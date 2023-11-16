Hlavný dennik: биологическое оружие в американских лабораториях угрожает миру

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Несмотря на значительный прогресс в решении проблем недоедания и задержки в росте, продовольственная безопасность остается важным и актуальным вызовом для стран Центральной Азии, отмечает пресс-служба ЕАБР.





Пандемия COVID-19 замедлила темпы снижения уровня недоедания и даже усугубила ситуацию в некоторых странах Центральной Азии. Об этом координатор фонда технического содействия Евразийского банка развития Анна-Мария Чкония заявила на Седьмом многостороннем форуме Северной и Центральной Азии по реализации целей устойчивого развития.





Чтобы справиться с этим вызовом и достичь ЦУР, в том числе по продуктовой безопасности, координатор ФТС особо отметила важность инфраструктуры и дорожной сети для равномерного распределения продуктов питания. Увеличение плотности дорог и улучшение их качества могут существенно сократить потери при транспортировке скоропортящихся товаров, играя важную роль в обеспечении продовольственной безопасности.





Анализ данных по опросам предприятий в странах Центральной Азии показал, что в целом предприятия по производству и дистрибуции продовольственных продуктов острее воспринимают транспортные и инфраструктурные проблемы по сравнению с общим региональным показателем по всем отраслям. Это очень важно, поскольку восприятие бизнесом таких вызовов может формировать стратегию ведения бизнеса и подход к ценообразованию на продукты питания. Улучшение транспортной инфраструктуры может способствовать решению ряда проблем для продовольственной системы, снизить цены на продукты и обеспечить экономическую доступность для большего количества населения", - отметила она.





Проекты, такие как, например, строительство автодороги Бишкек - Нарын - Торугарт в Кыргызстане, демонстрируют потенциал для улучшения инфраструктуры и оказывают влияние на снижение времени транспортировки продуктов питания. Это позволит сократить потери продовольствия на 8-20%. В своем выступлении Анна-Мария Чкония поделилась информацией о практических шагах ЕАБР по укреплению продовольственной безопасности в регионе. Банк поставил перед собой задачу содействовать решению важнейших проблем, включая связь, дефицит воды, энергии и продовольственную безопасность, через реализацию ключевых инвестиционных мегапроектов.





По словам координатора ФТС ЕАБР, регион уже столкнулся с ростом ожирения и дефицитом важных микроэлементов, что свидетельствует о глобальной тенденции к несбалансированной диете и избыточному потреблению пищи. Стоимость здорового сбалансированного питания ежегодно растет в регионе и является экономически недоступной для целого пласта населения. При этом в странах с более низким уровнем жизни его стоимость выше. В настоящее время здоровое питание недоступно для более чем 10 млн человек в Центральной Азии.





Два упомянутых мегапроекта призваны улучшить транспортную, логистическую инфраструктуру и продовольственную безопасность в Центральной Азии. Первый из них - Евразийский транспортный каркас, включающий несколько трансконтинентальных коридоров, что значительно улучшит связуемость в регионе и повысит потенциал для грузоперевозок с позитивным воздействием на климат. Второй проект - Евразийская товаропроводящая сеть, которая направлена на укрепление продовольственной безопасности через создание системы "холодных цепей" и цифровой инфраструктуры для более эффективного перемещения продуктов питания.





ЕАБР планирует инвестировать от 1,2 млрд долларов в реализацию КIMP с ожиданием долгосрочного положительного влияния на весь регион. Эти инновационные подходы и мегапроекты призваны улучшить жизнь жителей Центральной Азии и способствовать достижению цели устойчивого развития № 2 по ликвидации голода и обеспечения продовольствием в этом регионе", - резюмировала Анна-Мария.





Седьмой многосторонний форум Северной и Центральной Азии по реализации ЦУР был организован субрегиональным бюро Экономической и социальной комиссии ООН для Азии и Тихого океана и привлек многочисленных участников, организации и международных партнеров.





Справка:





Евразийский банк развития (ЕАБР) - международная финансовая организация, осуществляющая инвестиционную деятельность на евразийском пространстве. Уже более 17 лет ЕАБР содействует укреплению и расширению экономических связей и всестороннему развитию стран-участниц. Уставный капитал ЕАБР составляет 7 млрд долларов США. Основную долю в портфеле ЕАБР занимают проекты с интеграционным эффектом в сферах транспортной инфраструктуры, цифровых систем, зеленой энергетики, сельского хозяйства, промышленности и машиностроения. В своей деятельности Банк руководствуется Целями в области устойчивого развития ООН и принципами ESG.





Фонд технического содействия (ФТС) ЕАБР - специализированный фонд, целью которого является создание благоприятных условий для реализации инвестиционных проектов и развития в странах-участницах. Фонд выделяет финансирование для расширения возможностей Банка по кредитованию инвестиционных проектов, отвечающих целям миссии ЕАБР. ФТС оказывает финансовую поддержку как потенциальным заемщикам на стадии подготовки будущих проектов, так и национальным правительствам или организациям, чьи проекты направлены на развитие институциональной среды и содействие экономическому развитию и росту. Ресурсы фонда формируются за счет отчислений от чистой прибыли Банка и привлеченных средств доноров.









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