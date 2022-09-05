Во все легкие: "Кентавр" оказался опаснее остальных подвариантов "Омикрона"

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Почему новый штамм хорошо распространяется по миру и имеет повышенную патогенность, рассказывает ИЗВЕСТИЯ.
Зарубежные ученые пришли к выводу, что "Кентавр" (BA.2.75 ) приводит к более тяжелому респираторному заболеванию, чем другие штаммы "Омикрона". Согласно исследованию на лабораторных животных, это происходит за счет накопления в нижних дыхательных путях. Кроме того, у этого подварианта повышенная способность проникать в клетки человека и противостоять антителам, что делает его крайне заразным. В Роспотребнадзоре заявили "Известия", что влияние подварианта "Кентавр" на эпидпроцесс по COVID-19 в России минимально, но специалисты предупреждают: как поведет себя следующий подвид вируса, предсказать невозможно.
Очень заразен
Японские ученые из Университета Кобе и Университета Тоямы создали математическую модель для прогнозирования заразности разных вариантов SARS-CoV-2. На ее основе они разобрали риск распространения недавно возникших вариантов SARS-Cov-2. В частности, исследователи изучили у них S-белок коронавируса, ответственный за связывание с ферментом ACE2, через который патоген проникает в организм носителя. Его называют шипом за характерную форму.
По мнению авторов работы, в уровне заразности штамма играют ведущую роль два фактора - способность варианта проникать в клетки и то, насколько против него эффективны нейтрализующие антитела, появляющиеся естественным путем или после вакцинации.
Выяснилось, что, во-первых, S-белок в BA.4/5 или BA.2.75 значительно отличается от дикого уханьского штамма, чем у других вариантов коронавируса. Чем больше это отличие, тем выше шанс того, что штамм вызовет новую вспышку коронавируса, ведь имеющиеся у людей антитела против него работать не будут или их действие будет слабее. Во-вторых, шип BA.2.75 оказался самым эффективным в плане стыковки с ACE2.
BA.2.75 обладает высокой способностью проникать в клетки человека, и в то же время современные вакцины гораздо менее эффективны в отношении этого варианта. Эти результаты предполагают, что заражение BA.2.75 может быть сильнее, чем ранее существовавшие варианты", - делают вывод авторы работы.
Стратегия повышения заразности для вирусов типична, здесь ничего удивительного нет, пояснил заведующий лабораторией НИИ физико-химической биологии МГУ им. М.В. Ломоносова Роман Зиновкин.
Так они получают конкурентное преимущество и вытесняют другие штаммы. Очевидно, что для вируса это хорошо, а для нас плохо", - добавил вирусолог.
"Кентавр" имеет несколько мутаций именно в тех участках, которые распознаются иммунной системой и против которой работают механизмы противовирусной защиты, сообщила врач-эксперт лаборатории "Гемотест", доктор биологических наук, профессор кафедры микробиологии и вирусологии Медицинского института РУДН Оксана Гизингер. Поэтому можно уверенно утверждать, что "Кентавр" более устойчив к уже существующему иммунитету против коронавируса.
Стало тяжко
Коллектив ученых из Токийского университета, Исследовательского центра глобальных вирусных заболеваний (Япония), Университета Висконсин-Мэдисон и Лос-Аламосской национальной лаборатории (США) оценил способность BA.2.75 к размножению и его патогенность на сирийских хомяках, которые стали модельными животными для изучения коронавируса. Ученые сравнили результаты с полученными для штаммов BA.2 и BA.5.
Интересно, что большинство животных, инфицированных BA.2.75, прибавили в весе в течение шестидневного эксперимента, как и животные, инфицированные BA.2, BA.5. Исследователи измерили титры вируса в легких животных и проанализировали их образцы с помощью гистологии.
Репликативная способность BA.2.75 в легких хомячков была выше, чем у BA.2 и BA.5. Следует отметить, что BA.2.75 вызывал очаговую вирусную пневмонию у хомяков, чего не наблюдалось у инфицированных BA.5 грызунов. Более того, BA.2.75 реплицировался лучше, чем BA.5, в легких хомяков", - заключили авторы.
Там, где BA.5 и BA.2.75 циркулируют вместе, распространенность BA.2.75 растет быстрее. Таким образом, BA.2.75 - вероятный кандидат на доминирование во всем мире, если только не появится новый вариант с еще более высоким уровнем распространения. Кроме того, судя по исследованиям на хомячках, BA.2.75 вызывает более тяжелое респираторное заболевание за счет накопления в нижних дыхательных путях, считают ученые.
Часто можно услышать, что вирус постепенно теряет свою патогенность и становится менее опасным. Это правда, но процесс не такой уж и быстрый, обычно он занимает десятки лет. К тому же это справедливо скорее для вируса с высокой летальностью - десятки и более процентов. Для SARS-CoV-2 особенной разницы нет: убьет он чуть больше людей или чуть меньше, он этого просто не замечает. Думаю, в ближайшее время будут наблюдаться небольшие изменения в плане опасности коронавируса. Вот с "Омикроном" относительно повезло - его в основном все переносили легко. Как будет со следующим доминирующим вариантом - предсказать невозможно", - рассказал "Известиям" Роман Зиновкин.
Оксана Гизингер отметила, что такие результаты дают основание думать, что заражение подвариантом BA.2.75 будет примерно таким же по тяжести, как от "Стелс-Омикрона".
Ряд других исследователей предполагает, что ВА 2.75 может вызвать более легкое заболевание, но за счет заразности поразить большие группы населения", - добавила врач.
Малая доля
Что касается России, всего в базу VGARus внесено 35 последовательностей, отнесенных к субварианту BA 2.75 ("Кентавр"), рассказали "Известиям" в Роспотребнадзоре.
Подчеркиваем, что за последние две недели последовательности, отнесенные к указанной подлинии штамма "Омикрон", в базу не вносились. Влияние подварианта "Кентавр" на эпидпроцесс по COVID-19 в России минимально", - заявили в ведомстве.
В пресс-службе Роспотребнадзора уточнили, что на сегодняшний день в России продолжают доминировать сублинии BA.4/BA.5 штамма "Омикрон" (с преобладанием подварианта BA.5). За последние две недели к ранее доминирующей сублинии BA.2 штамма "Омикрон" отнесено 1,6% от общего количества последовательностей, к сублиниям BA.4/BA.5 - более 98%. Новые геномные последовательности, отнесенные к сублинии BA.2.75 ("Кентавр") штамма "Омикрон", а также к гибридному варианту COVID-19 "Дельтакрон", в базу VGARus не вносились.
На сегодняшний день ни одна лаборатория в РФ не выявляет этот штамм - нет тест-систем. Исключение составляют научные лаборатории, аккредитованные РПН, но они не предоставляют результатов ни пациентам, ни врачам. Таким образом, связывать течение заболевания со штаммом "Кентавр" не представляется возможным", - пояснила директор по продуктовой политике медицинской лаборатории "ЛабКвест", врач клинической лабораторной диагностики Анна Сафонова.
В России заболеваемость коронавирусом стала расти с середины июля. При этом уровень смертности остается крайне низким: например, при почти 51 тыс. зарегистрированных в конце недели новых случаев было зафиксировано 89 летальных исходов.
Чтобы защититься от тяжелого заболевания, необходимо, во-первых, укреплять общее здоровье и иммунитет, посоветовала Оксана Гизингер. Вторая рекомендация врача - соблюдать график вакцинации, чтобы поддерживать иммунный ответ против нового коронавируса.