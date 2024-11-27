26.11.2024, 23:14 1691
Диалог эпох: сохранение исторической памяти народов Казахстана и России
Фото: Посольство РФ
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В конференц-зале "Қазмедиа орталығы" состоялось значимое событие для научного и культурного сообщества Казахстана и России - круглый стол "Диалог эпох: сохранение исторической памяти народов Казахстана и Российской Федерации", основным вопросом которого стала презентация монографии "Новый взгляд на старую эпоху: Казахская степь и Российская империя через призму статистики". Организатором мероприятия выступил Центр аналитических исследований "Евразийский мониторинг", сообщает пресс-служба посольства РФ.
Мероприятие прошло в преддверии визита президента Российской Федерации Владимира Путина в Казахстан, подчеркивая актуальность обсуждаемых на мероприятии тем для укрепления культурного диалога и партнерских отношений между Казахстаном и РФ.
Открывая мероприятия директор ЦАИ "Евразийский мониторинг" Алибек Тажибаев указал на важность монографии как примера научной дипломатии, направленной на укрепление общего исторического наследия. Он отметил уникальный подход исследования, который, в отличие от большинства исследований этого периода представляет собой попытку политического анализа процессов присоединения Казахской степи к Российской империи. Работа построена на общедоступных документальных источниках, которые хранятся в крупнейших российских библиотеках. Авторы монографии ставя этот набор данных во главу угла особое внимание уделяют внимание объективному анализу статистических и документальных данных.
Научный руководитель ЦАИ "Евразийский мониторинг", кандидат исторических наук Таисия Мармонтова определила жанр исследования, "Новый взгляд на старую эпоху: Казахская степь и Российская империя через призму статистики", как "монографию в документах". Этот подход совмещает традиционную авторскую интерпретацию с анализом первоисточников, позволяя предложить свежий взгляд на сложный исторический процесс интеграции Казахской степи в состав Российской империи. Причем акцент был сделан на то, что сложный и весьма сенситивный период отечественной истории в фокус внимания взяли политологи.
Главной задачей исследования стало предоставление объективного и сбалансированного анализа, исключающего идеологическую предвзятость. В работе основное внимание уделено документальным источникам из фондов государственной публичной исторической библиотеки и Российской государственной библиотеки. Такой подход позволил рассмотреть социально-экономические, политические и культурные аспекты процессов с точки зрения имперского центра. Для достижения этой цели использовался комплекс общенаучных и специализированных методов, включая политический анализ. Они обеспечили возможность безэмоциональной оценки исторических событий и их влияния на современную казахстанско-российскую дипломатическую повестку.
Статистика стала основным инструментом для изучения ключевых аспектов исторического процесса: количественные данные минимизировали влияние субъективных интерпретаций, что позволило выявить реальные изменения в демографии, экономике и социальных отношениях; раскрыла влияние имперской политики на интеграцию казахских земель в экономическую систему Российской империи; показала миграционные изменения и их влияние на социальную структуру региона получили объективное обоснование. Данные о местной власти и налогообложении показали особенности взаимодействия имперской администрации с регионом. Изучение инфраструктуры, включая железные дороги, подчеркнуло стратегическую роль Казахской степи. Новая монография направлена не только на профессионалов, но и на широкую аудиторию, способствуя сохранению исторической памяти и укреплению культурного диалога между Казахстаном и Россией.
Директор ЦАИ "Евразийский мониторинг" Алибек Тажибаев, обратил внимание собравшихся на то, что исследование предлагает уникальный взгляд на сложные процессы интеграции Казахстана в состав Российской империи, делая упор на объективный анализ исторических источников и статистических данных. Она показывает, как административные реформы, экономические изменения и культурные взаимодействия формировали регион. Монография помогает осмыслить сложность геополитической роли Казахской степи, включая ее современное значение, и способствует борьбе с мифами, представляя точную и основанную на документах картину прошлого. Авторы работы- практикующие исследователи в области международных отношений, и их исследование через призму авторской методологии дает возможность интерпретировать прошлое Казахстана через призму современных вызовов геополитики. Специфика работы заключается в отказе от идеологической предвзятости и попытке осмыслить взаимосвязь между историческим опытом и нынешними дипломатическими реалиями. Для устойчивого будущего важно учитывать уроки истории, делая акцент на взаимопонимании и учете национальных интересов обеих сторон.
Александр Игоревич Дроговоз - заместитель директора Института международного образования РГУ имени Косыгина обратил внимание на то, что работа носит научно-популярный характер. История играет ключевую роль в формировании национальной и культурной идентичности. Научно-популярные работы помогают людям понять свое прошлое, оценить вклад предков и осознать важность сохранения культурного наследия. Это особенно актуально для стран, где историческая память является основой формирования общества.
Также спикер обратил внимание на некоторые разделы исследования, где на основе статистических данных можно делать реальные выводы о взаимодействии. Роль Великой Сибирской железной дороги 11 июля 1894 года встречали первый поезд жители Петропавловска. Железная дорога серьезно оживила торговлю, стимулировала развитие местной промышленности и сельского хозяйства. Со станции ежегодно отправлялось свыше 1 млн пудов мяса, до 1,5 млн штук овчинно-кожаных изделий, 50-60 тысяч пудов сливочного масла и другой продукции, которая была хорошо известна в Вене, Париже, Берлине, Гамбурге, Стамбуле и других городах. Историческое значение и начальные успехи строительства железной дороги в Петропавловске нашли свое продолжение и сегодня, с учетом важности станции в транспортной и экономической инфраструктуре региона.
Статистика позволяет выявить интересные и важные тенденции в экономической жизни региона, отражающие адаптацию местного населения к новым экономическим возможностям. Данные о выращивании льна и конопли в Кокчетавском и Атбасарском уездах показывают, как предприимчивые казаки и переселенцы использовали сельскохозяйственные культуры для получения практической пользы. Например, льняные и конопляные поля обеспечивали сырье для производства масла и волокон, которые использовались для изготовления холстов, веревок и снастей. Так изучение календарей "Вся Россия" позволила сделать выводы, как производство льна значительно возросло с 7,731 пуда в 1889 году до 40,555 пудов в 1902 году, что свидетельствует о росте его значимости в местной экономике. Напротив, производство конопли сократилось с 18,985 до 13,055 пудов, что может говорить о смене приоритетов или изменении спроса. Эти данные не только показывают изменения в сельском хозяйстве, но и дают возможность глубже понять, как население региона адаптировалось к экономическим вызовам, превращая природные ресурсы в ключевые элементы своего выживания и процветания.
Статистические данные о ярмарочной торговле в Акмолинской области демонстрируют ее значимость как динамичного экономического явления, формировавшего не только местные рынки, но и соединявшего регион с более крупной экономической системой Российской империи. В течение года в области проводилось множество ярмарок, каждая из которых привлекала разнообразных участников - от местных жителей до торговцев из других губерний. Ярмарки делились на летние и осенние, каждая из которых имела свои особенности. Например, летние ярмарки, такие как Ассигнационная в Акмолинске и Тайыншинская в Петропавловском уезде, традиционно концентрировались на сезонных товарах, включая скот и сельскохозяйственную продукцию. Осенние ярмарки, такие как Покровская в Кокчетавской станице или Александро-Невская в Арык-Балыкской, имели более широкий ассортимент, включая колониальные и мануфактурные товары. Объем ярмарочной торговли впечатлял: обороты отдельных ярмарок варьировались от 200 до 700 тысяч рублей, а совокупные обороты 40 ярмарок достигали более 6 миллионов рублей по привозу и более 4 миллионов рублей по сбыту. Основные товары включали скот и сырые продукты в качестве предметов вывоза, а также промышленные товары, завозимые из центральных частей империи. Эти данные подчеркивают, что ярмарки играли не только экономическую, но и социальную роль, укрепляя связи между разными регионами и способствуя развитию торговой инфраструктуры в степи.
В рамках обмена мнениями по итогам презентации монографии участники круглого стола обсудили влияние общей истории на национальную идентичность, деколонизационный дискурс в современных исследованиях и перспективы казахстанско-российских научных проектов. Среди гостей мероприятия были представители академического сообщества, дипломатических кругов и общественных организаций, включая декана Высшей школы социально-гуманитарных наук Международного университета "Астана" Саята Баймуратулы, профессора Евразийского национального университета имени Гумилева Светланы Ковальской, руководителя программы внешней политики и международных исследований Научно-аналитического центра MIND Maqsut Narikbayev University Жиенбаев Мирас Бахытханович.
Основные выводы дискуссии:
- Новая монография демонстрирует важность статистики для понимания социально-экономических изменений, таких как развитие торговли, миграционные процессы и адаптация местного населения к новым условиям;
- работа подчеркивает роль дипломатии и экономического сотрудничества в интеграции Казахской степи в Российскую империю.
В заключении модератор круглого стола Алибек Тажибаев резюмировал ключевые предложения и выводы, подчеркнув значение монографии для укрепления культурных и научных связей между Казахстаном и Россией.
Мероприятие завершилось торжественной церемонией презентации книги, вручением экземпляров участникам и автограф-сессией авторов.
Указанная точка зрения в информационных материалах может не совпадать с точкой зрения редакции информационного агентства Kazakhstan Today
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21.11.2024, 21:25 13551
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Фото: Depositphotos
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Напомним, в ночь на 27 апреля 2023 года возле верхней "Меги" в Бостандыкском районе Алматы на глазах у многочисленных свидетелей и камер видеонаблюдения произошел конфликт, переросший в драку. Пятеро молодчиков набросились на троих парней, заступившихся за девушку. В результате двое пострадавших из группы меньшинства - Александр Ким и Максим Романов - получили легкий вред здоровью в виде ушибов и ссадин, а 21-летнему на тот момент оператору информационного агентства Kazakhstan Today Эрику Куватову нанесли тяжкие телесные повреждения. Несмотря на две тяжелейшие офтальмологические операции, спасти зрение на поврежденном глазе парню не удалось. Уголовное дело было зарегистрировано в тот же день, как и установление троих подозреваемых из пяти, все жители Актау. Оставшихся двоих полиция также установила, в их отношении уголовное дело выделено в отдельное производство.
Следствие по троим подсудимым - Мирасу Аманкосу, Сабыру Адилу и Бекжану Бакыту, приехавшим из Актау, шло 1,5 года, по делу были проведены 4 судмедэкспертизы. Первое судебное заседание состоялось 21 октября.
Стоит отметить, в связи с резонансным делом были сделаны десятки публикаций, однако это не оказало никакого эффекта на следствие.
Этим летом отец пострадавшего, руководитель ИА "Kazakhstan Today" Тимур Куватов заявил о затягивании следствия. По его словам, несмотря на обращения в Генеральную прокуратуру Казахстана, прокуратуру города и департамент полиции Алматы, дело о нападении и причинении тяжкого вреда здоровью не продвигается.
14.11.2024, 20:08 26361
Тренды. Социальная деградация
Фото: Depositphotos
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За прошедшую неделю сообщалось о событиях в Казахстане, которые вызвали широкий общественный резонанс.
Подозреваемый в растрате 57 млн тенге экстрадирован из Швеции.
После совершения преступления подозреваемый скрылся, в связи с чем объявлен в международный розыск. В феврале этого года подозреваемого задержали на территории Швеции. Он экстрадирован в Казахстан, в настоящее время водворен в следственный изолятор Астаны.
В Жамбылской области задержан подозреваемый в двойном убийстве.
Полицией задержан и водворен в изолятор временного содержания ранее не судимый 28-летний подозреваемый. По факту двойного убийства возбуждено уголовное дело.
Подполковника полиции осудили за взяточничество в Акмолинской области.
Он лишен свободы на 3 года 6 месяцев. Суд установил, что бывший руководитель департамента получил взятку в 2 млн тенге за прекращение уголовного дела.
Промышлявшую хищением медного кабеля ОПГ задержали в Астане.
Все участники дали признательные показания, подтвердив свою причастность к пяти эпизодам кражи кабеля, в том числе хищению медных шин из трансформаторной подстанции.
Информацию о задержании военного командира с крупной партией наркотиков прокомментировали в ДП Карагандинской области.
В некоторых СМИ появилась информация о задержании командира дивизиона. В пресс-службе Сухопутных войск агентству Kazinform подтвердили, что военнослужащий одной из воинских частей Сарыозекского гарнизона, который находился в отпуске, был задержан сотрудниками ДКНБ по области Жетысу с наркотиками.
Стену в филиале банка взломали в Павлодаре.
Сотрудниками полиции проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению лиц, причастных к факту. Обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются.
В Алматы капитан полиции получил ножевое ранение.
Подозреваемый был задержан и водворен в изолятор временного содержания. Возбуждено уголовное дело.
Пять религиозных экстремистов задержали в разных областях Казахстана.
В ходе обысков по местам проживания фигурантов изъяты религиозная литература и иные вещественные доказательства. Проводится досудебное расследование.
Пенсионеры МВД получили сроки за создание подразделения финпирамиды в СКО.
Осужденные обвинялись в том, что в период с 2018 по 2021 годы, действуя группой лиц по предварительному сговору на территории Северо-Казахстанской области, незаконно получили доход от противоправной деятельности незарегистрированной в Казахстане финансовой пирамиды Qnet. Суд всем назначил наказание в виде лишения свободы.
Интернет-мошенники обещали казахстанцам улучшить кредитную историю.
Злоумышленники подозреваются в хищении 45 млн тенге. Постановлением следственного суда в отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде содержания под стражей на два месяца.
В двух регионах Казахстана задержали фальшивомонетчиков.
В частности, в Алматы установлена группа лиц, которая занималась сбытом поддельных 100-долларовых купюр. Также в Западно-Казахстанской области выявлен факт сбыта поддельной валюты. Группа лиц подозревается в сбыте фальшивых 25 000 долларов и 10 000 евро в одном из лотерейных клубов Уральска.
Крупные партии наркотиков изъяли полицейские в Астане и Караганде.
В Астане была задержана 35-летняя закладчица, которая на съемной квартире расфасовывала наркотики. В ходе личного обыска у задержанной изъято 350 свертков и два больших полиэтиленовых пакета с синтетическими наркотиками. Также в Караганде задержан 53-летний мужчина, который на балконе своей квартиры хранил более 10 кг гашиша.
Житель Костанайской области получил пожизненный срок по делу о жестоком убийстве криминалиста.
Суд признал его виновным и назначил наказание в виде пожизненного лишения свободы в колонии чрезвычайной безопасности "Черный беркут".
Сотрудника полиции осудили за пытки доставленного по январским событиям в Алматы.
Подсудимому назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 2 года 6 месяцев с лишением специального звания и права работать на госслужбе. Приговор уже вступил в законную силу.
Заместителя начальника колонии Алматинской области подозревают в коррупции.
По данным прокуратуры региона, в рамках уголовного дела проводят следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Иная информация разглашению не подлежит.
В Алматы ликвидировали лабораторию по производству синтетических наркотиков.
При изготовлении психотропных веществ задержан и с санкции суда взят под стражу гражданин Казахстана. В ходе обыска изъято свыше 7 кг готового и 30 литров жидкого психотропного вещества "мефедрон", а также лабораторное оборудование и прекурсоры для изготовления наркотиков. Проводится досудебное расследование.
В ЗКО мошенники обманули родителей школьников, представляясь их детьми.
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Напомним, в ночь на 27 апреля 2023 года возле верхней "Меги" в Бостандыкском районе Алматы на глазах у многочисленных свидетелей и камер видеонаблюдения произошел конфликт, переросший в драку. Пятеро молодчиков набросились на троих парней, заступившихся за девушку. В результате двое пострадавших из группы меньшинства - Александр Ким и Максим Романов - получили легкий вред здоровью в виде ушибов и ссадин, а 21-летнему на тот момент оператору информационного агентства Kazakhstan Today Эрику Куватову нанесли тяжкие телесные повреждения. Несмотря на две тяжелейшие офтальмологические операции, спасти зрение на поврежденном глазе парню не удалось. Уголовное дело было зарегистрировано в тот же день, как и установление троих подозреваемых из пяти, все жители Актау. Оставшихся двоих полиция также установила, в их отношении уголовное дело выделено в отдельное производство.
Следствие по троим подсудимым - Мирасу Аманкосу, Сабыру Адилу и Бекжану Бакыту, приехавшим из Актау, шло 1,5 года, по делу были проведены 4 судмедэкспертизы. Первое судебное заседание состоялось 21 октября.
Стоит отметить, в связи с резонансным делом были сделаны десятки публикаций, однако это не оказало никакого эффекта на следствие.
Этим летом отец пострадавшего, руководитель ИА "Kazakhstan Today" Тимур Куватов заявил о затягивании следствия. По его словам, несмотря на обращения в Генеральную прокуратуру Казахстана, прокуратуру города и департамент полиции Алматы, дело о нападении и причинении тяжкого вреда здоровью не продвигается.
12.11.2024, 22:47 75201
Казахстанцы с возмущением раскритиковали аргументацию инициатора смены часового пояса
Фото: Depositphotos
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Казахстанцы в социальной сети, которую использовал депутат мажилиса Еркин Абиль для менторского, как считают пользовали, объяснения причин перехода на единый часовой пояса, с возмущением раскритиковали его аргументацию.
Казахстанцы с разных позиций, включая научную, разобрали и раскритиковали вызывающее огромное напряжение и отрицание в обществе решение властей Казахстана. Стоит отметить, что количество комментариев под под постом депутата на момент публикации превысило тысячу.
Интересно, где вы получали такие "углубленные" знания? Теперь хоть знаем кого благодарить. "Спасибо" добрый человек, что заставлял просыпаться летом в 4 утра, а теперь засыпать в 16:00, т.к теперь в Алматы: утро, обед, ночь… Надеюсь Вы каждый день икаете без остановки потому что вас каждую минуту вспоминают "благодарные"жители Казахстана", - пишет пользователь Светлана Минакова.
Столько людей не может быть против правильного решения. Значит нужно задуматься. Время заката в Астане на сегодня в 16.41!!!!! В 18.00 на улице как будто глубокая ночь!!! Работоспособность падает, выходить никуда неохота!!! Это и есть ваше правильное решение!!!??????" - задается вопросом Эльмира Ахметбекова.
Смотрим по карте часовые пояса и видим, что до 52 меридиана должно быть +4, с 52 по 67 меридиан +5, с 67 до 82 меридиана +6 с 82 до 97 меридиана +7. Получается, по вашей карте, Курмангазинский район Атырауской области находится в зоне +3, Запад в зоне +4, Костанай, Кызылорда в зоне +5, Шымкент, Алматы, Астана в зоне +6 и восток страны от Алтая в зоне +7. То есть, географически страна расположена в 4 временных зонах!" - заявил Марат Абдурахманов.
Дело не в том, во сколько времени солнце в зените, а в укладе жизни большинства людей при этом, работе организаций, школ, общественного транспорта и даже сетки вещания телевидения. По сегодняшнему времени, когда солнце в зените в 12 часов, это полдень, середина дня, значит человеку до отхода ко сну, если взять за основу 16 часов бодрствования и 8 часов сна, времени остается 8 часов. В 20 часов страна уже должна погрузиться в сон. А день должен начинаться в 4 утра. Сейчас же регламент жизни большинства населения у нас таков, примерно с 6 утра до 22 часов вечера. Вот из этого и надо исходить, что время надо в идеале переводить на два часа вперед, чтоб солнце в зените стояло в 14 часов. Вот тогда и будет гармония солнца и человека. Практически, оптимально, вернуть время на час вперед, как было и ввести еще на час вперед в летний период", - пишет Alexandr Bairamyan.
Начнем с того, что несколько лет назад в западных областях время перевели на час вперед, чтобы разница между Астаной и Атырау с Актау стала меньше. Причина - когда в Астане 18 часов и люди идут домой, то запад продолжает работать и посылать отчеты. С двух часов разницы сократили до одного часа. Теперь же всю остальную страну перевели на это время. Зависимость правительства от нефтянки известна. Но чтобы время подгонять, это нонсенс, который и происходит в Казахстане", - отмечает Askhat Assylbekov.
(Пунктуация и орфография сохранены.)
Ранее юрист предположила, что перевод времени был удобен чиновникам.
Напомним, в Казахстане в ночь на 1 марта перевели стрелки часов на час назад. При этом большинство жителей Казахстана выступали против перехода на единый часовой пояс.
После перевода часов казахстанцы стали массово жаловаться на перебои со сном, плохое самочувствие и неудобство нового времени. В стране запустили петицию о возврате прежнего часового пояса, которая за короткое время набрала необходимые для рассмотрения 50 тыс. голосов. 2 августа Минторговли отказало в удовлетворении петиции.
В ходе рассмотрения петиции, выступавшие отмечали, что научная проработка "часовой" реформы, если она вообще была, прошла в совершенно закрытом режиме. Им не удалось найти в открытом доступе исследования казахстанских ученых, разрабатывавших реформу. Более того, научный статус некоторых из так называемых экспертов вызывал вопросы. У тех, кто позиционировался в качестве ученого, не обнаружилось никаких публикаций в серьезных научных изданиях. А один из инициаторов смены часового пояса Болат Нуркожаев, который выступал экспертом по хронобиологии, имеет образование строителя.
Также сторонники петиции подвергли сомнению корректность данных Минздрава о влиянии на здоровье перехода на единый часовой пояс, которые приводились на слушаниях по рассмотрению петиции.
Как сообщила министр здравоохранения РК Акмарал Альназарова только спустя три года министерство сможет предоставить научно обоснованную информацию об изменении состояния здоровья казахстанцев из-за смены часового пояса.
Об установлении единого часового пояса в Казахстане неоднократно высказывались казахстанские и зарубежные эксперты.
Американский хронобиолог назвала странным решение властей Казахстана о переводе часов и предупредила, что недостаток сна может привести к усилению воспалительных процессов в организме, которые могут привести к диабету, заболеваниям почек и другим долгосрочным осложнениям по здоровью. Эксперт считает, что сейчас самое время признать ошибку и вернуться к "разумным часовым поясам".
Ведущий эксперт-сомнологиз РФ, доктор медицинских наук, заслуженный врач РФ, основатель Российского общества сомнологов, профессор, один из пионеров сомнологии в СНГ Роман Бузунов также прокомментировал перевод часов в Казахстане. Он в шутку называл то, что произошло в Казахстане, "заговором пожилых жаворонков".
Врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук Денис Лебедев рассказал о негативных для здоровья последствиях, с которыми могут столкнуться некоторые казахстанцы после перехода на единый часовой пояс. Недосып, нарушения циклов сна и бодрствования имеют негативный эффект, заявил эксперт.
Известный казахстанский педагог, биолог Александр Кинцель рассказал журналисту Kazakhstan Today о тяжелых последствиях для казахстанцев вследствие перевода времени на час назад.
Инициатор петиции "Вернем время обратно назад" Руслан Лепский и его сторонники распространили открытое обращение к президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву.
Казахстанские активисты не оставляют надежды вернуть время назад, они организовали сбор живых подписей за возврат прежнего часового пояса. Собрано более 90 тысяч подписей. Оригиналы подписных листов активисты направляют депутатам парламента, чтобы вновь поднять вопрос о переводе часов.
В соцсетях граждане до сих пор активно обсуждают вопрос и требуют вернуть прежнее время. Люди высказывают недовольство в связи с сокращением светового дня. Родители школьников переживают, что дети возвращаются домой со второй смены уставшие, в глубокой темноте. Также казахстанцы отмечают рост потребления электроэнергии.
В конце октября появилась новая петиция о переводе времени на 2 часа вперед в центральных, восточных областях и городах Казахстана, включая Астану, Алматы, Шымкент. Отмечается, что перевод времени на 2 часа вперед поможет: снизить нагрузку на электросети и сэкономить электроэнергию, увеличить безопасность для граждан, увеличить экономику за счет роста бизнеса. Петиция находится на модерации до 17 ноября. Инициатор петиции "Вернуть время обратно назад" Руслан Лепский и его сторонники распространили открытое обращение к президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву.
07.11.2024, 18:44 41001
Тренды. Социальная деградация
Фото: depositphotos
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За прошедшую неделю сообщалось о событиях в Казахстане, которые вызвали широкий общественный резонанс.
Жестокое издевательство над собакой в Актюбинской области попало на видео.
В Сети появились шокирующие кадры, на которых видно, как подросток держит собаку на поводке и наносит ей удары ножом. В полиции региона сообщили, что несовершеннолетний будет поставлен на учет. Также решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Директор ТОО "Кезби" подозревается в хищении 321 млн тенге АО "Озенмунайгаз".
Подозреваемый был задержан. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.
Ячейку экстремистов "Хизб-ут-Тахрир" ликвидировали в Казахстане.
Задержаны 10 членов ячейки. Во время обысков по местам их проживания изъято значительное количество религиозно-экстремистской литературы и другие вещественные доказательства. В настоящее время ведется досудебное расследование.
Пропаганду наркотиков в соцсетях выявила прокуратура Шымкента.
18 Telegram-каналов с рекламой наркотиков были заблокированы с помощью системы "Кибернадзор".
В Жамбылской области задержали укравших ограждения с могил вандалов.
Подозреваемые - 33-летний житель Жамбылского района и 34-летний житель Байзакского района. В настоящее время выясняется их причастность к другим аналогичным преступлениям. Досудебное расследование продолжается.
В Казахстане осудили трех высокопоставленных чиновников МЧС.
Приговором Военного суда Акмолинского гарнизона осуждены к пяти годам лишения свободы председатель Комитета противопожарной службы МЧС РК и начальник ДЧС Шымкента. Также к девяти годам лишения свободы приговорен начальник ДЧС области Жетісу. Они признаны виновными в получении взяток в общей сумме 39,7 млн тенге от представителя бизнеса за покровительство его предпринимательской деятельности.
Осужден заместитель гендиректора "Алматы Генплан".
Он признан виновным в мошенничестве и подстрекательстве местного предпринимателя к даче взятки должностным лицам городского управления земельных отношений в сумме 9,6 млн тенге за изменение целевого назначения земельного участка.
В Уральске задержали ранившего посетителя одного из ночных клубов города.
В отношении него по фактам умышленного причинения тяжкого вреда здоровью и хулиганства начато досудебное расследование.
Организатора финпирамиды лишили свободы на 7 лет в Астане.
С июля 2021-го по май 2023 года подсудимая через подконтрольные компании заключила с более чем 90 лицами договоры "займа", "инвестирования" и "возмездного оказания услуг", в результате чего привлекла свыше 1 млрд тенге граждан.
Задержанный Хасан Касымбаев арестован на два месяца.
Он помещен под стражу на время следствия. Ранее его задержали по подозрению в соучастии в похищении человека и причинении тяжкого вреда здоровью.
Главу Комитета госинспекции в АПК подозревают в получении взятки.
Он обвиняется в получении от субъекта предпринимательства взятки в размере 4,4 млн тенге, то есть 5% от стоимости договора госзакупок услуг по поставке пестицидов против саранчи.
Глава общественного объединения "Шаңырақ" в Алматинской области подозревается в крупной афере с сельхозсубсидиями.
Под руководством подозреваемого созданы фиктивные сельхозкооперативы в Балхашском, Енбекшиказахском, Кегенском, Райымбекском и Уйгурском районах. Похищено свыше 1,2 млрд тенге. Глава общественного объединения задержан.
Сотрудники ДУИС ВКО отделались ограничением свободы за хищение 5,8 млн тенге.
Им назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 3 года 6 месяцев с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе и в квазигосударственном секторе. Также осужденные лишены специальных званий "майор" и "лейтенант юстиции".
Очередную нарколабораторию по производству "синтетики" ликвидировали в Алматинской области.
В момент изготовления наркотических средств задержан и с санкции суда взят под стражу гражданин Казахстана.
В Уральске задержанного по делу о взятке председателя суда арестовали всего на 10 дней - СМИ.
Как сообщает "Уральская неделя" со ссылкой на свои источники, "суд санкционировал арест председателя горсуда Уральска на 10 дней. И освободил задержанного вместе с ним адвоката (...) под подписку о невыезде. Он был выпущен из ИВС Акжайыкского района".
Свыше 17 тысяч фактов интернет-мошенничества зарегистрировано с начала года в Казахстане.
По данным полиции, самый распространенный способ обмана - интернет-торговля. Мошенники размещают объявления на сайтах известных торговых площадок, а также в социальных сетях и мессенджерах, указывают заниженные цены за товар или услугу и просят предоплату либо полную оплату. В этом году зарегистрировано 6216 таких преступлений.
В двух регионах Казахстана прошли суды по фактам буллинга в школах.
В частности, в Уральске рассмотрено административное дело в отношении матери 13-летнего школьника, который вымогал и отбирал деньги, запугивал и преследовал 10-летнего мальчика. На мать школьника-агрессора наложено административное взыскание - предупреждение. Также стало известно об аналогичном деле в Костанайской области, где несовершеннолетний устроил буллинг школьницы. С учетом того что ранее родитель уже устно предупреждался о ненадлежащем поведении его ребенка, суд назначил взыскание - штраф в 25 тысяч тенге.
В Акмолинской области полицейский дважды требовал взятку за прекращение уголовного дела.
Согласно материалам суда, должностной полицейский получил взятку в 2 млн тенге за прекращение уголовного дела. Позже потребовал еще 1 млн тенге, пригрозив арестом в случае отказа. Приговором суда экс-полицейский лишен свободы на 3 года 6 месяцев.
На ударившего ребенка воспитателя завели уголовное дело в Семее.
Уголовное дело возбуждено по статье УК РК "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего". Назначены соответствующие экспертизы. Кроме того, воспитатель детского учреждения отстранена от работы. Ей и заведующей объявлен строгий выговор.
Напомним, в ночь на 27 апреля 2023 года возле верхней "Меги" в Бостандыкском районе Алматы на глазах у многочисленных свидетелей и камер видеонаблюдения произошел конфликт, переросший в драку. Пятеро молодчиков набросились на троих парней, заступившихся за девушку. В результате двое пострадавших из группы меньшинства - Александр Ким и Максим Романов - получили легкий вред здоровью в виде ушибов и ссадин, а 21-летнему на тот момент оператору информационного агентства Kazakhstan Today Эрику Куватову нанесли тяжкие телесные повреждения. Несмотря на две тяжелейшие офтальмологические операции, спасти зрение на поврежденном глазе парню не удалось. Уголовное дело было зарегистрировано в тот же день, как и установление троих подозреваемых из пяти, все жители Актау. Оставшихся двоих полиция также установила, в их отношении уголовное дело выделено в отдельное производство.
Следствие по троим подсудимым - Мирасу Аманкосу, Сабыру Адилу и Бекжану Бакыту, приехавшим из Актау, шло 1,5 года, по делу были проведены 4 судмедэкспертизы. Первое судебное заседание состоялось 21 октября.
Стоит отметить, в связи с резонансным делом были сделаны десятки публикаций, однако это не оказало никакого эффекта на следствие.
Этим летом отец пострадавшего, руководитель ИА "Kazakhstan Today" Тимур Куватов заявил о затягивании следствия. По его словам, несмотря на обращения в Генеральную прокуратуру Казахстана, прокуратуру города и департамент полиции Алматы, дело о нападении и причинении тяжкого вреда здоровью не продвигается.
31.10.2024, 17:01 52781
Тренды. Социальная деградация
Фото: Depositphotos
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За прошедшую неделю сообщалось о событиях в Казахстане, которые вызвали широкий общественный резонанс.
Рога сайги пытались вывезти из Казахстана.
Ущерб от преступной деятельности составляет свыше 2 млрд тенге. Материалы переданы в органы полиции для принятия соответствующих мер.
На 6 миллионов тенге обманули мошенники пенсионерок в Кокшетау.
Неизвестные абоненты представились сотрудниками правоохранительных органов и сообщили, что их внучки попали в ДТП. Мошенники предложили решить вопрос с помощью денег и обманом выманили у пенсионерок последние сбережения.
В Зеренде вандалы расписали помадой памятник воинам Великой Отечественной войны.
По данному факту начато расследование. В настоящее время сотрудниками полиции устанавливаются лица, совершившие данное преступление.
В Казахстане ликвидировали четыре нарколаборатории.
Из незаконного оборота изъято более 35 кг наркотиков, из которых 24 кг "синтетики" и 11 кг марихуаны. За наркопреступления задержаны 13 лиц и все они водворены в изолятор временного содержания.
В Алматы два человека задержаны за распространение рекламы наркотиков.
Пресечена незаконная деятельность двух лиц, расклеивавших листовки с объявлением: "Работа для всех от 50 000 рублей, подработка, свободный график, высокая оплата". При себе указанные лица имели более 300 листовок с изображением QR-кода, при переходе по которому идет отсылка в телеграм-канал реализации наркотических средств.
Убийство подростка в Талгаре расследуется по пяти статьям.
В частности, статья 99 УК РК "Убийство", статья 293 "Причинение вреда", статья 115 "Угроза", статья 432 "Укрывательство преступления", статья 434 "Недонесение о преступлении".
Жителя Карагандинской области осудили на 14 лет за убийство экс-супруги.
Между подсудимым и его бывшей супругой возник словесный конфликт. Вечером, будучи в состоянии алкогольного опьянения, он взял кухонный нож и умышленно нанес экс-супруги три ножевых удара, после чего сбежал с места преступления. От полученных ранений потерпевшая женщина скончалась в больнице.
В Атырауской области собаку заживо сожгли.
Летом живодеры по предварительному сговору поймали на улице собаку, привязали ее к столбу. Один из них облил ее бензином и поджег, а другой - несколько раз ударил животное железкой, что привело к его смерти. Суд назначил живодерам наказание - ограничение свободы на 6 месяцев.
Жительницу Астаны, которая обещала смягчить Бишимбаеву, осудили на 10 лет лишения свободы.
Вердиктом присяжных заседателей она признана виновной в покушении на мошенничество и подстрекательство к даче взятки.
Организаторов финпирамиды World Business Consulting осудили в Актюбинской области.
Приговором суда двое граждан признаны виновными и осуждены к пяти годам лишения свободы условно.
Скрывшийся с 75 млн тенге подозреваемый в мошенничестве экстрадирован из Кыргызстана.
В мае он был задержан в городе Бишкеке. В настоящее время подозреваемый водворен в следственный изолятор Алматы.
Подростка-закладчика задержали в Павлодаре.
Подозреваемый дал признательные показания и пояснил, что хотел заработать. По факту незаконного изготовления, переработки, приобретения, хранения, перевозки, пересылки либо сбыта наркотических средств начато досудебное расследование.
Полиция обнаружила около трех тысяч вейпов на цокольном этаже столичной высотки.
В настоящее время по факту продажи и распространения вейпов полицейскими проводится досудебное расследование.
Студенты колледжа избили и нанесли ножевые ранения школьникам в Актобе.
Родители трех избитых школьников 21 октября пришли в областную прокуратуру требовать объективного расследования. Там же они встретились с руководством полиции Актобе и высказали претензии. В полиции говорят, что принимают все меры для объективного расследования. Всех участников драки установили в ту же ночь. Сейчас идет следствие, устанавливают, что делал каждый.
Двух организаторов нарколаборатории в области Жетысу приговорили к десяти годам тюрьмы.
Кроме производства наркопреступники сами занимались сбытом. Приговор суда не вступил в законную силу.
Незаконный промысел ценного рачка пресекли полицейские в СКО.
Незаконная добыча происходила на соленом озере Минкесер на территории Мамлютского района. На месте полицейские изъяли шесть мешков цист общим весом 460 кг. Экспертиза оценила ущерб, нанесенный государству, в 3 миллиона 712 тысяч тенге.
Казахстанские полицейские за два дня задержали 280 разыскиваемых преступников.
В том числе задержано 9 подозреваемых в совершении убийств, 4 человека задержаны за причинение тяжкого вреда здоровью, 5 - за разбойные нападения, 7 - за грабежи, 19 - за наркопреступления За пределами республики арестованы 33 преступника, а по запросу других государств - 145 лиц.
Дело в отношении руководителя управления природных ресурсов области Улытау направили в суд.
Уголовные дела в отношении экс-руководителя управления природных ресурсов области Улытау по факту злоупотребления должностными полномочиями, а также лиц, осуществивших ненадлежащим образом работы в рамках проекта "Санация реки Жезды" окончены Агентством по финансовому мониторингу. По данным агентства, преступные действия должностных лиц привели к подтоплению 10 частных домов при чрезвычайной паводковой ситуации этой весной.
Прокуратура Туркестанской области выявила схему хищения более 200 млн тенге субсидий.
Житель региона путем фиктивных подтверждающих документов использовал электронно-цифровые подписи 20 лиц и за три года получил от государства субсидии за крупный рогатый скот, который фактически отсутствовал. Подозреваемый взят под стражу сроком на два месяца.
Детей-инвалидов избивали в психоневрологическом центре в Павлодаре.
По признакам истязания несовершеннолетних в отношении сотрудников центра начато досудебное расследование.
Тело новорожденного нашли Алматинской области.
В ходе розыскных мероприятий установлена биологическая мать ребенка. По факту убийства матерью новорожденного ребенка полицией возбуждено уголовное дело.
В Актобе шестеро парней получили сроки за массовую драку и поножовщину.
Виновные получили от 4 до 18 лет лишения свободы. Приговор суда не вступил в законную силу.
Анаболики и стероиды под видом витаминов перевозили через границу Казахстана в США и Европу.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий был установлен адрес, где организаторы хранили и занимались расфасовкой лекарственных средств. В настоящее время проводится досудебное расследование.
КНБ раскрыл детали крупной спецоперации по задержанию членов ОПГ в нескольких городах и регионах Казахстана.
Задержаны два лидера и 10 активных участников ОПГ. Проведено 40 обысков, в ходе которых обнаружены многочисленные банковские карты, денежные средства, религиозная литература и предметы, представляющие интерес для следствия.
В Петропавловске умерла собака, в ухе которой взорвали петарду.
Инцидент произошел на окраине города. Местные дети играли там с петардами, когда один из них решил взорвать ее прямо в ухе доверчивой дворняги. Волонтеры, которые тут же приехали на помощь, застали собаку в шоковом состоянии. Медики и рядовые казахстанцы до последнего надеялись, что собака окрепнет. Но она не выжила.
Жителю Казахстана пришлось доказывать факт своего рождения через суд.
Суд на основании достоверных доказательств признал факт рождения заявителя, что позволит ему полноценно участвовать в общественной и правовой жизни.
Похитившего более 200 млн тенге школьного бухгалтера осудили в Актобе.
Суд признал подозреваемого виновным и приговорил к 6 годам лишения свободы с лишением права занимать материально-ответственные должности на 7 лет.
Напавшего на водителя автобуса в Шымкенте приговорили к четырем годам лишения свободы.
Подсудимый в августе 2024 года в городе Шымкенте, находясь в общественном транспорте в состоянии алкогольного опьянения, из хулиганских побуждений ударил в лицо водителя автобуса. Приговор суда еще не вступил в законную силу.
Объявленного в международный розыск гражданина Казахстана задержали в Турции.
Казахстанец был объявлен в международный розыск за совершение хулиганства. Он уже депортирован в РК.
В Костанайской области тренер по шорт-треку подозревается в хищении почти 6 млн тенге.
В период с октября 2022 года по январь 2024 года тренер используя свое служебное положение, составлял фиктивные авансовые отчеты с увеличением фактической суммы затрат, путем незаконного отражения в них лиц, которые фактически на сборы и соревнования не выезжали. Поступившие денежные средства тренер присваивал себе.
Ювелирные изделия из США под видом игрушек пытались ввезти в Казахстан.
В одной из почтовых посылок были обнаружены ювелирные изделия с бриллиантами, прибывшие из США, под видом игрушек с недостоверными документами. Изъятые ювелирные изделия общей стоимостью 60 млн тенге передали в собственность государства.
Более 90 попыток провезти через границу оружие пресекли за месяц в Казахстане.
Сумма предотвращенного ущерба составила порядка 671 млн тенге. Материалы по этим фактам направлены в правоохранительные и судебные органы для привлечения нарушителей к ответственности.
Подозреваемый в изнасиловании собственной дочери павлодарец выколол себе глаз в СИЗО.
Судебное заседание над 59-летним насильником собственной дочери проходило в закрытом режиме. Ему назначено 20 лет лишения свободы. Как пояснили в суде, лицам, совершившим преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних, отсрочка отбывания наказания по болезни не предоставляется.
Застройщик продал квартиры на 313 млн по фиктивным договорам в Атырауской области.
Суд признал его виновным в мошенничества в особо крупном размере и приговорен к 5 годам лишения свободы.
В Астане директора филиала нацкомпании приговорили к лишению свободы.
Ему назначили наказание в виде 4 лет 8 месяцев лишения свободы. По информации суда, он будучи директором филиала нацкомпании, устроил своего знакомого на должность инженера, хотя тот фактически не работал.
В Жамбылской области задержали объявленного в розыск подозреваемого в изнасиловании ребенка.
Его задержали в крестьянском хозяйстве в 60 километрах от Шуского района. В настоящее время он водворен в изолятор временного содержания, ведется досудебное расследование.
Напомним, в ночь на 27 апреля 2023 года возле верхней "Меги" в Бостандыкском районе Алматы на глазах у многочисленных свидетелей и камер видеонаблюдения произошел конфликт, переросший в драку. Пятеро молодчиков набросились на троих парней, заступившихся за девушку. В результате двое пострадавших из группы меньшинства - Александр Ким и Максим Романов - получили легкий вред здоровью в виде ушибов и ссадин, а 21-летнему на тот момент оператору информационного агентства Kazakhstan Today Эрику Куватову нанесли тяжкие телесные повреждения. Несмотря на две тяжелейшие офтальмологические операции, спасти зрение на поврежденном глазе парню не удалось. Уголовное дело было зарегистрировано в тот же день, как и установление троих подозреваемых из пяти, все жители Актау. Оставшихся двоих полиция также установила, в их отношении уголовное дело выделено в отдельное производство.
Следствие по троим подсудимым - Мирасу Аманкосу, Сабыру Адилу и Бекжану Бакыту, приехавшим из Актау, шло 1,5 года, по делу были проведены 4 судмедэкспертизы. Первое судебное заседание состоялось 21 октября.
Стоит отметить, в связи с резонансным делом были сделаны десятки публикаций, однако это не оказало никакого эффекта на следствие.
Этим летом отец пострадавшего, руководитель ИА "Kazakhstan Today" Тимур Куватов заявил о затягивании следствия. По его словам, несмотря на обращения в Генеральную прокуратуру Казахстана, прокуратуру города и департамент полиции Алматы, дело о нападении и причинении тяжкого вреда здоровью не продвигается.
24.10.2024, 17:52 64766
Тренды. Социальная деградация
Фото: иллюстрация создана ИИ
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За прошедшую неделю сообщалось о событиях в Казахстане, которые вызвали широкий общественный резонанс.
Дело о нападении в Алматы на защитников девушки и причинении тяжкого вреда здоровью ушло в суд спустя 1,5 года.
Первое заседание состоялось 21 октября в Бостандыкском районном суде № 2 Алматы. Судопроизводство ведется на государственном языке, в связи с чем у потерпевших сразу же возникли сложности - они не видели обвинительного акта на русском языке.
Около 7 кг мефедрона изъяли при ликвидации нарколаборатории в Акмолинской области.
В момент изготовления очередной партии наркотических средств задержан и с санкции суда взят под стражу гражданин Казахстана. Проводится досудебное расследование.
МВД РК ликвидировало преступную схему регистрации транспортных средств.
Предварительный ущерб, нанесенный государству от противоправных действий, составил свыше 320 млн тенге. Расследуется 17 уголовных дел по фактам мошенничества, неправомерного изменения информации в базах данных и подделки идентификационных номеров транспортных средств.
К 18 годам тюрьмы приговорили жителя Актау за попытку теракта.
Он приобрел компоненты, необходимые для изготовления самодельного взрывного устройства, в том числе поражающие элементы - болты и гвозди. В качестве объектов нападения осужденный выбрал здания государственных учреждений Мангистауской области, изучил местность.
Крупную партию героина пытались ввезти в Казахстан из Ирана.
Преступная группа пыталась замаскировать героин под обычные бытовые товары. Наряду с этим было перехвачено более 50 почтовых посылок с наркотиками, направленных из Европы, США и Таиланда.
Среди подозреваемых по делу о принуждении школьницы заниматься проституцией в Кызылординской области пятеро подростков.
9 участников уголовных дел находятся под стражей, а двум избрана мера пресечения "домашний арест", среди них есть 5 несовершеннолетних.
Сыну депутата Даулета Турлыханова заменили ограничение свободы на лишение.
Нурасылу Болату наказание в виде ограничения свободы заменено на лишение свободы на неотбытый срок 1 год 5 месяцев 10 дней.
Жителя Мангистау приговорили 15 годам лишения свободы за покушение на убийство беременной супруги.
Вина подсудимого доказана его признательными показаниями, показаниями потерпевшей и свидетелей, заключениями судебной экспертизы и иными материалами дела.
Выпущенного под залог в 16 млн тенге жителя Шымкента арестовали.
Жителя Шымкента подозревают в стрельбе по знакомому. Якобы он стрелял в лицо. Ранее СМИ сообщали, на время досудебного расследования его отпустили под залог в 16 млн тенге.
Нарколабораторию выявили в одном из частных домов в Алматы.
Задержан подозреваемый, у которого при себе изъята "синтетика" весом более 100 граммов. Он водворен в изолятор временного содержания.
Более 1,2 тысячи попыток незаконного вывоза ГСМ пресекли на границе в Жамбылской области.
Нефтепродукты перевозились автотранспортом с использованием дополнительно установленных бензобаков, переоборудованных газобаллонов и различных хозяйственных емкостей.
Четверых подозреваемых в изнасиловании несовершеннолетней задержали в Алматинской области.
По факту изнасилования несовершеннолетней полицией возбуждено уголовное дело. В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейскими по горячим следам установлены, задержаны и водворены в ИВС все четверо подозреваемых лиц.
Похищение и убийство 23-летней девушки расследует полиция в Атырау.
Задержаны двое подозреваемых в возрасте 24 и 25 лет. Они водворены в изолятор временного содержания и подозреваются сразу по двум статьям уголовного кодекса - похищение человека и убийство.
В Талгаре из изолятора временного содержания сбежал подозреваемый в изнасиловании девочки.
До этого беглец пытался совершить самоубийство. По факту халатности возбуждено уголовное дело. Позже сбежавшего подозреваемого задержали на окраине села Теренкара в Алматинской области.
В Туркестане задержали подозреваемого в покушении на убийство.
Подозреваемый на почве бытового конфликта нанес ножевые ранения бывшему зятю и скрылся с места происшествия. По данному факту возбуждено уголовное дело и проводятся необходимые следственно-оперативные мероприятия.
В Мангистауской области осудили сына полковника полиции за сбыт наркотиков.
Вердиктом присяжных заседателей он признан виновным. Назначено 10 лет лишения свободы. Приговор не вступил в законную силу.
Прокуратура Алматы заблокировала 16 телеграм-каналов, распространявших наркотики.
Участникам помимо возможности покупки запрещенных веществ предлагали работу "закладчика". Для привлечения виновных лиц к установленной ответственности надзорным органом начато досудебное расследование.
Крупную нарколабораторию ликвидировали в Алматы.
Задержан 35-летний житель Алматинской области, который в арендованном доме организовал производство синтетических наркотиков. По данному факту начато досудебное расследование. В настоящее время устанавливается канал поставки в Алматы сырья для изготовления синтетических наркотиков.
Еще один организатор финпирамиды Chia TaiPharmaceutical отправился за решетку.
Жительница Западно-Казахстанской области обманула казахстанцев на 180 млн тенге, втянув их в финансовую пирамиду.Суд признал ее виновной и назначил наказание в виде 5 лет лишения свободы, с лишением права занимать руководящие должности в финансовых организациях и являться участником финансовой организации сроком на 5 лет.
В Атырауской области суд вынес приговор задавившему подростка полицейскому.
При преследовании подсудимым несовершеннолетний нарушитель ПДД выехал на обочину дороги и, не справившись с управлением мотоцикла, упал на землю. В тот момент инспектор, не соблюдая меры безопасности, грубо нарушив ПДД, совершил наезд на несовершеннолетнего, который в результате погиб на месте происшествия, не приходя в сознание. Подсудимый признан виновным, ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года.
Пьяного депутата задержали в Карагандинской области.
В отношении депутата составлен административный материал по статье "Мелкое хулиганство". Он арестован на 15 суток. Кроме того, возбуждено уголовное дело по статьям "Угроза" и "Незаконное ношение огнестрельного оружия". В настоящее время все доводы потерпевшего тщательно проверяются.
Житель Уральска выстрелил в собаку на детской площадке.
Начато досудебное расследование. Полицией проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению лица, совершившего правонарушение.
Напомним, в ночь на 27 апреля 2023 года возле верхней "Меги" в Бостандыкском районе Алматы на глазах у многочисленных свидетелей и камер видеонаблюдения произошел конфликт, переросший в драку. Пятеро молодчиков набросились на троих парней, заступившихся за девушку. В результате двое пострадавших из группы меньшинства - Александр Ким и Максим Романов - получили легкий вред здоровью в виде ушибов и ссадин, а 21-летнему на тот момент оператору информационного агентства Kazakhstan Today Эрику Куватову нанесли тяжкие телесные повреждения. Несмотря на две тяжелейшие офтальмологические операции, спасти зрение на поврежденном глазе парню не удалось. Уголовное дело было зарегистрировано в тот же день, как и установление троих подозреваемых из пяти, все жители Актау. Оставшихся двоих полиция также установила, в их отношении уголовное дело выделено в отдельное производство.
Следствие по троим подсудимым - Мирасу Аманкосу, Сабыру Адилу и Бекжану Бакыту, приехавшим из Актау, шло 1,5 года, по делу были проведены 4 судмедэкспертизы. Первое судебное заседание состоялось 21 октября.
Стоит отметить, в связи с резонансным делом были сделаны десятки публикаций, однако это не оказало никакого эффекта на следствие.
Этим летом отец пострадавшего, руководитель ИА "Kazakhstan Today" Тимур Куватов заявил о затягивании следствия. По его словам, несмотря на обращения в Генеральную прокуратуру Казахстана, прокуратуру города и департамент полиции Алматы, дело о нападении и причинении тяжкого вреда здоровью не продвигается.
23.10.2024, 17:03 67926
Не нужно играть со здоровьем человека - биолог о переводе времени назад Эксклюзив КТ
Фото: Depositphotos
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Известный казахстанский педагог, биолог Александр Кинцель рассказал журналисту Kazakhstan Today о тяжелых последствиях для казахстанцев вследствие перевода времени на час назад.
Во-первых, это касается всего народа. Когда переводили время назад, у граждан Казахстана никто не спросил. Это самое главное. При этом о строительстве атомной станции нас спросили, а про перевод времени - почему-то нет. Хотя это такое же важное решение для всего населения", - сказал эксперт.
Он напомнил, что часы переводили назад и вперед еще в советское время.
Раньше честно говорили, для чего это нужно. Сейчас я такого обоснования ни разу не услышал. Время переводили для экономии электроэнергии и приводили конкретные цифры. Я помню, как трудно было адаптироваться организму к переводу стрелок часов, тем более тогда время менялось дважды в год. Затем это прекратили, так как учеными было доказано, что переводы плохо влияют на организм человека. Сейчас нашими экспертами почему-то доказано, что перевод на час назад не оказывает никакого влияния на организм", - отметил спикер.
Как рассказал биолог, еще в школе изучается, что такое биологические ритмы человека и хронобиология. Например, существуют цветочные часы - цветам все равно на стрелки часов, они открываются и закрываются в установленное для них время. У человека точно так же расписаны все естественные процессы, которые должны работать в соответствии с правильным часовым поясом.
Если говорить об организме человека, естественно, это огромнейший стресс. Окружающие меня люди говорят, что продолжают просыпаться по прежнему привычному времени. Здесь нужно сказать и о выработке гормонов. Кортизол сильно влияет на человека, это в том числе гормон стресса. Его уровень нужно измерять ровно в 8 часов утра, потому что к этому времени достигается его пик. А если стрелки переведены - показатели кортизола будут ненормальные. И таких аргументов можно приводить еще много", - объяснил педагог.
По его словам, нарушение биологических циркадных ритмов может вызвать так называемый внутренний джетлаг - расстройство биологических ритмов. Тело человека продолжает функционировать по старому времени, переживая стресс из-за несовпадения с новыми часами.
Ухудшается качество сна. К новому графику привыкнуть очень сложно. Человек, конечно, привыкнет, как и привыкает ко всему. Но это неизбежно создает проблемы с засыпанием, так как перестраивается весь организм. Если молодой человек привыкнет быстрее, то пожилой - значительно дольше, и привыкнет ли - тоже вопрос", - сказал эксперт.
Вместе с тем невозможно выявить среднее время привыкания к новому времени, потому что все люди уникальны, с различным генотипом, аминокислотной последовательностью в белках и прочими. Теперь эту уникальность подвергли серьезным стрессовым ситуациям.
Увеличивается количество случаев сезонной депрессии, в том числе у детей. Темнота вечером наступает раньше. Если прошлой зимой темнело в 5 часов, то сейчас будет темнеть в 4. У детей уроки оканчиваются в 15.35, плюс факультативы и прочие дела в школе. А как же естественный свет, который оказывает благотворное влияние на состояние человека? Его просто нет. Человек живет в каменном здании с утра до вечера. Приходит в школу по темноте и возвращается домой уже в темное время суток. Витамин D образуется в коже человека только под действием ультрафиолетовых лучей, где же ребенку их взять? Ведь никто не вспомнит, что в советское время детям ложками давали рыбий жир - сейчас этого нет. Кто-то скажет, что он продается в аптеках, но не каждый может себе позволить его приобрести, тем более он отличается качеством", - рассказал Александр Кинцель.
Он подчеркнул, что возрастает риск для здоровья и безопасности людей, так как ухудшается внимание и координация - случаются аварии на дорогах.
Весной, когда это ввели, говорили, что никакого увеличения потребления электроэнергии нет, но, извините, весной-то световой день позволяет не включать свет. Сейчас уже днем хочется включить дополнительное освещение. Чтобы привести реальные доказательства, это нужно было изучать в течение года", - добавил спикер.
Кроме того, педагог прокомментировал сведения Министерства здравоохранения о сокращении обращений в медучреждения из-за нового, по мнению правительства, более подходящего человеку часового пояса.
Минздрав привел данные о снижении количества обращений пациентов в поликлиниках. Мне кажется, это несерьезно. Никто таких исследований не проводил. Может быть, здесь снижение наблюдается по другой причине - где-то тестируются пилотные проекты с Face ID, тогда там и сократилось количество посетителей на 25 процентов. Но если до этого были приписки, тогда такая статистика не имеет значения в вопросе о последствиях перевода времени", - считает биолог.
Он подчеркнул, что сильнейший стресс из-за смены часового пояса переживают дети и пожилые, они более чувствительны к таким изменениям. Вследствие сбоя циркадных ритмов, хронобиологии, времени выработки гормонов развиваются хронические заболевания, потому что все взаимосвязано. Нарушается гомеостаз - постоянство внутренней среды организма человека.
Люди просят оставить то время, в котором они жили несколько десятилетий, и не нужно играть со здоровьем человека. Наш часовой пояс - единственно подходящий. Это же не просто так было решено очень давно, для этого проводились определенные исследования", - отметил эксперт.
Кроме того, по его словам, необходимо изучить взаимосвязь между переводом времени и растущей преступностью среди подростков. Не исключается, что из-за недосыпа, а значит, из-за повышенной нервозности поведение подростков может измениться в негативную сторону.
Стоит отметить, что Александр Кинцель является обладателем звания "Лучший педагог Казахстана" и победителем конкурса "100 новых лиц Республики Казахстан".
Стоит отметить, что Александр Кинцель является обладателем звания "Лучший педагог Казахстана" и победителем конкурса "100 новых лиц Республики Казахстан".
Напомним, в Казахстане в ночь на 1 марта перевели стрелки часов на час назад. При этом большинство жителей Казахстана выступали против перехода на единый часовой пояс.
После перевода часов казахстанцы стали массово жаловаться на перебои со сном и плохое самочувствие. С переводом времени сократился световой день. Казахстанцы высказывали недовольство тем, что стало рано темнеть и учащимся второй смены школьникам приходится возвращаться домой в темноте. В стране запустили петицию о возврате прежнего часового пояса, которая за короткое время набрала 50 тыс. голосов.
Сегодня появилась новая петиция о переводе времени на 2 часа вперед в центральных, восточных областях и городах Республики Казахстан. Отмечается, что перевод времени на 2 часа вперед поможет: снизить нагрузку на электросети и сэкономить электроэнергию, увеличить безопасность для граждан, увеличить экономику за счет роста бизнеса. В настоящее время петиция находится на модерации.
Тем временем зампремьера Серик Жумангарин заявил, что правительство не намерено заново поднимать вопрос о переводе времени. Журналисты спросили Жумангарина, читает ли он возмущения миллионов казахстанцев, которые не перестают требовать возвращения прежнего часового пояса.
У любого решения всегда будут те, кто за и против него. То, что многие из них говорят, не подтверждается. Это ущерб здоровью - напротив; перепотребление электроэнергии и плата за нее тоже не подтверждается", - ответил чиновник.
17.10.2024, 19:15 77296
Тренды. Социальная деградация
Фото: Depositphotos
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За прошедшую неделю сообщалось о событиях в Казахстане, которые вызвали широкий общественный резонанс.
Новорожденного ребенка нашли в горящем мусорном контейнере в Семее.
Найденная девочка скончалась. Малышка поступила в больницу с ожогами 80 процентов тела. Досудебное расследование по данному факту взято под специальный контроль прокуратуры области Абай.
В регионах Казахстана ликвидированы каналы незаконной миграции.
С начала месяца пресечена деятельность нескольких преступных групп, причастных к организации незаконной миграции. По всем фактам проводятся досудебные расследования.
Сын депутата Турлыханова - Нурасыл Болат нарушил пробационный контроль.
По факту нарушения пробационного контроля осужденному вынесены предупреждения, готовится материал в суд для решения вопроса о замене наказания на лишение свободы.
В Казахстан почтой пытались ввезти крупную партию наркотиков из США.
В городах Алматы, Петропавловске, Семее, Кокшетау, Шымкенте и Усть-Каменогорске задержаны лица, получавшие почтовые отправления из США. Из незаконного оборота изъято около 8 кг высушенной марихуаны и почти 15 кг экстракта каннабиса.
В Астане по факту смерти 19-летнего парня возбуждено уголовное дело.
В Сети появилось видео, на котором женщина заявила, что четыре человека убили ее 19-летнего сына и выкинули тело с девятого этажа. В столичном ДП сообщили, что по факту смерти возбуждено уголовное дело. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.
Канал незаконной миграции пресекла полиция на столичном вокзале.
По факту организации незаконной миграции с использованием своих служебных полномочий или группой лиц по предварительному сговору возбуждено уголовное дело. Проводится расследование.
У жителя Атырау изъяли 70 кг осетровой рыбы.
При проверке в салоне автомобиля обнаружено 23 тушки осетровых рыб, упакованных в пять пакетов, общим весом 70 кг. В настоящее время проводится досудебное расследование.
В Шымкенте ликвидировано несколько криминальных группировок.
Всего в органы внутренних дел доставлено 35 фигурантов, проведено более 100 обысковых мероприятий. Изъято оружие и боеприпасы.
В Карагандинской области выявили незаконную регистрацию грузового автотранспорта.
По данным АФМ, сотрудники ЦОНа с целью освобождения от уплаты сбора первичной регистрации транспортного средства и утилизационных платежей вводили в интегрированную информационную систему заведомо ложные данные по VIN-кодам грузовых транспортных средств.
В Атырау экс-бухгалтера поликлиники осудили за присвоение более 570 млн тенге.
Подсудимая признана виновной по предъявленным обвинениям и приговорена к 8 годам лишения свободы с конфискацией в пользу государства имущества, приобретенного на средства, полученные преступным путем.
В области Жетісу задержан подозреваемый в хранении "синтетики" в особо крупном размере.
В ходе обыска по месту жительства подозреваемого обнаружено и изъято порошкообразное вещество белого цвета, обладающее специфическим запахом. Согласно заключению судебно-химической экспертизы, изъятое вещество является наркотическим средством синтетического происхождения - "мефедрон".
По громкому делу об убийстве 16-летнего парня в Талгаре проходит 10 подозреваемых.
На сегодняшний день заведены уголовные дела по фактам убийства, хулиганства, недонесении о преступлении, угрозах. Также полиция расследует "слив" в соцсети видео конфликта в Талгаре. Позже стало известно, что еще один подозреваемый задержан по делу об убийстве подростка.
Директор учебно-опытного хозяйства КазНАИУ осужден за хищение бюджетных средств.
Директор учебно-опытного хозяйства "Саймасай" университета признан виновным в совершении преступления и приговорен к семи годам лишения свободы условно.
Спортсмены поп-ММА вымогали деньги у предпринимателей в Алматы и области.
В настоящее время проверяется их причастность к другим аналогичным преступлениям. Задержанные находятся под стражей.
Житель Кызылординской области занимался отловом краснокнижных птиц.
В ходе обыска по месту жительства подозреваемого изъяты две птицы, похожие на сокола. Они переданы в зоологический парк Шымкента. Возбуждено уголовное дело, ведется досудебное расследование.
В Алматы вынесен приговор организаторам финпирамиды.
Мошенники придавали своей преступной схеме форму иностранной компании, представляясь держателями крупного пакета акций канадского музыкального инвестиционного проекта, путем продажи акций компании, к деятельности которой фактически не имели отношения. Приговором суда указанные лица признаны виновными и лишены свободы сроками от 5 до 6 лет.
Деятельность двух наркогруппировок пресекли в Жамбылской области.
При попытке сбыта около 102 кг марихуаны и порядка 3 кг синтетических наркотиков задержаны и с санкции суда взяты под стражу 3 граждан Казахстана.
Детский омбудсмен рассказала о подвергавшейся насилию со стороны родственников девочке в Жамбылской области.
Уголовное дело заведено, девочку с мамой перевезли в безопасное место, обеспечивается вся необходимая помощь.
Выделенные на установку туалетов 75 млн украли в области Жетісу.
Руководитель отдела ЖКХ Сарканского района и директор подрядной организации похитили 74,7 млн тенге бюджетных средств, предназначенных для установки санитарно-гигиенических узлов на туристических объектах. Они приговорены к различным срокам лишения свободы.
Уголовное дело в отношении финпирамиды Chia Tai Tianging Pharmaceutical Group направили в суд.
По результатам досудебного расследования установлена причастность 20 лиц. Из-за их действий 279 потерпевшим причинен материальный ущерб на сумму 391,7 млн тенге.
Астанчанин получил 12 лет тюрьмы за подстрекательство к взятке.
Житель столицы признан виновным в мошенничестве и подстрекательстве к даче взятки на сумму 250 тыс. долларов якобы для передачи высокопоставленным должностным лицам государственных органов за заключение контракта на недропользование в СКО.
Хищение порядка 500 млн тенге бюджетных средств в сфере АПК выявила прокуратура Павлодарской области.
По выявленным схемам хищения бюджетных средств осуществляется сбор материалов для принятия процессуального решения, в акимат области внесено представление об устранении нарушений законности.
В Карагандинской области задержаны члены криминальных группировок.
В городе Шахтинске задержана молодежная группировка, занимавшаяся вымогательствами у местных жителей, в том числе у работников АО "Qarmet", в которую входил один из тренеров смешанных единоборств.
В Акмолинской области крестьянское хозяйство оштрафовали на 1,5 млн тенге за нарушения земельного законодательства.
По итогам проведенной проверки выявлены факты самовольного занятия земель государственной собственности и порчи земли.
Первого замдиректора Кызылординского управления "Интергаз Центральная Азия" приговорили к лишению свободы.
Он признан виновным в причинении имущественного ущерба ТОО "Orda Glass Ltd" в сумме 60,1 млн тенге путем завышения сметной стоимости и подписания фиктивных актов выполненных работ по объекту "Строительство подводящего газопровода резервного газоснабжения стекольного завода".
В Караганде старшего оперуполномоченного осудили на полтора года по делу о пытках.
Ему также запрещено занимать должности на государственной службе и в правоохранительных органах в течение 3 лет. Помимо этого, осужденный лишен специального звания "капитан юстиции", назначены взыскания в фонд компенсации потерпевшим.
В Туркестанской области 25-летний мошенник обманул 50 человек на 160 млн тенге.
Молодой человек обманом оформил на потерпевших займы, обещая им увеличить доход и закрыть кредиты. В настоящее время уголовное дело передано в суд.
Как сообщалось ранее, весной прошлого года большой общественный резонанс вызвал инцидент с нападением толпы на молодых людей. Трое молодых людей остановили избиение молодой женщины на улице Розыбакиева около ТРЦ "Мега" и приняли на себя агрессию уличного криминала. Подручные субъекта, избивавшего женщину, зверски запинали всех троих лежащих на земле ногами. Один из пострадавших получил тяжкие телесные повреждения, молодой парень потерял зрение на один глаз полностью. Этим летом отец пострадавшего заявил журналисту Kazakhstan Today о затягивании следствия. По его словам, несмотря на обращения в Генеральную прокуратуру Казахстана, прокуратуру города и департамент полиции Алматы, дело о нападении и причинении тяжкого вреда здоровью не продвигается. Стоит отметить, в связи с этим делом были сделаны десятки публикаций, однако это не оказало никакого эффекта на следствие.
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Ваше мнение
С марта Казахстан перевели на единый часовой пояс. По сравнению с аналогичными показателями прошлого года тарифы на электроэнергию в Казахстане выросли примерно на 20%. Стали ли вы платить больше за электричество после перехода единый часовой пояс?