - 111, 
  • в Карагандинской области - 193, 
  • в Улытауской области - 12,
  • в Костанайской области - 87, 
  • в Кызылординской области - 30, 
  • в Мангистауской области - 43, 
  • в Павлодарской области - 110, 
  • в СКО - 68, 
  • в Туркестанской области - 5. 
 
В Казахстане 2133 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране от COVID-19 выздоровело 1 338 589 человека. 
 
На 12 августа в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции провакцинировано 9 570 700 человек, вторым компонентом - 9 349 841 человек. 
 
В соответствии с матрицей оценки эпидемиологической ситуации на 13 августа все регионы Казахстана находятся в "зеленой" зоне. 
 

В Минздраве РК обсуждают вопрос о вакцинировании детей с семи лет

12.08.2022, 16:12 23681
В Минздраве РК обсуждают вопрос о вакцинировании детей с семи лет
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 12 АВГУСТА - Вопрос о вакцинации детей с семи лет в Казахстане в настоящее время рассматривается Министерством здравоохранения, сообщила на брифинге в СЦК заведующая кафедрой детских инфекционных болезней НАО "Медицинский университет Астана", главный внештатный детский инфекционист Минздрава Казахстана Динагуль Баешева, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По ее словам, ведомство внимательно следит за практиками, применяющимися в разных странах мира, и внимательно их изучает. 
 

Наш консультативный комитет рассматривает эти вопросы. Все нововведения всегда опираются на доказательную базу, на международные рекомендации. Как только появятся первые рекомендации, этот вопрос будет нами незамедлительно рассмотрен. Сегодня мы все документы изучаем, и этот вопрос нами тоже рассматривается", - заявила Баешева. 

 
Сегодня в Казахстане разрешено вакцинировать детей с 12 лет вакциной Pfizer.
 

Нур-Султан перешел в "зеленую" зону по коронавирусу

12.08.2022, 08:49 25621
Нур-Султан перешел в "зеленую" зону по коронавирусу
Фото: pixabay.com
НУР-СУЛТАН. 12 АВГУСТА - Нур-Султан перешел в "зеленую" зону по коронавирусу. За сутки в столице зарегистрировано 375 случаев заболевания COVID-19, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По данным МВК по нераспространению коронавируса, в Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 1643 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией с положительным результатом ПЦР-теста (КВИ+), из них: 
 
в городе Нур-Султане - 375, 
 
в городе Алматы - 191, 
 
в городе Шымкенте - 13, 
 
в Акмолинской области - 128, 
 
в Актюбинской области - 57, 
 
в Алматинской области - 13,
 
в Жетысуской области - 32,
 
в Атырауской области - 38, 
 
в ВКО - 44, 
 
в Абайской области - 28,
 
в Жамбылской области - 33, 
 
в ЗКО - 105, 
 
в Карагандинской области - 196, 
 
в Улытауской области - 14,
 
в Костанайской области - 104, 
 
в Кызылординской области - 34, 
 
в Мангистауской области - 43, 
 
в Павлодарской области - 113, 
 
в СКО - 68, 
 
в Туркестанской области - 14.
 
Всего в стране с начала пандемии подтверждено 1 374 277 случаев заболевания.
 
Все регионы находятся в "зеленой" зоне.
 
В Казахстане за сутки 2186 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, с начала пандемии - 1 336 456 человек.
 
На 11 августа 2022 года в Казахстане 1-м компонентом против коронавирусной инфекции провакцинировано 9 569 244 человека, 2-м компонентом провакцинировано 9 348 420 человек.
 
По данным Минздрава, за 10 августа зарегистрировано 18 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавируса (КВИ-)
 
На 12 августа лечение от КВИ продолжает получать 24 461 человек (24 148 КВИ+ и 313 КВИ-), из них в стационарах находятся 1240 пациентов, на амбулаторном уровне - 23 221 пациент.
 
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 33 пациента, в состоянии крайней степени тяжести - 6 пациентов, на аппарате ИВЛ - 3 пациента.
 

Ученые обнаружили в России новый штамм коронавируса - дельтакрон

11.08.2022, 12:24 29586
МОСКВА. 11 АВГУСТА - При исследованиях в Петербурге был выявлен новый вариант коронавируса, который пока не был замечен в других странах, - гибрид омикрона и дельты, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Исследователи обнаружили в России новый вариант коронавируса, который представляет собой гибрид штаммов омикрон и дельта. Опасность "российского дельтакрона" еще предстоит изучить, сообщает РБК
 
Штамм коронавируса дельта был впервые описан в Индии в конце 2020 года и некоторое время был доминирующим в большинстве стран мира. Однако в 2021 году его начал быстро вытеснять более заразный штамм омикрон, впервые выявленный в Южной Африке. В итоге именно этот штамм, более заразный и вызывающий в большинстве случаев менее тяжелое течение болезни, стал доминирующим. В июне Роспотребнадзор сообщал, что на омикрон приходится почти 98,3% всех выявляемых в стране случаев COVID-19. 
 
Как рассказал Прусс, вирусы, сочетающие в себе фрагменты геномов омикрона и дельты, - это большая редкость, поскольку штамм дельта практически исчез. 
 

Однако именно такие необычные гибридные вирусы обнаружили в последних загрузках геномных данных из Петербурга. Первые из них появились в базах в начале июля и были встречены с легким недоверием. Но к концу июля исследователи из Института гриппа имени Смородинцева нашли еще больше таких геномов. Перепроверили все, что могли, и пришли к уверенному выводу: это не ошибка, а действительно гибридный вирус", - рассказал ученый. 

 
Ни в одной другой стране мира этот вид коронавируса пока не был выявлен, отмечает Прусс, поэтому, вероятнее всего, его родина - Россия. Тем не менее распространенность штамма пока невелика, по крайней мере в Петербурге, где проводил исследования Институт гриппа. 
 

Опасен ли недавно открытый "русский дельтакрон", еще предстоит определить. Неизвестно, может ли он вытеснить другие штаммы. Неизвестно также, может ли он вызвать тяжелый ковид. У исходной дельты есть способность поражать легкие, которая ослабла у омикрона, но как это передастся гибриду? Лучшее, что я бы посоветовал российским медицинским организациям, это усилить отслеживание новых штаммов. Тут и более активное прочтение геномов нужно, и более прозрачная отчетность с загрузкой в мировые базы, и даже случайное тестирование на ковид. Без этого недостаточно данных, чтобы сказать, не пора ли добавить мер эпидемиологического контроля", - констатирует Прусс. 

 
Вирусолог, профессор МГУ, доктор биологических наук Алексей Аграновский в разговоре с РБК также отметил, что пока что говорить о свойствах новой химеры, или дельтакрона, рано. 
 

Новые варианты должны быть предметом тщательного изучения специалистов. Данные сведения о химере SARS CoV-2 получены на весьма ограниченной выборке, о свойствах рекомбинантов пока судить рано", - подчеркивает он. 

 
По словам Аграновского, возникновение таких гибридов вполне возможно при высокой доле зараженного населения. 
 

Вирус меняется за счет двух механизмов: внесения мутаций и рекомбинаций (перетасовки кусков РНК генома). Чем больше актов репликации (попросту, чем больше зараженных людей в популяции), тем выше шанс возникновения новых вариантов, которые могут получить преимущество и закрепиться", - объясняет он.

 

В Казахстане за сутки выявлено более 1600 новых случаев заболевания коронавирусом

11.08.2022, 08:36 31531
В Казахстане за сутки выявлено более 1600 новых случаев заболевания коронавирусом
Фото: pexels.com
НУР-СУЛТАН. 11 АВГУСТА - В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрирован 1651 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией с положительным результатом ПЦР-теста (КВИ+), с начала пандемии в стране подтверждено 1 372 634 случая заболевания, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По данным МВК по нераспространению коронавируса, новые случаи выявлены
 
в городе Нур-Султане - 370, 
 
в городе Алматы - 185, 
 
в городе Шымкенте - 16, 
 
в Акмолинской области - 109, 
 
в Актюбинской области - 82, 
 
в Алматинской области - 16,
 
в Жетысуской области - 53,
 
в Атырауской области - 48, 
 
в ВКО - 29, 
 
в Абайской области - 26,
 
в Жамбылской области - 33, 
 
в ЗКО - 118, 
 
в Карагандинской области - 191, 
 
в Улытауской области - 37,
 
в Костанайской области - 89, 
 
в Кызылординской области - 22, 
 
в Мангистауской области - 34, 
 
в Павлодарской области - 105, 
 
в СКО - 78, 
 
в Туркестанской области - 10. 
 
По данным Минздрава, за 9 августа зарегистрировано 16 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавируса (КВИ-). Летальных случаев не зафиксировано.
 
На 11 августа лечение от КВИ продолжают получать 25 026 человек (24 692 КВИ+ и 334 КВИ-), из них в стационарах находятся 1242 пациента, на амбулаторном уровне - 24 692 пациента.
 
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 38 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести - 7 пациентов, на аппарате ИВЛ - 4 пациента.
 
В "желтой" зоне находится Нур-Султан, остальные регионы в "зеленой" зоне.
 
На 10 августа 2022 года в Казахстане 1-м компонентом против коронавирусной инфекции провакцинировано 9 567 735 человек, 2-м компонентом провакцинировано 9 347 128 человек.
 
В Казахстане за сутки 2458 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, с начала пандемии - 1 334 270 человек.
 

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