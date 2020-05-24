За сутки в РК выявлено 322 новых случая заражения COVID-19, темп прироста - 4,2%

Алматы. 23 мая. Kazakhstan Today - Межведомственная комиссия по нераспространению COVID-19 сообщила об эпидемиологической ситуации по коронавирусу в РК по состоянию на конец вчерашнего дня, 22 мая, передает Kazakhstan Today.

В Казахстане за сутки зарегистрировано 322 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией (темп прироста составил - 4,2%), из них: Карагандинская область - 42 (9,8%), Жамбылская область - 20 (8,7%), Шымкент - 34 (6,3%), Алматинская область - 16 (6,1), Нур-Султан - 83 (5,7%), Туркестанская область - 15 (5,7%), Актюбинская область - 10 (4,1%), Алматы- 66 (3,3%), Западно-Казахстанская область - 10 (2,8%), Акмолинская область - 3 (2,1%), Атырауская область - 16 (1,9%), Костанайская область - 2 (1,8%), Восточно-Казахстанская область - 1 (1,7%), Кызылординская область - 3 (1,1%), Павлодарская область - 1 (0,6%).

Всего в стране подтверждено 7919 случаев, из них: в Алматы - 2067, в Нур-Султане - 1540, в Атырауской области - 857, в Шымкенте - 573, в Карагандинской области - 472, в ЗКО - 370, в Туркестанской области - 282, в Кызылординской области - 278, в Алматинской области - 278, в Актюбинской области - 252, в Жамбылской области - 249, в Павлодарской области - 177, в Мангистауской области -164, в Акмолинской области - 145, в Костанайской области - 115, в ВКО - 60, в СКО - 40.

По состоянию на утро 22 мая в мире зарегистрировано 5 196 997 (+104 220 за сутки) инфицированных. Погибших 334 674 (+4749) человек, выздоровевших 2 084 140 (+57 155) человек.

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