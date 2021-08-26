Пандемия коронавируса стала причиной гибели сотни тысяч младенцев

НУР-СУЛТАН. 25 АВГУСТА - Моделирование исследователей из Всемирного банка показывает, что из-за вызванного пандемией коронавируса экономического кризиса в странах с низким и средним уровнем дохода на душу населения младенцев умерло на 267 тысяч больше, чем ожидалось. Свои выводы ученые представили в журнале BMJ Open, передает KAZAKHSTAN TODAY.

За первый год пандемии коронавируса мировой ВВП сократился практически на пять процентов. В бедных странах экономический шок приводит и к повышению смертности среди уязвимых групп населения, таких как старики и дети. Авторы исследования решили оценить влияние ожидаемого падения ВВП на уровень смертности детей в возрасте до года в странах с низким и средним уровнем дохода на душу населения, пишет Lenta.ru

Данные о ВВП на душу населения ученые совместили с данными о рождаемости в этих странах с 1985 по 2018 год, полученными Агентством США по международному развитию. Кроме того, были приняты в расчет прогнозы МВФ по экономическому росту за 2019 и 2020 годы.

Смертность среди младенцев в странах с низким и средним уровнем дохода повысилась в 2020 году в среднем почти на 6,8 процента - умерло на 267,2 тысячи больше, чем предполагалось. Притом наибольшая избыточная смертность наблюдалась в Южной Азии (около 113 тысяч младенцев). Треть избыточной смертности пришлась на Индию, где могли умереть до сотни тысяч младенцев. В Африке должно было умереть 82 239 младенцев - для сравнения: аналогичные оценки для финансового кризиса 2008-2009 годов составляют около 50 тысяч смертей", - показали расчеты экономистов.

Ранее генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что "подавляющее большинство прививок от коронавируса (87%) в мире приходится на государства с высокими и средними доходами на душу населения, а на страны с низкими доходами - лишь 0,2%".

Цена будет оплачена жизнями и средствами к существованию в беднейших странах мира. Более 39 миллионов доз вакцины было распространено по меньшей мере в 49 странах с более высоким доходом", - цитирует выступление главы ВОЗ на пресс-конференции в Женеве РИА "Новости" .

В свою очередь, генеральный секретарь ООН призвал страны делиться лишними вакцинами.

На ведущих экономиках мира лежит особая ответственность. Тем не менее сегодня мы видим проблему в распространении вакцин. Вакцины быстро достигают стран с большим достатком, а бедные страны не получают их вовсе", - сказал генсек ООН.

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