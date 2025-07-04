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03.07.2025, 20:10 4281
Криминальный обзор: приговор Бекетаеву, задержание бывших вице-министров и жестокие убийства
Фото: depositphotos
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Криминальная ситуация в Казахстане остается одной из острых тем для общественного обсуждения. Несмотря на усилия правоохранительных органов и развитие цифровых технологий в сфере безопасности, страна сталкивается с новыми вызовами - от интернет-мошенничества до организованных преступных группировок.
В частности, двух членов ОПГ задержали в Шымкенте по подозрению в разбое и вымогательстве. Задержаны организатор и его подельник. Главу группировки подозревают в том, что он контролировал деятельность одного из ночных клубов, незаконно получая до 2,5 млн тенге ежемесячно за так называемую защиту. В целом МВД с начала года инициировано возбуждение 51 уголовного дела в отношении лидеров и участников криминальных структур.
Также одними из самых обсуждаемых тем являются коррупция, хищения, громкие задержания, уголовные дела и расследования.
В начале июля в Алматы экс-чиновников арестовали по делу о взяточничестве в особо крупном размере. Задержаны генеральный директор ТОО "Первое кредитное бюро" и два бывших вице-министра. По версии АФМ, "руководство ТОО "Первое кредитное бюро" на системной основе передавало незаконные вознаграждения в адрес руководства АО "Центр развития трудовых ресурсов" за лоббирование интересов при оказании информационных услуг, необходимых для обработки запросов финансовых организаций".
Кроме того, стало известно, что в отношении должностных лиц КГУ "Международная школа 81 Astana English School" акимата Астаны проводится расследование. По информации АФМ, бывший директор и главный бухгалтер КГУ "Международная школа 81 Astana English School" подозреваются в хищении более 900 млн тенге. Подозреваемые помещены под стражу.
В Сарысуском районе Жамбылской области выявлен факт хищения сельскохозяйственных субсидий на 38,1 млн тенге. По данным прокуратуры региона, выделенные средства предназначались на субсидирование водоснабжения крестьянских хозяйств. Проводится досудебное расследование по статье УК РК "Мошенничество в особо крупном размере".
Также должностные лица департамента по делам обороны Алматы попали под уголовное расследование. Как сообщили в МВД, военно-следственным департаментом МВД ведется расследование уголовного дела по статье УК РК "Превышение власти" в отношении должностных лиц департамента по делам обороны Алматы Министерства обороны.
Помимо этого, одной из самых обсуждаемых новостей стал приговор в отношении экс-министра юстиции Марата Бекетаева, который был осужден на 9 лет лишения свободы.
Как отметил официальный представитель Агентства по противодействию коррупции РК Данияр Бигайдаров, "уголовное дело в отношении экс-министра юстиции Бекетаева расследовалось по факту мошенничества, хищения в особо крупном размере, незаконного участия в предпринимательской деятельности. В связи с тем что следствие по нему велось под грифом "секретно", все материалы дела и обстоятельства преступления не подлежат разглашению".
Говоря о громких делах, необходимо упомянуть, что Генпрокуратура направила в суд дело Перизат Кайрат и ее матери. По данным ведомства, они обвиняются в хищении у граждан и организаций Республики Казахстан свыше трех миллиардов тенге, собранных под предлогом оказания благотворительной помощи детям-инвалидам, а также пострадавшим от паводков в Казахстане и конфликта на Ближнем Востоке.
Между тем апелляционная инстанция Атырауского областного суда рассмотрела резонансное дело Жансаи Каршегеновой, которую осудили на 3 года с отсрочкой и выплатой 50-миллионного ущерба по статье 339 УК РК. Ранее ее обвинили в незаконном хранении запрещенной рыбы. Во время рассмотрения дела в апелляционной инстанции Атырауского областного суда адвокаты ходатайствовали о направлении дела в Конституционный суд, однако инстанция оставила ходатайство защиты без удовлетворения.
Также широкий общественный резонанс вызвала новость о том, что в Индонезии задержали семерых иностранцев, подозреваемых в незаконном обороте наркотиков, двое из них являются гражданами Казахстана. По данным The Associated Press, казахстанцам грозит смертная казнь.
Еще одной обсуждаемой темой является уличная преступность и конфликты среди казахстанцев.
В конце июня на выпускном вечере в Акколе избили одиннадцатиклассника. В полиции было возбуждено уголовное делаю. Сразу же все участники конфликта были установлены и допрошены. В рамках расследования уголовного дела устанавливаются все обстоятельства инцидента.
Также в Алматы подростка жестоко избили толпой. Как сообщал инстаграм-паблик krisp_almaty, инцидент произошел 28 июня рядом с парком на Сейфуллина. В полиции мегаполиса заявили, что возбуждено уголовное дело и проводятся оперативные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, а также лиц, причастных к инциденту.
Между тем десять человек получили длительные сроки по делу о жестоком убийстве подростка в Актобе. По данным суда, в мае прошлого года около полуночи на автостоянке рынка встретились подсудимые и потерпевшие (всего 32 человека). Во время переговоров один из подсудимых произвел три выстрела в сторону потерпевших. Затем еще трое подсудимых на двух автомобилях совершили наезд на убегающих. Несовершеннолетнего, который получил дробовое ранение, подсудимые избили и нанесли ему несколько ножевых ударов в жизненно важные органы, перерезав сухожилия рук и ног. От полученных травм он скончался. Восемь других потерпевших получили легкий вред здоровью от дробовых ранений в ноги. Подсудимые приговорены к лишению свободы на сроки от 11,5 до 22 лет.
Кроме того, в Улытауской области было рассмотрено уголовное дело об убийстве мужчины, расчлененное тело которого обнаружили в мусорном контейнере в одном из дворов Жезказгана в январе этого года. Двоих обвиняемых в убийстве приговорили к 20 годам лишения свободы.
Стоит отметить, что вопрос насилия в отношении женщин остается одной из самых острых социальных проблем в Казахстане.
В частности, в социальных сетях распространилась информация об убийстве девушки, которое произошло в столичном ЖК "Millennium Park". Также пострадал ее несовершеннолетний брат, который с ножевыми ранениями был доставлен в больницу.
В департаменте полиции Астаны сообщили, что по факту убийства возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания. Полиция устанавливает обстоятельства произошедшего. Как сообщал Telegram-канал "Криминальный Казахстан", "по предварительной информации, подозреваемый является ее бывшим молодым человеком".
Также в одном из подъездов города Атырау жестоко избили девушку. На видео, которое распространилось Сети, видно, как неизвестный наносит ей несколько ударов. После чего девушка падает, однако это его не останавливает. В пресс-службе департамента полиции Атырауской области заявили, что по данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Побои", проводятся следственные действия. Подозреваемый доставлен в отдел полиции.
Между тем житель Атырауской области получил 15 лет лишения свободы по делу об убийстве экс-супруги. Из материалов дела следует, что женщина переписывалась с бывшим мужем в Instagram. В какой-то момент между ними произошла словесная перепалка. Подсудимый разозлился на экс-супругу. Он положил в карман складной нож, пришел на работу к потерпевшей и зашел в ее служебный кабинет. Житель региона нанес женщине один удар складным ножом в область задней поверхности верхней части шеи слева и один в область грудной клетки слева и скрылся с места происшествия. От полученных травм потерпевшая скончалась на месте происшествия, не приходя в сознание.
Кроме того, проблема жестокого обращения с малышами в детских садах Казахстана до сих пор является актуальной. Недавно в Сети было опубликовано шокирующее видео издевательств над воспитанниками детсада в Павлодаре. На видео работник детсада таскает воспитанников за волосы, одергивает их, толкает, наносит побои по разным частям тела.
В департаменте полиции Павлодарской области проинформировали, что на воспитателя заведено уголовное дело по факту неисполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.
Человеческая жестокость коснулась даже животных. В частности, в Темиртау возбуждено уголовное дело по факту жестокого обращения с животными после распространившегося в Сети видео, на котором живодер душит щенка. В настоящее время ведется досудебное расследование, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Ранее агентство Kazakhstan Today провело опрос на тему "Какова, на ваш взгляд, должна быть мера социальной защиты граждан от нападений организованных хулиганов на улице?". Большинство респондентов ответило, что защитить от хулиганов помогут большие уголовные сроки (70,64%). 22,02% ответивших проголосовали за запрет на въезд в города и выселение за 101-й километр за хулиганство. 5,5% ответили: "Пусть молодежь продолжает развлекаться", и 1,83% ответили: "Мне все равно".
Напомним, в ночь на 27 апреля 2023 года возле верхней "Меги" в Бостандыкском районе Алматы на глазах у многочисленных свидетелей и камер видеонаблюдения произошел конфликт, переросший в драку. Пятеро молодчиков набросились на троих парней, заступившихся за девушку. В результате двое пострадавших из группы меньшинства - Александр Ким и Максим Романов - получили легкий вред здоровью в виде ушибов и ссадин, а 21-летнему на тот момент оператору информационного агентства Kazakhstan Today Эрику Куватову нанесли тяжкие телесные повреждения. Несмотря на две тяжелейшие офтальмологические операции, спасти зрение на поврежденном глазу парню не удалось. Уголовное дело было зарегистрировано в тот же день, как и установление троих подозреваемых из пяти, все жители Актау. Оставшихся двоих полиция также установила, в их отношении уголовное дело выделено в отдельное производство.
Следствие по троим подсудимым - Мирасу Аманкосу, Сабыру Адилу и Бекжану Бакыту, приехавшим из Актау, шло 1,5 года, по делу были проведены 4 судмедэкспертизы. Первое судебное заседание состоялось 21 октября 2024 года.
В конце года суд вынес приговор по резонансному делу. Аманкосу дали 3 года 6 месяцев лишения свободы, а Адилу и Бакыту - по 2 года ограничения свободы. Приговор уже вступил в силу.
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01.07.2025, 08:00 95421
Что ждет казахстанцев в июле
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Астана. 1 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Что ожидает казахстанцев в июле 2025 года, читайте в материале агентства KAZAKHSTAN TODAY.
Отдых на День столицы
6 июля в Казахстане отмечается государственный праздник - День столицы. В 2025 году День столицы выпадает на воскресенье, в связи с этим выходной день переносится на понедельник. Таким образом, при пятидневной рабочей неделе казахстанцы смогут отдохнуть три дня подряд: 5, 6, и 7 июля.
При шестидневной рабочей неделе: 5 июля - рабочий день, 6 и 7 июля - выходные дни.
Всего в июле казахстанцев при пятидневной рабочей неделе ждет 9 выходных и 22 рабочих дня.
При шестидневной рабочей неделе: 5 выходных и 26 рабочих дней.
В Казахстане внедряется единая система оплаты медицинской помощи
В марте текущего года пилотная реализация единой платежной системы начата в медицинских организациях Акмолинской области. С 1 июля новая система внедряется во всех медицинских организациях страны. Новый цифровой инструмент обеспечит контроль качества и финансирования предоставляемых медицинских услуг в рамках ГОБМП и ОСМС, отметили в Минздраве.
Новая цифровая система позволит обеспечить:
- прозрачность предоставления медицинских услуг на основе персонифицированного учета и сквозного контроля обоснованности оказанной медицинской помощи;
- исключить необоснованные списания средств и улучшить контроль за качеством медуслуг;
- автоматически выявлять ошибки и нарушения в оказании медпомощи, включая так называемые приписки;
- гарантировать, что оплата медуслуг производится исключительно за фактически оказанную помощь.
Автоматизированная система контроля качества медуслуг будет мотивировать медорганизации, систему здравоохранения на потребности пациентов. Эффективность новой системы подтвердили предварительные итоги пилота в Акмолинской области. В пилотном режиме системой уже выявлено более 11 тысяч фактов несоответствия оказанной медпомощи установленным стандартам, в том числе и фактов приписок. По итогам рассмотрения нарушений будут приняты меры как организационного, так и финансового характера. Благодаря нововведению финансирование медицинских услуг станет более справедливым и эффективным, а пациенты смогут рассчитывать на более качественное и своевременное лечение", - сообщили в Минздраве.
С 1 июля в РК вводится новая форма семейного устройства - приемная профессиональная семья
По данным Минпросвещения, это временная мера, направленная на создание безопасной домашней обстановки для детей. Такие семьи смогут одновременно принимать до четырех детей, обеспечивая каждому индивидуальное внимание и заботу.
Все кандидаты в приемные профессиональные семьи обязаны пройти обязательную психологическую подготовку. Она будет проводиться в специализированных организациях для детей-сирот и аккредитованных учреждениях, которые занимаются содействием в устройстве детей в семьи.
Окончательное решение о назначении кандидатов будет приниматься органами опеки с учетом полноты представленных документов и соответствия требованиям законодательства.
Каждому приемному профессиональному воспитателю будет выплачиваться ежемесячное пособие на содержание каждого ребенка. Кроме того, будет производиться оплата услуг воспитателя.
Дети направляются в семьи сразу после выявления, минуя интернатные организации, и получают индивидуальное внимание и семейную заботу.
Напомним, что всего существует 4 формы семейного устройства: усыновление, опека, патронат и приемная семья.
С июля в Казахстане заработают кассационные суды
С 1 июля начнут свою работу три самостоятельных кассационных суда - по уголовным, гражданским и административным делам.
Казахстанцам станет проще обжаловать приговоры. Сейчас роль высшей апелляционной инстанции выполняет Верховный суд. В исключительных случаях за ним останется арбитраж, сообщает 24KZ. Три самостоятельных кассационных суда будут специализироваться на гражданских, административных и уголовных делах. Новшество - в переходе к сплошной кассации. То есть рассматривать новые суды будут все поступившие дела без предварительного отбора. В итоге казахстанцы получат право на рассмотрение дела в трех инстанциях - первой, апелляционной и кассационной. Причем приговор в последней инстанции должны вынести в течение полугода. Решение принимает коллегия судей с юридическим стажем не меньше 18 лет и 8-летним судейским опытом. Дела будут рассматривать с вызовом сторон.
Завершается ЕНТ
Основное ЕНТ проходит до 7 июля.
Проведение специальных экзаменов для поступающих на образовательные программы по направлениям "Педагогические науки" и "Здравоохранение": с 20 июня по 20 августа (для участия в конкурсе - до 20 июля).
Прием заявлений на участие в творческих экзаменах: с 20 июня по 10 августа (для участия в конкурсе - до 7 июля).
Проведение творческих экзаменов: с 7 июля по 15 августа (для участия в конкурсе - до 20 июля);
Прием заявок на участие в конкурсе на образовательные гранты: с 13 по 20 июля.
Объявление списка обладателей грантов: до 10 августа.
Предельные оптовые цены на товарный газ утвердили в Казахстане
Данные цены будут действовать с 1 июля 2025 года по 30 июня 2026 года.
Предельная цена в тенге за тысячу кубометров без учета налога на добавленную стоимость составит:
Астана - 72 846 тенге;
Алматы - 76 686 тенге;
Шымкент - 71 122 тенге;
Акмолинская область - 72 846 тенге;
Актюбинская область - 54 933 тенге;
Алматинская область - 76 686 тенге;
Атырауская область - 41 993 тенге;
Западно-Казахстанская область - 55 365 тенге;
Жамбылская область - 70 639 тенге;
область Жетысу - 76 686 тенге;
Карагандинская область - 72 846 тенге;
Костанайская область - 62 951 тенге;
Кызылординская область - 59 179 тенге;
Мангистауская область - 57 649 тенге;
Туркестанская область - 71 122 тенге;
область Улытау - 72 846 тенге;
Восточно-Казахстанская область - 13 069 тенге.
Оптовая цена на сжиженный газ сохранится до конца года
Утвердить предельную цену оптовой реализации сжиженного нефтяного газа в рамках плана поставки сжиженного нефтяного газа на внутренний рынок республики вне товарных бирж на период с 1 июля 2025 года по 31 декабря 2025 года в размере 51 932 тенге за тонну без учета налога на добавленную стоимость", - говорится в приказе Минэнерго.
Авиарейсы Алматы - Петропавловск с 1 июля переведут на коммерческую основу
Субсидируемый авиарейс по маршруту Алматы - Петропавловск с 1 июля 2025 года переведут на коммерческую основу, сообщили в Министерстве транспорта РК.
Решение принято ввиду успешного завершения программы субсидирования авиамаршрутов и выхода загрузки данного рейса на безубыточный уровень.
До указанной даты стоимость билета в одну сторону составляла 30 000 тенге. С переходом на коммерческую модель цена перелета стартует от 15 270 тенге - в зависимости от тарифа и времени покупки билета.
Рейсы по-прежнему выполняются 5 раз в неделю авиакомпанией SCAT, продолжительность полета составляет 2 часа.
Авиарейсы на Иссык-Куль
С 3 июля 2025 года авиакомпания начинает выполнять рейсы из Алматы в международный аэропорт "Иссык-Куль", сообщает пресс-служба компании.
Полеты будут выполняться дважды в неделю - по четвергам и воскресеньям до 31 августа. Время в пути от Алматы до Тамчи (Иссык-Куля) составляет 55 минут, включая руление до взлета и после посадки.
Продолжительность обратного рейса составляет один час. Стоимость билетов начинается от 24 000 тенге в одну сторону.
Кроме того, на рынок авиаперевозок Казахстана вышла новая авиакомпания Asman Airlines из Кыргызстана, сообщили в Комитете гражданской авиации Министерства транспорта РК.
Напомним, с 27 июня этого года авиакомпания Asman Airlines начала выполнение прямых регулярных пассажирских рейсов по маршруту Алматы - Иссык-Куль с частотой 2 рейса в неделю (по понедельникам и пятницам).
Казахстанская авиакомпания FlyArystan запускает рейсы Атырау - Ташкент
По информации пресс-службы авиакомпании, рейс Атырау - Ташкент будет запущен с 15 июля с частотой три раза в неделю: июль-август - по вторникам, четвергам и воскресеньям; сентябрь-октябрь - по понедельникам, средам и пятницам. Перелет будет осуществляться на современных самолетах Airbus A320.
Кроме того, со 2 июля запускается рейс Шымкент - Сиань - 2 раза в неделю по средам и субботам, с 4 июля Шымкент - Урумчи - 2 раза в неделю по вторникам и пятницам.
Также китайская авиакомпания China Eastern Airlines запускает новый прямой рейс Шанхай - Алматы, сообщили в акимате Алматы.
Прибытие первого самолета China Eastern Airlines из Шанхая в Алматы ожидается 4 июля.
Погода в июле
В июле на большей территории Казахстана прогнозируется неустойчивая погода с дождями, в отдельные дни - ливни с грозами, градом, шквалистым ветром.
В южной половине республики прогнозируется сильная жара и очень сильная жара, не исключены пыльные бури.
На западе страны с влиянием малоподвижного циклона в первой половине первой декады температурный фон сохраняется днем в пределах +18+26°С, к концу декады - потеплеет до +28+33°С.
В Атырауской и Мангистауской областях прогнозируется постепенное повышение температуры воздуха днем от +25+33°С до +30+38°С.
В северных и центральных регионах жаркая погода сменится более прохладной, в начале декады температура повысится днем до +25+35°С, затем понизится до +18+23°С, на востоке Казахстана наиболее жаркий период прогнозируется в середине декады, воздух прогреется днем до +30+38°С.
В период с 1 по 5 июля на юге, юго-востоке Казахстана ожидается повышение температуры воздуха ночью от +15+22°С до +25+30°С, днем от +30+39°С до очень сильной жары +40+46°С. Лишь в конце декады ожидается спад жары. С прогнозом повышенного температурного фона в этих регионах сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
Во второй и третьей декадах июля на западе, юге, юго-востоке, в центре страны в самые жаркие дни температура воздуха будет повышаться до +33+42°С, на крайнем юге Казахстана до +46°С, в более прохладные дни понижаться до +23+28°С. В северной половине и на востоке страны ожидается колебание температуры воздуха ночью от +15+23°С до +7+12°С, днем от +32+39°С до +18+23°С.
19.06.2025, 14:32 47156
Выручка Freedom Holding Corp. в 2025 фискальном году превысила $2 млрд
Фото: Freedom Finance Global PLC.
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Freedom Holding Corp. объявляет финансовые результаты за 2025 фискальный год, который для компании завершился 31 марта текущего года.
Основные показатели продемонстрировали следующую динамику:
Выручка за отчетный период составила $2,1 млрд, ее рост на $384,2 млн (23%) по сравнению c показателем годом ранее, за счет увеличения количества договоров по пенсионному аннуитету и страхованию от несчастных случаев. Помимо этого, на выручку повлиял тот факт, что вместо чистого убытка от производных финансовых инструментов была зафиксирована чистая прибыль в размере $12,4 млн (+112%). Также стоит отметить увеличение комиссионного дохода с $440,3 млн до $505 млн (+15%) благодаря постоянному росту количества розничных клиентов брокерских компаний и их активности в совершении сделок.
Чистая прибыль Freedom Holding Corp. составила $84,5 млн. Прибыль на акцию холдинга $1,43*.
Активы холдинга выросли c $8,3 млрд до $9,9 млрд (+19%). Обязательства составили $8,700 млрд (+22%).
В 2025 фискальном году холдинг направил $51 млн на спонсорскую поддержку. Наиболее значительные взносы были сделаны в Казахстанскую федерацию шахмат и QJ League.
В отчетном периоде продолжился рост клиентской базы: брокерские счета - 683 тыс. (+153 тыс.), клиенты страховых компаний - 1,2 млн (+636 тыс.), пользователи банковских услуг - 2,5 млн (+1,6 млн), в остальных сегментах - 605 тыс. (+486 тыс.).
Рост клиентской базы банковских услуг во многом был обусловлен запуском SuperApp. За первый год приложение скачали более 1,8 млн пользователей, а к началу июня 2025 года их число достигло 2,3 млн.
Главный исполнительный директор Freedom Holding Corp. Тимур Турлов: "Завершившийся финансовый год стал важным этапом для нашей компании - временем глубоких трансформаций, преодоления вызовов и устойчивого развития. Мы вышли на новый уровень как в масштабах бизнеса, так и в восприятии со стороны инвесторов. Сегодня, учитывая рекордный рост рыночной капитализации, Freedom Holding Corp. воспринимается как один из опорных игроков не только в Казахстане, но и в регионе в целом. Наши достижения - результат долгосрочной стратегии и доверия инвесторов, которым мы искренне благодарны".
Важно также отметить, что в мае 2025 года стоимость акций достигала максимального уровня $183,07, рыночная капитализация - $11 млрд.
Динамика акций FRHC остается сильнее широкого рынка. В то время как основные индексы S&P500 и Nasdaq с начала календарного года демонстрируют околонулевую динамику, акции FRHC прибавили более 17% за аналогичный период. Это значительно опережает средние показатели финансового сектора США и отражает как устойчивый рост бизнеса, так и высокий уровень доверия со стороны инвесторов. В число крупнейших акционеров входят такие институциональные игроки, как BlackRock, Millennium Management, Goldman Sachs, State Street Corporation, Morgan Stanley, D.E. Shaw, HRT Financial LP, SIG Holding LLC, FMR LLC.
В текущем году Freedom Holding Corp продолжила реализацию стратегии развития телекоммуникационного бизнеса: 30 апреля 2025 года завершена сделка по приобретению Astel Group Ltd. Компания обладает компетенциями в спутниковой связи, системной интеграции и цифровых решениях. Сумма сделки составила $22,6 млн.
Знаковым событием также стало включение акций Freedom Holding Corp. в расчет индекса Russell 3000 в рамках его ежегодной ребалансировки, которое вступит в силу после закрытия американского рынка 27 июня 2025 года. Индекс Russell 3000 отслеживает динамику 3 019 крупнейших американских компаний, представляющих примерно 98% инвестируемого рынка акций США.
Справка
Фискальный 2025 год для компании закончился 31 марта 2025 года.
Изменение резерва, связанное с пересчетом валюты отчетности.
В прочий совокупный доход/расходы холдинга включены доходы и расходы по пересчету резерва валюты отчетности, возникающие в результате пересчета показателей финансовой отчетности, выраженные в функциональных валютах дочерних компаний, в валюте холдинга при консолидации. При расчете резерва статьи активов и обязательств пересчитываются по курсу на отчетную дату, статьи доходов и расходов пересчитываются по среднему курсу за отчетный период. Положительное изменение резерва возникает в результате снижения курса функциональных валют дочерних компаний к валюте, в которой отчитывается холдинг.
*Прибыль рассчитана исходя из базового средневзвешенного количества акций в 59,4 млн штук.
О компании
Freedom Holding Corp. является диверсифицированной компанией, предоставляющей финансовые услуги, занимающейся брокерской деятельностью, торговлей ценными бумагами, инвестиционными исследованиями и консультированием, инвестиционно-банковскими и андеррайтинговыми услугами, ипотекой, страхованием, телекоммуникациями, онлайн-продажей авиабилетов и билетов на культурные и спортивные мероприятия, предлагает услуги онлайн-супермаркета и многие другие. С учетом дочерних компаний Freedom Holding Corp. насчитывает более 8,8 тыс. сотрудников. Подразделения и дочерние компании холдинга расположены в 22 странах, включая Казахстан, США, Кипр, Польшу, Испанию, Узбекистан и другие. Обыкновенные акции Freedom Holding Corp. зарегистрированы в Комиссии по ценным бумагам и биржам США и торгуются под тикером FRHC на Nasdaq Capital Market.
03.06.2025, 14:31 94316
Новые правила въезда в Россию для иностранцев: как получить QR-код
Фото: telegram/МИИР РК
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В России вводят новые правила въезда в страну, согласно которым для пересечения границы РФ иностранным гражданам потребуется QR-код.
Через месяц, 30 июня, стартует второй этап эксперимента по апробации правил и условий въезда в Россию и выезда из нее иностранных граждан и лиц без гражданства", - сообщил официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале.
В частности, по ее словам, с указанной даты для въезда в Россию в безвизовом порядке иностранным гражданам, в том числе законным представителям недееспособных или несовершеннолетних, будет необходимо не позднее чем за 72 часа до планируемой поездки заполнить электронное заявление о планируемом въезде в Россию.
В случаях наличия документально подтвержденных обстоятельств, требующих срочного въезда в Россию - необходимость экстренного лечения, тяжелая болезнь, смерть близкого родственника, указанное заявление можно заполнить не позднее чем за 4 часа", - отметила она.
Ирина Волк пояснила, что заполнить электронное заявление можно с использованием мобильного приложения RuID.
Между тем gazeta.ru опубликовала пошаговую инструкция о том, как оформить QR-код для въезда в РФ:
- зарегистрируйтесь в приложении "Госуслуги RuID";
- заполните личный профиль, укажите свои данные и загрузите фотографию;
- заполните электронную заявку на въезд, укажите цель и срок пребывания в России. Это нужно сделать не позже чем за трое суток до предполагаемой даты въезда;
- дождитесь, пока сформируется QR-код, и на всякий случай сделайте снимок экрана. На пограничном пункте могут быть проблемы с интернетом;
- предъявите на границе QR-код и паспорт (или другой разрешенный документ, удостоверяющий личность);
- пройдите биометрические процедуры на въезде: вас попросят сфотографироваться и сдать отпечатки пальцев.
Отмечается, что для детей в возрасте от 6 до 18 лет заявление подают родители или опекуны. При этом у подающего уже должно быть действующее разрешение на въезд в Россию.
По информации издания, новые правила въезда коснутся граждан Азербайджана, Армении, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Таджикистана, Узбекистана и других государств, с которыми Россия заключила соглашения о безвизовом режиме.
Цифровой профиль иностранца облегчит приезжим из-за рубежа процедуру получения государственных услуг, в том числе по линии миграции, а также позволит заранее получить информацию о наличии возможных запретов на въезд в Россию. Кроме того, в мобильном приложении в электронном виде будут отображаться сведения о пересечении государственной границы Российской Федерации", - добавила официальный представитель МВД России.
01.06.2025, 08:12 234131
Что ждет казахстанцев в июне
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Что ожидает казахстанцев в июне 2025 года, читайте в материале агентства KAZAKHSTAN TODAY.
Отдых
В июне казахстанцев ожидает дополнительный выходной в связи с празднованием Курбан айта.
Поскольку первый день Курбан айта выпадает на пятницу, 6 июня, казахстанцы, у которых пятидневная рабочая неделя, будут отдыхать 3 дня подряд 6, 7 и 8 июня (пятница, суббота и воскресенье).
Для тех, кто работает 6 дней в неделю, днями отдыха станут 6 июня (пятница) и 8 июня (воскресенье).
Всего в июне ожидается 10 выходных и 20 рабочих дней.
В Казахстане с июня заработают переводы денег по номеру телефона между разными банками
Идет поэтапное подключение банков. Если говорить о более предметном статусе - с 9 банками на сегодня Национальная платежная корпорация, оператор этой системы, заключила договор. В числе этих девяти банков - "Халык банк", "Банк ЦентрКредит", Freedom Bank, "Банк RBK", Altyn Bank, "Береке Банк", ForteBank, Home Credit Bank и Nurbank (...) Мы рассчитываем, что в июне для клиентов первых пяти банков межбанковские переводы по номеру телефона уже будут доступны", - заявил советник председателя Национального банка Казахстана, руководитель цифровой трансформации Бинур Жалелов.
По его словам, в списке этих пяти банков - "Халык банк", Freedom Bank, RBK, Altyn Bank и Home Credit Bank.
Закончится верификация ввезенных смартфонов
В целях постепенного погружения населения в новые условия по регистрации мобильных устройств для физических лиц - граждан Республики Казахстан предусмотрен дополнительный срок легализации - до 25 июня 2025 года.
Если вы - физическое лицо, купили телефон, например, в апреле или феврале, но не успели его включить, то у вас есть возможность зайти на портал и бесплатно его верифицировать. До 25 июня действие приказа для физлиц продлевается", - сказал председатель Комитета телекоммуникаций МЦРИАП РК Дамир Сейсембеков.
Для импортеров телефонов срок завершился 25 мая. За это время официальные представители и ИП должны были внести данные о ввезенных телефонах на портал.
Смартфоны, завезенные и включенные в сеть до 25 марта, верифицировать не надо.
Напомним, норма с требованием верификации новых телефонов направлена на защиту пользователей от покупки некачественных или украденных устройств и повышение безопасности на мобильном рынке страны. Также эта мера поможет бороться с нелегальным ввозом смартфонов, что обеспечит честную конкуренцию среди официальных продавцов.
В Казахстане запустят единый ваучер на спорт, творчество и дополнительное образование
С 1 июня 2025 года стартует пилотный проект по внедрению единого ваучера. Он охватит Астану, Шымкент, Караганду, Кызылорду, Атырау и Актобе. Система направлена на объединение государственных и частных спортивных секций, творческих кружков и курсов допобразования в единой цифровой платформе, уточнили в Минкультуры.
Главный принцип - ваучер закрепляется за ребенком, а не за организацией. Это дает возможность свободно переходить между спортом, творчеством и образовательными программами без потери финансирования и повторной очереди. При реализации проекта по созданию платформы единого ваучера будут учтены особенности каждого региона, а также различия в характере творческого, спортивного и образовательного заказа.
Механизм единого ваучера предусматривает два формата:
- целевой ваучер - для занятий в государственных учреждениях, без постановки в очередь;
- универсальный ваучер - позволяет в цифровом формате выбрать частную или негосударственную организации; очередь формируется по возрасту и социальному статусу семьи, что обеспечивает справедливое распределение.
В соответствии с новыми правилами от кружков и секций требуется безопасная инфраструктура, соблюдение санитарных и противопожарных норм, утвержденные образовательные программы и квалифицированный персонал, чтобы каждый ребенок мог безопасно и качественно развиваться, а бюджетные средства использовались строго по назначению. Посещаемость будет фиксироваться ежедневно в цифровом формате, а единая платформа обеспечит прозрачность расходования средств, автоматизацию процессов, а также минимизацию коррупционных рисков и мошеннических схем.
Проект реализуется совместно Министерством культуры и информации (творчество), Министерством туризма и спорта (спорт), Министерством цифрового развития (техническое сопровождение) и Министерством просвещения (допобразование).
В Казахстане с июня вводятся летние ограничения на движение грузового транспорта
В летний период на территории Республики Казахстан ежегодно вводятся временные ограничения на движение тяжеловесных грузовых транспортных средств. Ограничения вводятся с 1 июня. Меры направлены на сохранение дорожного покрытия и обеспечение безопасности дорожного движения в условиях высокой температуры воздуха, сообщаетнациональная компания "ҚазАвтоЖол".
Сроки действия ограничений:
с 1 июня по 31 августа - в южных и западных регионах страны;
с 1 июня по 15 августа - в северных и восточных регионах.
Ограничения действуют при температуре воздуха выше +25 °С в дневное время.
Регионы с ограничением с 1 июня по 31 августа с 10.00 до 22.00:
- Алматинская область;
- Атырауская область;
- Жамбылская область;
- область Жетысу;
- область Улытау;
- Карагандинская область;
- Кызылординская область;
- Туркестанская область;
- Мангистауская область.
Регионы с ограничением с 1 июня по 15 августа с 11.00 до 21.00:
- область Абай;
- Акмолинская область;
- Актюбинская область;
- Восточно-Казахстанская область;
- Западно-Казахстанская область;
- Карагандинская область;
- Костанайская область;
- Павлодарская область;
- Северо-Казахстанская область.
Причина ограничений - защита дорожного покрытия. Асфальт в жаркую погоду становится уязвимым к деформациям под воздействием высоких нагрузок. Движение тяжелых транспортных средств в этот период может привести к разрушению покрытия, образованию колейности и ям", - уточнили в нацкомпании.
Дополнительные поезда запустят в летний период в Казахстане
АО "Пассажирские перевозки" запускает 11 дополнительных железнодорожных маршрутов в предстоящий летний период, сообщили в пресс-службе компании.
В расписание включены новые поезда, а также увеличена частота курсирования на ряде направлений.
С июня по сентябрь 2025 года будут курсировать: 3 состава "Тальго", 5 стандартных поездов, а также к 3 поездам будут добавлены прицепные вагоны:
- поезд № 253/254 Астана - Достык (Тальго) будет курсировать 2 раза в неделю;
- поезд № 207/208 Алматы - Жаланашколь (Тальго) будет курсировать по датам;
- поезд № 211/212 Алматы - Достык (Тальго) будет курсировать через день;
- поезд № 221/222 Алматы - Достык будет курсировать 3 раза в неделю;
- поезд № 457/458 Семей - Достык будет курсировать через день;
- поезд № 459/460 Оскемен - Достык будет курсировать через день;
- прицепные вагоны Алматы - Достык будут курсировать через день;
- прицепные вагоны Кызылорда - Достык будут курсировать через день;
- прицепные вагоны Павлодар - Достык будут курсировать через день;
- поезд № 201/202 Астана - Алматы будет курсировать ежедневно;
- поезд № 203/204 Астана - Шымкент будет курсировать ежедневно.
Данное решение позволит перевезти более 270 тыс. пассажиров на дополнительно назначенных поездах. Билеты можно приобрести за 45 дней до отправления на официальном сайте bilet.railways.kz, а также в билетных кассах железнодорожных вокзалов.
Новый Водный кодекс вступает в силу 10 июня этого года
Новый Водный кодекс охватывает все направления водной отрасли Казахстана. Среди его основных задач - формирование и развитие общенациональной политики водосбережения, регулирование водоснабжения и водоотведения в населенных пунктах, использование альтернативных источников воды (дождевые и талые воды, очищенные сточные и опресненные соленые воды, возможные к использованию в качестве водных ресурсов), а также повышение эффективности в области охраны и использования водных ресурсов", - сказал директор департамента водной политики Серикжан Бекетаев.
ПНХЗ остановят с 18 июня в связи с планово-предупредительными работами
Атырауский НПЗ и Шымкентский НПЗ продолжат производство нефтепродуктов в штатном режиме.
В Алматы и Алматинской области намерены повысить тарифы на энергоснабжение
Филиал АО "Алатау Жарык Компаниясы" - "Энергосбыт" уведомляет о предоставлении на согласование проекта предельной цены на электрическую энергию для потребителей города Алматы и Алматинской области с вводом в действие с 1 июня 2025 года.
В компании назвали ряд причин, приведших к необходимости пересмотра тарифов:
с 1 января 2025 года цены на услугу по обеспечению готовности электрической мощности к несению нагрузки ТОО "РФЦ и ВИЭ";
с 1 апреля 2025 года тариф на услугу по передаче электрической энергии по сетям регионального уровня АО "Алатау Жарық Компаниясы", а также тарифы АО "КEGOC" на услуги по пользованию национальной электрической сетью и услуги по организации балансирования производства - потребления электрической энергии;
подача 14 апреля 2025 года АО "Алатау Жарық Компаниясы" заявки на изменение утвержденного тарифа до истечения его срока действия по услуге передачи электрической энергии на 2025 год.
Как сообщается в проекте, предельная цена на электроэнергию с 1 июня составит 38,66 тенге за киловатт-час без НДС. Для бытовых потребителей, использующих электрическую энергию для собственных бытовых нужд, тариф составит 29,52 тенге за кВт-ч без НДС. Для потребителей, использующих электроэнергию не для бытовых нужд, - 38,66 тенге за кВт-ч, для юрлиц, финансируемых из госбюджета, - 111,72 тенге за кВт-ч.
Минздрав обновил перечень бесплатных лекарств
В частности, обновлен перечень бесплатных лекарств для лиц с психическими заболеваниями, для больных с артериальной гипертензией 2-4-й степени риска и для пациентов, которым необходима поддерживающая терапия агонистами опиоидов.
Приказ вступит в силу с 4 июня 2025 года.
Минобороны проведет учения в ряде регионов страны
Со 2 по 5 июня в соответствии с планом подготовки Вооруженных сил РК на территории ряда регионов страны пройдут мероприятия по боковой боевой поддержке воинских частей и соединений, сообщает пресс-служба Минобороны.
В рамках тактико-строевых занятий запланированы подъемы по тревоге, выдвижение колонн военной техники из точки постоянной дислокации в зонах учений, на полигонах и в медицинских центрах", - говорится в сообщении.
В ведомстве подчеркнули, что учения проводятся исключительно в научных целях. Их основная задача - повышение уровня боевой техники, слаженности действий личного состава, а также совершенствование командирских навыков по управлению подразделениями.
Передвижение военной техники будет осуществляться строго по утвержденным маршрутам с соблюдением требований мер безопасности. Призываем граждан к сохранению спокойствия, с пониманием относиться к проведению мероприятий и возражать против распространения непроверенной информации", - добавили в Минобороны.
Новые авиарейсы
С 1 июня текущего года на рынок авиаперевозок Казахстана входит новая авиакомпания из ОАЭ - Air Arabia Abu Dhabi. Авиакомпания планирует начать выполнение прямых регулярных пассажирских рейсов по маршруту Абу-Даби - Алматы с частотой 3 рейса в неделю (вторник, пятница и воскресенье).
С 1 июня авиакомпания FlyArystan запускает новый маршрут Шымкент - Семей - Шымкент. Полеты будут выполняться дважды в неделю - по понедельникам и четвергам. С этой же даты авиакомпания SCAT начнет выполнять рейсы Алматы - Урджар - Алматы, а также Астана - Урджар - Астана с частотой 6 раз в неделю каждый.
Авиакомпания "Эйр Астана" также планирует запустить новые международные авиамаршруты:
с 1 июня Алматы - Франкфурт (Германия), 3 рейса;
с 4 июня Алматы - Дананг (Вьетнам), 2 рейса.
Авиакомпания Fly Arystan с 4 июня: Караганда - Стамбул (Турция), 2 рейса.
В июне также возобновляется авиарейс Алматы - Маскат. Авиарейсы будет выполнять оманская авиакомпания SalamAir.
С 1 июня 2025 года казахстанская авиакомпания SCAT начнет выполнять субсидируемые рейсы до Ушарала, который находится недалеко от озера Алаколь. Между столицей и Ушаралом, а также Алматы и Ушаралом будет выполняться по 7 рейсов в неделю. Стоимость билета в один конец - 20 тыс. тенге.
Министерство транспорта намерено отменить оплату за проезд по участкам платных дорог с дефектами
Ожидается, что изменение вступит в силу в июне 2025 года.
Погода в июне
Согласно консультативному прогнозу Казгидромета, погода в июне ожидается разнообразной. Летние особенности атмосферной циркуляция будут способствовать развитию неустойчивых погодных условий, сопровождающихся чередованием более прохладных и жарких периодов, с дождями, в отдельные дни сильными с грозой, градом, шквалистым ветром. В отдельные дни ожидаются пыльные бури.
В первой декаде июня на фоне повышенного температурного фона во всех регионах Казахстана прогнозируются частые кратковременные грозовые дожди. Лишь в отдельные дни при смене тропических воздушных масс более прохладным атлантическим воздухом будет спад жары, как например в первой декаде на западе республике ожидается понижение температуры воздуха ночью от +17+22°С до +7+12°С, днем от +27+32°С до +20+25°С, в Атырауской и Мангистауской и Актюбинской и Костанайской областях и в области Улытау - ночью от +18+28°С до +12+23°С, днем от +30+38°С до +20+30°С, но в конце декады вновь прогнозируется днем повышение температуры до +25+32°С.
Жителей северных и центральных регионов спад жары ожидает уже к середине первой декады температура будет колебаться в ночные часы от +10+15°С, на крайнем севере 7°С до +15+20°С, днем от +25+30°С до +18+25°С.
На востоке республики большую часть декады температурный фон ожидается ночью в пределах +10+15°С, на юге до +20°С, днем +22+30°С, на юге жарче - до +35°С, в конце первой декады - в начале второй декады июня станет более прохладно.
На юге и в Жамбылской области ожидается жаркий период даже в ночные часы, показатели термометров достигнут отметки +20+28°С, днем до +35+43°С, однако уже к концу первой декады ожидается небольшое понижение температуры воздуха, днем до +28+33°С.
На юго-востоке республики в Алматинской области и в области Жетісу прогнозируется постепенное повышение температуры воздуха ночью от +10+15°С до +15+20°С, днем от +20+25°С до +30+35°С, в горных районах ночью от +2+7°С до +7+12°С, днем от +10+15°С до +20+25°С, во второй половине декады ожидается днем +25+30°С.
Во второй и третьей декадах июня на западе, юге, юго-востоке страны в самые жаркие дни температура воздуха будет повышаться до +33+40°С, на крайнем юго-западе, юге до +43°С, в более прохладные дни понижаться до +22+27°С.
В северной половине страны, в центре и на востоке ожидается колебание температуры воздуха ночью от +15+23°С до +2+10°С, днем от +25+38°С до +15+27°С.
30.05.2025, 20:44 109306
Варварская обрезка и незаконная вырубка: что происходит с "зелеными легкими" Алматы
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Алматы на протяжении многих десятилетий считается жемчужиной Казахстана. Уникальным городом с богатой историей, архитектурой и активной культурной жизнью. Но больше всего южная столица известна своими садами и аллеями. На зеленый город ежегодно приезжают посмотреть сотни туристов.
Однако экологическая ситуация в мегаполисе остается одной из самых главных проблем. Недавно Алматы в очередной раз попал в список городов с самым грязным воздухом.
Во второй половине мая текущего года южная столица Казахстана заняла 42-е место в этом рейтинге. Уровень загрязненности в Алматы - средний, индекс качества воздуха - 61. При анализе данных за прошлый год можно отметить, что май еще не худший по этим показателям месяц. Критичнее всего ситуация в городе обстоит с декабря по март, в самое холодное время. В середине января прошлого года в рамках рейтинга в режиме реального времени Алматы даже возглавил список самых грязных городов мира, тогда индекс превышал 250. И даже после окончания холодов результаты южной столицы далеки хотя бы от неплохих, а ведь зимнее ухудшение этих и без того пессимистичных показателей - ежегодная проблема, отмечает energyprom.kz.
По данным аналитиков, основной причиной загрязнения атмосферы в южной столице является автотранспорт. Это не гипотеза, а выводы экспертов, составивших сводный том предельно допустимых выбросов для города. Эти данные были опубликованы правительством РК. В документе говорится, что из общего годового объема выбросов в 189 тысяч тонн на автотранспорт приходится 112,7 тысячи тонн, или 59,6%. Еще четверть объема, или 52,1 тысячи тонн, составляют загрязняющие вещества, которые выбрасывают стационарные источники.
Президент РК Касым-Жомарт Токаев назвал транспорт и уплотняющую застройку основными причинами загрязненного воздуха в Алматы. Он заявил, что проблема загрязненного воздуха в Алматы перешла в разряд одной из самых главных для горожан и требует незамедлительного решения.
На фоне этого сохранение и увеличение зеленых насаждений в мегаполисе становится особенно важным. По данным городского акимата, в Алматы за три года высажено более миллиона деревьев. Также в пресс-службе уверяют, что в городе были значительно ужесточены требования к посадке и уходу за зелеными насаждениями.
В частности, в правила содержания и защиты зеленых насаждений внесены существенные изменения.
Впервые закреплены нормы полива, включая организацию полноценной поливочной системы, биологическую защиту растений, санитарную и формовочную обрезку, а также требования к качеству посадочного материала и соблюдению дистанции от объектов инфраструктуры. Особое внимание уделено компенсационным посадкам", - утверждают в акимате.
Между тем в СМИ периодически появляются сообщения о незаконной вырубке или варварской обрезке деревьев.
В частности, в январе стало известно, что в Алматы незаконно вырубили полувековые дубы. Тогда было возбуждено уголовное дело. Также прошлым летом в городе неизвестные срубили и повредили деревья вдоль Малой Алматинки.
Весной 2024 года алматинцы заявили о варварской обрезке деревьев в Центральном парке отдыха. Экологическое общество Алматы и горожане потребовали от акимата остановить обрезку, уродующую деревья.
По словам неравнодушных горожан, проводимые работы в парке превращают здоровые деревья "в высокие уродливые больные столбы-обрубки".
Этой весной обрезка зеленый веток деревьев вновь вызвала возмущение общественности. Как сообщили в Экологическом обществе, обрезка идет по всему городу, но в лидерах, как всегда, Ауэзовский и Алмалинский районы.
К сожалению, с 2008 года по настоящее время существует количественный план по обрезке, тендерный план освоения бюджетных средств, который прописывают не по факту наличия сухих ветвей, а просто берут любые цифры "с потолка", чтобы обрезать без разбору. Осложняет проблему отсутствие законодательного требования получения разрешения на обрезку, отмененное в 2018 году", - отмечают в обществе.
Общественники заявили, что обрезка здоровых ветвей и крон приводит к гибели насаждений.
По мнению специалистов, безграмотное озеленение и массовая обрезка деревьев усугубляют экологию Алматы. Об этом еще в 2013 году в интервью газете "Мегаполис" заявила заведующая лабораторией экологической морфологии растений Института ботаники и фитоинтродукции МОН РК доктор биологических наук Ирина Кокорева.
Но вы посмотрите, что с ними вытворяют. Что ни дерево, то пальма. Отпиливают ветви снизу - и остается изуродованная крона, от которой мало толку. Особенно нельзя так вольно обращаться с дубом. Ведь мало веток - мало листьев. А именно в них происходит фотосинтез и образуются органические вещества для питания растения. Срезая ветви, мы обрекаем его на голодную смерть. А себя лишаем хорошей порции кислорода, которого и так в загазованном воздухе меньше нормы", - подчеркнула специалист.
В 2011 году председатель экосоюза "Табигат" Мэлс Елеусизов на пресс-конференции высказался о вырубке зеленых насаждений. По его мнению, вырубка деревьев в Алматы стала бизнесом для чиновников.
Был строительный бум, на месте домов рубили все. А сейчас просто так рубят. Все улицы уже опустели. И рубят самые хорошие, ценные деревья... Самое страшное в этой ситуации, что управление экологии городского акимата в этом активно участвует", - сказал эколог.
В информациях Kazakhstan Today также неоднократно подчеркивалось, что существенное влияние на улучшение экологии Алматы окажет массовая высадка деревьев и других насаждений. Однако общественники продолжают сообщать об уничтожении деревьев.
При этом, по словам алматинцев, при компенсационных посадках вместо уничтоженных насаждений высаживаются "чахлые, безжизненные прутики".
К примеру, осенью 2023 года вдоль одной из центральных улиц Алматы высадили саженцы тополей. И вот в конце июня 2024 года можно было увидеть, как они гибнут из-за отсутствия полива.
Алматинцы, проживающие в квартале улиц Жандосова - Манаса - Озтюрка - Ауэзова, рассказали, что вместо жилых двухэтажных домов в их зеленом районе планируют построить общежития. Кроме того, о десятках засохших деревьев возле озера Сайран в Алматы сообщали очевидцы. По их словам, деревья погибли без полива.
Кроме того, как известно, деревья оказывают значительное влияние на потоки воздуха в городе. Зеленые насаждения изменяют их направление и скорость, а также фильтруют загрязнения. Также деревья играют значимую роль в снижении воздействия ураганов на города.
Жители Алматы еще помнят сильнейший ураган, охвативший южную столицу 17 мая 2011 года. Тогда территории Иле-Алатауского государственного национального природного парка в результате ветровала были снесены деревья на площади 480 гектаров. Объем ветровальной и буреломной древесины в урочище Медеу составил 96 тысяч кубометров. Ущерб от урагана составил 170 млн тенге.
В июне того же года 2011 в результате урагана пострадали четыре человека. По данным МЧС, по городу отмечены многочисленные порывы воздушных линий электропередачи до 0,4 кВА. Произошло отключение 13 подстанций. Сваленные деревья повредили газопроводы низкого давления, автобусные остановки, опоры ЛЭП.
В 2012 году председатель экосоюза "Табигат" Мэлс Елеусизов заявил, что пыльные бури в Алматы станут привычным явлением.
По его словам, из-за критического уменьшения деревьев и тени, которую они давали, смешение масс горячего воздуха от нагретого асфальта улиц и холодного воздуха, идущего с гор вниз, дает начало ураганным ветрам и пыльным бурям. По его словам, проблему глобального потепления нужно решать локально. Один из методов борьбы - это озеленение и сохранение растительности.
Надо сажать деревья и стараться их сохранить. Там, где деревья, - там вода. А если нет ничего, влага быстро испаряется. Вот этим надо заниматься в первую очередь", - отметил эколог.
В свою очередь заместитель председателя экосоюза "Табигат" Айдар Бекбосынов заявил, что ураганы в Алматы могли быть спровоцированы вырубкой пригородной лесополосы.
В частности, тогда жители поселка Бельбулак, расположенного в 15 километрах от Алматы, рассказали, что в населенном пункте началась обширная вырубка лесополосной зоны. Как выяснилось, территория отдана акимом поселка под индивидуальное жилищное строительство: здесь планируется строительство около 15 жилищных объектов. В результате были уничтожены несколько десятков деревьев, среди которых в основном 50-70-летние тополя.
Он отметил, что "эта лесополоса была посажена давно" и "основное предназначение - сдерживать ураганные порывы ветра".
То, что мы сейчас видим в Алматы, напрямую зависит от вырубки лесополос в предгорных районах города", - пояснил он.
Экологическая обстановка и сохранение "зеленых легких" города являются одними из самых обсуждаемых тем среди алматинцев. Недавно в городе сменился аким. Новым главой стал Дархан Сатыбалды. В числе основных приоритетов работы на своем посту он обозначил ряд проблемных вопросов Алматы, а именно износ инженерных сетей, точечную застройку и экологию.
По мнению нового акима, Алматы должен стать экологически устойчивым мегаполисом.
Для этого будет обеспечено качественное озеленение, развитие общественных пространств, поддержка инициативы по раздельному сбору мусора и утилизации, по энергоэффективности и рациональному использованию природных ресурсов, внедрение стимулов для перехода на электромобили и экологически чистые технологии", - заявил Сатыбалды.
Также решить проблемы экологии поручил новому акиму города глава государства. Он поставил ряд ключевых задач по развитию мегаполиса, включая обеспечение устойчивого экономического роста, диверсификацию структуры экономики, комплексную модернизацию городской инфраструктуры, а также улучшение состояния дорожно-транспортной сети.
23.05.2025, 14:26 130881
Как изменилось экологическое состояние воздуха в Казахстане за последние 20 лет
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В 2025 году Казахстан занял 30-е место среди 113 стран по индексу загрязненности в городах. Показатель РК составил 73,2 балла из 100 максимально возможных. Чем выше индекс, тем более высокий уровень экологического загрязнения наблюдается в стране. Архивные данные сервиса позволяют отследить этот индикатор как минимум с 2013 года. С того времени положение Казахстана изменилось незначительно. В 2013-м РК так же относилась к числу 30 самых экологически грязных стран, но с индексом 79,6, сообщает ranking.kz.
Ближайшие соседи Казахстана, вошедшие в рейтинг, - Россия и Узбекистан. Индекс загрязненности в городах этих стран в 2025 году был ниже, чем у РК: 59 и 54 соответственно. Лидерами рейтинга, то есть самыми чистыми государствами, стали европейские Финляндия, Исландия, Эстония и Швеция. В числе аутсайдеров оказались бедные страны Африки.
Как обстоят дела с экологическим состоянием воздуха в казахстанских городах? Из 70 населенных пунктов, в которых специалисты РГП "Казгидромет" в прошлом году делали замеры уровня загрязненности, лишь 23 можно отнести к экологически чистым. Среди них только четыре областных центра, остальные - малые города и села. В оставшихся 47 населенных пунктах, где проводились замеры, был зафиксирован повышенный, высокий или очень высокий уровень загрязнения атмосферы. Хуже всего ситуация обстояла в обеих столицах, а также в Караганде и Усть-Каменогорске: эти города регулярно занимают аутсайдерские позиции в списке самых экологически грязных населенных пунктов страны.
Как изменилась ситуация в этих городах за последние 20 лет? В Караганде в 2005-м ИЗА составлял 13,9 и был на границе между высоким и очень высоким уровнем, а в 2023 году достиг отметки в 16, то есть уровень загрязненности стал очень высоким. В Астане все однозначно стало намного хуже. В 2005-м столица еще относилась к числу "зеленых" городов с ИЗА 3,7, а в 2023 году она уже была в оранжевой зоне с показателем 7. Алматы же за эти годы перешел из категории городов с очень высоким уровнем загрязненности в разряд населенных пунктов с повышенной загрязненностью.
Открытием в плане динамики показателей можно считать разве что ситуацию в Усть-Каменогорске, где с 2005 по 2023 год индекс уменьшился с 8,7 до 4,8. Стали ли устькаменогорцы дышать свободнее? Объективно ситуация в этом промышленном городе в конце ноября прошлого года ухудшилась настолько, что впервые в истории РК школьников перевели на дистанционный режим учебы из-за смога, а сенаторы предложили признать город зоной экологического бедствия. В своем запросе правительству депутаты сената сообщили, что в областном центре ВКО растет заболеваемость раком легких и кожи. Это ли не показатель ухудшения экологической обстановки? Сенаторы Ольга Булавкина и Шакарым Буктугутов предложили создать правительственную комиссию по контролю за экологическим состоянием города. Однако премьер-министр в ответ лишь написал, что "с учетом проводимой работы в регионе создание комиссии представляется нецелесообразным".
В целом ситуация с выбросами загрязняющих веществ в Казахстане за последние годы действительно менялась. Наблюдались и достижения, и стагнация. Сначала о хорошем. По информации Бюро национальной статистики АСПиР РК, общий объем выбросов твердых, жидких и газообразных загрязняющих веществ с 2005 по 2023 год сократился с 3 млн до 2,3 млн тонн в год, то есть на 24%. Вместе с тем эмиссии парниковых газов в РК, напротив, значительно увеличились: с 233,8 млн до 340 млн тонн по итогам 2023 года. Рост - более чем на 45%. Это информация из отчетов международной базы данных OurWorldinData.
Объем выбросов парниковых газов - крайне важный экологический индикатор, ведь в 2016 году Казахстан присоединился к всемирной инициативе по декарбонизации и подписал Парижское соглашение. Этот международный договор обязывает страны-участники постепенно уменьшать объемы выбросов парниковых газов. С 2019 года РК действительно начала сокращать эмиссии СО2 и других видов парниковых газов, однако о пока страна не вернулась к показателям 2005 года.
Указанная точка зрения в информационных материалах может не совпадать с точкой зрения редакции информационного агентства Kazakhstan Today
01.05.2025, 10:50 276051
Что ждет казахстанцев в мае
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Астана. 1 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Что ожидает казахстанцев в мае 2025 года, читайте в материале агентства KAZAKHSTAN TODAY.
Праздники
Май порадует казахстанцев дополнительными выходными днями в связи с празднованием Дня единства народа Казахстана, Дня защитника Отечества и Дня Победы. Всего казахстанцев, работающих пять дней в неделю, ждет 19 рабочих дней и 12 выходных дней.
1 мая, четверг, является выходным днем в связи с празднованием Дня единства народа Казахстана.
7 мая - День защитника Отечества - праздничный день выпадет на среду.
9 мая - День Победы - праздничный день выпадает на пятницу.
В этом году отмечается 80-летие Победы в Великой Отечественной войне.
В Астане в честь праздника состоится военный парад, посвященный 80-летию Победы.
В Алматы пройдет акция "Батырларға тағзым" (шествие "Бессмертного полка"). 9 мая в 10.00 участники акции выйдут от Центрального парка на улице Гоголя, дойдут до улицы Зенкова, а затем войдут в парк 28 гвардейцев-панфиловцев. Там они возложат цветы к Вечному огню.
В Казахстане живут 111 ветеранов Великой Отечественной войны. За время Великой Отечественной войны на фронт из Казахской ССР были призваны более 1,2 млн человек. Около 500 казахстанцев стали Героями Советского Союза, четверо из них дважды становились героями, 110 воинов были награждены орденом Славы трех степеней. Каждый второй казахстанец, взявший в руки оружие, отдал жизнь за Победу. Из плена не вернулись 630 тыс. человек. Во время Второй мировой войны без вести пропало более 271 тыс. казахстанцев.
График работы ЦОНов и спецЦОНов на майские праздники
Нерабочими днями в ЦОНах и спецЦОНах будут 1, 7 и 9 мая. Субботние дни, 3 и 10 мая, будут рабочими для дежурных ЦОНов и спецЦОНов.
ЦОНы будут обслуживать посетителей до 13.00, в спецЦОНах прием заявлений будет осуществляться до 12.00, выдача документов - до 13.00.
С 1 мая меняется порядок работы мобильных бригад скорой медицинской помощи
В связи с жалобами на длительное ожидание приезда скорой помощи и с целью повышения эффективности работы экстренной службы Министерством здравоохранения вносятся изменения в правила работы мобильных бригад при поликлиниках, обслуживающих вызовы 4 категории срочности. Данные изменения вступают в силу с 1 мая текущего года и не ограничивают права граждан на вызов экстренной помощи по номеру 103", - проинформировали в пресс-службе Минздрава.
По данным ведомства, вызовы 4-й категории срочности касаются состояний, не угрожающих жизни пациента, при которых отсутствует непосредственная и потенциальная угроза жизни и здоровью пациента, но требующие медицинского вмешательства.
Что изменится с 1 мая:
● мобильные бригады при поликлиниках будут работать в часы их функционирования - с 8.00 до 20.00;
● вызовы 4-й категории срочности (например, повышенное давление, температура, легкие травмы), не представляющие угрозы жизни, будут перенаправляться мобильным бригадам ПМСП в рабочее время поликлиник;
● после 20.00 и в выходные дни все вызовы, включая 4-ю категорию, как и прежде, будут обслуживаться бригадами скорой помощи.
При этом в Минздраве отметили, что механизм вызова скорой помощи остается прежним - набрав номер 103, граждане могут вызвать экстренную медицинскую помощь в любое время суток. В случаях, когда состояние пациента представляет непосредственную угрозу жизни, бригада скорой помощи приедет независимо от дня недели и времени суток.
Время прибытия мобильной бригады ПМСП на вызов - до 60 минут. Для более срочных категорий предусмотрены нормативы: 10 минут - для вызовов первой категории, 15 - для второй и 30 - для третьей, проинформировали в министерстве.
Новые авиасообщения
Авиакомпания "SCAT" планирует открыть следующие новые авиамаршруты из аэропорта Шымкента:
- с 27 мая:
- Шымкент - Будапешт (Венгрия), 2 рейса в неделю;
- Шымкент - Мюнхен (Германия), 3 рейса;
- с 28 мая:
- Шымкент - Сиань (Китай), 2 рейса;
- с 29 мая:
- Шымкент - Каир (Египет), 2 рейса;
- Шымкент - Шанхай (Китай), 2 рейса;
- Шымкент - Сеул (Корея), 2 рейса;
- с 30 мая:
- Шымкент - Урумчи (Китай), 2 рейса.
Авиакомпания "Эйр Астана" также планирует запустить ряд новых международных авиамаршрутов:
- с 14 мая Астана - Дананг (Вьетнам), 2 рейса;
- с 27 мая Атырау - Тбилиси (Грузия), 3 рейса;
- с 28 мая Алматы - Ош (Кыргызстан), 4 рейса;
- с 31 мая Атырау - Баку (Азербайджан), 3 рейса.
Авиакомпания Qazaq Air с 1 мая открывает новый международный авиамаршрут Астана - Туркестан - Самарканд с частотой 2 рейса в неделю.
Авиакомпания Fly Arystan планирует открыть с 18 мая авиамаршрут Алматы - Инин (Кульджа), 2 рейса.
Кроме того, с 14 мая 2025 года авиакомпания "Indigo" планирует открытие нового направления по маршруту Астана - Дели. Рейсы будут выполняться с частотой 3 раза в неделю на воздушных судах типа А-320/321.
Образование
В мае в школах Казахстана заканчивается четвертая четверть и учебный год. Более 3,9 млн школьников по всей стране подведут его итоги. Для свыше 217 тыс. 11-классников это завершение станет символическим прощанием со школьной скамьей. Во всех школах в последний учебный день, 23 мая, пройдет единый классный час, сообщили в Минпросвещения.
Сроки проведения выпускных экзаменов изменились в Казахстане
Минпросвещения РК изменило сроки начала и завершения 2024-2025 учебного года, а также сроки проведения итоговой аттестации обучающихся в организациях среднего образования.
Утверждены следующие сроки итоговой аттестации:
- для учащихся 9-х (10-х) классов итоговые выпускные экзамены - с 29 мая по 10 июня 2025 года;
- для учащихся 11-х (12-х) классов государственные выпускные экзамены - с 30 мая по 16 июня 2025 года.
Для учащихся 9-х (10-х) классов:
- письменный экзамен по математике (алгебре) - 29 мая 2025 года;
- письменный экзамен по казахскому языку/русскому языку и родному языку для школ с уйгурским/таджикским/узбекским языком обучения (язык обучения) в форме эссе, для обучающихся школ с углубленным изучением предметов гуманитарного цикла - письменной работы (статья, рассказ, эссе) - 2 июня 2025 года;
- письменный экзамен по предмету по выбору (физика, химия, биология, география, геометрия, история Казахстана, всемирная история, литература (по языку обучения), иностранный язык (английский/французский/немецкий), информатика) - 5 июня 2025 года;
- письменный экзамен по казахскому языку и литературе в классах с русским/узбекским/уйгурским/таджикским языком обучения и письменный экзамен по русскому языку и литературе в классах с казахским языком обучения - 10 июня 2025 года.
Для учащихся 11-х (12-х) классов:
- устный экзамен по истории Казахстана - 30 мая 2025 года;
- письменный экзамен по алгебре и началам анализа - 4 июня 2025 года;
- письменный экзамен по казахскому языку/русскому языку и родному языку для школ/классов с уйгурским/таджикским/узбекским языком обучения (язык обучения) - 9 июня 2025 года;
- письменный экзамен по предмету по выбору (физика, химия, биология, география, геометрия, всемирная история, основы права, литература (по языку обучения), иностранный язык (английский/французский/немецкий), информатика) - 12 июня 2025 года;
- письменный экзамен по казахскому языку и литературе в школах/классах с узбекским/уйгурским/таджикским/русским языком обучения и по русскому языку и литературе в школах/классах с казахским языком обучения - 16 июня 2025 года.
Дорога в обход Тараза станет платной
Согласно приказу Минтранспорта, с 5 мая 2025 года проезд по обходной дороге города Тараза станет платным для автобусов и грузовиков.
Установить, что участок Обход Тараз километр 477+050 - 534+050 (А-2) автомобильной дороги общего пользования республиканского значения II категории Обход Тараз используется на платной основе. Проезд может осуществляться по альтернативной дороге: через город Тараз", - говорится в приказе.
Протяженность платной дороги составляет 57 км.
Минэнерго РК планирует продлить запрет на вывоз сжиженного нефтяного газа
Запрет намерены ввести сроком на шесть месяцев с 14 мая 2025 года.
Казахстан вводит золотую визу
По инициативе Министерства иностранных дел РК утверждены новые правила получения инвесторской визы, направленные на укрепление инвестиционной привлекательности страны и поддержку долгосрочного делового партнерства.
Иностранные граждане, инвестировавшие не менее $300 тыс. в уставной капитал казахстанских компаний или в местные эмиссионные ценные бумаги, смогут подать электронное ходатайство на оформление инвесторской визы. Данная "золотая виза" предусматривает возможность последующего получения вида на жительство в РК сроком до 10 лет", - проинформировали в ведомстве.
Погода в мае 2025 года
В мае заканчивается весенний период и осуществляется переход к лету. Характерным для мая является неустойчивая погода, неравномерное нарастание тепла, возвраты холодов после продолжительно теплой погоды.
По предварительным данным Казгидромета, в мае средняя за месяц температура воздуха ожидается выше нормы на 1° на большей территории республики, около нормы - в Восточно-Казахстанской области, в юго-восточной половине Алматинской области, в областях Жетысу и Абай.
Средняя за месяц температура воздуха ожидается +13, +20°С на большей территории республики, +21, +23°С - в юго-западной части страны, +7, +12°С на крайнем востоке и в горных районах юго-востока республики.
Количество осадков в мае прогнозируется меньше нормы на большей территории РК, около нормы - в Акмолинской, Северо-Казахстанской областях, на большей части Костанайской области, на севере Западно-Казахстанской, Актюбинской, Павлодарской, на юге Кызылординской, Туркестанской, Жамбылской областей, на юго-востоке Алматинской области, в Жетысуской, Абайской, Восточно-Казахстанской областях.
28.04.2025, 11:20 230286
В Казахстане кредитование населения увеличилось на 3,5%
Фото: Depositphotos
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В Республике Казахстан кредитование населения увеличилось на 3,5% с начала 2025 года, сообщает Евразийский банк развития.
В частности, займы на потребительские и прочие цели выросли на 4,6% и 8,4% соответственно. Кредиты бизнесу снизились на 0,3% преимущественно вследствие сокращения объема задолженности перед банками субъектов малого предпринимательства. При этом кредитный портфель среднего и крупного предпринимательства увеличился на 8,4% и 10,8% соответственно", - сообщается в макрообзоре аналитиков.
По информации банка, кредитный портфель банковского сектора Казахстана вырос на 1,9% по сравнению с началом года и составил 36,6 трлн тенге по состоянию на 1 апреля 2025 года.
Между тем, экономическая активность в Армении увеличилась на 4,1% г/г в январе - марте 2025 года.
Рост был обеспечен секторами услуг, торговли и строительства. Промышленное производство сократилось на 18,5% г/г из-за исчерпания эффекта от увеличения внешней торговли и переработки драгоценных металлов в начале прошлого года. По той же причине экспорт и импорт продемонстрировали снижение - на 61,8% и 47,9% соответственно. Падение в промышленности было компенсировано ростом в других секторах. Положительное влияние на экономику сохраняется со стороны строительства, сельского хозяйства и сферы услуг. Мы ожидаем, что экономическая активность ускорит рост во втором полугодии по мере восстановления положительной динамики промышленности", - заявили в банке.
Также по информации аналитиков, рынок труда в Беларуси демонстрирует устойчивый рост заработных плат на фоне низкой безработицы.
Реальная заработная плата в Беларуси выросла на 11,8% г/г в марте 2025 года. после 11,1% г/г в феврале. Двузначные темпы роста заработной платы в годовом выражении сохраняются более 20 месяцев. В бюджетном секторе оплата труда в реальном выражении, по нашим оценкам, увеличилась на 12,3% г/г, во внебюджетном - высокие темпы роста отмечаются по большинству видов экономической деятельности. Повышение заработной платы происходит на фоне увеличения жесткости на рынке труда. Уровень безработицы в Беларуси обновил исторический минимум, снизившись до 2,8% в I квартале 2025 года", - говорится в макрообзоре.
Как сообщили аналитики, внешнеторговый оборот Кыргызской Республики снизился на 13,2% г/г в январе-феврале 2025 года. По их мнению, снижение показателя связано с сокращением экспорта на 4,7% г/г и импорта - на 14,6% г/г.
Динамика экспорта определялась падением объема вывозимых основных металлов на 70,9% г/г на фоне высоких показателей годом ранее. Снижение импорта связано с прекращением реэкспорта машин и оборудования ввиду изменений правил внешней торговли в рамках ЕАЭС", - заявили в банке.
Также сообщается, что Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 21%, что совпало с нашими ожиданиями.
Решение принято на фоне снижающегося, но все еще заметного инфляционного давления. Текущий рост цен с учетом сезонной корректировки замедлился до 8,3% в годовом выражении в I квартале 2025 года. по сравнению с 12,9% в предыдущем. Внутренний спрос, поддерживаемый ростом доходов и бюджетными расходами, продолжает расти быстрее, чем предложение товаров и услуг. Это сохраняет давление на цены. Инфляционные ожидания у населения и бизнеса остаются высокими, что тормозит процесс снижения инфляции. Дополнительным проинфляционным фактором могут стать торговые конфликты: они способны снизить мировой спрос и цены на нефть, что, в свою очередь, может отразиться на ослаблении курса рубля. Мы ожидаем начала снижения ключевой ставки не раньше июня-июля 2025 года", - проинформировали аналитики.
Между тем, рост ВВП Таджикистана составил 8,2% г/г по итогам января-марта 2025 года.
Увеличение выпуска зафиксировано в большинстве основных секторов: промышленность увеличила производство на 23,4% г/г, сельское хозяйство - на 7,2% г/г, торговля выросла на 10,6% г/г, грузооборот транспорта - на 18,7% г/г, а пассажирооборот - на 16,6% г/г. Ключевым драйвером промышленного роста стала добыча полезных ископаемых, а торговли - рост зарплат . С учетом благоприятной для Таджикистана внешнеторговой конъюнктуры - прежде всего, высоких цен на золото - мы ожидаем, что рост ВВП в текущем году составит 8,4%", - добавили в банке.
Ранее сообщалось, что в Казахстане изменились правила выдачи кредитов гражданам младше 21 года.
Евразийский банк развития (ЕАБР) - многосторонний банк развития, осуществляющий инвестиционную деятельность на евразийском пространстве. Уже более 18 лет ЕАБР содействует укреплению и расширению экономических связей, и всестороннему развитию стран-участниц. К 2025 году в накопленном портфеле ЕАБР 305 проектов с общим объемом инвестиций на сумму 16,5 млрд долларов. Основную долю в портфеле ЕАБР занимают проекты с интеграционным эффектом в сферах транспортной инфраструктуры, цифровых систем, зеленой энергетики, сельского хозяйства, промышленности и машиностроения. В своей деятельности банк руководствуется целями в области устойчивого развития ООН и принципами ESG.
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