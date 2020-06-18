Ведущий вирусолог США не надеется на коллективный иммунитет и вакцину от COVID-19

Президент и председатель правления научного центра Access Health International и один из ведущих вирусологов мира Уильям Хазелтайн, известный своей работой по изучению вируса иммунодефицита человека (ВИЧ) и по исследованиям генома человека, рассказал о том, почему нельзя полагаться на коллективный иммунитет в случае с коронавирусом, наступила ли в США вторая волна заражения и почему он больше надеется на создание лекарства, а не вакцины.

Коллективного иммунитета к коронавирусу не существует, а уверенность в обратном лишь привела Швецию к большому числу жертв, уверен один из ведущих вирусологов США Уильям Хазелтайн. Он убежден, что говорить о второй волне коронавируса в США еще рано, а преждевременная отмена карантина отбросит людей назад во времена до изобретения пенициллина, пишет Forbes

Коллективный иммунитет - это фантазия. Его не существует в случае с этим вирусом. Это опасная фантазия, которая привела к необычайному числу смертей в Швеции. Я бы вообще исключил это слово из нашего словарного запаса, из наших мыслей. Даже в лучшем случае это значит, возможно, смерть миллионов людей. Мы правда хотим отправиться так далеко в эпоху до изобретения антибиотиков? Мы правда хотим вернуться в Средневековье?" - сказал вирусолог.

По его словам, США еще не прошли еще первую волну, так что еще слишком рано говорить о второй.

С чем мы столкнулись - это растянутая волна, в некотором роде цунами. Вы видите по общему числу заболевших в США, что мы взобрались на плато. Спуск с этого плато займет много времени. А сейчас кажется, что у плато начался подъем. И мы поднимаемся на еще более высокое плато. Сейчас у нас примерно столько же заболевших каждый день - немногим больше 20 000 - как было больше двух месяцев назад. 1 апреля мы преодолели отметку 20 000 человек. Это было очень давно, сейчас середина июня", - пояснил он.

Он считает, что будет возврат к тому периоду, когда антибиотики только появились в конце Второй мировой войны для гражданского использования.

Открыли пенициллин. Но до этого мы строили наши железные дороги, строили наши города и жили с вероятностью, что завтра никогда не наступит. Все знали, что инфекция может обернуться смертью. Мы вернулись в те времена. Мир не кончается. Ваш мир может закончиться, но человечество продолжает жить, а экономики продолжают работать. Мы строили мир до вакцин и антибиотиков. Так и мы продолжим, но заплатим за это", - считает эксперт.

По его мнению, в борьбе с КВИ стоит больше полагаться на лекарства, а не вакцину.

Если бы мне пришлось делать ставки, что станет первым эффективным методом лечения COVID-19, я бы дал 50%, что вакцина будет безопасной и эффективной, и 90% - что лекарства", - сказал Уильям Хазелтайн.

Он считает, что нельзя знать наверняка, насколько хорошо работает вакцина, еще полгода нужно на то, чтобы понять, насколько она безопасна.

Как показывает опыт SARS и MERS, а мы с ними уже 15 лет, они (вакцины) будут лишь частично эффективны и не обязательно создадут иммунитет на долгое время. Может, нам повезет, а может, нет. Велики шансы, что вакцина не будет полностью безопасна и абсолютно эффективна, а будет немного не такой. Вопрос - насколько не такой… Эта болезнь - что-то среднее между ВИЧ и полиомиелитом, с которым люди справились. Но коронавирусы в целом, как вирус гриппа, возвращаются. Тот же вирус в следующем году может заразить того же человека. Мы имеем дело с вирусом, который адаптировался к нашей иммунной системе. У него есть около 20 различных инструментов, которые он использует против наших попыток побороть его", - пояснил вирусолог.

Эксперт считает, что о в ближайшие месяцы появится большой интерес к широкому набору лекарств.

Мы наблюдали, как их разрабатывают для лечения SARS (атипичная пневмония. - Forbes) и MERS (ближневосточный респираторный синдром. - Forbes), и многие тождественные лекарства сейчас проходят первую или вторую фазу клинических испытаний. Так что хорошие новости будут", - утверждает он.

Кроме того, Хазелтайн рассказал, что людям, которые хотят отправиться в путешествие, придется долго ждать, пока не появится безопасная и эффективная вакцина

Я бы прежде убедился, что путешествия безопасны. Что авиакомпании делают все, что могут, чтобы рассадить нас подальше друг от друга. Я бы сам принял меры предосторожности: надел бы респиратор №95 и очки, которые плотно прилегают к глазам. Я бы убедился, что делаю все необходимое", - добавил он.

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