Мертвые души, мистика или реальность: что не так со статистикой по безработице в Казахстане

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Информационное агентство Kazakhstan Today представляет дайджест "Тренды. Социальная деградация".





За прошедшую неделю сообщалось о событиях в Казахстане, которые вызвали широкий общественный резонанс.





В Алматы охранники кафе жестоко избили посетителя.





В ходе досудебного расследования по факту хулиганства установлена вина двух охранников кафе, где потерпевший находился с друзьями. Установлено, что охрана агрессивно отреагировала на просьбу посетителей немного продлить время застолья - в ход пошли кулаки.





В Акмолинской области задержали группу оформлявших кредиты на казахстанцев мошенников.





Во время обысков правоохранители изъяли денежные средства, травматическое и холодное оружие, мобильные телефоны, флеш-карты и банковские договоры. По факту мошенничества, совершенного в составе организованной преступной группы, проводится досудебное расследование. Все пятеро фигурантов водворены в ИВС.





Крупную нарколабораторию ликвидировали в Караганде.





При обыске дома изъяты свыше тонны прекурсоров и более 10 кг готового наркотического вещества альфа-PVP. Это позволило предотвратить выпуск на черный рынок порядка 500 тысяч доз синтетических наркотиков.





Пожилую семейную пару жестоко убили в Алматы.





По предварительным данным, 56-летняя женщина убила своих знакомых в результате ссоры. Возбуждено уголовное дело. Подозреваемая задержана и взята под стражу.





Сотрудники и курсанты Академии МЧС в Акмолинской области осуждены за коррупцию.





Приговором суда преподавателю академии назначен штраф в 60-кратной сумме взятки, командир взвода получил 3,5 года лишения свободы, другой командир приговорен к штрафу в 10-кратной сумме взятки с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе и лишением званий каждого. Курсантам, фигурировавшим в деле, назначены штрафы.





Порядка 440 млн тенге заработали незаконные майнинговые фермы в Казахстане.





В ходе расследования было арестовано майнинговое оборудование на сумму 269 млн тенге, а также добыто цифровых активов на сумму 373 млн тенге. Только по двум уголовным делам, направленным в суд, общий преступный доход составил 216 млн тенге. В рамках этих дел арестовано имущество на сумму 1,1 млрд тенге и цифровые активы на сумму более 30 млн тенге.





В злоупотреблении полномочиями подозревают должностных лиц филиала "Казахтелекома".





По данным Антикора, генеральный директор и ряд сотрудников филиала подозреваются в том, что вопреки интересам государства и в целях извлечения выгоды для предпринимателя реализовали ему административное здание общества в городе Таразе по заведомо заниженной стоимости.





В области Жетысу задержана группа интернациональных мошенников.





Для достижения своих преступных намерений они использовали разные схемы обмана и современные технологии, то есть приложения удаленного доступа. При обыске по месту их жительства изъято 35 сотовых телефонов, три системных блока, три ноутбука, два пневматических пистолета и три люксовых авто с дорогостоящими номерами.





Полиция начала досудебное расследование после массового отстрела собак в Косшы.





Расследование начато по статье о жестоком обращении с животным. В настоящее время ведется следствие.





В Атырауской области застрелили помогавшую людям во время паводков собаку.





Полиция завела уголовное дело по факту убийства собаки. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, проводятся необходимые следственные действия.





Владелец нарколаборатории приговорен к 12 годам тюрьмы в Астане.





Подсудимый договорился с сообщниками через Telegram организовать нарколабораторию в поселке Уркер. Там он изготовил для дальнейшего сбыта 82,79 кг психотропного вещества aльфа-PVP. На деньги, вырученные от продажи наркотиков, он приобрел дом и гараж для функционирования нарколаборатории.





В Алматы задержан объявленный в розыск за покушение на убийство.





В августе он напал на водителя автобуса в Таразе. Задержанный водворен в изолятор временного содержания, в отношении него избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.





Прокуратура Мангистауской области выявила хищение более 27 млн тенге в футбольном клубе "Каспий".





Кроме того, установлено, что бывший руководитель клуба с привлечением двух своих знакомых пытались заставить работника клуба изменить показания. 3 декабря санкционирован арест экс-руководителя футбольного клуба и двух граждан.





В Жамбылской области почти 100 человек лишили свободы за несоблюдение судебных ограничений.





Служба пробации направила 45 представлений в суд о замене наказания на лишение свободы, из них 15 удовлетворены судом, остальные на стадии рассмотрения.





В Кокшетау похитили выделенные по программам ArtSport и DamuBala бюджетные средства.





Одним из поставщиков государственного заказа по городу Кокшетау предоставлены акты выполненных работ на детей, вовсе не посещавших спортивные секции. Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества, проводится досудебное расследование.





В авиакомпании FlyArystan выявили факты хищения денежных средств.





Авиакомпания обратилась в правоохранительные органы для установления виновных лиц и возмещения материального ущерба.





В Усть-Каменогорске бывший глава спецЦОНа получал вознаграждения за помощь в получении водительских прав.





Приговором суда подозреваемому назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 3 года с конфискацией в доход государства имущества, добытого преступным путем, а именно двухкомнатной квартиры в городе Усть-Каменогорске стоимостью 19,5 млн тенге.





Глава отдела Тобол-Торгайской бассейновой инспекции осужден за взятку в 1,1 млн тенге.





Приговором суда ему назначено наказание в виде штрафа на сумму 33,3 млн тенге с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе и в субъектах квазигосударственного сектора.





В Павлодарской области изъяли 25 тонн ценных рачков.





По факту незаконной добычи рыбных ресурсов начато досудебное расследование. Изъято порядка 500 мешков продукции объемом более 25 тонн, назначены соответствующие экспертизы.





Двоих жителей Астаны осудили за незаконный обмен криптовалюты.





Приговором суда двое лиц осуждены за осуществление незаконной предпринимательской деятельности. Общий незаконный оборот по обмену составил более 7 млрд тенге.





Главу Комитета Минсельхоза приговорили к лишению свободы по делу о взятке.





Его приговорили к 3 годам 6 месяцам лишения свободы. Приговор в законную силу еще не вступил.





Суд приговорил виновных по делу о смерти ученика спортшколы в Актобе к лишению свободы.





Одному из подсудимых назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 9 лет. Второй подсудимый получил 6 лет 8 месяцев лишения свободы.





У жителя Алматинской области изъяли "синтетику" на 3 млн тенге.





Полицейские задержали 29-летнего мужчину, у которого при личном досмотре обнаружены 143 свертка с порошкообразным веществом со специфическим запахом. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания. Расследование продолжается.





Напомним, в ночь на 27 апреля 2023 года возле верхней "Меги" в Бостандыкском районе Алматы на глазах у многочисленных свидетелей и камер видеонаблюдения произошел конфликт, переросший в драку. Пятеро молодчиков набросились на троих парней, заступившихся за девушку. В результате двое пострадавших из группы меньшинства - Александр Ким и Максим Романов - получили легкий вред здоровью в виде ушибов и ссадин, а 21-летнему на тот момент оператору информационного агентства Kazakhstan Today Эрику Куватову нанесли тяжкие телесные повреждения. Несмотря на две тяжелейшие офтальмологические операции, спасти зрение на поврежденном глазе парню не удалось. Уголовное дело было зарегистрировано в тот же день, как и установление троих подозреваемых из пяти, все жители Актау. Оставшихся двоих полиция также установила, в их отношении уголовное дело выделено в отдельное производство.





Следствие по троим подсудимым - Мирасу Аманкосу, Сабыру Адилу и Бекжану Бакыту, приехавшим из Актау, шло 1,5 года, по делу были проведены 4 судмедэкспертизы. Первое судебное заседание состоялось 21 октября.





Стоит отметить, в связи с резонансным делом были сделаны десятки публикаций, однако это не оказало никакого эффекта на следствие.



