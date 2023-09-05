Депутат предложила решение проблемы нехватки педагогов

Фото: МЧС РК

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Казахстан вошел в число стран, пострадавших от интенсивных лесных пожаров весной и в начале лета этого года. Площадь охваченной огнем земли достигла исторических масштабов, горели и продолжают гореть реликтовые леса на трех материках планеты. Настоящим национальным бедствием стал пожар в Канаде, который не могут потушить несколько недель. Там выгорело уже больше 4,4 млн га леса, а ядовитым дымом затянуло крупные американские города. В России огнем было охвачено более 1 млн га. Горело на Дальнем Востоке и на Урале, в Сибири и Башкортостане. Судя по сводкам ФБУ "Авиалесоохрана", война с огнем еще не закончена, сообщает energyprom.kz





По площади лесных пожаров, произошедших с начала года, Казахстан стоит на четвертом месте после Канады, России и Чили. В нашей стране огнем уничтожен лес на общей площади около 84 тысяч га. Не исключено, что эта цифра может увеличиться, так как она включает в себя площадь еще не локализованного пожара в Абайской области (по предварительным данным она составляет 60 тысяч га).





Казахстан - не единственная страна, где лесные пожары привели к человеческим жертвам. По сообщениям зарубежных СМИ, в населенных пунктах Чили из-за пожаров погибли 24 человека, в России - 23. Казахстанская трагедия, одномоментно унесшая жизни 14 человек, была следствием не только природной стихии, но и "преступной халатности исполнительных органов", как сказал президент Токаев.









За последние три года количество природных пожаров в Казахстане выросло на 32,6%. По данным МЧС РК, в первом году пандемии, 2020-м, их было 700, по итогам прошлого года - уже 928. Площадь лесов и степей, охваченных огнем, в 2022-м была огромной: более 104 тысяч га. Ущерб от таких ЧС природного характера в прошлом году превысил 20,6 млрд тенге.





По информации, озвученной вице-министром по чрезвычайным ситуациям РК Маратом Кульдиковым 29 мая на брифинге в Службе центральных коммуникаций, с начала пожароопасного сезона в 2023 году было зарегистрировано уже 146 лесных пожаров площадью 23,9 тысячи га. С учетом масштабного возгорания в природном резервате "Семей орманы", выжженая земля вместо зелени теперь занимает территорию около 84 тысяч га. По данным на 13 июня, пожар еще не потушен, поэтому окончательные площадь и ущерб не посчитаны.









Зато уже озвучены причины, которые привели к гибели 14 сотрудников лесхоза "Семей орманы". Одна из причин - ошибка при прогнозировании и оценке масштаба пожара, об этом сказал президент страны Касым-Жомарт Токаев на встрече с семьями погибших. Также он упомянул о халатности и непрофессионализме со стороны местных исполнительных органов. "Случился пожар, нужно было немедленно приступать к его тушению. Но не бросать лесничих, у которых нет ни техники, никаких средств", - отметил глава государства. 13 июня в Telegram-канале МВД РК было опубликовано сообщение еще об одном погибшем - трактористе Сергее Архипове, который выехал на своем тракторе для тушения пожара еще 10 июня, и с тех пор связь с ним была потеряна. Его тело было обнаружено 13 июня в лесополосе; по предварительной оценке полицейских, версия гибели при тушении пожара исключается.





О проблеме хронического недооснащения учреждений лесного хозяйства, пожарных частей, других подразделений МЧС, отвечающих за предупреждение и тушение пожаров, уже не раз в СМИ говорили руководители и региональных подразделений, и комитета лесного хозяйства Министерства экологии и природных ресурсов РК (МЭПР). По данным МЧС, в организациях гражданской обороны министерства имеется 3,9 тыс. единиц автотехники (это всего 66,8% от потребности). Из них 500 машин произведены еще в 70-90-х годах прошлого столетия и давно подлежат списанию. За 2017-2022 годы куплено лишь 305 "пожарок". В лесничествах оснащенность техникой и оборудованием составляет всего 66,3%. Например, по нормам в лесхозах должно быть 262 пожарные машины, а по факту их всего 166. Более того, 124 из них (74,7%) уже давно отработали свой срок. Также нужно списывать 35% всех патрульных машин и 38,4% тракторов, принадлежащих лесным хозяйствам. Именно по этой причине - из-за неработающей техники - один из сотрудников лесхоза, 30-летний Алексей Губаев поехал на пожар в лес на своей машине. Служебное авто было попросту сломано, а в лесхозе не было запчастей для ремонта, сообщила на встрече с президентом вдова Алексея Татьяна Будюк.









Проблема в случае с конкретно этими погибшими лесничими - отсутствие специальных средств защиты и исправно работающих раций, - как оказалась, далеко не частная. По информации профильного министерства, уровень оснащенности служб гражданской обороны оборудованием и снаряжением составляет 41,4% от нормы. Не хватает и раций, и ранцевых опрыскивателей, не говоря уже о цифровых помощниках - роботах, дронах и т. д.





Впрочем, проблемы с материальным оснащением существуют не только в лесхозах, но и во многих других службах, отвечающих за предупреждение и тушение природных пожаров. Например, авиаподразделениям МЧС и комитета лесной охраны не хватает вертолетов, а медико-спасательному транспорту - медицинского оборудования. В 33 из 44 единиц специального медтранспорта нет нужных приборов. Поэтому, если даже реанимобиль вовремя приедет на место ЧП, не факт, что медики смогут оказать неотложную помощь без спецоборудования.





Еще одна большая брешь в системе гражданской обороны - крайне низкие зарплаты у пожарных-спасателей и работников лесхозов. По данным МЧС РК, минимальный уровень у первых - от 108 тысяч тенге, у вторых - от 60 тысяч до 100 тысяч тенге. Поэтому в секторе большая кадровая текучка. В 2021 году уволились 700 работников, за первое полугодие 2022-го - 770 человек. К слову, Алексей Губаев из-за многочисленных проблем в лесничестве накануне гибели написал заявление об увольнении, только бумагу почему-то не подписал руководитель, и 30-летний лесничий вынужден был выйти на работу, где и погиб.









Все эти проблемы озвучивали и раньше. Можно сказать, что они были услышаны в правительстве. После масштабных лесных пожаров 2022 года в Костанайской области в марте этого года был разработан Комплексный план первоочередных мер в сфере гражданской защиты на 2023-2027 годы. Правда, финансирование для решения проблем, которые копились в отрасли гражданской защиты много лет, теперь растянули еще на четыре года. И, как показала трагедия "Семей орманы", с этим планом чиновники уже сильно опоздали.





План предусматривает финансирование по большинству озвученных проблемных вопросов - от покупки спецтранспорта и авиатехники до повышения зарплат на 10-70%. Общая сумма на четыре года - 1,4 трлн тенге. Большая часть средств (86,2%) должна быть выделена из республиканского бюджета. На этот год предусмотрено 204,5 млрд тенге, на следующий - уже 414,7 млрд тенге.



