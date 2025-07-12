11.07.2025, 18:10 2696
Консорциум "отлынивает" от строительства завода на Карачаганаке - энергетик о конфликте Казахстана с Eni и Shell
Фото: kpo.kz
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Энергетик Петр Своик высказался о сути конфликта Казахстана с компаниями Eni и Shell из-за газоперерабатывающего завода на Карачаганаке, сообщает Sputnik.kz.
Консорциум отлынивает от необходимости строительства такого завода и долгое время отлынивал", - заявил эксперт.
Он предположил, что одним из способов "отлынивания" является слишком высокая цена за строительство завода.
Петр Своик заявил, что Карачаганакский газоперерабатывающий завод необходим для переработки попутного нефтяного газа в товарный.
Консорциум добывает газоконденсат, попутный газ ему в тягость... А почему Казахстану остро необходим вот этот самый попутный нефтяной газ, который для нефтяников только обуза? Да просто потому, что из этого газа после переработки можно делать товарный трубопроводный газ, в котором у Казахстана большая потребность", - добавил энергетик.
Напомним, ранее Казахстан потребовал от представителей компаний Eni и Shell принять окончательное решение акционеров по выходу из проекта строительства ГПЗ на месторождении Карачаганак.
Техническую документацию и права на проект передадут в компанию "КазМунайГаз", сообщает международное нефтегазовое издание Upstream.
По его данным, власти Казахстана приняли такое решение после того, как разочаровались в ходе строительства газоперерабатывающего завода.
Позже заместитель главы Института национальной энергетики России Александр Фролов рассказал, почему Казахстан потребовал у Shell и Eni вернуть контроль над строительством газоперерабатывающего завода на Карачаганаке.
новости по теме
02.07.2025, 18:31 27076
Почему Казахстан потребовал у Shell и Eni вернуть контроль над строительством ГПЗ на Карачаганаке
Фото: kmg.kz
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Заместитель главы Института национальной энергетики России Александр Фролов рассказал, почему Казахстан потребовал у Shell и Eni вернуть контроль над строительством газоперерабатывающего завода на Карачаганаке, сообщает "Sputnik ближнее зарубежье".
У Казахстана большие проблемы с перерабатывающими мощностями. В нефтегазовой отрасли страна идет почти по грани: объем производства близок к внутреннему потреблению", - заявил он.
Отмечается, что развитие перерабатывающих мощностей для республики играет особую роль. Как отметил эксперт, для Казахстана это вопрос повышения своей энергобезопасности.
Если вы задерживаете проект, то этот параметр надо пересматривать в пользу самого государства. Если сумма вложенных средств по ходу выполнения возрастает, то увеличиваются сроки возврата инвестиций. А значит, государство еще позже получит деньги от проекта", - считает Александр Фролов.
По его словам, компаний, которые хотят "прийти" и что-то построить, обычно довольно много.
Напомним, ранее Казахстан потребовал от представителей компаний Eni и Shell принять окончательное решение акционеров по выходу из проекта строительства ГПЗ на месторождении Карачаганак.
Техническую документацию и права на проект передадут в компанию "КазМунайГаз", сообщает международное нефтегазовое издание Upstream.
По его данным, власти Казахстана приняли такое решение после того, как разочаровались в ходе строительства газоперерабатывающего завода.
26.06.2025, 18:20 49791
Централизованная модель передачи электроэнергии снизит тарифы - сенатор
Фото: pixabay.com
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Сенатор Бекболат Орынбеков в своем депутатском запросе предложил создать единый центр по передаче электроэнергии, который позволит снизить тарифную нагрузку на потребителей, передает корреспондент агентства.
Депутат обозначил системную проблему, связанную с износом региональных электрических сетей и дисбалансом в тарифной политике в сфере передачи электроэнергии. По его словам, несмотря на принятые в последние годы меры, включая запуск модели единого закупщика электрической энергии и утверждение Национального проекта по модернизации энергокомплекса, в региональном звене сохраняется неравномерность и отсутствие единых правил.
На сегодня передача электрической энергии в стране осуществляется на национальном и региональном уровнях по линиям электропередачи, построенным в основном в 70-80 годах прошлого столетия. На региональном уровне существует иная схема. Каждая распределительная электросетевая компания формирует тариф с учетом необходимых затрат на содержание и модернизацию сетей. Уровень износа, протяженность сетей и количество единиц оборудования каждой компаний разная", - отметил сенатор.
Он также обратил внимание на то, что существующая модель тарификации ограничивает возможности некоторых энергопередающих организаций в проведении ремонта и обновлении сетей, в том числе в рамках обязательств по возврату займов, привлеченных на реализацию национального проекта.
Необходимо рассмотреть возможность создания единого центра по передаче электроэнергии, который будет функционировать по принципу усредненного тарифа, аналогично действующей модели единого закупщика. Данная мера позволит снизить тарифную нагрузку на потребителей. Уверен, что централизованная модель передачи электрической энергии не только обеспечит устойчивость системы, но и поспособствует снижению розничных тарифов, а также ускорению модернизации сетей в наиболее уязвимых регионах", - подчеркнул Бекболат Орынбеков.
Ранее сообщалось, что казахстанцы переплатили за электроэнергию 34,7 млрд тенге. В Минэнерго ответили, будет ли перерасчет.
24.06.2025, 16:04 156446
Аналитики ЕАБР ожидают ускорения роста экономики Казахстана до 5,5% в 2025 году
Фото: Depositphotos
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Астана. 24 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Евразийский банк развития представил макроэкономический прогноз для 7 стран - участниц банка до конца 2025 года и на 2026-2027 годы, передает корреспондент агентства.
Аналитики ожидают ускорения роста экономики Казахстана до 5,5% в 2025 году после 4,8% в 2024 году. Масштабные меры поддержки инвестиционных проектов, объем финансирования которых запланирован на уровне 6% ВВП, с запасом нивелируют отрицательные эффекты внешних шоков. Рост экономики поддержат стимулирующая бюджетная политика, рост нефтедобычи и государственные инициативы, сосредоточенные на развитии регионов и создании инфраструктуры", - говорится в отчете.
При этом сильный потребительский спрос и повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги ускорят рост цен в Казахстане до 11,9% в 2025 году.
По прогнозам аналитиков ЕАБР, курс тенге будет стабильным в оставшейся части 2025 года и на конец года составит 515 тенге за доллар, а в среднем по году - 513 тенге за доллар. Факторами поддержки обменного курса выступят высокая базовая ставка и прогнозируемый во втором полугодии рост экспорта нефти в связи с запуском проекта расширения месторождения Тенгиз.
Рост глобальной экономики замедлится до 3% в 2025 году с 3,3% в 2023-2024 годах. Повышение неопределенности на фоне тарифной политики США и негативные структурные факторы окажут сдерживающее влияние на экономическую активность в мире. Снижение потребительской уверенности и ожиданий бизнеса замедлят деловую активность в американской экономике, где ВВП вырастет на 1,4% в 2025 году после увеличения на 2,8% в 2024 году. В еврозоне в текущем году сохранятся слабые темпы экономического роста - около 0,6% после 0,9% годом ранее. Ослабление спроса на внешних рынках из-за торговых конфликтов ограничит возможности роста экономики. Рост китайской экономики сохранится вблизи целевых 5% в 2025 году за счет продолжения политики стимулирования внутреннего спроса", - сообщили в ЕАБР.
В 2025 году инфляция в развитых странах вновь ускорится из-за увеличения издержек, связанных с ростом тарифов. Тем не менее в среде подавленной экономической активности аналитики ЕАБР ожидают снижения ставки ФРС c 4,25-4,50 в июне примерно до 4% к концу 2025 года и сохранения ставки ЕЦБ на текущем уровне 2% до конца года.
В странах операций ЕАБР ожидается сохранение высокой экономической активности в прогнозируемом периоде, несмотря на сложные внешнеэкономические условия.
Страны продолжат активно опираться на внутренние источники роста, прежде всего на инфраструктурные и индустриальные инвестиции, а также на динамично растущий потребительский спрос на фоне значительного увеличения доходов населения. По оценкам аналитиков ЕАБР, рост ВВП региона операций банка составит 2,7% по итогам 2025 года, одновременно инфляция в регионе замедлится до 7,7% в 2025 году с 8,8% в 2024 году", - проинформировали в ЕАБР.
Справочно:
Евразийский банк развития опубликовал рабочий документ "Модель для макроэкономического анализа и прогнозирования экономики Узбекистана". Новый модельный инструментарий позволяет анализировать и прогнозировать макроэкономические тенденции в Узбекистане. Благодаря его интеграции в модельный комплекс ЕАБР становится возможным более точное и комплексное прогнозирование экономического развития региона операций Банка, учитывающее тесные межстрановые взаимосвязи.
Справка:
Евразийский банк развития (ЕАБР) - многосторонний банк развития, осуществляющий инвестиционную деятельность на евразийском пространстве. Уже более 19 лет ЕАБР содействует укреплению и расширению экономических связей и всестороннему развитию стран-участниц. К 2025 году в накопленном портфеле ЕАБР 305 проектов с общим объемом инвестиций на сумму 16,5 млрд долл. США. Основную долю в портфеле ЕАБР занимают проекты с интеграционным эффектом в сферах транспортной инфраструктуры, цифровых систем, зеленой энергетики, сельского хозяйства, промышленности и машиностроения. В своей деятельности Банк руководствуется Целями в области устойчивого развития ООН и принципами ESG.
19.06.2025, 19:14 70916
Тренды. Социальная деградация
Фото: depositphotos.com
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Информационное агентство Kazakhstan Today представляет дайджест "Тренды. Социальная деградация".
За прошедшую неделю сообщалось о событиях в Казахстане, которые вызвали широкий общественный резонанс.
В прокуратуре ответили на официальный запрос по делу обвинившей следователя в пытках жительницы Атырау.
В частности, говоря о том, какие действия будут предприняты для объективного рассмотрения очередной жалобы Жансаи Каршегеновой, в ведомстве заявили, что "прокуратура области проинформировала заявителя о возможности подачи жалобы в процессе апелляционного обжалования, поскольку судебное решение еще находится на стадии пересмотра в вышестоящей инстанции и не вступило в силу. В рамках апелляционного разбирательства возобновлено судебное следствие с целью всестороннего и объективного изучения обстоятельств дела, а также рассмотрения ходатайств защиты, в том числе касающихся предполагаемых фактов применения пыток".
Подозреваемый в избиении врачей арестован в Караганде.
По данным полиции, в Карагандинской областной детской больнице 38-летний житель области в ходе словесного конфликта нанес телесные повреждения двум врачам. Подозреваемый задержан на месте и водворен в изолятор временного содержания. Позже он с санкции суда был арестован на два месяца. Расследование продолжается.
Крупную ОПГ обезвредили в Уральске.
Группировку подозревают в вымогательстве денежных средств у предпринимателей. Задержаны 8 граждан Казахстана, двое из которых с санкции суда взяты под стражу. В ходе обысков изъяты крупные суммы денег и иные вещественные доказательства.
ОПГ "черных" старателей раскрыли в Жамбылской области.
Как сообщили в полиции, раскрыта вся криминальная цепь от незаконной добычи и переработки до вывоза золотосодержащего сырья. Изъято около 6 кг золота, ликвидировано 8 подпольных цехов по переработке руды. Уголовное дело расследуется по нескольким статьям, в том числе по факту создания, руководства и участия в ОПГ. Иные сведения в интересах следствия разглашению не подлежат.
Поножовщина произошла около центрального рынка в Актобе.
По предварительным данным, в ходе распития спиртных напитков 34-летний подозреваемый нанес двум потерпевшим ножевые ранения. В результате оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый был установлен и задержан. Потерпевшие госпитализированы в медучреждение, где один из потерпевших скончался. Проводится досудебное расследование по статье 99 Уголовного кодекса Республики Казахстан (Убийство).
В Атырау осудили главбуха школы-лицея-интерната по делу о мошенничестве.
Подсудимая, воспользовавшись доверием директора, незаконно использовала его электронную подпись и системы "1С" и "Парус". С помощью этих систем она необоснованно переводила деньги на свой счет и счета доверенных лиц. В результате мошенничества она похитила государственные средства на сумму более 49 млн тенге. Ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет.
В Мангистау двоих создателей финпирамиды приговорили к шести годам.
По данным прокуратуры региона, "указанными лицами на территории Мангистауской области распространялась реклама о возможности беспроцентного приобретения жилья либо автомобиля в порядке очередности с другими гражданами путем внесения денежного вклада на счет созданного ими кооператив". В результате 31 жителю области причинен имущественный ущерб на общую сумму 89 миллионов тенге.
Алматинца осудили на четыре года за ложные сообщения о бомбе на вокзале.
Отбывая наказание в колонии, он четырежды звонил с таксофона и сообщал о якобы заложенных взрывных устройствах. Его действия привели к эвакуации и мобилизации экстренных служб. В результате ложной тревоги ущерб государственным структурам составил свыше 3,3 млн тенге. Проведенные экспертизы подтвердили личность звонившего и наличие прямых угроз в его высказываниях. Суд признал мужчину виновным.
В Туркестанской области несовершеннолетнего осудили на семь лет за сбыт психотропных веществ.
Следствием установлено, что "подросток (...) через Telegram-каналы вступил в контакт с организаторами наркобизнеса и в течение нескольких месяцев работал наркокурьером в Шымкенте и Сарыагаше. Преступная схема включала в себя получение и расфасовку психотропного вещества - меткатинон, закупку упаковочных материалов, закладки товара по различным адресам и последующую отчетность через зашифрованные каналы связи".
Главу одного из общественных фондов Алматинской области задержали по подозрению в мошенничестве.
По информации следственных органов, "подозреваемая собирала денежные средства с населения под предлогом оказания помощи в репатриации граждан Республики Казахстан, осужденных за рубежом. По предварительным данным, собранные средства использовались не по назначению". Подозреваемая арестована.
Дело Перизат Кайрат передали в Генпрокуратуру.
Общая сумма похищенных средств составила 3,5 млрд тенге. На все имущество, добытое преступным путем, стоимостью 865 млн тенге наложен арест. Уголовное дело направлено в Генеральную прокуратуру для изучения и решения вопроса о передачи его в суд.
В Павлодаре экс-чиновник получил три года за растрату средств Нацфонда.
За счет средств, выделенных из Национального фонда в рамках государственной программы "Ауыл Ел-Бесігі", в селе Кеменгер возводился физкультурно-оздоровительный комплекс за 382 млн тенге. Проверка законности расходования бюджетных средств выявила факты оплаты подрядчику 158 млн тенге за фактически невыполненные объемы работ. Приговором межрайонного суда по Павлодарской области бывший руководитель отдела реального сектора экономики осужден к 3 годам лишения свободы.
В Актау супружескую пару подозревают в проведении незаконной лотереи.
Как сообщили в АФМ, "не являясь зарегистрированными операторами лотереи, они организовывали розыгрыши автомобилей, квартир и других ценных призов. Участники приобретали "билеты" (цифровые номера) стоимостью от 500 до 50 000 тенге. По данным следствия, в розыгрышах приняли участие более 1800 граждан". Досудебное расследование продолжается.
По факту масштабной утечки персональных данных казахстанцев возбуждено уголовное дело.
Об этом в кулуарах сената парламента заместитель генерального прокурора РК Галымжан Койгельдиев. По его словам, "оно (дело. - Прим. ред.)передано для расследования в Министерство внутренних дел".
Подозреваемую в присвоении 31 млн тенге сотрудницу банка задержали в Москве.
По версии следствия, "она в период с 2015 по 2017 годы, являясь ведущим менеджером филиала одного из банков Астаны, присвоила и растратила денежные средства на сумму свыше 31 млн тенге. После совершения преступления подозреваемая скрылась, в связи с чем была объявлена в международный розыск". В настоящее время она водворена в следственный изолятор.
Астанчанина подозревают в убийстве сожительницы.
По предварительным данным, между сожителями произошел конфликт, в ходе которого мужчина нанес женщине ножевые ранения, после чего спрыгнул с 25-го этажа жилого дома. В результате падения он получил тяжелые травмы и был доставлен в медицинское учреждение. По факту убийства возбуждено уголовное дело.
Фиктивные рецепты на трамадол выписывали медики в Туркестанской области.
В ходе ОПМ "Дәрмек" в регионе ликвидирована организованная преступная группа из медицинских работников, занимавшихся подделкой рецептов на трамадол. Было изъято 170 тысяч таблеток, на медиков заведено уголовное дело.
Крупную лабораторию по производству мефедрона ликвидировали в Таразе.
Подозреваемый в организации нарколаборатории задержан. В ходе обыска силовики изъяли 66 килограммов психотропного вещества "мефедрон" и 2 тонны прекурсоров, а также лабораторное оборудование для изготовления наркотиков. Досудебное расследование проводится по статье УК РК "Незаконные изготовление, переработка, производство в целях сбыта наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов".
В Алматы пьяный водитель вез детей в лагерь.
На проспекте Аль-Фараби при проверке микроавтобусов с детьми, которые ехали в загородный лагерь в Алматинской области, полицейские заметили грубое нарушение. Водителя, который вез детей, заподозрили в алкогольном опьянении. Экспертиза подтвердила наличие алкоголя в крови. У водителя забрали права. Машину отправили на штрафстоянку. Все материалы передали в специализированный суд Алматы для рассмотрения в соответствии с законом.
Как сообщалось ранее, в последнее время в Казахстане участились конфликты среди молодежи, сопряженные с особой жестокостью.
Агентство Kazakhstan Today провело опрос на тему "Какова, на ваш взгляд, должна быть мера социальной защиты граждан от нападений организованных хулиганов на улице?". Большинство респондентов ответило, что защитить от хулиганов помогут большие уголовные сроки (70,64%). 22,02% ответивших проголосовали за запрет на въезд в города и выселение за 101-й километр за хулиганство. 5,5% ответили: "Пусть молодежь продолжает развлекаться", и 1,83% ответили: "Мне все равно".
Напомним, в ночь на 27 апреля 2023 года возле верхней "Меги" в Бостандыкском районе Алматы на глазах у многочисленных свидетелей и камер видеонаблюдения произошел конфликт, переросший в драку. Пятеро молодчиков набросились на троих парней, заступившихся за девушку. В результате двое пострадавших из группы меньшинства - Александр Ким и Максим Романов - получили легкий вред здоровью в виде ушибов и ссадин, а 21-летнему на тот момент оператору информационного агентства Kazakhstan Today Эрику Куватову нанесли тяжкие телесные повреждения. Несмотря на две тяжелейшие офтальмологические операции, спасти зрение на поврежденном глазу парню не удалось. Уголовное дело было зарегистрировано в тот же день, как и установление троих подозреваемых из пяти, все жители Актау. Оставшихся двоих полиция также установила, в их отношении уголовное дело выделено в отдельное производство.
Следствие по троим подсудимым - Мирасу Аманкосу, Сабыру Адилу и Бекжану Бакыту, приехавшим из Актау, шло 1,5 года, по делу были проведены 4 судмедэкспертизы. Первое судебное заседание состоялось 21 октября 2024 года.
В конце года суд вынес приговор по резонансному делу. Аманкосу дали 3 года 6 месяцев лишения свободы, а Адилу и Бакыту - по 2 года ограничения свободы. Приговор уже вступил в силу.
18.06.2025, 17:12 258651
Опрос КТ: 52% респондентов поддерживают обязательное страхование артистов цирка при выполнении опасных трюков Эксклюзив КТ
Фото: depositphotos.com
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Подавляющее большинство респондентов поддерживают обязательное страхование артистов цирка при выполнении опасных трюков, передает корреспондент агентства.
На сайте информационного агентства Kazakhstan Today проводился опрос. Респондентам предлагалось ответить на вопрос: "В законодательстве Казахстана отсутствуют нормы, согласно которым артисты цирка, исполняющие трюки на высоте, "подлежат обязательной страховке". При этом во время представлений они нередко получают серьезные травмы. Считаете ли вы необходимым внести в законодательство изменения, предусматривающие обязательное наличие страховки при выполнении опасных элементов?"
52% участников опроса ответили: "В законодательство нужно внести изменения как можно скорее"; 7% считают, что изменения не нужны; 31% выбрали ответ: "Нужно вообще запретить выполнение опасных трюков в цирке"; 10% ответили: "Мне все равно".
Напомним, 18 мая во время выступления в цирке Астаны с пятиметровой высоты сорвалась гимнастка. В управлении здравоохранения Астаны сообщили, что, упав с высоты пяти метров, акробатка получила травму головы и сотрясение мозга. С места происшествия ее забрала бригада скорой помощи. Состояние девушки стабильное, средней тяжести. Позже пресс-служба цирка опубликовала в соцсетях пост с комментарием об инциденте. Сообщается, что во время выступления "произошел технический инцидент".
Также происшествие прокомментировал журналисту Kazakhstan Today начальник юридического отдела группы компаний "ЩИТ" Петр Кодаш.
18.06.2025, 16:07 236411
Депутат: Вдвое вырос уровень бедности в Казахстане за 10 лет
Фото: Depositphotos
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Депутат мажилиса парламента Республики Казахстан Асхат Рахимжанов сообщил, что с 2015 года уровень бедности в стране вырос вдвое.
Ссылаясь на данные Бюро национальной статистики, депутат рассказал, что в 2015 году уровень бедности в стране составлял 2,7%, а за второй квартал 2024 года этот показатель оказался на уровне 5,1%.
А сколько человек не причислены к этой категории только потому, что они относятся к самозанятым. У них есть куры, или мелкое поголовье скота, или они занимаются частным извозом. Не для кого не секрет, что официальную статистику надо умножать кратно, чтобы получать реальную картину", - подчеркнул Асхат Рахимжанов в своем депутатском запросе.
Депутат также заявил о случаях, когда казахстанцы вынуждены покупать в долг продукты питания.
Политика импортозамещения социально значимых продуктов оставляет желать лучшего", - заявил депутат, обратив внимание на ситуации, когда импортные продукты оказываются дешевле аналогичных отечественных.
Ранее Рахимжанов раскритиковал отчет правительства об исполнении республиканского бюджета за 2024 год, прокомментировав реальное положение простых казахстанцев на примере продовольственной корзины. Согласно проводимому депутатами мониторингу цен по всей республике, для закупа минимального набора продуктов питания средней казахстанской семье нужно не менее 70 тысяч тенге. Соответственно, прожиточный минимум должен быть 115 710 тенге. Прожиточный минимум в Казахстане в 2025 году составляет 46 228 тенге.
12.06.2025, 17:40 94546
Тренды. Социальная деградация
Фото: Depositphotos
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Информационное агентство Kazakhstan Today представляет дайджест "Тренды. Социальная деградация".
За прошедшую неделю сообщалось о событиях в Казахстане, которые вызвали широкий общественный резонанс.
Насиловавших пациенток психиатрической клиники санитаров осудили в Шымкенте.
Как выяснило следствие, в июле 2024 года два санитара-контролера женского отделения психического центра здоровья Туркестанской области неоднократно насиловали двух пациенток, одна из которых на тот момент была несовершеннолетней. Свои издевательства медработники совершали в комнате для просмотра телевизора и на площадке, ведущей к уличной лестнице, пользуясь беспомощным состоянием пациенток. Суд приговорил насильников к лишению свободы на 15 лет.
В Петропавловске изъяли самую крупную партию "синтетики" с начала года.
По данным полиции, житель Астаны приехал в Петропавловск для распространения синтетических наркотиков. На съемной квартире, где проживал задержанный, а также в указанных им "закладках" были изъяты свертки, в которых находилось свыше 0,5 кг порошкообразного вещества. Экспертиза показала, что это синтетические наркотики α-PvP и мефедрон. По данному факту проводится расследование.
В центре Алматы группа мужчин вступила в перепалку с полицейскими.
Инцидент произошел около ресторана "Театралка" на Абылай хана. На опубликованном в соцсетях видео можно увидеть, как группа мужчин вступает в перепалку с полицейскими. Затем несколько полицейских валят мужчину на землю. На вызов были направлены несколько патрульных экипажей. Все шестеро были задержаны и доставлены в управление полиции Алмалинского района. Действиям каждого из них будет дана правовая оценка. По данному факту возбуждено уголовного дело. В настоящее время проводится расследование.
Осужденные создали ОПГ и вымогали деньги у сокамерников в Абайской области.
Согласно материалам суда, отбывающие наказание в колонии создали ОПГ, распределив роли между девятью ее участниками. С 2021 по 2024 год преступники вымогали крупные суммы денег у других осужденных. Суд приговорил восьмерых подсудимых к наказанию в виде лишения свободы на разные сроки - от 8 лет 5 месяцев до 16 лет. В связи с тем что один из фигурантов скончался, в его отношении мера наказания не назначена.
Продававшую персональные данные казахстанцев преступную группу ликвидировали в Казахстане.
Сведения добывались из государственных баз и распространялись через Telegram-каналы, в том числе передавались отдельным коллекторским компаниям. Задержано более 140 человек, включая владельцев компании и администраторов канала. В настоящее время пять фигурантов арестованы. В ходе обыска в коллекторских компаниях изъято более 400 компьютерной и иной электронной техники. По данному факту возбуждены уголовные дела.
В области Абай пресечена деятельность финансовой пирамиды.
Организаторы привлекали средства граждан, предлагая им ложный инвестиционный проект, связанный с государственными закупками, с обещанием последующих выплат дивидендов в размере 30%. В результате 350 участников вложили свыше 790 млн тенге. Двое подозреваемых помещены под стражу, в отношении третьего избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
Расхитителям "противопаводковых" денег вынесли приговор в Астане.
В Астане вынесли приговор в отношении руководителей отдела строительства акимата Атбасарского района, ТОО "Престиж Строй 7" и "Фундаменталь" по факту хищения свыше 300 млн тенге. Приговором суда участники хищения осуждены по статьям 189 (Хищение в особо крупном размере) и 218 (Легализация (отмывание) имущества, добытого преступным путем) УК РК с назначением наказания в виде реальных сроков лишения свободы 8,6 и 7,6 года соответственно с конфискацией имущества.
В Астане выявили сразу несколько преступных групп, которые занимались вымогательством и мошенничеством.
В одном из эпизодов фигуранты угрожали применением оружия и вымогали у граждан до 10 миллионов тенге. В другом случае установлены факты систематического вымогательства денежных средств у предпринимателей на одном из городских рынков с целью установления теневого контроля над их деятельностью. Все подозреваемые задержаны. Также проводится досудебное расследование.
Грузия выдала Казахстану фальшивомонетчика.
Казахстанец подозревается в том, что в 2024 году ввез из Турции поддельные банкноты и сбывал их в Казахстане. После совершенных преступлений он скрылся и был объявлен в международный розыск. В мае злоумышленник был задержан в Грузии и экстрадирован на родину. В настоящее время подозреваемый водворен в следственный изолятор.
МВД пресекло канал поставки SIM-карт в соседнее государство.
В ходе спецоперации по борьбе с интернет-мошенничеством сотрудники управления по противодействию киберпреступности задержали жителя Петропавловска. Подозреваемый закупал и регистрировал SIM-карты на граждан. Затем он переправлял их в соседнее государство. Эти SIM-карты использовались для звонков гражданам РК с целью мошенничества.
Похищенное во время январских событий оружие изъяли в Казахстане.
В частности, изъяты оружие и полицейская экипировка, похищенные в ходе январских событий, из которых два автомата Калашникова, четыре пистолета, четыре нарезных карабина, а также служебные бронежилеты, каски и щиты.
Казахстанца осудили на пять лет по делу о хищении 70 млн тенге дольщиков.
Он выдавал себя за руководителя жилищно-строительного кооператива и заключил с дольщиками девять договоров на реализацию помещений и квартир в строящемся многоквартирном жилом комплексе в Актау. В результате им похищены и растрачены на личные нужды денежные средства в размере 70 млн тенге.
Казахстанцы вложили в финансовую пирамиду свыше 197 млн тенге.
В Актюбинской области пресечена деятельность финансовой пирамиды Harmony Rider Technology. Представляясь крупной компанией, зарегистрированной в США и занимающейся производством электросамокатов, подозреваемые привлекали граждан, обещая им высокие доходы. Фактически деятельность Harmony Rider Technology не имела отношения к продаже электросамокатов. Следствием установлено, что подозреваемые переводили деньги вкладчиков на криптовалютный кошелек OKX, после чего они конвертировались в фиатные деньги и выводились на банковские счета. Досудебное расследование окончено, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.
В Казахстане дропперы во главе с 19-летним парнем украли 250 млн тенге.
Дропперы - это подставные лица, которые участвуют в мошеннической схеме. Сотрудники областного управления по борьбе с киберпреступностью задержали предполагаемого организатора и троих его пособников, действовавших в Алматы и Алматинской области. По предварительным оценкам, куратор заработал около 10 млн тенге на преступной деятельности. Его подельники получили по 3 млн каждый. Все участники схемы арестованы и доставлены в департамент полиции Алматинской области. Сейчас проводятся необходимые следственные действия.
В Жетысуской области блогер получил 6 лет за вымогательство.
Он вымогал 10 млн тенге у предпринимателя за удаление ранее опубликованного им видео. Также он угрожал распространить материалы, способные нанести урон деловой репутации предпринимателя. Приговором суда блогер признан виновным, ему назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности.
Более тонны рыбы и двух километров сетей изъяли у браконьеров-рецидивистов в Туркестанской области.
Группа браконьеров из 16 человек была задержана в Туркестанской области. Среди участников оказались ранее судимые за аналогичное преступление. В ходе 12 обысков изъято более тонны незаконно выловленной рыбы, 12 лодок и моторы к ним, более двух километров сетей, а также иные средства и оборудование, предназначенные для браконьерства. Предварительный ущерб составил свыше 10 млн тенге. Идет досудебное расследование.
В Аксу воспитателя детсада уволили за распускание рук.
Инцидент произошел в конце марта в яслях-саду № 16 Аксу, но видео появилось в социальных сетях недавно. На кадрах дети, возвращающиеся с прогулки, и воспитатель, которая дергает их, толкает, а одного ребенка бьет рукой. Как сообщили в отделе образования города, с воспитателя взяли объяснительную. Также приказом руководителя детского сада она уволена по отрицательным мотивам.
Как сообщалось ранее, в последнее время в Казахстане участились конфликты среди молодежи, сопряженные с особой жестокостью.
Агентство Kazakhstan Today провело опрос на тему "Какова, на ваш взгляд, должна быть мера социальной защиты граждан от нападений организованных хулиганов на улице?". Большинство респондентов ответило, что защитить от хулиганов помогут большие уголовные сроки (70,64%). 22,02% ответивших проголосовали за запрет на въезд в города и выселение за 101-й километр за хулиганство. 5,5% ответили: "Пусть молодежь продолжает развлекаться", и 1,83% ответили: "Мне все равно".
Напомним, в ночь на 27 апреля 2023 года возле верхней "Меги" в Бостандыкском районе Алматы на глазах у многочисленных свидетелей и камер видеонаблюдения произошел конфликт, переросший в драку. Пятеро молодчиков набросились на троих парней, заступившихся за девушку. В результате двое пострадавших из группы меньшинства - Александр Ким и Максим Романов - получили легкий вред здоровью в виде ушибов и ссадин, а 21-летнему на тот момент оператору информационного агентства Kazakhstan Today Эрику Куватову нанесли тяжкие телесные повреждения. Несмотря на две тяжелейшие офтальмологические операции, спасти зрение на поврежденном глазу парню не удалось. Уголовное дело было зарегистрировано в тот же день, как и установление троих подозреваемых из пяти, все жители Актау. Оставшихся двоих полиция также установила, в их отношении уголовное дело выделено в отдельное производство.
Следствие по троим подсудимым - Мирасу Аманкосу, Сабыру Адилу и Бекжану Бакыту, приехавшим из Актау, шло 1,5 года, по делу были проведены 4 судмедэкспертизы. Первое судебное заседание состоялось 21 октября 2024 года.
В конце года суд вынес приговор по резонансному делу. Аманкосу дали 3 года 6 месяцев лишения свободы, а Адилу и Бакыту - по 2 года ограничения свободы. Приговор уже вступил в силу.
11.06.2025, 17:11 339986
Прекратить верификацию по IMEI-кодам со сбором персональных данных частной компанией потребовал мажилисмен
Фото: depositphotos
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Депутат мажилиса Болатбек Нажметдинулы выразил обеспокоенность, что верификацией мобильных телефонов по IMEI-кодам со собором и обработкой персональных данных граждан занимается частная компания.
Мажилисмен заявил, что в адрес депутатов продолжают поступать обращения граждан по поводу принудительной верификации мобильных устройств по IMEI-кодам через частную компанию ATS Mediafon KZ. По словам депутата, верификация через данную компанию была введена менее месяца назад, хотя данная система существовала и ранее.
Согласно сведениям от участников рынка, в Казахстане зарегистрировано порядка 12 миллионов устройств и установлен размер платы за верификацию - 3932 тенге за каждое. Соответственно, возникают справедливые вопросы (…) Услугу предоставляет частная компания без государственного статуса, без проведения конкурса, без официального мандата", - заявил депутат в своем запросе.
Он отметил, что до 75% мобильных устройств на рынок Казахстана ввозятся вне официальных таможенных процедур, что приводит к потерям бюджета до 150 млрд тенге.
Верификации в таком виде фактически подменяет контроль на границе, перекладывая ответственность за "серый" импорт на граждан и бизнес", - обратил внимание Нажметдинулы.
Также спикер подчеркнул, что, проводя верификацию, частная компания проводит сбор и обработку персональных данных граждан без законного обоснования.
Депутат потребовал разъяснить, на каком основании данная компания осуществляет верификацию по IMEI-кодам, а также сообщить, проводилась ли процедура отбора компании, то есть конкурс.
Указать, кем и на каком основании установлена стоимость. На каком основании проводились сбор и обработка персональных данных граждан и имеется ли соответствующее согласие", - потребовал мажилисмен.
Также депутат предложил рассмотреть возможность приостановления действия данной схемы, передать функцию верификации уполномоченному госоргану. В случае установления факта нарушения законодательства спикер предлагает вернуть гражданам и предпринимателям уплаченные деньги.
Ранее сообщалось, что верификацию новых смартфонов продлили для физлиц до 25 июня в Казахстане. Также напомним, что казахстанцы теперь смогут самостоятельно проверить статус верификации своих телефонов по IMEI-коду.
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