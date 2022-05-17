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Министр обороны Беларуси: в ОДКБ входят государства, которые ценят мир и стабильность

16.05.2022, 11:31 2021
Министр обороны Беларуси: в ОДКБ входят государства, которые ценят мир и стабильность
Фото: vsr.mil.by
15 мая исполнилось 30 лет Договору о коллективной безопасности и 20 лет Организации Договора о коллективной безопасности. Накануне праздника министр обороны Республики Беларусь Виктор Хренин в интервью изданию "Во славу Родины" рассказал о роли ОДКБ в современном мире и перспективах развития Организации.
 
События января в Казахстане - террористические атаки на города и ввод миротворческого контингента ОДКБ - показали важность этой международной организации. На Ваш взгляд, какие выводы следует сделать государствам - членам ОДКБ из событий тех дней?
 
- Вообще из любых событий надо делать выводы, в том числе и из того, что произошло в Казахстане. Реалии сегодня таковы, что в современном мире возникает много различных вызовов и угроз, и членам ОДКБ стоит сделать главный вывод, что только совместными усилиями можно противостоять всем тем угрозам и вызовам, которые нам диктует время. И ситуация в Республике Казахстан - яркий тому пример. В кратчайшие сроки была создана группировка, осуществлена ее переброска на территорию Казахстана, в последующем наш контингент там выполнял задачи. Это и позволило сохранить то направление развития, тот строй, который был выбран Республикой Казахстан.
 
Как так быстро удалось согласовать и организовать достаточно сложную миротворческую операцию?
 
- Январь этого года открыл новую страницу для государств - членов ОДКБ, когда мы задействовали миротворческий контингент для решения подобных задач. Основная решающая роль, безусловно, принадлежит двум главам государств, когда эти решения принимались мгновенно, так же мгновенно ставились задачи. Уже через 5 - 10 минут после поставленной мне Александром Григорьевичем Лукашенко задачи мы были на связи с министром обороны Российской Федерации Сергеем Шойгу. После принятия решения в работу уже включились генеральные штабы. Вот так и выполняются такие задачи - быстро и четко.
 
Стоит отметить быструю и четкую работу наших парламентов, которые также подключились к этой работе, быстро согласовав участие контингента. Весь механизм сработал четко и слаженно, ведь мы понимаем, что самое главное в любом конфликте, любом деле - это упреждающая готовность.
 
Как бы Вы оценили эффективность в целом сил коллективного реагирования ОДКБ в ответ на возникающие угрозы?
 
- Эффективность даже не я оцениваю, вы сами видели, как быстро был создан контингент. Второе: в течение десяти суток был наведен порядок в Казахстане, и уже 12 января президент Казахстана принял решение о выводе миротворческого контингента. Наверное, так быстро не разрешалась ни одна кризисная ситуация. Это говорит об эффективности и принятого решения, и задействования контингента.
 
Миротворческий контингент в Казахстане показал всему миру ОДКБ как значимую организацию. Сейчас даже некоторые сравнивают ее с НАТО. Так ли это?
 
- Категорически не согласен с теми, кто сравнивает ОДКБ с НАТО. Совершенно несравнимые организации. Почему? Созданная 73 года назад, НАТО не стала оборонительной, и мы это видим. Это действительно агрессивная организация, которая является своеобразной дубинкой в руках США, навязывающих свою политику, свои взгляды по всему миру. И мы неоднократно видели, в скольких военных конфликтах участвовало НАТО, а ОДКБ за 20 лет существования ни в одном конфликте участия не принимала. Организация создана для обеспечения безопасности стран, которые входят в ее состав, и сравнивать их не то что нельзя - невозможно даже на один уровень ставить.
 
На Ваш взгляд, какие изменения претерпела ОДКБ за время существования и как она эволюционировала в ответ на возникающие угрозы?
 
- Я знаю и абсолютно уверен, что все эти годы Организация постоянно развивалась. Сама система ее существования и структура подразумевают постоянное развитие. Ведь ежегодно проходят учения, тренировки, их тематика тоже выбирается разносторонняя. И на основании этих мероприятий делаются выводы, принимаются решения и идет развитие Организации.
 
После задействования миротворческого контингента в Казахстане прошел Совет министров обороны, где также была дана оценка действиям контингента. Также мы все видели и определили проблемные вопросы, разработали пути развития Организации.
 
Кроме этого, проводимая сегодня специальная военная операция на Украине выявила ряд биологических лабораторий. Мы знали, конечно, что они существуют, но теперь есть веские доказательства. Это следующее направление развития нашей Организации - противодействие биологическим угрозам. Кстати, к концу года у нас должны появиться соответствующие формирования радиационной, химической и биологической защиты.
 
А как Вы оцениваете перспективы ОДКБ?
 
- Я думаю, что Организация будет расширяться. Мы скоро увидим, как изменится миро­устройство, но ОДКБ продемонстрировала свою боеготовность, свое миролюбие, и я думаю, что через несколько лет это будет уже не шесть стран. Это будут десятки государств, которые ценят мир и стабильность, а не агрессивность и изменение политического строя других государств.
 
Вы сказали о количественном изменении, а если говорить о качественном?
 
- Угрозы и вызовы постоянно меняются. Конечно, я не думаю, что куда-то исчезнут цветные революции, пропадут терроризм и наркотрафик, торговля людьми и биологические угрозы. На фоне этих вызовов и будет развиваться Организация, определяя соответствующие формирования и средства, которые должны противодействовать новым вызовам и угрозам.
 

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ЭКСКЛЮЗИВ КТ: Зверское убийство собаки в Алматинской области прокомментировал полковник в отставке

26.04.2022, 14:05 14576
ЭКСКЛЮЗИВ КТ: Зверское убийство собаки в Алматинской области прокомментировал полковник в отставке
Фото: depositphotos.com
Зверское убийство собаки в Алматинской области прокомментировал полковник в отставке, профессор Академии военных наук РФ, доцент военных наук, кандидат исторических наук, профессор Международного казахско-турецкого университета имени Ходжи Ахмеда Ясави, военный писатель, член Союза журналистов РК Абраимов Хосай.
 
- Какую моральную оценку Вы можете дать подобному поступку мужчины?
 
- Как его можно назвать мужчиной? По-моему, это бесполое существо, без нравственности, без морали. Язык не повернется назвать такое существо мужчиной! Это оскорбляет честь и достоинство настоящих мужчин. 
 
- Считаете ли Вы, что люди, которые жестоко обращаются с животными, заслуживают более сурового наказания, если да, то какого?
 
- Однозначно! Слишком лояльны к ним, а животные - это же наши братья меньшие. Они такие же разумные существа, только не умеющие говорить, выражать свои чувства человеческим языком. Они любят нас, кормят, возят, делают нашу работу, защищают. Тех, кто поступает с ними подло и жестоко, нужно наказывать. Любое преступление не должно оставаться безнаказанным. Безнаказанность порождает вседозволенность. Это преступление, не правонарушение, как сейчас говорят.
 
- Нужно ли в Казахстане вводить уголовную ответственность за такие преступления?
 
- Действительно, более суровое наказание. Ведь эта собака его знала, доверяла, она же как ребенок. Пустила к себе, позволила ему резать, убивать ее (...) Он убил живое существо, поэтому, действительно, должна быть уголовная ответственность за это.
 
- Как Вы думаете, может ли жестокое обращение с животными быть отражением современных трендов на жестокость?
 
- Современные тренды отображает, говорите? Да, действительно. Сейчас современные тренды ведут к этому. Сплошь телевидение, фильмы, интернет, блогеры. Везде это показывают: жестокость, убийство, драки (...) Советскую систему сейчас все ругают, все кому не лень, но там было и хорошее. С детства воспитывали: октябренок, пионер, комсомолец, профсоюзы, компартия. Там учили быть человеком, быть человечным, быть мягким, добрым, быть защитником отечества (...) Мораль была, моральный кодекс строителей коммунизма был, там все это расписывалось (...) а сейчас ничего этого нет. Сейчас дети предоставлены самим себе. Двор воспитывает.
 
- Может ли человек, который совершил убийство животного, быть опасным для людей?
 
- Конечно, он будет опасным для людей, очень опасным. Человек, который увидел кровь, он может не остановиться. Вот, допустим, в Афганистане было, первыми умирали наши советские солдаты молодые, потому что они не видели крови, не убивали. Для них было страшно преступить. Он держит на мушке бандита, целится в него, а нажать на спуск не может, убить не может (...) Это надо пройти, пройти кровь, но если он уже убивал животных и полностью безнаказанным ходил, значит, он может и человека убить (…) Таких людей, вернее нелюдей, надо изолировать от общества!
 
- Могут ли как-то казахстанцы каким-то образом остановить подобные зверства?
 
- Конечно могут. По моему мнению, нужно быть небезразличным, неравнодушным, не проходить мимо. С детства нужно воспитывать, если родители не воспитывают, то мы, взрослые, должны их воспитывать (...) мы должны ставить "заслон" сразу (…)
 
- Как такие преступления могут повлиять на молодое поколение?
 
- Такие преступления напрямую влияют на молодое поколение. Они видят это, дети видят, смотрят и думают - это правильно. Раз дядя делает это, значит, это правильно (...) Молодое поколение, как губка, все воспринимает, все впитывает в себя, смотрит вокруг, все хорошее перенимает и плохое. В нашей повседневной жизни они больше видят плохое (…)
 
Напомним, в Сети распространяется информация о том, что в Алматинской области была зверски убита и повешена на дерево собака.
 
По данным департамента полиции региона, 17 апреля в Талгарскую районную полицию поступило заявление от жительницы села Панфилова по факту убийства ее собаки. 
 

По утверждению женщины, к смерти дворового пса непосредственно причастен ее бывший супруг, проживающий согласно прописке в городе Алматы", - пояснили в пресс-службе департаменте полиции Алматинской области.

 
По данным пресс-службы, 40-летний гражданин был допрошен, возбуждено административное производство по статье 407-1 КоАП (Жестокое обращение с животным).
 

ЭКСКЛЮЗИВ KT: Адвокат прокомментировал аресты руководителей платных парковок

19.04.2022, 17:11 21351
ЭКСКЛЮЗИВ KT: Адвокат прокомментировал аресты руководителей платных парковок
В Алматы арестован генеральный директор ТОО "AlanParking" - предприятия, которое курировало платные парковки в городе.
 

Постановлено санкционировать содержание под стражей сроком на два месяца", - говорится в официальном сообщении Алматинского городского суда.

 
В нем говорится, что подозреваемый взят под арест по ходатайству органа досудебного расследования. В чем подозревается глава компании, в суде не уточнили.
 
Также арестован в Алматы на два месяца директор ТОО "Алматы спецтехпаркинг сервис".
 

Постановлением следственного суда ходатайство органа досудебного расследования удовлетворено", - говорится в сообщении городского суда Алматы.

 
В отношении него судом санкционирована ранее избранная мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца, то есть до 15 июня 2022 года.
 
Адвокат Жангельды Сулейманов прокомментировал аресты руководителей платных парковок для Kazakhstan Today.
 

В последние две недели мы узнали, что сначала был задержан один директор организации AlanParking, потом задержали другого директора. 

 
Насколько я знаю, организацией парковок занимается не одна компания, а группа компаний, которые между собой взаимосвязаны. У них одни и те же учредители, они связаны директорами, находятся в одном офисе. И вот эта группа компаний занимается парковками. Какие-то, скорее всего, занимаются техническим оснащением парковок - обслуживание паркоматов, разметка линий, другая, может быть, фиксацией, третья - получением денег. Но для нас, обывателей, жителей Алматы - мы представляем это как одну компанию, условно AlanParking. Я думаю, что все эти лица связаны между собой, и, скорее всего, аресты тоже связаны между собой, потому что по первому делу мы узнали причину возбуждения уголовного дела и ареста руководителя, по второму делу нам не сообщают. 
 
По первому делу в СМИ было написано, что "задержан по подозрению в хищении бюджетных средств". Я давно, можно сказать, сужусь, критикую работу паркинга уже пять лет, судился в 2018 году. Поэтому я хорошо знаю историю паркинга и его внутреннюю структуру. Структура следующая. Насколько я знаю, головная компания, которая занимается парковками, - у нее состав учредителей это 30% акимата Алматы и 70% - какая-то частная компания. Мы имеем - парковкой в Алматы занимается смешанная, частно-государственная структура, из которых 30% государства, 70% - частные.
 
Как можно похитить бюджетные средства? Здесь вариант один: если два акционера или учредителя владеют частной компанией в соотношении 70/30, то прибыль от парковочной деятельности распределяется в соотношении 70/30. 
 
Что такое прибыль? Это разница между доходами, которые мы платим как водители, там сотни миллионов или миллиард. Это доходы. Это грязная-грязная выручка. 
 
Дальше. Есть расход - это зарплата сотрудников, аренда офисов, содержание паркоматов, аренда офисов, инкассация, бухгалтерия и прочее.
 
Как считается прибыль? Это разница между доходами и расходами. Допустим, что прибыль это 100 миллионов, значит, 70 миллионов отойдет частной компании, а 30 - в госбюджет. Я предполагаю, что здесь, возможно, было допущено какое-то нарушение закона со стороны каких-то лиц. То есть если увеличивать какие-то расходы, то прибыль уменьшается, а значит, акимат получает меньше. Прибыль регулируется за счет увеличения каких-то искусственных расходов. Это один из принципов выведения прибыли и причинение ущерба.
 
Какое наказание? Это тяжкое преступление, это 189 статья УК РК. Если сумма крупная, то независимо от моего предположения если их обвиняют в растрате государственных бюджетных средств, то наказание может составить до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. 
 
Что касается парковок и влияния этого уголовного дела на них - я думаю, что отмены платных парковок не будет, они останутся, но они отойдут государству. Мое мнение - возможно, этот частный пакет прибыли полностью будет передан государству, то есть мы получим 100-процентную акиматовскую структуру. И все деньги от парковок будут поступать в госбюджет на развитие города. Это правильно, и людей тоже возмущает то, что деньги уходят каким-то частным лицам, а не на благоустройство города, к примеру".
 

"Это очень страшно!" Эксперт прокомментировала зверское изнасилование девочки в Иссыке

14.04.2022, 20:10 26111
"Это очень страшно!" Эксперт прокомментировала зверское изнасилование девочки в Иссыке
Фото: Depositphotos
В Иссыке изнасиловали девочку. Насильником стал родственник ребенка, сообщила на своей странице в Instagram правозащитница Дина Тансари. 
 

В Иссыке изнасилована 4-летняя девочка (при. ред - позже Тансари написала, что девочке 3 года). Предположительно, братьями матери в тот момент, когда она вышла в магазин. Ребенок экстренно прооперирован, ведутся следственные мероприятия", - написала Тансари. 

 
Она отметила, что отсутствие законов по запрету насилия в семье ведет к деградации и распущенности общества. 
 
В то же время в областной полиции отметили, что подозреваемый является знакомым одного из родственников ребенка и несколько дней гостил у них дома. 
 
Сообщаем, что факт изнасилования малолетней девочки зарегистрирован 13 апреля в Енбекшиказахском районе. По подозрению в совершении особо тяжкого преступления задержан 43-летний уроженец Кызылординской области, который в настоящее время помещен под стражу. Предположительно, подозреваемый мужчина последние несколько дней гостил у семьи потерпевших и был в алкогольном опьянении", - сообщили в пресс-службе департамента полиции Алматинской области. В настоящее время подозреваемый задержан. По факту возбуждено и проводится уголовное расследование, предусмотренное статьей 120, часть 4, УК РК (Изнасилование). Ребенок пока находится под наблюдением медиков", - сообщили в полиции. 
 
Ситуацию прокомментировала руководитель фонда "НеМолчи" Дина Смаилова.
 

То, что произошло - это просто ужасно! Я сегодня тоже в таком шоке от этой новости (…), я даже себе не могу представить, что с этим ребенком сейчас происходит. Это очень страшно", - сказала Дина Смаилова.

 
По ее словам, "в первую очередь нужно криминализовать побои, криминализовать любое насилие".
 

У нас нет даже такой нормы в законе о детях, что детей бить нельзя, нигде это не написано. Ни в одном законе страны нет таких слов "детей бить нельзя". Все понимают, что это тяжкое, особо тяжкое преступление. Я за это преступление сослала бы куда-нибудь на рудники!" - добавила она.

 
Также руководитель фонда "НеМолчи" отметила отсутствие эффективной работы неправительственных организаций.
 

Эффективная работа, она складывается из взаимного сотрудничества с государством. Государство нас, экспертов, которые работаю ежедневно с насилием не подпускает к себе. Мы работаем сами по себе, они работают сами по себе, а должны бать выстроены отношения такие, чтобы мы буквально по одному звонку, по каким-то официальным выстроенным коммуникациям могли обращаться в госорганы. Мы сейчас это делаем "методом тыка", - заявила она.

 
Кроме того, Дина Смаилова подчеркнула, что "распределение грантовых средств должно идти непосредственно к жертвам".
 

Это делается опять же через государство. Государство назначает конкретные НПО, которые прозрачно потом отчитывается. Берет деньги и прозрачно потом отчитывается перед государством скольким жертвам они помогли", - сообщила Дина Смаилова.

 
Она также отметила, "отсутствие женщин на местах где принимают решения (..), в правоохранительной системе только мужчины (…), и вот эти мужчины, они почему-то за нас, женщин, принимают решения как нам безопаснее. Они не раз не были на нашем месте, никто из них не боялся быть изнасилованной, не боялся быть избитым, но решения принимают эти люди".
 

ЭКСКЛЮЗИВ KT: Уполномоченный по правам ребенка в РК прокомментировала избиение детей в инклюзивном детсаду

08.04.2022, 11:42 40441
ЭКСКЛЮЗИВ KT: Уполномоченный по правам ребенка в РК прокомментировала избиение детей в инклюзивном детсаду
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 8 АПРЕЛЯ - Уполномоченный по правам ребенка в Республике Казахстан Аружан Саин прокомментировала избиение детей в столичном инклюзивном детсаду, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

К сожалению, не в первый раз мы видим, что падение уровня кадров коснулось всех сфер, в том числе и образования. Долгое время требования к поступающим на педагогические специальности были крайне низкими, поэтому с минимальным баллом по ЕНТ в педагогические вузы люди шли учиться не по призванию, а лишь, что называется, "для корочки" высшего образования", - сказала детский омбудсмен Аружан Саин.

 
По ее словам, "с учетом общего падения культурно-образовательного уровня в стране, как результат, мы видим, что к работе с детьми допускаются люди с крайне низкими моральными качествами, жестоко обращающиеся с детьми".
 

Я надеюсь, что ситуация изменится в результате проводимых в сфере образования реформ - когда значительно увеличиваются зарплаты педагогам и повышаются требования к их поступлению в вузы. Но этот результат проявится лишь через несколько лет", - отметила Аружан Саин.

 
Другой больной вопрос, отметила она, контроль за деятельностью детских учреждений. 
 

Мною как уполномоченным по правам ребенка еще в 2019 году было направлено письмо в Генеральную прокуратуру о проведении комплексных проверок таких учреждений. И начать мы решили с детских домов, интернатов для детей с ограниченными возможностями и домов ребенка, где находятся дети, оставшиеся без попечения родителей", - сообщила омбудсмен.

 
По ее словам, именно эти категории детей наиболее уязвимы, беззащитны, поэтому работа таких учреждений требует особого контроля. Ведь в школах и обычных детских садах у детей есть родители, которые могут сообщать о нарушении прав своих детей, защищать их.
 

Однако, по моему мнению, данные комплексные проверки не были всесторонними и объективными, поэтому я обратилась к президенту К-Ж. Токаеву с письмом, где изложила разные системные нарушения прав детей, их причины, и работа продолжилась совместно с другими органами. Также между мной как УПР и Агентством по финансовому мониторингу (АФМ) 15 февраля 2021 года был подписан меморандум о совместных действиях в рамках оперативно-профилактического мероприятия (ОПМ) Qamqor", - проинформировала Аружан Саин.

 
Он отметила, что по итогам проверок и результатов их анализа были выработаны системные шаги по защите прав детей в детских учреждениях.
 

Считая по умолчанию, что к работе с детьми должны привлекаться квалифицированные педагоги с высокой степенью нравственного развития, необходимо исключить риски восстановления в должности и ротации недобросовестных специалистов, и особенно уже привлекавшихся к ответственности. В этой связи предлагается разработать централизованную систему учета сотрудников - с историей привлечения к уголовной, административной или дисциплинарной ответственности. Имеющиеся сведения должны оцениваться при трудоустройстве кандидата", - сказала она.

 
По словам омбудсмена, главная проблема здесь это то, что "детские учреждения почему-то защищены от внезапных проверок требованиями статьи 23 Предпринимательского кодекса, согласно которой перед проведением ревизий компетентные органы обязаны заблаговременно (плановые проверки - за 30 суток, внеплановые - за 1 сутки) уведомлять проверяемые организации. Такое положение не исключает риски создания неблагоприятных условий для детей и сокрытия возможных фактов нарушений прав детей и других нарушений перед проверкой".
 

Поэтому в письме к главе государства я писала (и это нашло очередное подтверждение!), что необходимо вернуть возможность проведения внезапных проверок детских учреждений без их уведомления", - зявила Аружан Саин.

 
По ее словам, это должно касаться всех детских учреждений, включая школы, детские сады и так далее, а не только специализированных, упомянутых выше.
 

Еще о контроле. Статья 134 ПК РК подразделяет государственный контроль на внутренний и внешний. Внутренний контроль подразумевает проверку структурных и ведомственных подразделений с выездом на место. Таким образом, даже в рамках действующего законодательства детские учреждения могут быть внезапно проверены вышестоящими организациями - органами здравоохранения, образования и науки, труда и социальной защиты населения. Однако, как мы видим на примере регулярно всплывающих в соцсетях нарушений прав детей в школах и детских садах, эти организации не утруждают себя такими проверками", - сообщила омбудсмен.

 
Она отметила, что сейчас проверки без уведомления предусмотрены лишь в исключительных случаях, которыми не охвачены даже учреждения для сирот и детей-инвалидов (статьи 141, 144, 147 ПК РК). 
 

Поэтому считаю, что необходимо усилить возможности внешнего контроля - со стороны прокуратуры, СЭС, Сченого комитета, уполномоченного по правам ребенка и других госорганов. Это позволит выявлять учреждения до того, как там уже что-то страшное произошло. Возможно, необходимо дополнить перечень исключений для рассмотрения анонимных обращений сообщениями о нарушении прав и интересов лиц с ограниченной дееспособностью (дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, недееспособные инвалиды). Только такой комплексный подход позволит уже на уровне профилактики не допускать нарушения прав детей в детских учреждениях и обеспечит в них должный уровень оказываемых услуг", - добавила она.


Ситуацию также прокомментировал известный юрист Сергей Уткин.

Есть 110 статья Уголовного кодекса, называется "Истязание", то есть там прямо написано: причинение физических или психических страданий путем систематического нанесения побоев или иными насильственными действиями, если это деяние не причинило тяжкий или средний вред здоровью. То есть это уголовная ответственность", - сообщил юрист.

 
Он отметил, что поскольку насильственные действия были совершены в отношении заведомо несовершеннолетних лиц, то это деяние может быть квалифицировано по второй части статьи.
 

Там вообще до 7 лет лишения свободы может получить воспитатель, то есть здесь очевидно, что это побои. По побоям, кстати, не обязательно, чтобы были какие-то следы, какие-то синяки и прочее. Побои - это просто боль. Понятно, что дети испытывают боль от всех этих шлепков, пинков", - пояснил Сергей Уткин.

 
По его словам, следствию необходимо устанавливать, происходило это систематически или не систематически.
 

То есть один раз такое было случайно или это вообще система такая, постоянно так было. Свидетелей опрашивать. Если будет установлено вот это обстоятельство, что систематически (…), по 110 статье, часть 2, Уголовного кодекса можно привлекать к уголовной ответственности этих воспитателей", - пояснил юрист.

 
Напомним, что в частном детском саду для детей-аутистов грубо обращались с воспитанниками. Дети приходили домой с синяками, но не могли ничего рассказать.
 

Остаться в стороне от китайско-американского конфликта не удастся

28.03.2022, 14:50 45201
Остаться в стороне от китайско-американского конфликта не удастся
Фото: Кадр с видео
Старший научный сотрудник центра изучения Центральной Азии, Кавказа и Урало-Поволжья Института востоковедения РАН Андрей Грозин проанализировал возможные направления воздействия Запада на страны региона.
 
На фоне мировой пандемии и геополитических трансформаций, которые происходят во всем мире, начиная от обвального ухода США и их союзников из Афганистана прошлым летом, ситуация в Центральной Азии несколько отдалилась из центра внимания, но мы понимаем, что она остается актуальной, обозначил Андрей Грозин, выступая на экспертной панели "НАТО, Россия и страны Центральной Азии на фоне новой геополитической реальности", организованной АНО "Институт исследований Центральной Азии". По мнению эксперта, вызовы и угрозы, которые связаны с этим регионом, будут только возрастать. 
 
Остаться в стороне от американо-китайского конфликта не удастся
 

Год, начавшийся с неудавшейся попытки мятежа в Казахстане, демонстрации эффективности работы ОДКБ и стартовавшей 24 февраля специальной операции Вооруженных сил России на Украине, наглядно демонстрирует справедливость данного вывода. Очевидно, что давление внешних акторов на регион Центральной Азии создает новое поле угроз и для Российской Федерации, и для самих этих государств. Остаться в стороне от нарастающего из года в год американо-китайского конфликта для любого игрока на международной арене будет непросто, тем более это относится к центральноазиатским государствам. В таких обстоятельствах регион становится одной из ключевых после Азиатско-Тихоокеанского региона площадок для противостояния между КНР и США", - убежден аналитик.

 
Пока основными акторами текущего этапа противостояния остаются три ведущих мировых центра силы: коллективный Запад, Российская Федерация и КНР. А основным аспектом является информационная борьба. Прозападные неправительственные организации и СМИ, спонсируемые западной стороной в регионе, активно ведут системную антикитайскую кампанию, также системно ими ведется критика России и российских интеграционных проектов. 
 

После 24 февраля, очевидно, накал этого информационного давления будет только нарастать. Параллельно страны Запада стараются продемонстрировать, что они сохраняют заинтересованность в расширении своего влияния, в том числе и на сферу безопасности региона. Естественное беспокойство в данной связи вызывают возможности непродуманных практических шагов США в Центральной Азии, которые могли бы привести к формированию обширных зон нестабильности возле пока еще слабо защищенных южных рубежей Российской Федерации", - подчеркнул Грозин. 

 
США необходима кооперация с Центральной Азией
 
На фоне деградации традиционных американских партнерств в Южной Азии обозначается насущная необходимость для США кооперации с ключевыми странами Центральной Азии в области управления и глобальным энергетическим рынком, и контроля мировых торговых маршрутов. Кроме того, необходимы опорные точки для поддержания присутствия США в Ираке, в Сирии, которые пока еще сохраняются, и, шире, на Ближнем Востоке. По мере прогрессирования сужения возможностей военного базирования в Ираке и странах Персидского залива Вашингтону вновь необходимы некие военные точки опоры в Центральной Азии, с которых можно было бы осуществлять контроль и за самим регионом, и за прилегающими к нему пространствами. 
 

Как утверждается в последней американской стратегии по Центральной Азии, которая была принята при предыдущей администрации Дональда Трампа и не была опровергнута или модернизирована новой администрацией Байдена, США уже вложили 9 млрд долларов в регион прямой помощи на государственном уровне, а это цифры трехгодичной давности, 31 млрд частных инвестиций и более 50 млрд в виде кредитов и технической помощи от международных структур с американским участием: Всемирный банк, МВФ и так далее. Отдельно в этой стратегии отмечалось, что США вложили более 90 млн долларов в укрепление границ государств Центральной Азии, провели около 200 военных учений и повысили квалификацию, как тогда указывалось, более чем 2500 центральноазиатских пограничников. При этом в стратегии ничего не сказано, но все знают, что самую серьезную тревогу вызывают военно-биологические объекты США в регионе, в частности те, которые расположены в Казахстане и Узбекистане", - напомнил эксперт РАН.

 
Очевидным является то, что Соединенные Штаты при помощи перечисленных проектов и договоренностей и некоторых других, касающихся сферы безопасности, хотят закрепиться в регионе для сдерживания Китая, России и в меньшей степени Ирана. Центрально-Азиатский регион в данном случае находится в сложном положении, в силу своих геополитических констант Центральная Азия сейчас испытывает серьезное и усиливающееся давление со стороны глобальных центров силы, оставаясь при этом достаточно уязвимой перед внешним давлением. А давление заключается в том, что каждый из ведущих мировых игроков все настойчивее приглашает страны региона к приоритетному сотрудничеству именно с ним. Ясно, что государствам Центральной Азии такая определенность совершенно не нужна по множеству объективных и субъективных причин, считает Андрей Грозин.
 
Новый этап программы развертывания влияния
 

После вывода войск из Афганистана американцы, очевидно, начинают новый этап своей программы в Центральной Азии с сократившимися возможностями проекции своего физического присутствия. И главное острие этой программы направлено, конечно же, против России, но с перспективной основной мишенью игры в Центральной Азии, которой, на мой взгляд, является все-таки не Россия, а именно Китайская Народная Республика, - заметил аналитик. - Раунд этой игры, очевидно, связан с пониманием того, что, придя на Украину, раньше или позже Российская Федерация выведет данную территорию или большую часть данной территории из-под ранее имевшегося прямого контроля Запада. Поэтому, по всей видимости, коллективный Запад рассчитывает, что Россия увязнет своими основными воинскими силами на Украине, а Запад, в свою очередь, постарается растянуть гибель украинского государства в том виде, в каком оно сейчас существует, до максимально возможных пределов. И в такой ситуации открывать против России второй фронт в Центральной Азии – это не просто логично, но, по сути дела, с каждой неделей становится просто насущной необходимостью". 

 
Январские события в Казахстане были своеобразной разведкой боем, поскольку именно Казахстан остается важнейшим региональным ресурсом для расшатывания ситуации и в России, и в Китае. Ни одна другая республика Центральной Азии, при всем уважении, в силу множества объективных причин не имеет возможности влиять на Россию так, как это возможно, используя казахстанскую площадку, отметил Грозин.
 

Коллективный Запад любит подходить к решению любой проблемы комплексно, поэтому на одной встрече с министрами иностранных дел, как мы видим по достаточно скупым коммюнике, обсуждался широчайший круг тем от Украины до Афганистана, и, как говорят многие источники в разных государствах, в том числе обсуждалась возможность возвращения в регион американских военных объектов. При этом необязательно речь идет о постоянном базировании. Это может быть центр обучения, центр транзита, это могут быть складские помещения, центр тренировки служебных собак – как это будет называться, для США пока непринципиально", - отметил старший научный сотрудник центра изучения Центральной Азии, Кавказа и Урало-Поволжья Института востоковедения РАН.

 
Глава Госдепартамента Энтони Блинкен на этой встрече не случайно отметил поддержку Соединенными Штатами суверенитета, независимости, территориальной целостности стран Центральной Азии, продолжил эксперт. Это многолетний тренд американской политики, который отдельно подчеркивается во всех программных документах США, касающихся Центральной Азии. Суверенитет и независимость центральноазиатских государств всегда упоминается в контексте некой иногда называемой, иногда подразумеваемой угрозы, которую якобы несет сотрудничество с русскими и китайцами. 
 

В целом видно, что на фоне усиления дальнейшего противостояния с Россией и Китаем Соединенные Штаты хотели бы пересмотреть свою региональную стратегию, нарастить политическое влияние, экономическое партнерство с ведущими странами региона – Казахстаном и Узбекистаном. Но новых серьезных экономических, энергетических, логистических предложений не появляется, а старые все уже давно реализованы. И если американцы не предложат странам региона новые значительные проекты и, главное, крупные инвестиции под эти проекты, то ничего с точки зрения американского влияния в Центральной Азии принципиально не изменится. Как без новых масштабных денежных вливаний США планируют активизировать политику в регионе, лично для меня остается неясным", - задался вопросом аналитик. 

 
Пряник не пройдет, каким будет кнут?
 
Очевидно, что если пряник использовать не предполагается либо возможность его задействования затруднена и ограничена, то можно использовать давление, кнут. А что может выступать в качестве такого жесткого принуждения к сотрудничеству? В первую очередь это проблемные зоны в регионе, которых достаточно много. Это и вся граница Центральной Азии с Афганистаном, это и горный Бадахшан, это и Ферганская долина, это киргизско-таджикская граница, это отчасти Каракалпакия.
 

На территории Казахстана, как мне лично представляется, после января 2022 года игра Запада отнюдь не закончена. Скорее всего, она будет идти и далее. Возможно, не в таких брутальных формах, как мы наблюдали 5-6 января, но что-то подобное я бы не исключал, - добавил Грозин. – Для форсирования роста конфликтного потенциала может быть использован Афганистан. С афганской территории легко можно организовать волны беженцев, спасающихся от войны, голода, эпидемий, среди которых могут затеряться боевики различных международных террористических организаций". 

 
По мнению эксперта, нужно понимать, что дестабилизация ситуации в любой из указанных зон опасна для региона тем, что она отразится на всех странах Центральной Азии, спустя какое-то время - на приграничных территориях России и в Синьцзяне, что создаст и России, и Китаю серьезные проблемы, а также будет традиционным имперским инструментом англо-саксов - воевать чужими руками. Сейчас общее внимание приковано к операции вооруженных сил России на украинской территории, но, как продемонстрировал казахстанский кризис начала года, в Центральной Азии ситуация может накалиться весьма быстро и неожиданно для большинства экспертов и наблюдателей. 
 

Насколько я могу судить, январский кризис в Казахстане не предсказывал никто, в том числе и казахстанские коллеги. Еще 31 декабря ничто по большому счету не говорило о том, что через неделю там понадобится вмешательство ОДКБ. Это говорит о том, что конфликт может развиваться быстро, стремительно и втягивать в свою орбиту значительное количество участников с самыми непредсказуемыми последствиями. И проблема в том, что дестабилизация обстановки в том или ином государстве, в той или иной проблемной зоне наверняка будет сопровождаться применением различных новых широкомасштабных технологий и методик и практического свойства, и с использованием информационно-коммуникативных возможностей - методик, с которыми власти Центральной Азии еще не сталкивались и не имеют опыта их адекватного парирования", - обозначил проблему аналитик.

 
Инструменты США эффективны?
 
Если говорить о практическом содержании того ресурса, на который Запад может опереться, есть три инструмента. Во-первых, это работа по интеграции политических и бизнес-элит в западно-экономическое пространство. Во-вторых  -создание либерально-демократического поля, так называемого гражданского общества. И в-третьих - активная поддержка и пропаганда пантюркизма и исламизма как прямого оружия против Российской Федерации и Китайской Народной Республики. 
 

По первому направлению работа в регионе была наиболее эффективна из всех трех. В наибольшей мере эта эффективность проявляется в Казахстане, в наименьшей - в республиках Центральной Азии, слабо интегрированных в мировую экономику. Создание демократического поля во всех республиках региона не дало серьезно ощутимого эффекта. Даже в наиболее успешных киргизском и казахском вариантах успех носит во многом имитационный характер. Либеральное движение есть, но его электоральный и мобилизационный потенциал практически ничтожен, что наглядно демонстрируют итоги любых серьезных кризисов в этих государствах. Ставка же на оппозиционных лидеров либерально-демократической ориентации традиционно не срабатывает в силу их маргинальности. Третье направление панисламистской и пантюркистской пропаганды активно шло через Турцию, пока Реджеп Тайип Эрдоган серьезно не испортил отношения с коллективным Западом и не начал в регионе в значительной степени собственную игру с опорой на неоосманистские ценности и идеи", - пояснил Грозин. 

 
Но тем не менее, несмотря на то что Турция сейчас решает в регионе свои вопросы и использует собственные ресурсы так, как она считает нужным и приемлемым для себя, долгосрочная работа прозападных региональных медиа, а также сетевого пространства по усилению националистической исламистской пропаганды для формирования антироссийских и антикитайских настроений продолжается, идет по нарастающей.
 

Мне кажется, что массового эффекта пока не наблюдается, но курс на попытки напичкать страны Центральной Азии радикальными исламистскими идеями, тесно связанными в том числе и с организованной преступностью и частью правящей элиты и имеющими сильный мобилизационный потенциал, носит стратегический характер и будет продолжен. Подводя черту, я считаю, что Москву, судя по ее последним действиям практического свойства, не слишком заботит и беспокоит риторика многочисленных американских документов, партнерств и того, что она предлагает странам региона. Но естественное беспокойство вызывают возможные практические шаги Соединенных Штатов, которые могут привести к неожиданным результатам, в том числе и касающиеся инициации серьезных конфликтов и попыток раскачать региональную стабильность. Таким образом, ближайшие годы, очевидно, в регионе будут напряженными в плане отражения разнообразных угроз безопасности и внутренних, и, возможно, внешних. Ситуация, безусловно, потребует и от России, и от ОДКБ, и от регионального антитеррористического центра ШОС контроля, разработки и дальнейшего совершенствования механизмов парирования вероятных угроз с Запада на данном направлении", - резюмировал Андрей Грозин.


Источник: Институт исследований Центральной Азии
 

"Убирайтесь вон, мерзкие сербы!" Умерла экс-госсекретарь США Мадлен Олбрайт

24.03.2022, 18:22 51371
"Убирайтесь вон, мерзкие сербы!" Умерла экс-госсекретарь США Мадлен Олбрайт
Фото: pinterest.com
Тот факт, что мир меняется буквально на глазах, сейчас не отрицают даже в Вашингтоне. Конструкция международных отношений, существовавшая последние три десятка лет, уходит в прошлое.
 
Сегодня скончалась доктор Мадлен К. Олбрайт
 
Так совпало, что одновременно с этим ушла из жизни Мадлен Олбрайт - женщина, ставшая одним из архитекторов системы с доминирующей ролью Соединенных Штатов.
 

С разбитым сердцем мы сообщаем о том, что ранее сегодня скончалась доктор Мадлен К. Олбрайт, 64-й госсекретарь и первая женщина на этом посту", - гласит сообщение членов семьи покойной. Причиной смерти стало онкологическое заболевание.

 
Олбрайт была одним из главных лиц международной политики США в 1990-х годах. Она ушла из жизни в канун 23-й годовщины начала бомбардировок Югославии, и в том, что эта агрессия стала возможной, Олбрайт сыграла ключевую роль.
 
Это твоя благодарность, Мария?
 
Она появилась на свет 15 мая 1937 года в семье Йозефа и Анны Корбел. Отец Мадлен, а вернее, Марии, ибо именно такое имя было дано ей при рождении, был дипломатом. К Югославии семья будущего госсекретаря США имела отношение - Йозеф Корбел работал в посольстве Чехословакии в Белграде. О своем еврейском происхождении Олбрайт узнала только в зрелом возрасте. По ее словам, родители избегали этой темы. В роду Марии-Мадлен были те, кто стал жертвами "окончательного решения еврейского вопроса".
 
"Мюнхенский сговор" 1938 года фактически подвел черту под существованием независимой Чехословакии. Одной потерей Судет дело не ограничилось, и накануне окончательной утраты суверенитета Йозеф Корбел вывез семью в Лондон. Выбираться пришлось кружным путем, через Югославию, где у Корбела было много друзей. Спустя десятилетия, когда в Белграде будут рваться американские бомбы, найдутся те, кто помнил семью Корбел и совсем еще маленькую Марию, которой не было и двух лет. Сербы с недоумением будут задавать вопрос той, которая, будучи еврейской девочкой, была спасена благодаря югославам: "Это твоя благодарность, Мария?"
 
Как коммунист Тито помог сбежать от коммунистов
 
Корбел работал в эмигрантском правительстве Чехословакии в Великобритании, а после разгрома гитлеровцев с семьей вернулся на Родину. Теперь он был отправлен на работу в Югославию не в качестве рядового дипломата, а в качестве посла. В 1948 году, после прихода в Праге к власти коммунистов, Йозеф решил не возвращаться домой и попросил политического убежища в США. И снова интересный момент - вся эта комбинация стала возможной только потому, что коммунистический лидер Югославии Иосип Броз Тито был человеком, независимым от Москвы, и проводил собственный курс. В рамках которого беглецов в Америку он преследовать не собирался. Марии Яне Корбел было 10 лет, и вся ее дальнейшая жизнь стала возможной опять-таки благодаря лояльности югославов.
 
Начинавшая обучение в католическом пансионе в Швейцарии девочка продолжила его в американском Денвере, где ее отец получил место преподавателя в университете.
 
От активистки до советника президента
 
В 1957 году Мадлен стала гражданкой США, а спустя два года получила степень бакалавра политологии. Примкнув к демократам, она начинала с рядовой партийной активистки, а в 1970-х стала помощницей сенатора Эдмунда Маски. В 1978 году она была назначена членом Совета национальной безопасности при президенте Картере, отвечала за связи с общественностью.
 
Во времена правления республиканцев Рейгана и Джорджа Буша-старшего она преподавала в университете и занималась общественной деятельностью. В 1992 году президентские выборы в США довольно неожиданно выиграл молодой демократ Билл Клинтон. Олбрайт, которая являлась советником Клинтона по международным вопросам, получила назначение на пост постоянного представителя США при ООН.
 
Цель оправдывает средства
 
Мир вокруг изменился кардинально - после падения советского блока и распада СССР никто не мог бросить вызов доминирующей роли США. Госпожа Олбрайт в ООН действовала с этих позиций, чем сильно раздражала Генсека организации Бутроса Бутроса-Гали, не готового мириться с подчиненным положением.
 
С самого начала конфликта в Югославии США и Запад вели линию, согласно которой сербы несут главную вину за происходящее. Так было и в Хорватии, и в Боснии, и даже смиренное согласие Слободана Милошевича на Дейтонские соглашения ничего не поменяло.
 
Для Олбрайт был характерен такой цинизм, что порой он пугал самих американцев. В 1996 году в интервью с Лесли Шталь в телепрограмме CBS "60 минут" ей был задан вопрос о последствиях санкций против Ирака: "Мы слышали, что погибло полмиллиона детей. Я имею в виду, это больше детей, чем погибло в Хиросиме. И, вы знаете, стоит ли это того?" На что Мадлен спокойно ответила: "Я думаю, что это очень тяжелый выбор, но цена - мы думаем, что она того стоила".
 
НАТО идет на Восток
 
Второй срок Клинтона начался с назначения Олбрайт на пост госсекретаря США. Она выступала за крайне жесткий внешнеполитический курс, который американцы называли "напролом". Олбрайт была убеждена, что победителям в "холодной войне" нет никакого смысла считаться с интересами побежденных. Продвижение НАТО в страны Восточной Европы было во многом делом рук Мадлен Олбрайт, которая заявляла: "Мы продолжим стирать линию, проведенную в Европе кровавым сапогом Сталина".
 
Госсекретарю мягко намекали, что ее рвение, основанное на семейных обидах на коммунистов, заведет отношения с Россией в тупик, но Олбрайт была убеждена в собственной правоте.
 
Венцом ее карьеры стал конфликт в Косово, где она встала на сторону косовских албанцев, предъявляя Белграду максимально жесткие требования. Итогом этой линии стала агрессия НАТО против Югославии, полностью перевернувшая представления о границах допустимого в международных отношениях.
 
"Гуманитарная миссия" в тротиловом эквиваленте
 
Курс Олбрайт в издании Time в 1999 году определили так: "Жестко проводимый, полумускулистый интервенционизм, который верит в использование силы, включая ограниченную силу, такую как массированная бомбардировка авиации, если нет ничего более действенного".
 
"Гуманитарная миссия" - так госпожа Олбрайт характеризовала разбомбленный поезд с гражданскими пассажирами, уничтожение объектов мирной инфраструктуры, поражение авиабомбами посольства КНР в Белграде... Даже спустя годы она ни в чем не раскаивалась.
 
В 2012 году Олбрайт представляла свою новую книгу и раздавала автографы, когда к ней подошла группа местных активистов, предложившая расписаться на фотографиях жертв американских бомбардировок 1999 года. Весь лоск моментально слетел с дамы, которая стала истерично кричать: "Мерзкие сербы, убирайтесь вон!"
 
"Рейх" Мадлен уходит в прошлое вместе с ней
 
Чем ей все-таки не угодили сербы? Неужто своей извечной ориентацией на Россию, неправильной, с точки зрения политического курса Вашингтона? В ее сердце не нашлось ни грамма благодарности к тем, кто избавил ее семью от попадания в жернова нацистской машины уничтожения, кто затем позволил без помех уехать в счастливое американское будущее.
 
Не только для сербов, но и для россиян Олбрайт стала во многом символом крушения представлений о Западе как о миролюбивом партнере, желающем России только добра.
 
Что до самой Олбрайт, то, уходя навсегда, она успела увидеть, как однополярный мир начинает уходить в прошлое. Строившийся ею "тысячелетний американский Рейх" просуществовал немногим больше, чем конструкция, созданная Гитлером.

Материал АиФ
 

Американский эксперт о военной операции РФ

20.03.2022, 17:55 57391
Американский эксперт о военной операции РФ
Фото: iz.ru
Темпы продвижения российских войск на Украине в рамках спецоперации высокие, заявил в интервью с популярным в США политическим сатириком Ли Кемпом экс-инспектор ООН по вооружениям в Ираке и бывший ведущий аналитик Сил быстрого развертывания морской пехоты министерства обороны США Скотт Ритер, который в течение 35 лет изучал доктрину, снаряжение, тактику операций сначала советской, а затем российской армии, сообщает RG.RU.

Бывший офицер морской пехоты США высоко оценил российскую спецоперацию, отметив гуманную тактику армии России, ее тактическое и оперативное превосходство.

Скотт Риттер: Я анализирую как военный. Я провел много лет в начале своей карьеры, изучая тактики сближения и уничтожения советских войск с помощью маневрирования огневыми возможностями. Я знаю этих ребят. Я изучал их 35 лет, их доктрину и снаряжение, тактику операции. То, что мы видим - это классическая многовекторная стратегия. Её цель - связывание вражеских сил, удержание их на местах, уничтожение командных пунктов, окружение вражеских сил и захват стратегически важных объектов. Обход укрепрайонов, где сражение было бы слишком интенсивным. Не просто не дать перехватить инициативу. 

Скорость продвижения российских войск выше, чем скорость германских войск в Операции "Блицкриг" во Второй Мировой. Поэтому, если кто-то говорит "медленно" - нет, это не медленно, это самое быстрое продвижение войск в истории. Особенно, учитывая что украинская армия насчитывала 260 000 личного состава, обученных и экипированных по стандартам НАТО, с прочно увязанной системой командования, эффективно управляемая офицерами. Также стоит учитывать поддержку 200-300 000 резервистов, и вспомогательных подразделений, и служб. И так русские начали с численностью 190 – 200 000 солдат противостоять силе в 600 000 солдат.

Обычно в начале кампании вы добиваетесь превосходства три к одному на стороне нападения. Русские начали операцию при перевесе один к трём, или один к четырём на стороне Украины. Но тем не менее потери за последнюю неделю показывают 1 к 6 в пользу русских. Обычно в современных боестолкновениях во время Второй мировой, крупные бои на уничтожение, к примеру у немцев в боях с американцами при учёте того что американцы победили, на каждого убитого американца приходилось 1,3 1,4 немцев. Такое соотношение позволяло американцам побеждать в боях и продвигаться дальше. Соотношение русских и украинских 1 к 6 - для украинской стороны это разгромное поражение. Одна из причин, тормозящих продвижение русских - российская сторона заявила о намерении избегать жертв среди украинских военных. 

Для меня, как и для всех, было абсолютной неожиданностью, что они начали операцию с одной рукой, связанной за спиной. Продвижение очень спокойное и очень аккуратное. Русские пытались договариваться со всеми, кто занимал укреплённые позиции, в попытках свести к минимуму жертвы среди гражданских и разрушения городских объектов. Русские продемонстрировали отказ от уничтожения украинских солдат в их казармах. А ведь они могли. Вместо этого они позволили им мирно спать, и заявили – "мы предпочитаем, чтобы вы остались в своих казармах и отказались от сопротивления, потому что наши претензии ни к вам, мы охотимся на рыбу покрупнее". К несчастью для русских, украинцы решили сражаться, и они сражаются очень достойно. Не могу преуменьшать храбрость и стойкость украинских военных. Они противостоят прекрасно обученной и прекрасно оснащенной российской армии, которая обладает тактическими и оперативными преимуществами. И украинцы демонстрируют вполне достойные боестолкновения. Но они проигрывают, проиграют безнадёжно. И я думаю, рано, даже раньше, чем позднее, мы увидим полномасштабную сдачу. Когда у них закончатся боеприпасы, закончится еда, закончится питьевая вода и горючее, и они окажутся перед выбором - бесполезное сопротивление или смерть. 
 
Ли Кэмп: В американской пропаганде много говорится, я могу привести в пример вашу цитату в Твиттере – "практически всё что сказано западных каналах о действиях русских в Сирии неправда". На ваш взгляд, как российские войска относятся к жертвам среди гражданского населения?
 
Скотт Риттер: Российские войска намеренно лишили себя огромного преимущества современной военной доктрины - это решительное преимущество в огневой мощи. Я бы даже сказал абсолютное превосходство. Обычная стратегия русских - локализовать цель, и выжечь локацию плотным огнем артиллерии систем залпового огня, минометов, а затем прокатиться бронетехникой поверх всего, до тех пор, пока не будет локализована новая цель, и процедуру придется повторять. Тактика крайне эффективная и крайне жестокая. Если её применить к вражескому формированию, расположенному в городской застройке, или в густонаселенном пригороде - это бы привело к гибели десятков тысяч мирных жителей. Русские отказались от этой тактики. Они её нигде не применяли. Когда они совершают обстрелы, они руководствуются данными о разведывательной операции, о возможностях врага и его местоположениях. 

Война - это неточная наука. Говорю вам как тот, кто знает это не понаслышке. Ты произвел разведку цели, ты выбрал наиболее подходящие вооружение чтобы ликвидировать цель. И вдруг выясняется, что разведка ошиблась, или боезапас привёл к разрушению, для него не характерным. И в любом случае, когда происходят боестолкновения в районах, где проживают люди, люди платят самую высокую цену. И такое происходит в данный момент. Но утверждать, будто русские намеренно выбирают целью гражданское население - это абсолютное искажение действительности. Русские очень-очень аккуратны в использовании вооружений. Когда они используют тяжелое вооружение, к примеру в Харькове они использовали системы залпового огня в боях в частной застройке. Но чего западные СМИ вам не расскажут, так это то, что русские отправили до этого разведгруппу в тот район. Она попала в засаду, и была уничтожена украинскими военными, которые укрепились в этом районе. Такой исход разведывательной операции автоматически превращает этот район в законную боевую цель. Мне очень жаль, но таковы правила войны. Если вы приняли решение обороняться в жилых кварталах, вы не можете, это уже не военное преступление, если по этим кварталам ударят русские. Я думаю, в одном аспекте русские терпят поражение - это в плане пропаганды. Я не говорю, что мне хотелось бы, чтобы русские врали. Но хотелось бы, чтобы они представляли свою точку зрения в этом противостоянии. То, чему они противостоят - это не только пропаганда со стороны украинского правительства. 

Надо учитывать, что ЦРУ тесно сотрудничает с украинским Министерством информации. И ЦРУ ответственна за то, что имеет название "информационная операция". Это операция под прикрытием, политическая акция, применяемая с разрешения президента США. И причина, по которой они должны получить санкцию президента - ЦРУ обычно не имеет права манипулировать информацией, которая оказала бы влияние на американскую общественность. Они могут врать, они делают это весьма успешно. Но им запрещено врать, если это повлияет на точку зрения американцев. И как раз этим они сейчас и занимаются. Они ведут дезинформацию. Или, скажем так, они ведут информационную операцию, хорошо продуманную, с целью добиться внутриполитического результата в России. Смысл, по сути - свержение режима. Они хотят, чтобы Путина свергли. Поэтому создают внутреннее недовольство в России, и они будут направлять это недовольство вместе с санкциями и политическими механизмами. Это всё должно работать вместе. Санкции не работают сами по себе. Санкции, направленные на определённый класс граждан в Москве, которых США считают ориентированными на Запад. И закрывая этому классу доступ к выгодам от сотрудничества с Западом, вы нарушаете его жизненный уклад. США хотят, чтобы этот класс вышел из повиновения, и сверг своего Саддама. Это операция по смене режима. И пропаганда на Украине не ограничивается преувеличениями украинских побед, что обычно и делают военные, или преуменьшением российских успехов. Это манипуляция информацией в России и в Европе. 

Вспомним НАТО - это недееспособная организация, с позором выскочившая из Афганистана. Как вы их столкнете с тем, что сейчас происходит? Как вы заставите их пойти против того, на что русские способны? Нужно запустить информационную операцию, призванную перекроить общественное мнение в Европе. Но не прямым образом. Американская общественность также попадает под влияние пропаганды. Вы не можете ухитриться сделать так, чтобы ЦРУ навязывало враньё здесь, а дома на CNN говорила – "да это всё враньё". Не надо делать эти репортажи. Это неправда. Вы должны сообщать только правду. Нет, они позволяют вранью жить своей жизнью. Для этого нужна санкция правительства. Таким образом президент США завязан на операции, которая обманывает американскую общественность, и люди должны принять это к сведению. 

Источник: telegra.ph
 

Мы всегда изображаем русских как плохих парней, а с Украиной обращаемся так, как будто там святые - американский военный эксперт

13.03.2022, 17:09 64831
Мы всегда изображаем русских как плохих парней, а с Украиной обращаемся так, как будто там святые - американский военный эксперт
Фото: кадр из видео
Полковник армии США Дуглас Макгрегор: Известно, сколько их (биолабораторий США на Украине), но неизвестно – что там внутри. Виктория Нуланд напоминает того, кого поймали за кражей велосипеда и кто потом сказал по телевизору: я не крала велосипед, я не вор. Я думаю, практически все возможно. 
 
Плохая новость: то, что говорит наше правительство, часто неправильно. Действительно лучшая политика – это честность. Вы правы, что и на Украине, и в России есть коррупция, но мы должны понять, что нынешняя Россия – это не Советский союз, так же, как и Украина. 
 
Единственный человек, который может встать между ними и остановить войну, прекратить огонь – это президент Байден. Если бы он сказал: послушайте, забудьте о НАТО, мы поддержим нейтральную Украину, и я готов прямо сейчас провести конференцию со всеми сторонами и любыми европейскими лидерами, которые хотят участвовать, чтобы выработать детали этого нейтралитета и прийти к соглашению. Но Украина разрушается. 
 
Разве президент Трамп не делал этого?

- Он пытался, но, честно говоря, он не мог этого сделать. Он очень пытался и чувствовал себя неловко, отправляя оружие на Украину, потому что знал, что это – красный флаг для России. Я не думаю, что он много знал, потому что ему не всегда рассказывали правду. Так что я не думаю, что он знал об этих лабораториях. 
 
Россия продолжает утверждать, что они не атаковали больницу в Мариуполе

- Основываясь на личном опыте: американцы тоже совершали ошибки. Наши пилоты поражали не те цели, иногда гражданских – и когда мы это делаем, в конце концов мы говорим правду, что это была ошибка. К сожалению, есть тенденция изначально утверждать: это не мы, мы этого не делали, это предполагаемый враг. Мы просто не знаем. 
 
К сожалению, мы всегда изображаем русских как плохих парней, а с Украиной обращаемся так, как будто там святые. А на войне не бывает черного и белого.



 

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