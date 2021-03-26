Политический рубикон

Как известно, выражение "перейти Рубикон" принадлежит древнеримскому полководцу Гаю Юлию Цезарю и означает переход точки невозврата, то есть когда невозможно повернуть вспять. У Цезаря это было военное решение, а у президента США Джо Байдена — политическое.

Публично оскорбив российского лидера, позволив себе то, чего не делал до него ни один президент США даже в самые тяжелые времена противостояния с СССР, Байден нарушил все дипломатические каноны, уничтожил шансы на улучшение отношений двух ведущих ядерных супердержав на ближайшие четыре года и приблизил эти отношения вплотную к красной черте.

Как справедливо отметил Даг Бэндоу, старший научный сотрудник Института Катона и бывший специальный помощник президента Рональда Рейгана, внешнеполитический истеблишмент США, частью которого является Байден, ставит ненависть к Москве выше интересов Америки.

Очевидно, что сейчас Россия и США уже находятся в состоянии войны в политическом, экономическом и информационном пространстве, но самое главное — не допустить перехода военного рубикона. Поэтому необходимо поддерживать тесные контакты, прежде всего между Пентагоном и Министерством обороны РФ, для предотвращения инцидентов, которые могут перерасти в прямой вооруженный конфликт.

Поскольку саммит на уровне президентов теперь практически исключен, необходимо поддерживать контакты на уровне различных государственных, региональных и муниципальных структур и гражданского общества.

Понятно, что в Америке есть могущественные силы, прямо заинтересованные в наличии врага, и по разным причинам они избрали для этой цели именно Россию. Известный американский дипломат и бывший посол США в Москве Джордж Кеннан заявил в 1987 году, то есть еще до распада СССР: "Если Советский Союз завтра утонет под водами океана, американский военно-промышленный комплекс (ВПК) должен будет оставаться по существу неизменным, пока не будет изобретен какой-то другой противник. Все остальное было бы неприемлемым шоком для американской экономики".

Образ России как врага внедряют в сознание американцев СМИ и другие структуры, например различные мозговые центры, получающие финансовую поддержку от того же ВПК.

Атлантический совет является одним из таких центров. Недавно там разразился грандиозный скандал, когда два научных сотрудника Мэтью Берроуз и Эмма Эшфорд написали вдумчивую и взвешенную статью. В ней они критиковали политику США по отношению к России и призывали "искать стимулы, которые могли бы побудить Москву предпринять шаги в соответствии с интересами США".

Казалось бы, в стенах академической организации выражение собственного мнения должно приветствоваться и служить поискам наиболее целесообразной внешней политики. Однако статья вызвала шок и истерию у их коллег: 22 сотрудника Атлантического совета выступили с заявлением, в котором обвинили авторов в написании пророссийской статьи. Это напомнило выступления членов Союза писателей СССР, клеймивших своих коллег, Бориса Пастернака и Александра Солженицына, за "служение американскому империализму".

Среди доноров Атлантического совета — ведущие производители оружия, включая Raytheon, General Atomics, Boeing, Lockheed Martin, Northrop Grumman и непосредственно НАТО. В то же время, по иронии, этот мозговой центр, постоянно декларирующий приверженность западным ценностям, не брезгует и деньгами из ныне самой бедной европейской страны — Украины. Олигарх Виктор Пинчук и печально знаменитая компания Burizma, сыгравшая звездную роль в первом импичменте президента Дональда Трампа, пожертвовали центру сотни тысяч долларов.

Вместе с тем в Америке есть миллионы разумных граждан, понимающих всю опасность нынешней ситуации, и диалог с ними абсолютно необходим. К счастью, новые технологии позволяют вести такой диалог достаточно легко.

В заключение, поскольку ожидать извинений от президента Байдена не приходится, я хотел бы присоединиться к тем американцам, которые решили сделать это за него, принеся свои извинения президенту и всем гражданам России, выразив сожаление в связи с этим неприятным инцидентом.

Источник: https://iz.ru/ Автор — президент Американского университета в Москве

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