Вирусолог назвал причину рекордного числа смертей от COVID в России
29.09.2021, 11:28 8236
Причиной рекордного числа смертей от коронавируса являются новые штаммы, а также отказ от прививок, заявил завлабораторией биотехнологии и вирусологии факультета естественных наук Новосибирского государственного университета, член-корреспондент РАН, профессор Сергей Нетесов.
Нетесов заявил, что в первую очередь это «пришедший к нам вариант Дельта. Во-вторых, в основном, согласно статистике, умирают «невакцинированные люди старших возрастов», передает «Ридус».
«Вот две главные причины. 90% всех случаев заражения коронавирусной инфекцией в России и в Европе составляет штамм Дельта», – добавил он.
Врач также отметил, что существующие на данный момент в России вакцины от коронавируса менее эффективны против нового варианта вируса, но все равно работают.
«По словам академика Гинцбурга, «Спутник V» защищает от варианта коронавируса Дельта хоть и меньше, чем от исходного уханьского варианта, но защищает. И Центр имени Гамалеи, судя по всему, сейчас разрабатывает вакцину модифицированную, которая будет защищать от варианта Дельта. По остальным вакцинам известно, что они на 10% хуже защищают от этого варианта. Но это связано не только с тем, что вариант Дельта антигенно изменен, но и с тем, что он вырабатывается в организме инфицированного человека в намного больших количествах», – пояснил вирусолог.
Чтобы избежать дальнейшего роста количества смертей от коронавирусной инфекции, он призвал носить маски и вакцинироваться – других механизмов, сдерживающих этот процесс, по его мнению, нет.
«Вакцинация, вакцинация, вакцинация и ношение масок для всех, кто находится в группе риска, потому что вариант Дельта нарабатывается в организме инфицированного человека в сотни раз больше, чем исходный уханьский вариант. Поэтому доза, которую получают люди, ходящие без масок, намного больше», – заключил профессор.
Напомним, в России за минувшие сутки выявили 21 559 новых случаев коронавируса. Умерли 852 человека.
Это стало абсолютным максимумом смертей от коронавируса, предыдущий антирекорд зафиксировали 24 сентября – тогда умерли 828 человек, передает РИА «Новости».
На рост заболеваемости в регионах обратили внимание в Кремле. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
1028 дней незаконного удержания финансового директора компании Huawei Мэн Ваньчжоу в Канаде и перемены в отношениях между Китаем и США за последние три года
27.09.2021, 14:30 17497
Фото: CFP
После 1028 дней незаконного удержания в Канаде вечером 25 сентября по пекинскому времени финансовый директор компании Huawei Мэн Ваньчжоу вернулась на Родину чартерным рейсом, организованным китайским правительством, рассказывает Международное радио Китая.
Три года назад Соединенные Штаты нагло развязали торговую войну, наложили санкции на Huawei и другие китайские технологические компании и используя "юрисдикцию длинной руки" потребовали у Канады задержать Мэн Ваньчжоу.
В тот же день, когда Мэн Ваньчжоу благополучно вернулась на Родину, Всекитайская федерация промышленности и торговли опубликовала список 500 крупнейших частных предприятий Китая на 2021 год, согласно которому компания Huawei шесть лет подряд занимает первое место. Почти в это же время Министерство торговли США, которое ранее внесло китайскую компанию Huawei в черный список, заявило, что намерено улучшить торговые отношения с Пекином и направить в Китай делегацию для поиска деловых возможностей.
В нелегкой борьбе с США, которая длилась три года, Китай всегда был на стороне правды. В течение этого времени Китай оставался верен себе, и этот факт показывает, что попытки США сдерживать Китай уже не работают.
В ходе 3-летней торговой войны с США Китай изучил все махинации и настоящую цель США, которая заключается в сдерживании Китая. В связи с этим профессор Китайского университета иностранных дел Ли Хайдун сказал: "За эти годы подход Китая к США, основанный на взаимном уважении и взаимной выгоде, не изменился, но понимание своей дипломатической политики и соответствующие действия приобрели более жёсткий характер. Это позволяет Китаю решительно отстаивать свою позицию и побуждает американскую сторону принимать решения, отвечающее долгосрочным интересам".
Из того, что произошло с Мэн Ваньчжоу, мы можем лучше понять историческую тенденцию. Независимо от того, какие действия США предпринимают в отношении Китая, решимость Китая следовать своим собственным путем становится все сильнее и сильнее, а исторический процесс великого возрождения китайской нации становится необратимым.
Недавно в своём выступлении на открытии форума "Чжунгуаньцунь-2021" председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что в настоящий момент быстрыми темпами происходят глобальные перемены, равных которым мир не видел в этом столетии. Здесь словосочетание "быстрыми темпами" имеет особое значение и говорит том, что общая тенденция мирового развития необратима. Следующие этой тенденции процветают, а противодействующие ей потерпят поражение.
Затраты на перепись населения в Казахстане завышены в сто раз - эксперт
С момента обретения независимости перепись населения проводится в третий раз, но в этом году впервые будут применены цифровые технологии. С 1 сентября по 15 октября перепись населения можно пройти в онлайн-режиме на сайте sanaq.gov.kz. Сайт доступен 24 часа", - сообщил руководитель Бюро национальной статистики Нурболат Айдапкелов.
Те, кто не прошел перепись онлайн, могут ответить на вопросы интервьюеров в период с 1 по 30 октября.
Главным новшеством традиционного этапа станет использование интервьюерами электронных планшетов.
В нынешней переписи населения предусмотрен 91 вопрос. Однако это не означает, что каждый гражданин ответит на все вопросы. Потому как в опросных листах есть вопросы для людей, выехавших за рубеж или прибывших в страну. Также предусмотрены вопросы по состоянию жилья, на которые отвечают только владельцы. Кроме того, есть вопросы, адресованные только женщинам.
В среднем на ответы вопросов переписи населения нужно 20-25 минут. От активности и искренности граждан зависит получение качественных данных о населении страны. "В Казахстане каждый важен!" - отметили в Бюро национальной статистики.
По словам Айдапкелова, благодаря применению современных технологий, перепись обойдется в 2,6 раза дешевле, чем в 2009 году.
На проведение переписи населения в период с 2018 по 2023 год из бюджета страны выделено 9,1 млрд тенге. Из них на оплату услуг переписного персонала выделено 4,7 млрд тенге. На этот период будут трудоустроены 32 313 человек. Затраты на одного человека при проведении переписи 2021 года составляют $1,1. Например, при переписи 2009 года затраты составили $2,9", - сказал он.
Снижение затрат на перепись населения обусловлено внедрением цифровых технологий и автоматизации процесса сбора данных по переписи населения. Для переписи приобретены 27 412 планшетов на сумму 1,1 млрд тенге, с зарядными устройствами и чехлами. После переписи эти планшеты будут переданы в заинтересованные государственные органы, пишет Kazpravda.kz со ссылкой на слова Айдапкелова.
Между тем эксперт Санжар Бокаев подсчитал, куда будут потрачены эти деньги. Подробно свои подсчеты он изложил в видео.
Бокаев отметил, что в базах госорганов (ЦОНы, Минюст, МВД и другие) имеется вся информация, а значит, нет необходимости проводить подомовой обход и статью расходов на оплату услуг переписного персонала можно сократить. По той же причине, считает Бокаев, не понадобятся и планшеты. Это позволит сэкономить более миллиарда тенге.
В видео также отмечается, что статья расходов на развитие системы "Е-статистика" значительно раздута. По оценкам экспертов, "такой продукт стоит от 30 до 50 миллионов", тогда как на эти расходы заложено 930 млн тенге.
Бокаев подробно разобрал каждую статью расходов, и пришел к выводу, что перепись населения можно было провести за 90 млн тенге, а не за 9 млрд.
Сумму завысили в 100 раз! Не в пять, не в 10, а в сто раз! Почему мы так легко выделаем деньги, и никто это не контролирует?" - задался вопросом эксперт.
Отдельно он отметил динамику заболеваемости COVID-19. Бокаев предположил, что те тысячи людей, которые будут проводить обход, могут стать переносчиками вируса, в том числе те, кто вакцинирован. Бокаев призвал отменить подомовой обход и сэкономить бюджетные средства.
Пока вы будете ходить по домовладениям, столько казахстанцев родится, что эти данные снова не будут точными за месяц, а в информационных системах мы можем видеть данные онлайн, но почему-то не ищем легких путей, а хотим тратить многомиллиардные суммы на то, что вполне очевидно", - резюмировал он.
Придерживаемся научного исследования истоков коронавируса, а не политической манипуляции
30.08.2021, 12:24 26542
Фото: Чрезвычайный и Полномочный Посол КНР в Казахстане Чжан Сяо
Недавно офис директора национальной разведки США выпустил так называемый "Доклад об исследовании истоков коронавируса", в котором утверждалось, что данный вирус "возник естественным путем или путем утечки из лаборатории, обе гипотезы не могут быть исключены", и содержалась клевета на Китай за якобы препятствование международному расследованию, отказ в предоставлении информации и т.д.
Доклад по научным вопросам был составлен разведывательной службой США, такой факт сам собой доказывает, что так называемый доклад является откровенно политическим и ложным документом, лишенным научности и достоверности. Китайская сторона неоднократно повторяет, что отслеживание источника коронавируса - сложная научная проблема и ее должны и могут исследовать только мировые ученые. Однако Соединенные Штаты, игнорируя науку и факты, одержимы политическими манипуляциями и отслеживанием путем разведки. Они не могут предоставить никаких реальных доказательств, но неоднократно сфабриковывали ложь и фейки, чтобы очернить и обвинить Китай. Их цель - использовать проблему отслеживания источника вируса, чтобы переложить вину на Китай, распространяя "политический вирус". Китайская сторона решительно выступает против и резко осуждает это.
На самом деле, в течение полутора лет Китай, активно осуществляя международное сотрудничество в отслеживании источника эпидемии, уже пришел к научному выводу, что COVID-19 произошел из природы. 27 декабря 2019 года администрация города Уханя впервые сообщила о подозрительных случаях заражения новым вирусом, а 31-го числа того же месяца Китай уведомил ВОЗ о ситуации. С прошлого года Китай дважды приглашал экспертов ВОЗ из 10 стран, включая США, Великобританию, Японию и Австралию, для проведения исследований над вирусом в Китай, которые сделали вывод, что "лабораторная утечка крайне маловероятна". Кроме того, директор Национального института здравоохранения США Коллинс, официальный сайт Офиса директора национальной разведки США, многие всемирно известные медицинские и биологические эксперты последовательно выпускали заявления, научные статьи или результаты исследований, доказывая, что вирус возник в природе. Видно, что теория естественного происхождения коронавируса получила всеобщее признание в международном академическом сообществе и должна быть использована в качестве основы для следующего этапа глобальной наблюдаемости.
В то же время уже появляется все больше свидетельств того, что еще до первого сообщения о необъяснимых случаях пневмонии в Ухане в конце декабря 2019 года, COVID-19 был обнаружен во многих местах по всему миру. Например, мэр города Бельвилля штата Нью-Джерси США Майкл Мелхэм публично заявил, что заразился коронавирусом в ноябре 2019 года. В Соединенных Штатах также есть как минимум пять штатов, в которых коронавирус зарегистрирован раньше, чем время сообщения о первом подтвержденном случае в США. Мы также должны обратить больше внимания на ряд взаимосвязанных информационных сообщений о необъяснимом респираторном заболевании 2019 года в Вирджинии, крупномасштабной "болезни из-за электронных сигарет" в Висконсине и Мэриленде, болезни американских военных, участвующих в военных играх в Ухане, биологических лабораторий в военной базе Форт-Детрик, в Университете Северной Каролины и более 200 зарубежных биологических лабораториях Америки. В частности, осенью 2019 года, накануне вспышки пандемии, в Военно-медицинском научно-исследовательском институте инфекционных болезней США в Форт-Детрике произошла серьезная авария, из-за чего однажды была остановлена Центрами по контролю и профилактике заболеваний США. Эти серьезные, подозрительные сведения привлекли большое внимание международного сообщества. Соединенные Штаты несут ответственность и обязаны согласиться с международным исследованием прослеживаемости, проводимым Всемирной организацией здравоохранения, и публиковать соответствующие данные, чтобы предоставить всему миру объяснения. Если США откажутся, это только еще больше обнажит истинное лицо США, политизирующих отслеживание.
Справедливость находится в сердцах людей. Фарсу "политическая прослеживаемость" Америки решительно противодействуют большинство стран и справедливые люди в мире. К настоящему времени почти 80 стран написали в ВОЗ, подчеркивая, что результаты совместного исследовательского отчета Китая и ВОЗ должны быть сохранены, и выступая против политизации исследования истоков коронавируса. Более 300 политических партий, общественных организаций и аналитических центров в более чем 100 странах и регионах мира представили "Совместное заявление" в Секретариат ВОЗ, призывая ВОЗ объективно и беспристрастно провести глобальные исследования истоков коронавируса. Они призывают поддержать медицинских экспертов и исследователей в этой области на основе профессионализма во многих странах и регионах всего мира, а также выступают против вмешательства политических факторов и манипуляции в процесс исследований. Более 25 миллионов интернет-пользователей в Китае подписали открытое письмо с просьбой провести тщательное расследование базы Форт-Детрик в США. Все это отражает голос справедливости международного сообщества.
В настоящее время мир сталкивается с воздействием вируса Дельта-штамма, и борьба с эпидемией находится в критической ситуации. Мы должны продолжить научную работу по отслеживанию на втором этапе во многих странах и регионах мира, основываясь на результатах первого этапа. Китай будет поддерживать концепцию сообщества здравоохранения человечества, продолжать продвигать научное и совместное отслеживание и вносить должный вклад в скорейшую победу человечества над коронавирусом.