09.02.2023, 18:22 4156
Тектоническое оружие: Почему ученые ищут в турецком землетрясении след МГД-генератора
Фото: twitter/@pusholder
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Землетрясение в Турции переполошило половину земного шара. Ученых встревожили нехарактерные условия и особенности катастрофы. Земная кора в этом регионе Турции была почти неподвижна больше ста лет. И вдруг разразилась сильнейшим толчком в 7,8 балла и афтершоком в 6,6 балла спустя 11 минут. А потом, через 9 часов, произошел новый мощный толчок в 7,5 балла. Эхо сейсмособытия ощутили больше 10 стран. Оно докатилось даже до Казахстана. 7 февраля там произошло землетрясение в 3,4 балла. А 7 февраля произошло самое сильное за всю историю наблюдений землетрясение в Нью-Йорке - не менее четырех толчков. Что же происходит? Как возникла ситуация, когда дома рушатся при семибалльных толчках, ведь большая часть застройки в турецких городах - новая, сообщает LIFE.RU.
Недостаточный расчет при строительстве
Доктор физико-математических наук Алексей Завьялов уверен: землетрясение в Турции стало результатом взаимодействия сразу четырех тектонических плит: Африканской, Евро-Азиатской, Аравийской, Индостанской и Анатолийского блока. Эти образования перемещаются относительно друг друга и создают напряжение в глубинах земной коры, которое и разряжается толчками. Нынешнее землетрясение случилось на восточной ветви Анатолийского разлома. Эта ветвь уже 130-150 лет не давала сильных землетрясений. Ученый считает, что турецкие исследователи недооценили опасность на этой ветви разлома и поэтому большая часть зданий была построена с расчетом землетрясения в 3-4 балла.
Давление звезд
Люди, склонные объяснять все влиянием планет и звезд, считают, что виной всему - микролуние, которое является противоположностью суперлуния, но тоже может иметь разрушительную силу. В это время спутник Земли находится на максимальном расстоянии от нее. Некоторые ученые считают, что микролуние, которое состоялось 5 февраля в 21:29 по московскому времени, как и суперлуние, могут вызывать землетрясения и будить вулканы. Например, во время суперлуния 2004 года случились землетрясение и страшное цунами, смывшее побережье Юго-Восточной Азии, когда погибло до полумиллиона человек.
Тектоническое оружие
Землетрясение в Турции, которая стала для Запада неудобным партнером, случилось очень вовремя и прошло по провинциям с самой сложной этнической обстановкой. Оно наверняка надолго отвлечет Турцию от внешнеполитических вопросов и уже вовсю используется турецкой оппозицией, которая "раскачивает лодку" не без помощи заокеанских друзей, мечтающих заменить Эрдогана кем-нибудь посговорчивее. Всё это происходит незадолго до президентских выборов.
Накануне катастрофы в Турции заявили о своем закрытии дипломатические представительства Канады, Франции, Британии, Германии, Голландии и Швеции. Официально они объяснили этот поступок "угрозой терактов".
В том, что против Турции применили тектоническое оружие, уверен иранский журналист Хаяла Муаззин. Он отметил, что катастрофа случилась почти сразу после того, как глава МВД Турции Сулейман Сойлу потребовал, чтоб американцы "убрали свои грязные руки" от его страны.
Ученые отмечают, что это теоретически возможно. Но! Для этого нужно где-то взорвать как минимум ядерную бомбу, что уже совершенно точно не ускользнет от внимания исследователей всего мира. Правда, они почему-то умалчивают о том, что для провокации землетрясения бомба не обязательна. Для этого можно использовать магнитогидродинамический (МГД) генератор, который устанавливается на грузовой автомобиль и посылает в земную кору сильнейшие электромагнитные импульсы, способные вызвать землетрясения.
Подобные установки были разработаны еще в 1970-х годах, и сейчас только секретные службы знают, как далеко вперед шагнули технологии. Это вполне объяснило бы землетрясение в Нью-Йорке, произошедшее на следующий день после катастрофы в Турции - 7 февраля. Возможно, оно стало эхом воздействия МГД-генератора на земную "подкорку".
Тот же Алексей Завьялов в интервью отмечал, что вызвать землетрясение искусственно возможно, но сделать это можно только в тех регионах, в которых уже существует напряжение земной коры. Старший научный сотрудник Академии военных наук РФ Владимир Прохватилов тоже уверен, что землетрясение в Турции - дело рук Запада.
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25.01.2023, 14:21 23986
В Алматы начались общественные обсуждения генплана города Алматы до 2040 года
Фото: Depositphotos
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Акимат города Алматы и ТОО "НИИ "Алматыгенплан" начали общественные обсуждения нового генерального плана города Алматы до 2040 года. В первый день проект стратегического документа обсудили с участием экспертов, представителей общественности и акимов всех районов города.
Действующий генеральный план был утвержден более 20 лет назад - в 2002 году и не учитывал роста потребностей города. За это время площадь города выросла более чем вдвое - с 33 898 га до 70 348 га, население Алматы увеличилось до 2,1 млн человек. Город стал центром агломерации, изменилась его экономика. Двукратное увеличение города негативно отразилось на уровне обеспеченности районов социальной, инженерной, транспортной и прочей инфраструктурой, сообщает акимат города Алматы.
Проведены беспрецедентные в практике градостроительного проектирования общественные обсуждения корректировки генерального плана города: на протяжении пяти месяцев проведено 26 обсуждений, в которых приняли участие более 120 человек, получено 510 предложений и замечаний, из которых по итогам обсуждений 127 предложений вошли в окончательные материалы корректировки", - рассказывает Жанат Айтлеу,
руководитель отдела ТОО «НИИ «Алматыгенплан».
Внесенные в генплан корректировки не могли его комплексно усовершенствовать: документ не учитывал изменения, утратил свою актуальность и нуждался в кардинальном пересмотре. Именно поэтому в прошлом году по поручению акима Алматы Ерболата Досаева была начата работа над новым генеральным планом города с установлением временного горизонта его реализации до 2040 года.
Разработка нового генерального плана тесно связана с "Программой развития города Алматы до 2025 года и среднесрочные перспективы до 2030 года". Основные цели генерального плана - это создание комфортной городской среды и повышение качества жизни во всех районах Алматы.
Во время разработки документа специалисты использовали передовые цифровые технологии и мировой опыт проектирования (Space Syntax). Инструменты моделирования прогнозируют социальные, экономические и экологические последствия развития и то, как они отражаются на мобильности, стоимости земли и здоровье людей.
Новый генеральный план задает вектор развития Алматы с учетом опыта и практик ведущих городов мира для формирования гармоничного мегаполиса, наиболее эффективно связанного с агломерацией, привлекательного и комфортного места для жизни, работы, досуга горожан и гостей города.
Для достижения этой цели в Алматы планируется развитие 5 новых полицентров. Городская среда в них будет формироваться по образцу исторического центра Алматы - с плотной сеткой улиц и застройкой человеческого масштаба.
На этапе планирования предусмотрена вся необходимая жилая, социальная, инженерная, транспортная, цифровая, коммерческая и рекреационная инфраструктура. Благодаря этому полицентры станут компактными и комфортными районами проживания, центрами деловой и общественной активности, создадут основу для роста и "выравнивания" благосостояния горожан. Внимание будет уделено и историческому центру, культурное и историческое значение которого будет сохранено, при этом проведена программа ревитализации микрорайонов, построенных в советский период.
В результате принятия и реализации нового генерального плана Алматы и мастер-планов полицентров город к 2030 году получит:
- наилучшую связанность улиц с минимальным количеством Т-образных перекрестков;
- районы проживания за счет пространственной интегрированности и связанной сети улиц не изолируются друг от друга и от исторического центра, что позволит легко перемещаться в любую другую точку города. Ожидается, что увеличение транспортной связанности по направлениям север - юг, восток - запад, а также рост количества и качества выделенных полос для общественного транспорта приведут к увеличению ежедневных поездок на общественном транспорте в 1,6 раз - до 2,3 млн;
- плотность улиц с кварталами не более 5 га (10-15 км на км2);
- экономически эффективную плотность застройки (120 чел/га);
- беспрерывную пешеходную инфраструктуру "от двери до двери" (в 2023 году планируется реконструкция пешеходного пространства от аэропорта до парка Первого Президента по существующим улицам общей протяженностью 25 км);
- сеть связанных зеленых пространств (скверы, парки, аллеи, набережные рек, променады);
- сокращение дефицита ученических мест до 2040 года с планируемым введением в эксплуатацию свыше 90 школ;
- создание около 180 тысяч рабочих мест (до 2025 года - 65 тысяч), из них оценочно 30% в социальной сфере и службах жизнеобеспечения (медики, преподаватели, полицейские, пожарные и пр.), 70% - специализированные рабочие места.
В соответствии с принципом обеспечения всем необходимым в шаговой доступности будет закладываться качественная инженерная и транспортная инфраструктура.
В результате принятия и реализации нового генерального плана Алматы и мастер-планов полицентров город к 2030 году получит около 180 тысяч рабочих мест (до 2025 года – 65 тысяч), из них оценочно 30% в социальной сфере и службах жизнеобеспечения (медики, преподаватели, полицейские, пожарные и пр.), 70% - специализированные рабочие места. Это один из основополагающих факторов, которые должны создать условия для устойчивого экономического роста и социальной стабильности в Алматы", - поделился Святослав Мурунов, специалиста центра прикладной урбанистики.
В настоящее время проект генерального плана города Алматы до 2040 года прошел процедуру согласования с государственными органами и коммунальными службами города и направлен на рассмотрение экспертной комиссии, созданной приказом Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан. Получены замечания экспертов и локальные заключения по некоторым разделам.
Всего в первый день общественных обсуждений экспертами и представителями общественности озвучен ряд предложений и замечаний, следующая встреча состоится завтра, 26 января. В третий день - 27 января - планируется провести обсуждения с участием жителей всех восьми районов города.
Для устойчивого сохранения экологического баланса будет создан устойчивый "экологический" каркас города, который объединит городскую экосистему и будет поддерживать биоразнообразие. В него войдут новые рекреационные зоны и "озелененный" речной коридор, пересекающий город от предгорий до низин и поддерживающий естественную вентиляцию города", - сообщила Айнур Сарбаева, заместитель генерального директора НИИ "Алматыгенплан".
Кроме того, с целью улучшения проветриваемости и рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере будут приняты решения по дальнейшей застройке города с учетом розы ветров для исключения рисков нарушения воздушной циркуляции. Будут внесены коррективы в генеральный план застройки с учетом ветрового режима.
Существующий зеленый фонд города (около 26 тысяч га) в среднем в год собирает до 1,3 млн тонн пыли, производит до 16 тысяч тонн кислорода. Отсюда можно сделать вывод - наиболее эффективным мероприятием по снижению негативного влияния выбросов будет сохранение и дальнейшее устойчивое развитие зеленого фонда.
Активная работа по озеленению позволит нам вернуть южной столице звание города-сада, о котором говорил глава государства во время визита в Алматы.
12.01.2023, 23:16 40091
Мнения экспертов о проекте правил содержания и защиты зеленых насаждений в Алматы
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Одно из классных новшеств - обязать ИЖС и ЛПХ брать разрешение в уполномоченном органе на снос деревьев. Раньше они ни с кем не согласовывали и вырубали целые массивы иногда очень ценных деревьев", - поделился Тимур Елеусизов, экоактивист и основатель ОФ "KazEcoPotrol".
Второе новшество - таблица отступов, от края стволов деревьев, кустарников при проведении земляных работ. Дело в том, что при прокладке коммуникаций, когда капают траншеи, могут пострадать корни деревьев, и хоть сами насаждения нетронуты, они погибнут в дальнейшем. Эта таблица позволяет избежать таких ситуаций и сохранить деревья. Это, я думаю, два ключевых момента. Если все нормы устоятся, то на основании этого опыта уже нужно будет в республиканские типовые правила вносить изменения.
Конечно, придется некоторые деревья сносить для того, чтобы расширить, перенести улицы, сделать дополнительные повороты. Но мы добились, что вместо штрафа (максимум, что могли применить к тем, кто сносил деревья) сейчас должен будешь компенсировать 1 к 50 с трехлетним уходом. А в случае, если это краснокнижное растение (яблоня, абрикос, ясень, дуб) - 1 к 100. То есть, за один срубленный дуб нужно будет компенсировать 100 дубов с трехлетним уходом. Я думаю это хорошая санкция.
К тому же, мы с бизнесменами работаем, чтобы они соблюдали законный порядок, с разными службами: полиция, прокуратура, антикоррупционная служба. Я думаю, мы за 3 года добились успехов.
Алматы қаласы Экология және жаңа қоршаған орта басқармасының ұстанымы дұрыс. Сүйікті қаламызда ағаштардың өліп жатқаны рас. Бұл іс-шара біз сияқты мердігерлерге дұрыс жұмыс істеуге жол ашады. Көшетті отырғызуда өзіндік стандарт бар, егер сол қатаң сақталса, уақытылы суарылса, нәтижесі де жақсы болады", - рассказала Гүлзада Қалдыбаева, сарапшы, директор "Грин Ланд" ЖШС.
Наш город своеобразный и интересный, здесь есть много озеленительных особенностей, поэтому разработка правил по содержнанию зеленых насаждений города очень актуальный сейчас. В настоящее время действуют правила 2007 года, и, конечно, они устарели. Уже достаточного долго идет разработка этих правил, это не случайно, потому что очень много особенностей связано именно с нашим городом. Была проведена очень большая работа нашим городским акиматом и профильным управлением по разработке правил, это достаточно открыто проводилось, участвовали и активисты, и специалисты, и экологи, и юристы", - сказала Анна Балхватина, дендролог.
Хочу еще сказать, что очень важно содержание деревьев в центральных частях города, именно возможность использования воды в арыках, чтобы действительно арыки также были присоединены к системе полива. Такие нормы должны быть прописаны в договорах с подрядчиками, выигравшими тендеры на содержание зеленых насаждений.
Что касается старовозрастных, очень много таких деревьев, должна быть систематизирована работа по их содержанию и химобработке. Графики должны быть составлены сейчас, чтобы не ждать пока пройдут тендеры, пока выделять средства.
Проведена очень полезная и плодотворная работа, надеюсь она пойдет на пользу нашим зеленым насаждениям. Главное, чтобы наши жители, не только на уровне предприятий, а граждане ухаживали за зелеными насаждениями.
Этот документ рассматривался общественностью, учеными и другими организациями, имеющими отношение к зеленым насаждениям. Я считаю, что получилась плодотворная работа", - сообщил Булкайр Мамбетов, директор лесного научно-инновационного института, профессор кафедры лесных ресурсов и охотоведения.
Исследования показали, что деревья в молодом возрасте поглощают углекислый газ, который дают парниковый эффект и они интенсивно растут. Основной углерод, который они поглощают, благодаря нему по нашим исследованиям деревья растут до 40-50 лет. Но в дальнейшем, когда дерево уже не растет, а просто дышит, оно уже тогда 50 на 50 поглощает углекислый газ и уже больше поглощает кислорода. Это мнение ученых, поэтому в возрасте 40-50 лет деревья эффективно работают на вышесказанные поглощения углерода, улучшения воздуха, а в дальнейшем их надо уже менять. А многие общественники этого не понимают, когда деревья рубят.
Я думаю, что в это время ее эффект не такой уж и большой, и надо заменять. Тем более это городские условия, деревья могут упасть на дома или на человека", - заключил Булкайр Мамбетов.
09.01.2023, 18:46 46921
Государство должно проектировать зоопарки как исследовательские центры - эксперт Эксклюзив КТ
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Исследователь в университете Джорджа Вашингтона, директор Научно-исследовательского центра биомедицины КазНУ имени аль-Фараби, PhD Ыдырыс Алибек заявил, что государство должно заново проектировать зоопарки как исследовательские центры.
Он подчеркнул, что сегодня наряду с глобальным потеплением уничтожение биоразнообразия является одной из главных экологических проблем.
В нашей стране этой проблемы не избежать. Ежегодно регистрируются факты угроз биоразнообразию. Среди них многие ценные животные и лекарственные растения подвергаются браконьерству и уничтожению местообитаний. Решение таких экологических проблем простое - люди должны быть экологически грамотными. А путь формирования экологической грамотности - это зеленое образование и природоохранная деятельность. Зоопарки являются одним из них", - заявил эксперт.
По его словам, зоопарки должны быть не только местом, куда люди могут прийти и развлечься, но и научно-исследовательским центром, сохраняющим генофонд исчезающих видов, охраняющим, защищающим, воспроизводящим и изучающим их поведение.
Например, в недавней статье в журнале Animal Conservation впервые сообщается, что наземные позвоночные - млекопитающие, птицы, земноводные и рептилии - были классифицированы как "вымершие таксоны". Авторы выявили 562 таких вида из Красной книги Международного союза охраны природы (МСОП) и источников популярной литературы. Среди них 130 млекопитающих, 38 птиц, 137 земноводных и 257 пресмыкающихся", - сообщил Ыдырыс Алибек.
В то же время, отметил он, неофициальные источники описывают, что в мире насчитывается более 2200 видов организмов, исчезнувших на десятилетия.
Поэтому зоопарки должны стать местом пробуждения у людей симпатии к природе, помнящим такие виды, как туранский тигр и красный волк, виды которых исчезли в стране. В связи с этим средства, направляемые на сохранение государственных зоопарков, в будущем многократно окупятся за счет снижения антропогенного воздействия на экологию страны (за счет предотвращения экологического ущерба). Поэтому я считаю, что государство должно заново проектировать зоопарки как исследовательские центры", - добавил директор Научно-исследовательского центра биомедицины.
Ранее сообщалось, что контактных зоопарков в Казахстане, к счастью, становится все меньше, однако пока это позорное явление еще до конца себя не изжило.
К счастью, сокращение происходит именно за счет спада бума на контактные зоопарки: после появления в стране в 2016 году первых трех уже к 2017-му их только официально было 14, однако в 2021 году количество упало до 6. Мы надеемся, что хотя прописанные в законе "Об ответственном обращении с животными" запреты на деятельность и создание передвижных зверинцев, контактных зоопарков, передвижных океанариумов и передвижных выставок животных вступят в силу лишь в 2025 году, по факту это отвратительное и опасное явление изживет себя раньше.
09.01.2023, 12:05 48051
Контактных зоопарков в Казахстане, к счастью, становится все меньше, однако пока это позорное явление еще до конца себя не изжило
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К 2022 году в Казахстане работало 13 зоопарков, 6 из них - контактные. Заметим, зоопарки имелись лишь в 8 регионах Казахстана. 8 зоопарков принадлежало малому бизнесу, 3 - среднему, 2 - крупному бизнесу.
По данным energyprom.kz, общее количество зоопарков в стране сокращается. Так, в 2018 году их насчитывалось 20, в 2019-м -18, в 2020-м - 16.
К счастью, сокращение происходит именно за счет спада бума на контактные зоопарки: после появления в стране в 2016 году первых трех уже к 2017-му их только официально было 14, однако в 2021 году количество упало до 6. Мы надеемся, что хотя прописанные в законе "Об ответственном обращении с животными" запреты на деятельность и создание передвижных зверинцев, контактных зоопарков, передвижных океанариумов и передвижных выставок животных вступят в силу лишь в 2025 году, по факту это отвратительное и опасное явление изживет себя раньше.
При этом количество обычных зоопарков выросло с 5 в 2016 году до 7 уже в 2018-м и с тех пор не меняется. Остается надеяться, что в этих зоопарках созданы приемлемые условия.
Общая площадь территории зоопарков в РК в 2021 году достигала 100,5 гектара, в том числе 63,4 тысячи квадратных метров составляла площадь помещений для животных, птиц и рыб.
Численность животных, содержащихся в зоопарках страны, к 2022 году сократилась на 29% за год, до 12 тысяч. Наибольшая их часть пришлась на южную столицу: 3,8 тысячи экземпляров, минус 55,3% за год.
На второй строчке расположилась Астана (данные приведены вместе с Акмолинской областью): в зоопарках столицы и области обитало 3,2 тысячи экземпляров животных, птиц и рыб - на 6,7% меньше, чем год назад.
Тройку лидирующих по численности животных замкнул Шымкент: в зоопарке этого южного мегаполиса обитало 2,6 тысячи экземпляров - на 0,7% больше, чем годом ранее.
Больше всего среди обитателей казахстанских зоопарков было рыб: 7,1 тысячи экземпляров по итогам 2021 года. Также в зоопарках насчитывалось по 1,9 тысячи млекопитающих и птиц, 744 беспозвоночных, 341 пресмыкающееся и 54 земноводных.
Тем временем в Алматы планируют реконструировать зоопарк, сообщает zakon.kz. В 2023 году отдельное внимание в РК будет уделено инфраструктуре объектов культуры, износ которых сегодня составляет 70%. Планируется начать поэтапную реконструкцию Алматинского зоопарка в соответствии с международными стандартами с целью превращения его в центр притяжения горожан и туристов. Мы лишь можем сказать: давно пора. Жаль, не все животные доживут до создания "центра притяжения".
Напомним, что с 1 марта в стране действует закон "Об ответственном обращении с животными", который предусматривает персональную ответственность владельцев за жизнь, здоровье и благополучие животных, защиту их от жестокого обращения, воспитание у населения нравственного и гуманного отношения к ним.
В частности, законом установлены требования при содержании и обращении с животными отдельных категорий в культурно-зрелищных целях, экспериментальных (лабораторных), служебных, домашних, безнадзорных и бродячих животных.
Между тем число случаев беспричинной бесчеловечной жестокости по отношению к животным не снижается.
В Акмолинской области на глазах у пенсионерки изверг убил ее собаку, нанеся 10 ножевых ранений. Позже в Павлодаре живодер убил собаку и хотел ее съесть. В июле на одном из пляжей в Актау дети забросали камнями детеныша тюленя, оказавшегося на берегу. В сентябре в Алматинской области задержали живодера, протащившего по асфальту привязанную к грузовику собаку.
16.12.2022, 19:49 120141
ЭКСКЛЮЗИВ КТ: Пострадавшие дети из Экибастуза выжили и идут на поправку, но продолжают жить с родителями
Фото: instagram/poiskoviki_pavlodara_vita
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Доведенные до истощения дети из Экибастуза выжили и идут на поправку, но продолжают оставаться в своей семье.
Отмечается положительная динамика: все дети набрали вес, улучшился интеллект, увеличился словарный запас, все дети стали самостоятельно передвигаться", - сообщил помощник уполномоченного по правам ребенка в Республике Казахстан Александр Ляхов со ссылкой на Министерство просвещения.
Семья живет в Экибастузе. Органами опеки и попечительства на систематической основе осуществляется посещение семьи по месту жительства.
Также дети еженедельно наблюдаются медицинскими работниками территориальной поликлиники, сообщили в ведомстве.
Между тем психолог, гештальт-консультант Ольга Третьякова рассказала, какое влияние на детскую психику может оказать жизнь в подобных условиях.
Четверо детей - разного возраста, и для каждого возраста последствия для дальнейшего психического развития будут разные. Чем старше ребенок, тем последствия будут хуже", - заявила психолог.
Она подчеркнула, что человеческая психика нуждается в "психологической пище".
Точно так же, как тела детей искалечены (…) потому что им не хватало питания. Примерно подобное происходит с детской психикой, только ей не хватало психического питания: заботы, развивающих моментов, игрушек, социальных контактов. В этом смысле, безусловно, последствия для детей есть", - пояснила Ольга Третьякова.
Она также предположила, что "скорее всего, в данном случае наблюдаются определенные отставания психологического развития в области социализации".
Для детской психики это, безусловно, был стресс. И стресс связан с тем, что базовые потребности детей - физические и психические были не удовлетворены, а означает это, что тело и психика не получали достаточно ресурсов для питания и поэтому развивались, конечно же, медленнее, хуже", - добавила Ольга Третьякова.
Психолог также отметила, что темпы психологического восстановления детей будут зависеть от того, как дальше с этими детьми будут заниматься специалисты.
Напомним, об ужасающей истории многодетной семьи из Экибастуза рассказали волонтеры поискового отряда Vita. В неухоженной квартире находились четверо детей - 2016, 2014, 2017 и 2018 годов рождения.
У всех позднее диагностировали различные заболевания, никто из детей не был в состоянии ходить. Дети не ели три дня, так как в доме не было еды. Одежды и обуви в необходимом количестве у детей не было. Они не были прикреплены ни к какому медучреждению, не обращались и не показывались врачам.
По данным СМИ, многодетная семья переехала в город Экибастуз три года назад из села. Жили в съемной квартире на случайные заработки отца и пособие по многодетности, которое получала мать малышей.
После данного случая ряд сотрудников органов полиции, акиматов и учреждений здравоохранения понесли дисциплинарные взыскания вплоть до увольнения.
Стоит отметить, что родители отделались денежным штрафом. Суд рассматривал два дела в отношении матери и отца малышей по части 1 статьи 127 КоАП РК. В качестве наказания по данной статье предусмотрен штраф 10 МРП, но с учетом их материального положения сумму штрафа снизили на 30%. Семью взяли на контроль и учет.
15.12.2022, 11:04 128781
Почему Казахстан не смог стать мясной державой
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Два полюса животноводства Казахстана представила информационная повестка: с одной стороны, после годичного моратория на экспорт живого скота Казахстан возобновляет его поставки за границу в рамках квот. На год лимиты составят 60 тысяч бычков и 120 тысяч баранчиков. С другой - казахстанские рестораны быстрого питания глобальной сети McDonald’s будут импортировать мясные полуфабрикаты из Объединенных Арабских Эмиратов, eldala.kz.
Две эти новости минувшей недели хорошо говорят о тех проблемах, с которыми животноводство Казахстана так и не смогло справиться за предыдущее десятилетие.
Для тех, кто подзабыл, напомним, что в 2011 году Минсельхоз Казахстана приступил к реализации Проекта повышения экспортного потенциала по мясу крупного рогатого скота. Его конечной целью было довести поставки говядины за рубеж до 180 тысяч тонн в 2020 году.
Однако что мы видим сегодня? Вместо экспорта Казахстан вынужден закупать эту самую говядину в ОАЭ.
Что пошло не так?
Руководители Минсельхоза, хоть нынешние, хоть прошлые, могут сколько угодно рассказывать о том, что в развитии животноводства все делалось правильно. Но давайте исходить из старой поговорки: покупатель всегда прав. И в этом случае покупатель - McDonald’s полностью прав, отказываясь брать то мясо, которое ему доступно на рынке Казахстана. Дело в том, что сеть ресторанов принципиально подходит к выбору продуктов, требуя наличия сертификатов безопасности и происхождения продукции.
Как у нас обеспечивают себя мясом многие отечественные рестораны? Они покупают у никому не известных перекупщиков мясо животных, которые всю свою короткую жизнь паслись неизвестно где, а потом были забиты просто во дворе сельского дома. Никаких гарантий качества и безопасности такого мяса обеспечить невозможно.
Понятно, что McDonald’s такие риски не устраивают - им нужна полная прослеживаемость продуктов питания - начиная с понимания того, где и когда появился на свет теленок, где его пасли первые полтора года жизни и где откармливали на финише перед забоем. Конечно, сертифицирован по всем требованиям должен быть и мясокомбинат, где разделывали тушу.
Как оказалось, в Казахстане нет производителей, которые бы могли показать и доказать прозрачность всей этой цепочки. Вернее, при желании они могли бы, но до сего момента у них просто не было мотивации тратить деньги на дорогостоящие процедуры, которые к тому же нужно подтверждать ежегодно. А все потому, что сбывать высококачественное мясо казахстанским переработчикам просто некуда.
Чтобы понять, почему так получилось, давайте вернемся к тому самому проекту повышения экспортного потенциала по говядине. Это только на его старте чиновники говорили о том, что подавать за рубеж Казахстан будет мясо. Но чем дальше, тем упорнее они сводили все перспективы только лишь к экспорту живого скота. Именно поэтому мы и видим нынешнюю ситуацию - в стране нет современных мясокомбинатов, вокруг которых была бы выстроена вся экосистемы выращивания и откармливания скота на убой и производство конечной продукции с добавленной стоимостью. Вернее, никакой экосистемы нет вообще: животноводство Казахстана, по сути, включает всего две ступени: на первой находятся мелкие фермеры либо просто жители села, которые выращивают молодняк на личных подворьях. А на второй ступени - откормочные площадки, которые с определенного момента стали выполнять не больше, чем роль скупщика скота в ЛПХ, чтобы формировать товарные партии и отгружать их в Узбекистан.
Мясопереработчики оказались, по сути, вне этой системы - из-за низкой рентабельности они даже не претендуют да более дорогих бычков, а довольствуются коровам и различной некондицией.
Естественно, что в этой, с позволения сказать, системе и речи нет ни о какой добавленной стоимости. Рентабельность животноводства, торгующего, по сути дела, даже не откормленным молодняком, минимальна. Ведь даже откорм казахстанского молодняка себе забрали узбекские покупатели, а именно тут и можно было бы получать маржу.
Какие потери при такой организации производства еще несет Казахстан?
Продавая скот живым весом, фермер, по сути, получает деньги только за мясо. А это далеко не все, что может дать бык. Думаю, многие фермеры помнят слова одного из бывших заместителей бывшего министра сельского хозяйства о том, что на современных мясокомбинатах от быка остается только последний вздох. То есть там в переработку идет все - от шкуры и внутренних органов до крови, рогов и копыт. Казахстан же, продавая быка живьем, может рассчитывать максимум на $1 тысячу с одного животного. Это цена мяса. Все остальное, что включает бычок, достается покупателю бесплатно.
А именно, забив животное самостоятельно, узбекский покупатель только на субпродуктах получает дополнительно $120, шкура дает ему еще $20. То есть дополнительна рентабельность. Даже без учета костей, крови, рогов и копыт уже составляет 15%. Это притом, что наши мясокомбинаты говорят о том, что они сидят на 5%.
Ну а если учесть дополнительную маржу на откорме, то тут прибыль можно смело удваивать.
Так что неудивительно, что Узбекистан заинтересован именно в импорте из Казахстана живого скота, а не мяса. И всячески защищает свой рынок. Ситуация дошла до смешного - Узбекистан, покупая мясо, долгое время отказывался выдавать ветеринарные разрешения па поставки в страну сбоя, то есть внутренних органов того самого животного, чье мясо он берет. Якобы из опасений в ветеринарной безопасности. А по факту это просто пример того, как соседи защищают свои интересы, вводя административные барьеры для поставок переработанной продукции в пользу поставок сырья. Это служит поддержкой мясокомбинатам Узбекистана, позволяя им получать большую рентабельность на переработке и, значит, предлагать фермерам Казахстана более высокие закупочные цены на скот.
В то же время госорганы Казахстана не принимали никаких мер, чтобы поставить отечественных и зарубежных переработчиков в равные условия. И только на прошлой неделе появилась информация, что Узбекистан все-таки снимет запрет на поставки сбоя. Видимо, наши чиновники из Министерства торговли все-таки наконец-то обратили внимание на интересы фермеров страны и смогли добиться встречных уступок от соседей в обмен на возобновление поставок живого скота.
Кстати, о ветеринарии: это, действительно, ахиллесова пята казахстанского животноводства, мешающая открытию новых рынков для казахстанской говядины. Именно сомнения в безопасности мяса из Казахстана много лет подряд тормозят переговоры с Китаем о выходе наших переработчиков на рынок Поднебесной со своей продукцией. И ситуация не только не улучшается, а напротив - усугубляется. В период пандемии Китай захлопнул слегка приоткрытую дверь, запретив поставки замороженного мяса с пяти заводов, которые к тому моменту с большим трудом смогли-таки пройти сертификацию. А ровно год назад Россия ввела запрет на поставки говядины из Казахстана в связи со вспышкой ящура в северных регионах.
Что самое печальное, Минсельхоз Казахстана долгое время игнорировал сигналы фермеров о том, что очаги ящура появляются тут и там, опасаясь потерять статус Международного эпизоотического бюро как страны, свободной от этого заболевания. В итоге, когда скрывать правду оказалось уже невозможно, и статус был потерян, и масса скота погибла, и рынок России закрылся. А ведь он оставался одним из немногих открытых. Теперь в северных регионах идет вакцинация скота, а Комитет ветеринарного контроля с нуля начинает работу по возвращению статуса МЭБ. Вот так дорого обошлась фермерам и экспортерам некомпетентность чиновников.
И тут мы вновь возвращаемся к ресторанам McDonald’s. Работу по сертификации мясокомбинатов тоже нужно начинать, и роль государства должна стать ведущей. Все мы знаем позицию Минсельхоза о том, что он отвечает только за производство сельхозпродукции, а все остальное его не касается - ни переработка, ни продажи. Но с производством мяса показывает: одно без другого не имеет смысла. Да, в рамках проекта повышения экспортного потенциала по мясу КРС в страну ввезли ангусов и герефордов на миллиард долларов. Создано племенное ядро, качественные характеристики скота улучшены. Но зачем? Пока не удастся выстроить всю производственную цепочку от теленка до полуфабриката, можно не мечтать ни об экспорте, ни о продажах в мировые сети, работающие в Казахстане. А значить, животноводство не будет прибыльным - у страны просто не останется другого выхода, кроме как продолжать продажи живого скота. И вся маржинальность продолжит доставаться тем, кто за бесценок покупает бычков и баранчиков в нашей стране.
Автор: Сергей Буянов, главный редактор портала eldala.kz.
10.12.2022, 23:32 134391
Казахстанский эксперт по изучению Китая: китайская экономика отличается гибкостью
Фото: Кадр с видео
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Одно из главных отличий китайской экономики - ее адаптивность. Будучи гибкой, она оперативно реагирует на любые новые тренды и способна быстро пересобраться. Об этом в эксклюзивном интервью заявил профессор Института дипломатии Академии госуправления при президенте Казахстана Тимур Шаймергенов, сообщает CGTN.
Например, возьмем западные страны, в определенной степени это консервативные страны. И очень многие производства претерпели очень большие убытки, сложности за счет того, что не успели вовремя перестроиться. Мы видим, что в Китае производства, различные порты, объекты роботизируются. Есть целые порты, где работают фактически несколько человек. Остальное все роботизировано. Фабрики, заводы, различные предприятия тоже самое роботизируются. Новый тренд - даже сегодня в кафе работают вместо официантов роботы. Роботы не болеют. Соответственно это один из сдвигов", - поделился Тимур Шаймергенов.
В принципе если вспомните, февральская Олимпиада зимняя была очень роботизирована. Это тоже факто того, что Китай сегодня является одним из лидеров по роботизации. И этот эффект имеет свое значение. Это тоже надо учитывать. Огромный рынок, политика локдаунов, купирование этого вируса, и в принципе автоматизация и роботизация тоже приводит к тому, там, где можно заменить человека, который может заболеть и принести вирус, его заменяет робот. И это тоже оказывает свое влияние.
05.12.2022, 18:20 139696
Коснется ли Казахстана запрет Евросоюза на морские поставки нефти из России
Фото: cpc-online.ru
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С 5 декабря вступил в силу запрет на морские поставки российской нефти в страны Евросоюза. Под новые санкции ЕС не попадает экспорт нефти из Каспийского трубопроводного консорциума, сообщает sputnik.kz.
Также с 5 декабря начинает действовать потолок цен на российскую нефть - 60 долларов за баррель.
Подобные нормы содержатся в шестом пакете санкций в отношении России. Этим же документом предусмотрен запрет европейским странам оказывать услуги по страхованию танкеров, с помощью которых Россия доставляет нефть в третьи страны.
Предварительно известно, что введенные в отношении российской нефти санкции не затронут казахстанскую нефть. В Министерстве энергетики Казахстана информацию пока не комментировали.
Отметим, что на фоне эмбарго в отношении российской нефти эксперты прогнозируют рост мировых цен на нефть, которые из-за эмбарго могут превысить $100 за баррель.
КТК - трубопроводная система, связывающая Казахстан с морским портом в районе Новороссийска, в котором нефть загружается на танкеры для последующей отправки на мировые рынки. Протяженность трубопровода, соединившего нефтяные месторождения Западного Казахстана с морским терминалом в Новороссийске, составляет 1,511 тысячи км. Морской терминал КТК оснащен выносными причальными устройствами, позволяющими безопасно загружать танкеры на значительном удалении от берега, в том числе при неблагоприятных метеоусловиях.
Акционерами КТК являются РФ (представленная Росимуществом - 24% и "КТК Компани" - 7%) - 31%; Казахстан (представленная "КазМунайГазом" - 19% и Kazakhstan Pipeline Ventures LLC - 1,75%) - 20,75%; Chevron Caspian Pipeline Consortium Company - 15%, Lukarco B. V. - 12,5%, Mobil Caspian Pipeline Company - 7,5%, Rosneft-Shell Caspian Ventures Limited - 7,5%, BG Overseas Holding Limited - 2%, Eni International N.A. N.V. - 2% и Oryx Caspian Pipeline LLC - 1%.
Транснефть" является доверительным управляющим находящихся в федеральной собственности 24% акций АО "КТК-Р" и АО "КТК-К" и владельцем 100% акций компании "КТК Компани".
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