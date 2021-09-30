Вирусолог назвал причину рекордного числа смертей от COVID в России

«Вакцинация, вакцинация, вакцинация и ношение масок для всех, кто находится в группе риска, потому что вариант Дельта нарабатывается в организме инфицированного человека в сотни раз больше, чем исходный уханьский вариант. Поэтому доза, которую получают люди, ходящие без масок, намного больше», – заключил профессор.

Чтобы избежать дальнейшего роста количества смертей от коронавирусной инфекции, он призвал носить маски и вакцинироваться – других механизмов, сдерживающих этот процесс, по его мнению, нет.

«По словам академика Гинцбурга, «Спутник V» защищает от варианта коронавируса Дельта хоть и меньше, чем от исходного уханьского варианта, но защищает. И Центр имени Гамалеи, судя по всему, сейчас разрабатывает вакцину модиф ицированную, которая будет защищать от варианта Дельта. По остальным вакцинам известно, что они на 10% хуже защищают от этого варианта. Но это связано не только с тем, что вариант Дельта антигенно изменен, но и с тем, что он вырабатывается в организме инфицированного человека в намного больших количествах», – пояснил вирусолог.

Врач также отметил, что существующие на данный момент в России вакцины от коронавируса менее эффективны против нового варианта вируса, но все равно работают.

«Вот две главные причины. 90% всех случаев заражения коронавирусной инфекцией в России и в Европе составляет штамм Дельта», – добавил он.

1028 дней незаконного удержания финансового директора компании Huawei Мэн Ваньчжоу в Канаде и перемены в отношениях между Китаем и США за последние три года

Фото: CFP После 1028 дней незаконного удержания в Канаде вечером 25 сентября по пекинскому времени финансовый директор компании Huawei Мэн Ваньчжоу вернулась на Родину чартерным рейсом, организованным китайским правительством, рассказывает Международное радио Китая . Три года назад Соединенные Штаты нагло развязали торговую войну, наложили санкции на Huawei и другие китайские технологические компании и используя "юрисдикцию длинной руки" потребовали у Канады задержать Мэн Ваньчжоу. В тот же день, когда Мэн Ваньчжоу благополучно вернулась на Родину, Всекитайская федерация промышленности и торговли опубликовала список 500 крупнейших частных предприятий Китая на 2021 год, согласно которому компания Huawei шесть лет подряд занимает первое место. Почти в это же время Министерство торговли США, которое ранее внесло китайскую компанию Huawei в черный список, заявило, что намерено улучшить торговые отношения с Пекином и направить в Китай делегацию для поиска деловых возможностей.

В нелегкой борьбе с США, которая длилась три года, Китай всегда был на стороне правды. В течение этого времени Китай оставался верен себе, и этот факт показывает, что попытки США сдерживать Китай уже не работают. В ходе 3-летней торговой войны с США Китай изучил все махинации и настоящую цель США, которая заключается в сдерживании Китая. В связи с этим профессор Китайского университета иностранных дел Ли Хайдун сказал: "За эти годы подход Китая к США, основанный на взаимном уважении и взаимной выгоде, не изменился, но понимание своей дипломатической политики и соответствующие действия приобрели более жёсткий характер. Это позволяет Китаю решительно отстаивать свою позицию и побуждает американскую сторону принимать решения, отвечающее долгосрочным интересам". Из того, что произошло с Мэн Ваньчжоу, мы можем лучше понять историческую тенденцию. Независимо от того, какие действия США предпринимают в отношении Китая, решимость Китая следовать своим собственным путем становится все сильнее и сильнее, а исторический процесс великого возрождения китайской нации становится необратимым. Недавно в своём выступлении на открытии форума "Чжунгуаньцунь-2021" председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что в настоящий момент быстрыми темпами происходят глобальные перемены, равных которым мир не видел в этом столетии. Здесь словосочетание "быстрыми темпами" имеет особое значение и говорит том, что общая тенденция мирового развития необратима. Следующие этой тенденции процветают, а противодействующие ей потерпят поражение.

Затраты на перепись населения в Казахстане завышены в сто раз - эксперт

Фото: KAZAKHSTAN TODAY НУР-СУЛТАН. 1 СЕНТЯБРЯ - С сегодняшнего дня в Казахстане стартовала всеобщая национальная перепись населения , передаёт KAZAKHSTAN TODAY. С момента обретения независимости перепись населения проводится в третий раз, но в этом году впервые будут применены цифровые технологии. С 1 сентября по 15 октября перепись населения можно пройти в онлайн-режиме на сайте sanaq.gov.kz. Сайт доступен 24 часа", - сообщил руководитель Бюро национальной статистики Нурболат Айдапкелов. Те, кто не прошел перепись онлайн, могут ответить на вопросы интервьюеров в период с 1 по 30 октября. Главным новшеством традиционного этапа станет использование интервьюерами электронных планшетов. В нынешней переписи населения предусмотрен 91 вопрос . Однако это не означает, что каждый гражданин ответит на все вопросы. Потому как в опросных листах есть вопросы для людей, выехавших за рубеж или прибывших в страну. Также предусмотрены вопросы по состоянию жилья, на которые отвечают только владельцы. Кроме того, есть вопросы, адресованные только женщинам. В среднем на ответы вопросов переписи населения нужно 20-25 минут. От активности и искренности граждан зависит получение качественных данных о населении страны. "В Казахстане каждый важен!" - отметили в Бюро национальной статистики. Ранее сообщалось, что на проведение переписи населения в Казахстане выделено более 8 млрд тенге По словам Айдапкелова, благодаря применению современных технологий, перепись обойдется в 2,6 раза дешевле, чем в 2009 году. На проведение переписи населения в период с 2018 по 2023 год из бюджета страны выделено 9,1 млрд тенге. Из них на оплату услуг переписного персонала выделено 4,7 млрд тенге. На этот период будут трудоустроены 32 313 человек. Затраты на одного человека при проведении переписи 2021 года составляют $1,1. Например, при переписи 2009 года затраты составили $2,9", - сказал он. Снижение затрат на перепись населения обусловлено внедрением цифровых технологий и автоматизации процесса сбора данных по переписи населения. Для переписи приобретены 27 412 планшетов на сумму 1,1 млрд тенге, с зарядными устройствами и чехлами. После переписи эти планшеты будут переданы в заинтересованные государственные органы, пишет Kazpravda.kz со ссылкой на слова Айдапкелова.

Между тем эксперт Санжар Бокаев подсчитал, куда будут потрачены эти деньги. Подробно свои подсчеты он изложил в видео. Бокаев отметил, что в базах госорганов (ЦОНы, Минюст, МВД и другие) имеется вся информация, а значит, нет необходимости проводить подомовой обход и статью расходов на оплату услуг переписного персонала можно сократить. По той же причине, считает Бокаев, не понадобятся и планшеты. Это позволит сэкономить более миллиарда тенге. В видео также отмечается, что статья расходов на развитие системы "Е-статистика" значительно раздута. По оценкам экспертов, "такой продукт стоит от 30 до 50 миллионов", тогда как на эти расходы заложено 930 млн тенге. Бокаев подробно разобрал каждую статью расходов, и пришел к выводу, что перепись населения можно было провести за 90 млн тенге, а не за 9 млрд.

Сумму завысили в 100 раз! Не в пять, не в 10, а в сто раз! Почему мы так легко выделаем деньги, и никто это не контролирует?" - задался вопросом эксперт.

Отдельно он отметил динамику заболеваемости COVID-19. Бокаев предположил, что те тысячи людей, которые будут проводить обход, могут стать переносчиками вируса, в том числе те, кто вакцинирован. Бокаев призвал отменить подомовой обход и сэкономить бюджетные средства.

Пока вы будете ходить по домовладениям, столько казахстанцев родится, что эти данные снова не будут точными за месяц, а в информационных системах мы можем видеть данные онлайн, но почему-то не ищем легких путей, а хотим тратить многомиллиардные суммы на то, что вполне очевидно", - резюмировал он.

Придерживаемся научного исследования истоков коронавируса, а не политической манипуляции