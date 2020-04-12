В Казахстане выявлено 19 новых случаев COVID-19

Нур-Султан. 11 апреля. Kazakhstan Today - По состоянию на 12.40 11 апреля в Казахстане зарегистрировано 19 новых случаев инфицирования коронавирусом, передает Kazakhstan Today.

Зарегистрировано еще 19 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией из них, в Нур-Султане - 2, в Алматы - 9, Шымкенте - 2, в Карагандинской области - 1, в Павлодарской области - 5.

Всего в стране подтверждены 859 случаев регистрации коронавируса, из них в Нур-Султане - 231 случай, Алматы - 137 случаев, в Карагандинской области - 62 случая, Акмолинской области - 61 случай, Атырауской области - 59 случаев, Жамбылской области - 46 случаев, в Шымкенте - 33 случая, Восточно-Казахстанской области - 6 случаев, Алматинской области - 10 случаев, Актюбинской области - 11 случаев, Северо-Казахстанской области - 25 случаев, Павлодарской области - 9 случаев, Мангистауской области - 9 случаев, Кызылординской области - 116 случаев, Западно-Казахстанской области - 6 случаев, Туркестанской области - 35 случаев, Костанайской области - 3 случая.

От коронавируса в стране излечились 64 человека, 10 скончались.

Напомним, 11 марта ВОЗ объявила вспышку заболевания COVID-19 пандемией. На сегодняшний день в мире насчитывается более 102 тыс. летальных случаев, связанных с коронавирусом. Число зараженных превысило 1,7 млн.

Режим ЧП в Казахстане продлен до конца апреля.

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