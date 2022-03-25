"Убирайтесь вон, мерзкие сербы!" Умерла экс-госсекретарь США Мадлен Олбрайт

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Тот факт, что мир меняется буквально на глазах, сейчас не отрицают даже в Вашингтоне. Конструкция международных отношений, существовавшая последние три десятка лет, уходит в прошлое.

Сегодня скончалась доктор Мадлен К. Олбрайт

Так совпало, что одновременно с этим ушла из жизни Мадлен Олбрайт - женщина, ставшая одним из архитекторов системы с доминирующей ролью Соединенных Штатов.

С разбитым сердцем мы сообщаем о том, что ранее сегодня скончалась доктор Мадлен К. Олбрайт, 64-й госсекретарь и первая женщина на этом посту", - гласит сообщение членов семьи покойной. Причиной смерти стало онкологическое заболевание.

Олбрайт была одним из главных лиц международной политики США в 1990-х годах. Она ушла из жизни в канун 23-й годовщины начала бомбардировок Югославии, и в том, что эта агрессия стала возможной, Олбрайт сыграла ключевую роль.

Это твоя благодарность, Мария?

Она появилась на свет 15 мая 1937 года в семье Йозефа и Анны Корбел. Отец Мадлен, а вернее, Марии, ибо именно такое имя было дано ей при рождении, был дипломатом. К Югославии семья будущего госсекретаря США имела отношение - Йозеф Корбел работал в посольстве Чехословакии в Белграде. О своем еврейском происхождении Олбрайт узнала только в зрелом возрасте. По ее словам, родители избегали этой темы. В роду Марии-Мадлен были те, кто стал жертвами "окончательного решения еврейского вопроса".

"Мюнхенский сговор" 1938 года фактически подвел черту под существованием независимой Чехословакии. Одной потерей Судет дело не ограничилось, и накануне окончательной утраты суверенитета Йозеф Корбел вывез семью в Лондон. Выбираться пришлось кружным путем, через Югославию, где у Корбела было много друзей. Спустя десятилетия, когда в Белграде будут рваться американские бомбы, найдутся те, кто помнил семью Корбел и совсем еще маленькую Марию, которой не было и двух лет. Сербы с недоумением будут задавать вопрос той, которая, будучи еврейской девочкой, была спасена благодаря югославам: "Это твоя благодарность, Мария?"

Как коммунист Тито помог сбежать от коммунистов

Корбел работал в эмигрантском правительстве Чехословакии в Великобритании, а после разгрома гитлеровцев с семьей вернулся на Родину. Теперь он был отправлен на работу в Югославию не в качестве рядового дипломата, а в качестве посла. В 1948 году, после прихода в Праге к власти коммунистов, Йозеф решил не возвращаться домой и попросил политического убежища в США. И снова интересный момент - вся эта комбинация стала возможной только потому, что коммунистический лидер Югославии Иосип Броз Тито был человеком, независимым от Москвы, и проводил собственный курс. В рамках которого беглецов в Америку он преследовать не собирался. Марии Яне Корбел было 10 лет, и вся ее дальнейшая жизнь стала возможной опять-таки благодаря лояльности югославов.

Начинавшая обучение в католическом пансионе в Швейцарии девочка продолжила его в американском Денвере, где ее отец получил место преподавателя в университете.

От активистки до советника президента

В 1957 году Мадлен стала гражданкой США, а спустя два года получила степень бакалавра политологии. Примкнув к демократам, она начинала с рядовой партийной активистки, а в 1970-х стала помощницей сенатора Эдмунда Маски. В 1978 году она была назначена членом Совета национальной безопасности при президенте Картере, отвечала за связи с общественностью.

Во времена правления республиканцев Рейгана и Джорджа Буша-старшего она преподавала в университете и занималась общественной деятельностью. В 1992 году президентские выборы в США довольно неожиданно выиграл молодой демократ Билл Клинтон. Олбрайт, которая являлась советником Клинтона по международным вопросам, получила назначение на пост постоянного представителя США при ООН.

Цель оправдывает средства

Мир вокруг изменился кардинально - после падения советского блока и распада СССР никто не мог бросить вызов доминирующей роли США. Госпожа Олбрайт в ООН действовала с этих позиций, чем сильно раздражала Генсека организации Бутроса Бутроса-Гали, не готового мириться с подчиненным положением.

С самого начала конфликта в Югославии США и Запад вели линию, согласно которой сербы несут главную вину за происходящее. Так было и в Хорватии, и в Боснии, и даже смиренное согласие Слободана Милошевича на Дейтонские соглашения ничего не поменяло.

Для Олбрайт был характерен такой цинизм, что порой он пугал самих американцев. В 1996 году в интервью с Лесли Шталь в телепрограмме CBS "60 минут" ей был задан вопрос о последствиях санкций против Ирака: "Мы слышали, что погибло полмиллиона детей. Я имею в виду, это больше детей, чем погибло в Хиросиме. И, вы знаете, стоит ли это того?" На что Мадлен спокойно ответила: "Я думаю, что это очень тяжелый выбор, но цена - мы думаем, что она того стоила".

НАТО идет на Восток

Второй срок Клинтона начался с назначения Олбрайт на пост госсекретаря США. Она выступала за крайне жесткий внешнеполитический курс, который американцы называли "напролом". Олбрайт была убеждена, что победителям в "холодной войне" нет никакого смысла считаться с интересами побежденных. Продвижение НАТО в страны Восточной Европы было во многом делом рук Мадлен Олбрайт, которая заявляла: "Мы продолжим стирать линию, проведенную в Европе кровавым сапогом Сталина".

Госсекретарю мягко намекали, что ее рвение, основанное на семейных обидах на коммунистов, заведет отношения с Россией в тупик, но Олбрайт была убеждена в собственной правоте.

Венцом ее карьеры стал конфликт в Косово, где она встала на сторону косовских албанцев, предъявляя Белграду максимально жесткие требования. Итогом этой линии стала агрессия НАТО против Югославии, полностью перевернувшая представления о границах допустимого в международных отношениях.

"Гуманитарная миссия" в тротиловом эквиваленте

Курс Олбрайт в издании Time в 1999 году определили так: "Жестко проводимый, полумускулистый интервенционизм, который верит в использование силы, включая ограниченную силу, такую как массированная бомбардировка авиации, если нет ничего более действенного".

"Гуманитарная миссия" - так госпожа Олбрайт характеризовала разбомбленный поезд с гражданскими пассажирами, уничтожение объектов мирной инфраструктуры, поражение авиабомбами посольства КНР в Белграде... Даже спустя годы она ни в чем не раскаивалась.

В 2012 году Олбрайт представляла свою новую книгу и раздавала автографы, когда к ней подошла группа местных активистов, предложившая расписаться на фотографиях жертв американских бомбардировок 1999 года. Весь лоск моментально слетел с дамы, которая стала истерично кричать: "Мерзкие сербы, убирайтесь вон!"

"Рейх" Мадлен уходит в прошлое вместе с ней

Чем ей все-таки не угодили сербы? Неужто своей извечной ориентацией на Россию, неправильной, с точки зрения политического курса Вашингтона? В ее сердце не нашлось ни грамма благодарности к тем, кто избавил ее семью от попадания в жернова нацистской машины уничтожения, кто затем позволил без помех уехать в счастливое американское будущее.

Не только для сербов, но и для россиян Олбрайт стала во многом символом крушения представлений о Западе как о миролюбивом партнере, желающем России только добра.

Что до самой Олбрайт, то, уходя навсегда, она успела увидеть, как однополярный мир начинает уходить в прошлое. Строившийся ею "тысячелетний американский Рейх" просуществовал немногим больше, чем конструкция, созданная Гитлером.



