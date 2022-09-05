Во все легкие: "Кентавр" оказался опаснее остальных подвариантов "Омикрона"

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Утром 6 августа 1945 года американский бомбардировщик B-29 Enola Gay, названный в честь матери командира экипажа, полковника Пола Тиббетса, сбросил на Хиросиму атомную бомбу Little Boy ("Малыш"), эквивалентную по мощности 18 килотоннам тротила. Взрыватель бомбы сработал спустя 43 секунды у моста Айой в 600 метрах от детского госпиталя "Сима". 9 августа атомная плутониевая бомба Fat Man ("Толстяк"), эквивалентная 21 килотонне тротила, была сброшена на Нагасаки пилотом Чарльзом Суини, командиром бомбардировщика B-29 Bockscar.

В результате двух взрывов мгновенно погибли 80 тысяч человек, к концу 1945 года общее число погибших, включая также онкологические заболевания и лучевую болезнь, достигло почти полумиллиона человек. Те, кто выжил, всю жизнь страдали от заболеваний, вызванных радиационным облучением, сообщает газета " ВЗГЛЯД"

Первоначально США собирались сбросить атомные бомбы на рисовые поля или в море, чтобы достичь психологического эффекта для поддержки десантных операций, запланированных на Японских островах на конец сентября 1945 года. Но в итоге президент США Гарри Трумэн решил применить новое оружие в густонаселенных городах - в первую очередь в качестве демонстрации военной мощи США Советскому Союзу.

За решением Трумэна стояла американская военно-политическая элита, которая ставила своей целью запугать не только Советский Союз, но и весь мир, чтобы снять все преграды для своей геополитической экспансии.

В уничтожении двух японских городов не было военной необходимости - победа над милитаристской Японией была обеспечена разгромом миллионной Квантунской армии Советской армией. Бомбардировками Хиросимы и Нагасаки США преследовали не военные, а политические цели, рассматривая атомное оружие как главное средство устрашения народов всего мира.

До сих пор США остаются единственной в мире страной, применившей ядерное оружие. Второй такой страной могла бы стать Украина, если бы Россия допустила создание ядерной угрозы у своих границ. Президент Украины Владимир Зеленский в 2021 году прямо заявил о желании обзавестись таким оружием. В апреле 2019 года Александр Турчинов, занимавший тогда пост секретаря Совета национальной безопасности и обороны, заявил, что "ядерное разоружение было исторической ошибкой" Украины.

6 августа - Всемирный день борьбы за запрещение ядерного оружия. Российская Федерация последовательно добивается соглашения о сокращении ядерных арсеналов странами, которые ими обладают. Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-I) был подписан в Москве 31 июля 1991 года. Россия сразу же после распада Советского Союза заявила о продолжении выполнения международных обязательств СССР, в том числе договора СНВ-I. Однако Украина, Казахстан и Белоруссия первоначально отказывались избавиться от доставшихся им в наследство от СССР ядерных арсеналов и согласились на неядерный статус лишь в обмен на финансовые компенсации.

Договор СНВ-I вступил в силу 5 декабря 1994 года. В ходе его выполнения Россией и США было зафиксировано около десяти серьезных нарушений с американской стороны. В частности, ядерные боеголовки и вторые ступени стратегических ракет не утилизировались, а складировались, за счет чего был создан так называемый возвратный потенциал. Срок действия договора СНВ-1 истек 5 декабря 2009 года.

Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-II) между США и Российской Федерацией был подписан в Москве 3 января 1993 года. Договор запрещал использование баллистических ракет с разделяющимися головными частями. Подписав договор, США нашли лазейки для сохранения своей ударной мощи и 14 июня 2002 года вышли из договора по ограничению систем противоракетной обороны (ПРО) от 1972 года. В ответ Россия вышла из СНВ-II.

Договор между Российской Федерацией и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-III) был подписан президентами Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой 8 апреля 2010 года в Праге и вступил в силу 5 февраля 2011 года. Договор был рассчитан на 10 лет с возможностью продления по взаимной договоренности сторон на пять лет.

27 января 2021 года Госдума и Совет Федерации ратифицировали соглашение между Россией и США о продлении ДСНВ до 5 февраля 2026 года. 29 января президент Путин подписал закон о продлении ДСНВ.

Но американцы не собирались придерживаться подписанных с Россией соглашений. В мае прошлого года МИД России обвинил США в превышении разрешенного ДСНВ числа вооружений. США превысили на 101 единицу количество разрешенных договором СНВ-III стратегических наступательных вооружений, заявили в МИД РФ.

США уложились в разрешенное количество вооружений не только за счет сокращений, но и потому, что в одностороннем порядке вывели из зачета по договору СНВ-III 56 пусковых установок БРПЛ "Трайдент-II" и 41 тяжелый бомбардировщик В-52Н.

Их переоборудование было осуществлено таким образом, что российская сторона не может подтвердить приведение этих стратегических наступательных вооружений в состояние, непригодное для использования ядерного вооружения, как это предусмотрено пунктом 3 раздела I главы третьей Протокола к Договору", - говорится в сообщении российского МИД.

Кроме того, четыре шахтные пусковые установки, предназначенные для обучения, были переведены в не предусмотренную категорию "учебных шахт".

Уличив США в обмане, российская сторона тем не менее честно выполняла обязательства, взятые в рамках договора СНВ-III.

Америка между тем продолжала демонстрировать свою недоговороспособность. В 2017 году президент США Дональд Трамп заявил, что СНВ-III более выгоден Москве, чем Вашингтону, назвав его "односторонней сделкой". Администрация Трампа настаивала на подписании нового договора с привлечением Китая или на продлении соглашения, но со множеством выгодных США дополнительных условий. Россия предлагала продлить договор без каких-либо условий, но Трамп уперся.

20 января 2021 года 46-й президент США Джозеф Байден в пику Трампу заявил о намерении продлить действие СНВ-III. Но при этом стал активно разжигать конфликт на Украине. После начала специальной военной операции России США приостановили переговоры по новому договору об ограничении ядерных вооружений. Затем в апреле глава Пентагона генерал Ллойд Остин указал, что целью США является ослабление военной мощи России.

А на днях Байден в своем обращении в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке накануне открытия конференции стран - участниц Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) заявил, что его администрация готова оперативно провести переговоры по новой системе контроля за вооружениями с Россией. 3 августа заместитель госсекретаря по вопросам контроля над вооружениями Бонни Дженкинс сообщила, что США хотели бы подписать с Россией новый документ на замену Договору о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).

Надо понимать, что логика американских элит ничуть не изменилась со времен бомбардировки Хиросимы и Нагасаки. В международных отношениях США практикуют ту же практику устрашения, что и в 1945 году. Но когда встречают достойный отпор, сразу же включают более миролюбивую повестку дня, идут на переговоры, но не перестают искать лазейки по обходу любых соглашений не только с геополитическими противниками, но даже со своими союзниками.

США не мыслят себе иного миропорядка, кроме основанного на их доминировании в военной сфере - любой ценой и вопреки любым обстоятельствам. Ничего хорошего миру такое иррациональное мышление Америки не несет.

Это полезно понять друзьям и союзникам США в Европе и Азии.