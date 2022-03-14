Мы всегда изображаем русских как плохих парней, а с Украиной обращаемся так, как будто там святые - американский военный эксперт

Фото: Чрезвычайный и Полномочный Посол КНР в РК Чжан Сяо

"Геноцид" - это преступление, признанное резолюциями ООН, в которых считается "самым трагическим актом в истории человечества". Соединенные Штаты, как и большинство стран мира, ратифицировали Конвенцию Организации Объединенных Наций о предупреждении преступления геноцида и наказании за него и приняли внутреннее законодательство, запрещающее геноцид. Однако мы видим, что некоторые американские политики без остановки говорят о "правах человека" на международной арене и "с возмущением" критикуют другие страны за "геноцид", призывая к "санкциям"… Кажется, что дядя Сэм является мировым образцом "расового равенства" и никогда не убивал, не преследовал и не дискриминировал этнические меньшинства. Разве это так?

Индейцы - самые большие жертвы геноцида Америки. Согласно историческим записям, с момента своего основания Соединенные Штаты систематически лишали индейцев их права на жизнь и основных политических, экономических и культурных прав посредством массовых убийств, изгнания, насильственной ассимиляции и т. д., пытались и физически и культурно уничтожить это население. Американский журнал Foreign Policy отметил, что преступления против коренных американцев полностью соответствуют определению геноцида в действующем международном праве.

Декларация независимости США 1776 года публично оклеветала коренных американцев как "безжалостную и нецивилизованную" расу. С тех пор США предприняли более 1500 нападений на индейские племена с целью оккупации территории, убивали и даже резали индейцев для изготовления сапог из их кожи. Кровь, оставшаяся после американских солдат, убивавших индейцев, запятнала Типпикано в 1811 году, Хорсшу-Бенд с ноября 1813 по январь 1814 года, Санд-Крик в ноябре 1864 года и Вундед-Ни в декабре 1890 года. В 1830 году в США был принят Закон о переселении индейцев, вынудивший около 100 000 индейцев переселиться на запад за тысячи километров. Тысячи переселившихся умерли от болезни и истощения, дорога вынужденной миграции превратилась в тропу крови и слез.

С конца XIX века правительство США приняло политику "насильственной ассимиляции", лишая индейские племена их автономии, заставляя коренных жителей идентифицировать себя с "основными ценностями" и навязывая статус "гражданства". Штаты заставляли индейских детей поступать в американские школы, изучать английский язык, верить в христианство, таким образом осуществляя культурный геноцид. К сожалению, чтобы прославить историю, многие американские историки часто описывают эти действия как эксплуатацию пустошей и цивилизацию "варваров", не упоминая при этом жестокую резню коренных народов.

Население индейской этнической группы резко сократилось с 5 миллионов до 1492 года до 600 000 в 1800 году. И еще больше сократилось - до 237 000 в 1900 году. Доля в общей численности населения Соединенных Штатов упала с 10,15% в 1800 году до 0,31% в 1900 году. Пекоты, могикане, массачусеты и более десяти племен были полностью уничтожены. То, что США сделали с индейцами, включало в себя все, что определяет преступление геноцида и было неоспоримым геноцидом.

Сегодня индейцы по-прежнему систематически подвергаются дискриминации со стороны властей США. В настоящее время население индейцев и коренных жителей Аляски составляет всего 1,3% от общей численности населения США. Индейцы номинально имеют равные политические права, но зарегистрированы только 66% из 4,7 млн имеющих право голоса коренных американцев. И более 1,5 млн имеющих право голоса аборигенов не могут воспользоваться своим правом голоса из-за политических препятствий. В настоящее время в Конгрессе США всего четыре члена индейского происхождения, что составляет около 0,74% от общего числа членов двух палат. Общий политический статус и политическое влияние коренных американцев намного ниже, чем их доля в населении США.

Ожидаемая продолжительность жизни американских индейцев на 5,5 лет ниже, чем у среднего американца, уровень злоупотребления наркотиками среди индейских подростков в 13,3 раза выше, чем в среднем по стране, уровень злоупотребления алкоголем выше в 1,4 раза, а уровень самоубийств в 1,9 раза выше, чем в среднем по стране. Во время эпидемии коронавируса у индейцев наблюдается в 2,8 раза больше заболеваемость и в 1,4 раза больше смертность, чем у белых. У индейцев более низкий уровень среднего образования, чем у всех других рас, и самый высокий уровень бедности. Индейцы в два раза чаще попадают в тюрьму за мелкие преступления. Количество заключенных индейских мужчин в четыре раза выше, чем у белых мужчин, а количество заключенных индейских женщин в шесть раз выше, чем у белых женщин.

Коренные резервации занимают всего 2,3% территории США. Они отдаленные и малоплодородные, с плохими условиями жизни. Уровень бедности некоторых резерваций даже превышает 85%. Правительство США также систематически использует некоторые индейские резервации в качестве свалок для токсичных и ядерных отходов. За более чем 40 лет до 2009 года правительство США провело в общей сложности 928 ядерных испытаний на территории племен шошонов, в результате чего выпало около 620 000 тонн радиоактивных осадков, что эквивалентно радиоактивным осадкам, образовавшимся после атомной бомбардировки Хиросимы в Японии в 1945 году, почти в 48 раз.

Американцам других рас тоже есть что сказать. Американцы азиатского происхождения исторически были основными жертвами торговли людьми и принудительного труда в Соединенных Штатах. В последние годы американцы азиатского происхождения сталкиваются с растущим уровнем дискриминации и насильственных нападений, причем большинство инцидентов происходит в общественных местах, таких как улицы и рабочие места. Департамент полиции Нью-Йорка объявил, что преступления на почве ненависти против американцев азиатского происхождения в городе выросли на 361% в 2021 году по сравнению с 2020 годом. Каждый четвертый американец азиатского происхождения опасается, что члены его семьи станут жертвами нападений или угроз из-за их расовой принадлежности. По данным Бюро трудовой статистики США, по состоянию на первый квартал 2021 года около 615 000 американцев азиатского происхождения потеряли работу, причем 48% из них были безработными более шести месяцев, этот показатель превысил долю длительно безработных среди безработных других этнических групп.

За более чем два десятилетия после "инцидента 11 сентября" притеснение и ненависть Америки к мусульманам не ослабевают. Ассошиэйтед Пресс сообщило, что 53% американцев негативно относятся к исламу. Более 50% студентов, опрошенных в Калифорнии, заявили, что их травят из-за их мусульманского происхождения. Согласно опросу, 67,5% респондентов-мусульман заявили, что испытали на себе вред, причиненный "исламофобией", а 93,7% заявили, что "исламофобия" повлияла на их физическое и психическое здоровье.

Афроамериканцы давно угнетены рабством, запятнаны кровью и слезами. Сегодня, хотя и добились равенства де-юре, они по-прежнему сталкиваются с серьезным неравенством де-факто. По данным CNN, около 17% афроамериканских домохозяйств в настоящее время не имеют основных финансовых услуг, что почти в шесть раз больше, чем у белых домохозяйств. У белых стартапов в семь раз больше шансов получить кредит в год их основания, чем у афроамериканских. Глядя на Соединенные Штаты, можно увидеть бесчисленное множество "Флойдов", которые не могут свободно дышать под тяжестью превосходства белых.

Латиноамериканцы составляют важную часть населения США, но они изолированы от американского "экономического процветания". Данные показывают, что латиноамериканцы, составляющие 19% населения США, владеют лишь 2% богатства, а средний собственный капитал белых семей более чем в пять раз выше по сравнению с латиноамериканскими семьями.

Кто болен, тот должен принимать лекарства. Теперь некоторые американские политики, игнорируя свою собственную серьезную проблему расовой дискриминации, изо дня в день называют себя "мастерами-учителями", вмешиваются во внутренние дела других стран под прикрытием так называемой демократии и прав человека, наносят ущерб интересам других стран и хотят, чтобы другие "принимали лекарства" для лечения собственной болезни Америки. И это действительно абсурдно. Если правительство США действительно намерено выступать против геноцида и способствовать расовому равенству, для начала оно должно посмотреть в зеркало, задуматься о себе, отказаться от лицемерия и двойных стандартов, серьезно отнестись к расовым проблемам и преступлениям в стране и полностью отказаться от акта политизации прав человека. Ему необходимо на основе равенства и взаимного уважения сделать какие-то практические вещи и добрые дела для здорового развития международного дела прав человека, тогда достоинство международного права будет по-настоящему реализовано.







