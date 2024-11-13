Казахстанцы с возмущением раскритиковали аргументацию инициатора смены часового пояса
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Астана. 12 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанцы в социальной сети, которую использовал депутат мажилиса Еркин Абиль для менторского объяснения причин перехода на единый часовой пояса, с возмущением раскритиковали его аргументацию.
Казахстанцы с разных позиций, включая научную, разобрали и раскритиковали вызывающее огромное напряжение и отрицание в обществе решение властей Казахстана. Стоит отметить, что количество комментариев под под постом депутата на момент публикации превысило тысячу.
Интересно, где вы получали такие "углубленные" знания? Теперь хоть знаем кого благодарить. "Спасибо" добрый человек, что заставлял просыпаться летом в 4 утра, а теперь засыпать в 16:00, т.к теперь в Алматы: утро, обед, ночь… Надеюсь Вы каждый день икаете без остановки потому что вас каждую минуту вспоминают "благодарные"жители Казахстана", - пишет пользователь Светлана Минакова.
Столько людей не может быть против правильного решения. Значит нужно задуматься. Время заката в Астане на сегодня в 16.41!!!!! В 18.00 на улице как будто глубокая ночь!!! Работоспособность падает, выходить никуда неохота!!! Это и есть ваше правильное решение!!!??????" - задается вопросом Эльмира Ахметбекова.
Смотрим по карте часовые пояса и видим, что до 52 меридиана должно быть +4, с 52 по 67 меридиан +5, с 67 до 82 меридиана +6 с 82 до 97 меридиана +7. Получается, по вашей карте, Курмангазинский район Атырауской области находится в зоне +3, Запад в зоне +4, Костанай, Кызылорда в зоне +5, Шымкент, Алматы, Астана в зоне +6 и восток страны от Алтая в зоне +7. То есть, географически страна расположена в 4 временных зонах!" - заявил Марат Абдурахманов.
Дело не в том, во сколько времени солнце в зените, а в укладе жизни большинства людей при этом, работе организаций, школ, общественного транспорта и даже сетки вещания телевидения. По сегодняшнему времени, когда солнце в зените в 12 часов, это полдень, середина дня, значит человеку до отхода ко сну, если взять за основу 16 часов бодрствования и 8 часов сна, времени остается 8 часов. В 20 часов страна уже должна погрузиться в сон. А день должен начинаться в 4 утра. Сейчас же регламент жизни большинства населения у нас таков, примерно с 6 утра до 22 часов вечера. Вот из этого и надо исходить, что время надо в идеале переводить на два часа вперед, чтоб солнце в зените стояло в 14 часов. Вот тогда и будет гармония солнца и человека. Практически, оптимально, вернуть время на час вперед, как было и ввести еще на час вперед в летний период", - пишет Alexandr Bairamyan.
Начнем с того, что несколько лет назад в западных областях время перевели на час вперед, чтобы разница между Астаной и Атырау с Актау стала меньше. Причина - когда в Астане 18 часов и люди идут домой, то запад продолжает работать и посылать отчеты. С двух часов разницы сократили до одного часа. Теперь же всю остальную страну перевели на это время. Зависимость правительства от нефтянки известна. Но чтобы время подгонять, это нонсенс, который и происходит в Казахстане", - отмечает Askhat Assylbekov.
(Пунктуация и орфография сохранены.)
Ранее юрист предположила, что перевод времени был удобен чиновникам.
Напомним, в Казахстане в ночь на 1 марта перевели стрелки часов на час назад. При этом большинство жителей Казахстана выступали против перехода на единый часовой пояс.
После перевода часов казахстанцы стали массово жаловаться на перебои со сном, плохое самочувствие и неудобство нового времени. В стране запустили петицию о возврате прежнего часового пояса, которая за короткое время набрала необходимые для рассмотрения 50 тыс. голосов. 2 августа Минторговли отказало в удовлетворении петиции.
В ходе рассмотрения петиции, выступавшие отмечали, что научная проработка "часовой" реформы, если она вообще была, прошла в совершенно закрытом режиме. Им не удалось найти в открытом доступе исследования казахстанских ученых, разрабатывавших реформу. Более того, научный статус некоторых из так называемых экспертов вызывал вопросы. У тех, кто позиционировался в качестве ученого, не обнаружилось никаких публикаций в серьезных научных изданиях. А один из инициаторов смены часового пояса Болат Нуркожаев, который выступал экспертом по хронобиологии, имеет образование строителя.
Также сторонники петиции подвергли сомнению корректность данных Минздрава о влиянии на здоровье перехода на единый часовой пояс, которые приводились на слушаниях по рассмотрению петиции.
Как сообщила министр здравоохранения РК Акмарал Альназарова только спустя три года министерство сможет предоставить научно обоснованную информацию об изменении состояния здоровья казахстанцев из-за смены часового пояса.
Об установлении единого часового пояса в Казахстане неоднократно высказывались казахстанские и зарубежные эксперты.
Американский хронобиолог назвала странным решение властей Казахстана о переводе часов и предупредила, что недостаток сна может привести к усилению воспалительных процессов в организме, которые могут привести к диабету, заболеваниям почек и другим долгосрочным осложнениям по здоровью. Эксперт считает, что сейчас самое время признать ошибку и вернуться к "разумным часовым поясам".
Ведущий эксперт-сомнологиз РФ, доктор медицинских наук, заслуженный врач РФ, основатель Российского общества сомнологов, профессор, один из пионеров сомнологии в СНГ Роман Бузунов также прокомментировал перевод часов в Казахстане. Он в шутку называл то, что произошло в Казахстане, "заговором пожилых жаворонков".
Врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук Денис Лебедев рассказал о негативных для здоровья последствиях, с которыми могут столкнуться некоторые казахстанцы после перехода на единый часовой пояс. Недосып, нарушения циклов сна и бодрствования имеют негативный эффект, заявил эксперт.
Известный казахстанский педагог, биолог Александр Кинцель рассказал журналисту Kazakhstan Today о тяжелых последствиях для казахстанцев вследствие перевода времени на час назад.
Инициатор петиции "Вернем время обратно назад" Руслан Лепский и его сторонники распространили открытое обращение к президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву.
Казахстанские активисты не оставляют надежды вернуть время назад, они организовали сбор живых подписей за возврат прежнего часового пояса. Собрано более 90 тысяч подписей. Оригиналы подписных листов активисты направляют депутатам парламента, чтобы вновь поднять вопрос о переводе часов.
В соцсетях граждане до сих пор активно обсуждают вопрос и требуют вернуть прежнее время. Люди высказывают недовольство в связи с сокращением светового дня. Родители школьников переживают, что дети возвращаются домой со второй смены уставшие, в глубокой темноте. Также казахстанцы отмечают рост потребления электроэнергии.
В конце октября появилась новая петиция о переводе времени на 2 часа вперед в центральных, восточных областях и городах Казахстана, включая Астану, Алматы, Шымкент. Отмечается, что перевод времени на 2 часа вперед поможет: снизить нагрузку на электросети и сэкономить электроэнергию, увеличить безопасность для граждан, увеличить экономику за счет роста бизнеса. Петиция находится на модерации до 17 ноября. я обратно назад" Руслан Лепский и его сторонники распространили открытое обращение к президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву.
Казахстанские активисты не оставляют надежды вернуть время назад, они организовали сбор живых подписей за возврат прежнего часового пояса. Собрано более 90 тысяч подписей. Оригиналы подписных листов активисты направляют депутатам парламента, чтобы вновь поднять вопрос о переводе часов.
В соцсетях граждане до сих пор активно обсуждают вопрос и требуют вернуть прежнее время. Люди высказывают недовольство в связи с сокращением светового дня. Родители школьников переживают, что дети возвращаются домой со второй смены уставшие, в глубокой темноте. Также казахстанцы отмечают рост потребления электроэнергии.
В конце октября появилась новая петиция о переводе времени на 2 часа вперед в центральных, восточных областях и городах Казахстана, включая Астану, Алматы, Шымкент. Отмечается, что перевод времени на 2 часа вперед поможет: снизить нагрузку на электросети и сэкономить электроэнергию, увеличить безопасность для граждан, увеличить экономику за счет роста бизнеса. Петиция находится на модерации до 17 ноября.