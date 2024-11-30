В Омске обсудили межконфессиональное добрососедство и межнациональное единение

Наши народы и религии всегда жили в дружбе и взаимопонимании

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В Омске состоялась конференция "Духовно-нравственные ценности мусульман Сибири, межконфессиональное добрососедство, межнациональное единение".





В ходе конференции выступил глава Духовного собрания мусульман России и муфтий Москвы Альбир Крганов.





"Казахстан наш очень близкий союзник в политическом смысле. Но для нас, мусульман - это наши братья и сестры, которые придерживаются общих традиций, ханафитский мазхаба. У нас на протяжении многих веков было единое образовательное поле. Мы читали одни и те же книги. Этот диалог, эти взаимоотношения на века. Я очень надеюсь, что наши отношения будут только укрепляться. Пятничная служба в первой городской Соборной мечети Омска показала мне очень добрые примеры того, как находясь в России, мусульмане казахи сохранили свои традиции - уважение к старшим, детям, национальная форма одежды. Это все говорит о наших древних корням и в то время, когда размывают национальные, религиозные, языковые традиции, наши народы, в том числе казахи, проживающие на территории России, - сохраняют свою историю. Здесь это возможно, потому что наше законодательство стоит на страже наших традиционных ценностей.





Наши народы и религии всегда жили в дружбе и взаимопонимании, мы придерживаемся наших ценностей и никому не дадим их у нас отнять или навязать несвойственные нам традиции той же Европы. То, что творилось, например, на открытии Олимпийских игр во Франции - оскорбление верующих всего мира.





Где же те ребята, те "герои", которые воевали в ИГИЛ? Это специальное движение, созданное иностранными разведками, которое боролось с мусульманами. Они заживо сжигали детей, женщин - творились ужасы. Руководителей этих группировок готовили в тюрьмах Гуантанамо. И где теперь эти ребята, провозглашавшие удивительные ценности, "справедливость", что они хотят построить мир? Где они сегодня, когда 200 тысяч мусульман в Палестине убито? Почему они их не защищают? Никакого разговора о том, что они воюют за справедливость - быть не может", - рассказал Альбир Крганов.









Официальный представитель УФСБ РФ по Омской области Ирина Руснак в своем докладе отметила важность сохранения традиционных ценности и культурно-исторических связей между народами.





"Прикрываясь украинской повесткой, США, Великобритания, их союзники по НАТО осуществляют прямое вмешательство во внутренние дела России, предпринимают настойчивые попытки разрушить традиционные ценности и культурно-исторические связи между народами. В числе ключевых задач - смена действующего руководства, внешнего и внутриполитического курса России, а в перспективе - разделение государства на ряд мелких субъектов международного права.





Характеризуя угрозы безопасности конституционного строя, формируемые с использованием идеологии экстремизма и терроризма, особое внимание мы уделяем религиозному и национал-сепаратистскому фактору. Несмотря на разнообразие экстремистских и террористических течений, их мировоззренческую основу составляют тесно взаимосвязанные религиозные и националистические идеи. Как система идентификации "свой - чужой", они являлись важнейшими инструментами становления и развития гражданского общества и государства.





Во внешнеполитической сфере религия и национализм продолжают использоваться для продвижения и защиты геополитических интересов. Исходя из этого, на примерах арабо-израильского, армяно-азербайджанского и других конфликтов мы понимаем, что религиозные и национально окрашенные войны - это самые страшные, кровопролитные войны, в них нет места компромиссам и примирению. А их перенос на территорию России угрожает напрямую конституционному строю.





Сохраняется опасность вовлечения в террористическую деятельность трудовых мигрантов из Центральной Азии и Закавказья. Эта среда в значительной степени обособлена, пропитана криминальными связями, подвержена воздействию деструктивной пропаганды, и в любой момент может быть использована для совершения преступлений, в том числе терактов и организации массовых беспорядков.





В общественное сознание внедряется чуждые нашим культурам идеи и ценности. Насаждается взаимная ненависть на национальной и религиозной почве. Целенаправленно уничтожается наша историческая память. Конечная цель идеологической работы запада с молодым поколением - разделение братских народов на многие десятилетия.





В целом в ближайшее время мы прогнозируем очередную качественную трансформацию международного терроризма. Иностранные боевики, прошедшие Афганистан, Сирию, Украину, будут "расползаться" по горячим точкам, либо возвращаться в страны схода и начнут распространять боевой опыт.





Сегодня перед нами стоит очень важная задача - сохранить родину и мир. Сегодня мы должны спасти души наших детей.





В этих условиях эффективным инструментом противодействия является реализация комплекса долгосрочных, скоординированных мер по формированию в обществе идеологического иммунитета, по сохранению исторического и культурного суверенитета, по укреплению межнационального и межконфессионального диалога", - доложила Ирина Руснак.





Напомним, пресс-тур в Омскую область и Уфу был организован Россотрудничеством Казахстана для освещения сотрудничества между РК и Россией и участия в XX Форуме межрегионального сотрудничества РФ и Казахстана в Уфе.





В этот же день для журналистов провели экскурсию по недавно построенной первой городской Соборной мечети Омска. Мечеть стала не только местом молитвы, но и центром духовного просвещения и культурного обмена. В мечети есть классы для обучения, где молодое поколение изучает основы ислама и ценности мирного сосуществования. Учебные помещения оснащены современный техникой, а библиотека предоставляет доступ к большому собранию религиозной и культурной литературы.









Первая городская Соборная мечеть. Омск

Первая городская Соборная мечеть. Омск

В ходе пресс-тура журналисты познакомились с общественной организацией "Казахи Омска". Председатель правления ОО Куаныш Елеутаев и его коллеги радушно встретили журналистов из Казахстана и рассказали о проектах и достижениях омских казахов.





Казахи - это второй по численности этнос Омской области и десятый в России. Нашей отличительной особенностью здесь является высокий процент урбанизации, больше половины. Нашей организации уже 15 лет. Мы являемся одной из наиболее известных казахских общественных организаций", - говорит руководитель организации.





По словам Куаныша Елеутаева, перед российскими казахами сейчас стоит задача укрепления национальной идентичности путем изучения казахского языка и его распространения среди молодежи.









На базе организации изучается казахский язык, преподаются уроки домбры и вокала, проводятся спортивные турниры среди разных возрастных категорий, организовываются концерты, праздники и масштабные уличные игры. Существует множество хореографических ансамблей, самый сильный из них - танцевальный коллектив "Ажар". Воспитанники и преподаватели показали казахстанской делегации свои номера и сценические образы, подготовленные на достойном, высоком уровне.









Вместе с тем "Казахи Омска" более 10 лет выпускают двуязычную газету, которая в этом году была признана лучшим казахоязычным СМИ о Казахстане, - организация выиграла миллион тенге на премии "Уркер". Кроме того, омские казахи получили государственную награду - медаль "Шапагат" от президента РК Касым-Жомарта Токаева.









Памятник Шокану Уалиханову. Омск

Также журналистов провели по улице имени казахского историка и этнографа Шокана Уалиханова, который учился в Омске. К слову, в 2016 году эту улицу признали самой красивой в городе.