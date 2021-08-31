Придерживаемся научного исследования истоков коронавируса, а не политической манипуляции

Фото: Чрезвычайный и Полномочный Посол КНР в Казахстане Чжан Сяо

Недавно офис директора национальной разведки США выпустил так называемый "Доклад об исследовании истоков коронавируса", в котором утверждалось, что данный вирус "возник естественным путем или путем утечки из лаборатории, обе гипотезы не могут быть исключены", и содержалась клевета на Китай за якобы препятствование международному расследованию, отказ в предоставлении информации и т.д.

Доклад по научным вопросам был составлен разведывательной службой США, такой факт сам собой доказывает, что так называемый доклад является откровенно политическим и ложным документом, лишенным научности и достоверности. Китайская сторона неоднократно повторяет, что отслеживание источника коронавируса - сложная научная проблема и ее должны и могут исследовать только мировые ученые. Однако Соединенные Штаты, игнорируя науку и факты, одержимы политическими манипуляциями и отслеживанием путем разведки. Они не могут предоставить никаких реальных доказательств, но неоднократно сфабриковывали ложь и фейки, чтобы очернить и обвинить Китай. Их цель - использовать проблему отслеживания источника вируса, чтобы переложить вину на Китай, распространяя "политический вирус". Китайская сторона решительно выступает против и резко осуждает это.

На самом деле, в течение полутора лет Китай, активно осуществляя международное сотрудничество в отслеживании источника эпидемии, уже пришел к научному выводу, что COVID-19 произошел из природы. 27 декабря 2019 года администрация города Уханя впервые сообщила о подозрительных случаях заражения новым вирусом, а 31-го числа того же месяца Китай уведомил ВОЗ о ситуации. С прошлого года Китай дважды приглашал экспертов ВОЗ из 10 стран, включая США, Великобританию, Японию и Австралию, для проведения исследований над вирусом в Китай, которые сделали вывод, что "лабораторная утечка крайне маловероятна". Кроме того, директор Национального института здравоохранения США Коллинс, официальный сайт Офиса директора национальной разведки США, многие всемирно известные медицинские и биологические эксперты последовательно выпускали заявления, научные статьи или результаты исследований, доказывая, что вирус возник в природе. Видно, что теория естественного происхождения коронавируса получила всеобщее признание в международном академическом сообществе и должна быть использована в качестве основы для следующего этапа глобальной наблюдаемости.





В то же время уже появляется все больше свидетельств того, что еще до первого сообщения о необъяснимых случаях пневмонии в Ухане в конце декабря 2019 года, COVID-19 был обнаружен во многих местах по всему миру. Например, мэр города Бельвилля штата Нью-Джерси США Майкл Мелхэм публично заявил, что заразился коронавирусом в ноябре 2019 года. В Соединенных Штатах также есть как минимум пять штатов, в которых коронавирус зарегистрирован раньше, чем время сообщения о первом подтвержденном случае в США. Мы также должны обратить больше внимания на ряд взаимосвязанных информационных сообщений о необъяснимом респираторном заболевании 2019 года в Вирджинии, крупномасштабной "болезни из-за электронных сигарет" в Висконсине и Мэриленде, болезни американских военных, участвующих в военных играх в Ухане, биологических лабораторий в военной базе Форт-Детрик, в Университете Северной Каролины и более 200 зарубежных биологических лабораториях Америки. В частности, осенью 2019 года, накануне вспышки пандемии, в Военно-медицинском научно-исследовательском институте инфекционных болезней США в Форт-Детрике произошла серьезная авария, из-за чего однажды была остановлена Центрами по контролю и профилактике заболеваний США. Эти серьезные, подозрительные сведения привлекли большое внимание международного сообщества. Соединенные Штаты несут ответственность и обязаны согласиться с международным исследованием прослеживаемости, проводимым Всемирной организацией здравоохранения, и публиковать соответствующие данные, чтобы предоставить всему миру объяснения. Если США откажутся, это только еще больше обнажит истинное лицо США, политизирующих отслеживание.

Справедливость находится в сердцах людей. Фарсу "политическая прослеживаемость" Америки решительно противодействуют большинство стран и справедливые люди в мире. К настоящему времени почти 80 стран написали в ВОЗ, подчеркивая, что результаты совместного исследовательского отчета Китая и ВОЗ должны быть сохранены, и выступая против политизации исследования истоков коронавируса. Более 300 политических партий, общественных организаций и аналитических центров в более чем 100 странах и регионах мира представили "Совместное заявление" в Секретариат ВОЗ, призывая ВОЗ объективно и беспристрастно провести глобальные исследования истоков коронавируса. Они призывают поддержать медицинских экспертов и исследователей в этой области на основе профессионализма во многих странах и регионах всего мира, а также выступают против вмешательства политических факторов и манипуляции в процесс исследований. Более 25 миллионов интернет-пользователей в Китае подписали открытое письмо с просьбой провести тщательное расследование базы Форт-Детрик в США. Все это отражает голос справедливости международного сообщества.

В настоящее время мир сталкивается с воздействием вируса Дельта-штамма, и борьба с эпидемией находится в критической ситуации. Мы должны продолжить научную работу по отслеживанию на втором этапе во многих странах и регионах мира, основываясь на результатах первого этапа. Китай будет поддерживать концепцию сообщества здравоохранения человечества, продолжать продвигать научное и совместное отслеживание и вносить должный вклад в скорейшую победу человечества над коронавирусом.

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