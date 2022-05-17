Министр обороны Беларуси: в ОДКБ входят государства, которые ценят мир и стабильность

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15 мая исполнилось 30 лет Договору о коллективной безопасности и 20 лет Организации Договора о коллективной безопасности. Накануне праздника министр обороны Республики Беларусь Виктор Хренин в интервью изданию "Во славу Родины" рассказал о роли ОДКБ в современном мире и перспективах развития Организации.
События января в Казахстане - террористические атаки на города и ввод миротворческого контингента ОДКБ - показали важность этой международной организации. На Ваш взгляд, какие выводы следует сделать государствам - членам ОДКБ из событий тех дней?
- Вообще из любых событий надо делать выводы, в том числе и из того, что произошло в Казахстане. Реалии сегодня таковы, что в современном мире возникает много различных вызовов и угроз, и членам ОДКБ стоит сделать главный вывод, что только совместными усилиями можно противостоять всем тем угрозам и вызовам, которые нам диктует время. И ситуация в Республике Казахстан - яркий тому пример. В кратчайшие сроки была создана группировка, осуществлена ее переброска на территорию Казахстана, в последующем наш контингент там выполнял задачи. Это и позволило сохранить то направление развития, тот строй, который был выбран Республикой Казахстан.
Как так быстро удалось согласовать и организовать достаточно сложную миротворческую операцию?
- Январь этого года открыл новую страницу для государств - членов ОДКБ, когда мы задействовали миротворческий контингент для решения подобных задач. Основная решающая роль, безусловно, принадлежит двум главам государств, когда эти решения принимались мгновенно, так же мгновенно ставились задачи. Уже через 5 - 10 минут после поставленной мне Александром Григорьевичем Лукашенко задачи мы были на связи с министром обороны Российской Федерации Сергеем Шойгу. После принятия решения в работу уже включились генеральные штабы. Вот так и выполняются такие задачи - быстро и четко.
Стоит отметить быструю и четкую работу наших парламентов, которые также подключились к этой работе, быстро согласовав участие контингента. Весь механизм сработал четко и слаженно, ведь мы понимаем, что самое главное в любом конфликте, любом деле - это упреждающая готовность.
Как бы Вы оценили эффективность в целом сил коллективного реагирования ОДКБ в ответ на возникающие угрозы?
- Эффективность даже не я оцениваю, вы сами видели, как быстро был создан контингент. Второе: в течение десяти суток был наведен порядок в Казахстане, и уже 12 января президент Казахстана принял решение о выводе миротворческого контингента. Наверное, так быстро не разрешалась ни одна кризисная ситуация. Это говорит об эффективности и принятого решения, и задействования контингента.
Миротворческий контингент в Казахстане показал всему миру ОДКБ как значимую организацию. Сейчас даже некоторые сравнивают ее с НАТО. Так ли это?
- Категорически не согласен с теми, кто сравнивает ОДКБ с НАТО. Совершенно несравнимые организации. Почему? Созданная 73 года назад, НАТО не стала оборонительной, и мы это видим. Это действительно агрессивная организация, которая является своеобразной дубинкой в руках США, навязывающих свою политику, свои взгляды по всему миру. И мы неоднократно видели, в скольких военных конфликтах участвовало НАТО, а ОДКБ за 20 лет существования ни в одном конфликте участия не принимала. Организация создана для обеспечения безопасности стран, которые входят в ее состав, и сравнивать их не то что нельзя - невозможно даже на один уровень ставить.
На Ваш взгляд, какие изменения претерпела ОДКБ за время существования и как она эволюционировала в ответ на возникающие угрозы?
- Я знаю и абсолютно уверен, что все эти годы Организация постоянно развивалась. Сама система ее существования и структура подразумевают постоянное развитие. Ведь ежегодно проходят учения, тренировки, их тематика тоже выбирается разносторонняя. И на основании этих мероприятий делаются выводы, принимаются решения и идет развитие Организации.
После задействования миротворческого контингента в Казахстане прошел Совет министров обороны, где также была дана оценка действиям контингента. Также мы все видели и определили проблемные вопросы, разработали пути развития Организации.
Кроме этого, проводимая сегодня специальная военная операция на Украине выявила ряд биологических лабораторий. Мы знали, конечно, что они существуют, но теперь есть веские доказательства. Это следующее направление развития нашей Организации - противодействие биологическим угрозам. Кстати, к концу года у нас должны появиться соответствующие формирования радиационной, химической и биологической защиты.
А как Вы оцениваете перспективы ОДКБ?
- Я думаю, что Организация будет расширяться. Мы скоро увидим, как изменится мироустройство, но ОДКБ продемонстрировала свою боеготовность, свое миролюбие, и я думаю, что через несколько лет это будет уже не шесть стран. Это будут десятки государств, которые ценят мир и стабильность, а не агрессивность и изменение политического строя других государств.
Вы сказали о количественном изменении, а если говорить о качественном?
- Угрозы и вызовы постоянно меняются. Конечно, я не думаю, что куда-то исчезнут цветные революции, пропадут терроризм и наркотрафик, торговля людьми и биологические угрозы. На фоне этих вызовов и будет развиваться Организация, определяя соответствующие формирования и средства, которые должны противодействовать новым вызовам и угрозам.