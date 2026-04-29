В Нур-Алатау на месте рекреационной зоны в предгорьях планируют построить жилой комплекс

Фото: Kazakhstan Today

В Астане проходит международный форум Freedom Inside, объединивший акционеров Freedom Holding Corp., визионеров бизнеса, прогрессивных государственных деятелей, инвесторов, креаторов и технологических лидеров для обсуждения будущих цифровых экосистем, передает корреспондент агентства.









Открывая мероприятие, министр искусственного интеллекта и цифрового развития Казахстана Жаслан Мадиев подчеркнул, что в стране на законодательном уровне цифровые документы являются эквивалентом физических документов, поэтому гражданам не требуется иметь их при себе при получении банковских услуг, госуслуг и путешествий внутри страны.





Этим может похвастаться не каждая страна. Казахстан практически кэшлес-экономика. Около 90% всех транзакций осуществляется в безналичной форме", - обратил внимание Мадиев.





Министр также добавил, что цифровые документы имеют юридическую силу и позволяют гражданам получать банковские и государственные услуги, а также путешествовать внутри страны без необходимости иметь при себе физические удостоверения.





Жаслан Мадиев отметил, что развитие искусственного интеллекта в Казахстане строится по трем ключевым направлениям: формирование институциональной среды, создание современной инфраструктуры и развитие человеческого капитала. В Казахстане принят закон об искусственном интеллекте и цифровой кодекс, а также создан международный экспертный совет при президенте.





Среди инфраструктурных достижений - запуск двух крупнейших в регионе суперкомпьютерных кластеров и разработка национальных больших языковых моделей, адаптированных к казахстанскому контексту. В государственных органах уже используется более 20 AI-агентов, а к концу года их число планируется увеличить до 50.





Особое внимание уделяется образованию: около миллиона граждан прошли обучение цифровым навыкам и искусственному интеллекту, более 60 тысяч государственных служащих получили специализированную подготовку. В сотрудничестве с международными партнерами готовится запуск образовательной программы по ИИ для школьников.





Экосистема как стратегия роста Freedom





Обозначенные министром ИИ приоритеты находят практическую реализацию в деятельности частного сектора. О том, как эти инициативы воплощаются в бизнесе, рассказал основатель и глава Freedom Holding Corp. Тимур Турлов.





По его словам, Freedom демонстрирует впечатляющие финансовые результаты - акции холдинга выросли почти в 10 раз. Турлов отметил, что Freedom может оставаться недооцененной рынком из-за уникальности своей бизнес-модели.





Мы все еще можем быть недооценены просто потому, что нас очень сложно понять с первого взгляда. Мы не похожи на то, к чему привыкли аналитики и инвесторы. И в этом наша проблема и наша возможность", - заявил он.





Диверсификация как архитектура устойчивости





Ключевым элементом стратегии Freedom является развитие экосистемы, объединяющей различные сферы жизни человека. Помимо традиционных финансовых услуг - брокера, банка и страхования - компания активно развивает образование, медицину, медиа, телеком и городскую инфраструктуру.





Ценность создается не в отдельных продуктах. Сейчас она создается уже в связях между ними. Наша диверсификация - не признак отсутствия стратегии. Это и есть стратегия", - подчеркнул Тимур Турлов.





Предприниматель также отметил, что конкурентное преимущество заключается не только в лидерстве в отдельных сегментах, но и в способности присутствовать сразу в нескольких нишах.





Присутствие в жизни клиента





Тимур Турлов рассказал, что Freedom стремится выйти за рамки традиционной транзакционной модели взаимодействия с клиентами. Такой подход, по его словам, позволяет формировать долгосрочное доверие и устойчивую ценность для пользователей.





Основой экосистемы остаются финансовые сервисы компании, однако значительный потенциал роста связан с развитием образования и здравоохранения.





Образование - это ключевой источник роста человеческого капитала", - подчеркнул предприниматель, добавив, что цифровизация открывает новые возможности для повышения качества жизни населения.





Казахстан как платформа для международной экспансии





Турлов также отметил, что более чем 15-летний опыт работы в Казахстане стал фундаментом для выхода на международные рынки. Глубокое понимание регуляторной среды и потребностей клиентов позволяет компании эффективно масштабировать свою модель в других странах.





По его словам, созданная в Казахстане технологическая платформа может быть успешно тиражирована на рынках с аналогичным запросом на надежную цифровую инфраструктуру, что открывает значительные перспективы для дальнейшего роста.





Когда мы запускали Freedom Bank в Казахстане, это был долгий путь: покупка банка, получение лицензии, построение инфраструктуры, формирование команды, обучение рынкам. Но, когда мы выходили в Таджикистан, весь этот путь прошли гораздо быстрее. Там за два года мы смогли создать экосистему, которая по своим характеристикам схожа с той, которую строили в Казахстане целое десятилетие. У нас уже есть готовая технологическая платформа, знания, мобильные приложения и профессиональная команда. Мы приходим с работающим решением, а не как стартап, и каждый последующий рынок дается нам гораздо быстрее".





Помимо выступлений ключевых спикеров, Freedom Inside 2026 стал площадкой для обсуждения цифровой трансформации, экосистемной экономики и инновационных технологий. Форум охватывал темы цифровых экосистем и SuperApp, финтех и цифровую экономику, искусственный интеллект и технологические решения, инвестиции и глобальные рынки, страхование и развитие финансовых сервисов, digital-инфраструктуру, криптовалюту и новые финансовые модели, медиа и креативные индустрии, lifestyle-сервисы, умный город и городские технологии, ESG и устойчивое развитие, а также HealthTech и цифровую медицину.





Программа сочетала деловые и интерактивные форматы: выступления спикеров, панельные дискуссии, интервью и специальные сессии, презентации продуктов, профессиональный нетворкинг и технологические демонстрации.





В мероприятии приняли участие более 30 спикеров, среди которых Founder и CEO Freedom Holding Corp. Тимур Турлов, заместитель премьер-министра и министр искусственного интеллекта и цифрового развития Жаслан Мадиев,а также представители бизнеса, технологий и инвестиций, включая члена совета директоров Freedom Bank Айдоса Жумагулова, управляющего директора Freedom Bank Вячеслава Кима и председателя совета директоров Freedom Finance Global Сергея Лукьянова.





Форум продемонстрировал, как экосистема Freedom формирует новые стандарты цифровых сервисов, объединяя технологии, финансы и культурные инициативы, и укрепляет позиции Казахстана на глобальной технологической карте.





Freedom Holding Corp. - международная инвестиционно-технологическая группа, развивающая цифровую экосистему на стыке финансовых и повседневных сервисов. Компания работает более чем в 20 странах, включая Казахстан, США и Европу. Акции Freedom Holding Corp. торгуются на Nasdaq, KASE и AIX под тикером FRHC.





Экосистема Freedom объединяет финансовые и повседневные сервисы в единую цифровую среду, доступную через Freedom SuperApp:





финансовые сервисы: Freedom Bank, Freedom Broker, Freedom Life, Freedom Insurance

lifestyle и digital-сервисы: Ticketon.kz, Freedom Travel, Freedom Media, Freedom Mobile, Freedom

Drive, Arbuz.kz, Chocolife.me, Naimi.kz

инфраструктура и коммуникации: Freedom Telecom.





